Naast de jaarlijks verschijnende F1-game van EA Sports hebben we sinds een aantal jaar een game die net een andere kant van de sport belicht. Waar F1 24 gamers zelf in de cockpit van een F1-bolide laat plaatsnemen, zet F1 Manager 2024 ze op de pitmuur, als baas van een Formule 1-team. Mede door programma’s als Netflix’ Drive to Survive staan de teambazen meer in de schijnwerpers dan ooit, dus het voelt logisch aan dat ook die kant van de sport als game bestaat. Ontwikkelstudio Frontier Developments werkte voor promotiedoeleinden trouwens samen met Guenther Steiner, de voormalige teambaas van Haas F1 Team. Mister ‘he does not fok smash my door’ maakte in Drive to Survive als geen ander duidelijk met wat voor situaties je als teambaas te maken krijgt, dus dat is best een leuk, en verder onbelangrijk, uithangbord.

F1 Manager 2024 bouwt verder op de basis die gelegd is door F1 Manager 2023 en F1 Manager 2022, de debuutgame van de serie. Bij games die een jaarlijkse release hebben, zien we meestal vooral evolutie, zelden revolutie. Een koers moet wel heel verkeerd zijn, wil je die compleet omgooien. Dat was in mijn ogen na F1 Manager 2023 dan ook niet nodig. De basis van het spel stak goed in elkaar. De game liet steken vallen op het gebied van simulatie en voegde niet veel boeiende nieuwe features toe aan het aanbod van een jaar eerder; die twee minpunten stoorden met name. Dat de graphics ook amper verbeterd waren: daar kon ik mee leven. Ik speel dit soort simulatiegames niet om de grafische pracht, maar ik wil wel het idee hebben dat ik in een geloofwaardige nepwereld aan het spelen ben. Dit is de reden dat een game als Football Manager het al zolang volhoudt: simulatie gaat voor graphics.

Over de simulatie gaan we het verderop zeker hebben, maar het is makkelijker om te beginnen bij de features, want F1 Manager 2024 doet wat zijn voorganger naliet. De optie om een eigen F1-team te starten en dus als extra team de grid op te komen, is een heel gave toevoeging. De game schotelt je daarbij allerlei scenario’s voor, wat dan invloed heeft op je startsituatie. Ben je het bedrijf dat met technische innovatie de F1 betreedt en dus een puike auto heeft, maar nog geen goed personeel en coureurs? Of juist een grote naam uit het verleden die F1-sterren kan aantrekken, maar nog moet bewijzen een auto te kunnen bouwen die mee kan in de F1? Of heb je lak aan die regeltjes, kies je een eigen samenstelling en voeg je een absoluut sterