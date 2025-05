F1 Manager 2022 was voor mij vorig jaar een vermakelijke game. Er waren zeker tekortkomingen, maar de game slaagde erin mij het idee te geven dat ik op realistische wijze ‘F1-teambaasje’ kon spelen. De game liet je als leider van een F1-team niet zelf races rijden, maar beslissen over tactieken, terwijl je buiten races om ook verantwoordelijk was voor het doorontwikkelen van de auto, het opbouwen van je faciliteiten en eventueel het aannemen van nieuwe coureurs. Hoewel de game snel repetitief en een tikje makkelijk werd, had ik het idee een game te spelen die best goed in elkaar zat. Er was, achteraf, echter een probleem: de game zat helemaal niet zo goed in elkaar.

Onder de motorkap minder jofel

Wat mij namelijk niet was opgevallen, maar anderen wel hadden gespot, is dat er allerlei zaken in de simulatie niet klopten. Zo klopte er weinig van de bandenslijtage, waardoor een strategie met één pitstop altijd het snelst bleek te zijn. Ook werd de game veel te makkelijk doordat de computergestuurde teams waar je tegen speelde, hun auto een stuk minder efficiënt ontwikkelden. Dat leidde ertoe dat je later in het seizoen en zeker in opvolgende seizoenen heel makkelijk een voorsprong kon opbouwen en alles kon winnen. Zo waren er nog wel meer zaken die niet iedereen opgevallen zullen zijn, die verraden dat F1 Manager 2022 onder de motorkap minder jofel in elkaar stak dan ik vorig jaar dacht. F1 Manager 2023 heeft dus een duidelijke taak: de game moet op het gebied van simulatie een stap vooruit zetten, terwijl er uiteraard ook wat nieuwe gameplayfeatures moeten zijn.

Dat laatste is voor een deel in elk geval gelukt. F1 Manager 2023 beschikt over nieuwe spelmodi die spelers op een net andere manier aan de slag laten gaan. De Career Mode blijft centraal staan, maar wie geen zin heeft om een hele carrière te beginnen en alle facetten van het teambaas spelen naar zich toe te trekken, kan ook losse uitdagingen spelen. De game bevat een serie uitdagingen die steeds weer net iets anders van de speler vragen. Voorbeeld: je leidt het Haas-team en moet de nieuwe race in Las Vegas afsluiten in de top 4, wat kan, omdat een van je rijders als enige nieuwe, snellere banden heeft en dus kans maakt om mensen in te halen. Je coacht je coureur dus door de slotfase heen, in de hoop de uitdaging te halen. Zo zijn er meer uitdagingen. Sommige daarvan zijn verzonnen, andere zijn afgeleid van het huidige F1-seizoen. Frontier voegt na elke Formule 1-race een what-ifscenario toe, waarin je het verloop van de echte Grand Prix dus kunt veranderen door het beter te doen dan de echte Formule 1-teams.

Te makkelijk winnen

Op zich een leuke toevoeging, maar er is een probleem. In het hierboven beschreven voorbeeld met Haas, won ik die race meteen. Hulkenberg sneed als een mes door de boter en wist in de laatste rondes dus zelfs de Red Bulls te verslaan. Natuurlijk wil je winnen als je een game speelt, maar een scenario zo makkelijk naar je toe trekken, zou niet moeten kunnen. Het doet mij vermoeden dat F1 Manager 2023 in elk geval voor een deel nog met dezelfde problemen kampt als zijn voorganger. Een probleem was bijvoorbeeld dat AI-coureurs altijd met een standaard intensiteit reden en nooit voor een agressievere stijl gingen. Als speler doe je dat wel en dus ben je op die momenten standaard sneller. Het lijkt er sterk op dat F1 Manager 2023 dit ook weer niet lekker doet. Dat valt ook op als je je batterij inzet. Je gaat dan even wat harder, wat handig kan zijn om een gaatje te slaan of juist dicht te rijden. Het is in F1 Manager 2023 makkelijk om de batterij te gebruiken om de auto achter je uit drs-range te krijgen en aangezien je computertegenstanders die move nooit counteren, is dat erg effectief.

Een ander voorbeeld waar de kunstmatige intelligentie slecht mee omgaat: safety cars. We maakten mee dat er vijftien ronden voor het einde van de Grote Prijs van Hongarije een neutralisatie voorbijkwam. In het echt zou het hele veld, of anders zeker het deel dat niets te verliezen heeft, meteen naar binnen duiken. In de game deed echter alleen ik dat. Hamilton stopte, liggend op P5, en kon in de slotfase van de race Norris en Sainz nog verschalken op zijn zachte banden. Lewis reed zelfs nog naar de achterkant van Perez toe, maar een podium was gezien het verdere wedstrijdverloop eigenlijk al te veel eer. Natuurlijk: het geeft een lekker gevoel dat je bij zo’n situatie een kans krijgt en die pakt, maar in werkelijkheid zou McLaren minstens Norris of Piastri ook naar binnen hebben gehaald, om over de auto’s vlak achter ons, zoals Alonso en Bottas, nog maar niet te spreken. Het is goed om te zien dat dit jaar lapped cars de veiligheidsauto mogen inhalen, maar de verdere simulatie zakt hier duidelijk door het ijs.

Dat ondermijnt direct enig succes dat F1 Manager 2023 zou kunnen hebben. Waar ik vorig jaar nog geloofde in de simulatie, is nu te duidelijk zichtbaar dat je tegenstanders niet optimaal gebruikmaken van die opties die je zelf gebruikt om te kunnen winnen. Of de AI dit jaar de auto’s beter doorontwikkelt, vind ik lastig na te gaan. In mijn carrière leek het alsof ik mijn team weer effectiever kon ontwikkelen dan de overige teams, maar dit is wel een punt dat je pas goed kunt beoordelen als je meerdere carrières hebt doorgespeeld, dus hier kan ik niet te stellig over zijn. Het feit dat veel andere pijnpunten gewoon nog aanwezig zijn, stemt me echter niet hoopvol.

Alsnog leuk?

Toch sluit ik niet uit dat ik F1 Manager 2023 de komende maanden af en toe ga spelen. Waarom? Omdat het, hoewel je weet dat de simulatie niet helemaal klopt, alsnog een leuke game is. De F1-sfeer wordt goed neergezet en als je het jezelf wat lastiger maakt door een wat lager geklasseerd team te kiezen, dan is er best wat uitdaging te vinden, want dan ga je niet ineens naar het podium toe rijden. Wel is het zo dat het doorspelen van een carrière in grote lijnen identiek is aan hoe dat in F1 Manager 2022 ging. Er zijn wel wat kleine vernieuwingen, maar de impact van die vernieuwingen is niet zo groot. Dat maakt dat F1 Manager 2023 eigenlijk een beetje te weinig doet om zich te onderscheiden van zijn voorganger.

Wat management betreft krijg je dit jaar te maken met het trainen en fit houden van je pitcrew. Je moet ze trainen zodat ze beter worden in de pitstops en je daar minder tijd verliest. De pitstoptijden worden in F1 Manager 2023 zelfs bijgehouden in een klassement, net zoals dat in het echt gebeurt. Het is daarbij dan ook nog belangrijk dat je crew niet te moe wordt, anders is de kans dat ze fouten maken groter. Je moet daar dus balans in vinden. Dat is prima, maar vraag jezelf eens af: hoe belangrijk is dit? Je hoort op tv wel over de snelle stops van Red Bull en natuurlijk is het handig om dat goed te kunnen, maar F1 Manager 2023 presenteert dit als een van de ‘key features’ voor deze game en dat vind ik een beetje vreemd.

Helmcamera

Datzelfde geldt voor de nieuwe ‘helmcamera’, die je de laatste jaren ook op tv ziet. Natuurlijk is het tof om stukjes van de race te kunnen zien vanuit het perspectief van de coureur, maar ik speel F1 Manager meestal in de 16x-stand, wat wil zeggen dat de tijd zestien keer sneller gaat dan normaal. Je ziet dan alleen een schematische weergave van het circuit, dus die nieuwe camera gebruik ik zelden. Daarbij komt nog dat er in de grafische weergave van de races verder nauwelijks iets veranderd is. Je ziet nog steeds auto’s op een gekke manier vast zitten achter een andere auto, terwijl ze duidelijk sneller zijn. Je ziet auto’s nog steeds schuivers maken op een circuit dat een hoger detailniveau zou hebben verdiend. Je ziet nog steeds auto’s botsen, waarbij er wat losse ‘brokstukjes’ rondfladderen, wat in niets lijkt op wat er gebeurt als twee F1-auto’s elkaar raken. Vorig jaar kon ik me daar niet zo aan storen: het was de eerste game en de graphics hoeven voor mij geen prioriteit te hebben in een managementgame. Maar een jaar later naar exact dezelfde, soms wat vage of veel te simpele beelden kijken, is jammer.

Daar komt bij dat de prestaties van de game ook niet optimaal zijn. Je ziet tijdens de races af en toe een hapering voorbij komen. Dat is vreemd, want F1 Manager 2023 komt niet over als een game die veel van je hardware zou moeten vragen. Onze standaard game-pc draait de game verder makkelijk genoeg. Dat wil zeggen: de menu’s laden snel en de races verlopen grotendeels zonder moeilijkheden. Maar toch: gezien het matige grafische niveau op de hoogst mogelijke instellingen, zou je verwachten dat de game helemaal soepel loopt en dat is dus niet het geval.

Sprintraces en zelfvertrouwen

In het managen van je coureurs tijdens een race blijft ook veel hetzelfde, al zijn er ook wat kleine vernieuwingen. Zo wordt je dit keer geconfronteerd met een raceweekend met Sprintraces, wat het goed afstellen van de auto lastiger maakt, omdat je maar twee vrije trainingen hebt. Die trainingen werken trouwens hetzelfde als vorig jaar: je kunt met sliders je auto afstellen en je coureurs vertellen dan of ze de set-up beter vinden, waarna je er weer wat aan sleutelt en zo hoop je dan tot de best mogelijke afstelling te komen. Dat is echter niet meer de enige manier waarop het vertrouwen van je coureur beïnvloed wordt. Vertrouwen is nu fluïde en gebeurtenissen tijdens de race hebben invloed op hoe je coureurs zich voelen: passeren ze iemand, dan neemt hun vertrouwen toe, en verliezen ze terrein, dan zakt het vertrouwen weg. Hoog vertrouwen leidt tot snellere rondetijden en betere resultaten, maar ik heb niet kunnen doorgronden in hoeverre het hebben van veel vertrouwen een vereiste is om te kunnen winnen. Het helpt vast, maar de precieze invloed is lastig te achterhalen.

Dat ligt anders met de nieuwe tactische instructies die je coureurs kunt meegeven. Je kon ze al vertellen om geen gevecht aan te gaan met hun teamgenoot, maar je opties zijn nu breder. Zo kun je coureurs vragen meer risico te nemen bij het inhalen en ze vertellen dat ze hun positie niet hoeven te verdedigen, maar moeten zorgen dat hun racepace optimaal is. Coureurs laten dan andere rijders makkelijker passeren, want een positie verdedigen gaat vaak ten koste van de rondetijden. Ook kun je coureurs vragen om in vrije lucht te gaan rijden of om gevaarlijke kerbstones te vermijden. Dat heeft dan weer te maken met het heel houden van de auto en werkt na de race nog door. Je ontvangt namelijk na elk raceweekend een technische keuring, waarin je kunt zien hoe de onderdelen op en in de auto ervoor staan. Ze slijten namelijk allemaal en daar moet je weer rekening mee houden in je productielijn. Een coureur die eigenlijk nergens meer hard voor hoeft te racen, vragen om wat rustiger aan te doen, kan de levensduur van de onderdelen verlengen.

Zo zijn er dus links en rechts best wat andere details, maar zoals gezegd: de hoofdzaak van de game blijft grotendeels ongewijzigd. Wel profiteert de game daarmee natuurlijk ook van een aantal zaken die ik vorig jaar tof vond. Het blijft sterk dat de makers de stemmen van de echte coureurs en hun engineers hebben kunnen gebruiken, want dat voegt veel toe aan de ervaring. Wel grappig is dat die radioberichten beperkt zijn tot dingen die de coureurs in het echt gezegd hebben. Toen we een race wonnen met Haas, bleef het stil op de radio, want Hülkenberg kwam niet eerder winnend over de finishlijn, dus daar is geen materiaal van. Het was wel leuk geweest als daar dan een wat algemene ‘good job’ was geweest in plaats van stilte, maar over het algemeen is het stemgebruik ook voor F1 Manager 2023 weer een pluspunt.

Conclusie

Dat pluspunt kan echter niet verbloemen dat F1 Manager 2023 als geheel niet weet te overtuigen. Tekortkomingen waar de voorganger vorig jaar nog mee wegkwam, wegen nu zwaarder. Dat je dezelfde trucjes kunt gebruiken, omdat AI-coureurs niet op dezelfde manier gebruikmaken van de mogelijkheden die de game biedt, is matig en voorspelt niet veel goeds voor de rest van de simulatie. Dat je meer inzicht hebt in bandenslijtage, is fijn, maar of die slijtage nu op de achtergrond juist wordt gesimuleerd, is lastig te doorzien. Daarnaast biedt F1 Manager 2023 maar beperkt vernieuwing ten opzichte van vorig jaar. Een nieuwe camerapositie, Sprintraces, een klassement voor de snelste pitstops en wat kleine wijzigingen in het managementdeel zijn allemaal best oké om erbij te hebben, maar geen ‘key features’ die de aankoop van de game rechtvaardigen. De losse uitdagingen voegen ook wel iets toe, maar zijn hooguit één keer leuk en zelfs dan vraag ik me af of gamers die allemaal gaan uitproberen, want door de genoemde problemen zijn ze veel te makkelijk. F1 Manager 2023 maakt al met al te weinig indruk. Mocht er een volgend deel komen in deze serie, dan is er een stuk meer liefde nodig, want een opvolger die nauwelijks verbetering weet te brengen ten opzichte van zijn voorganger, voldoet uiteraard niet.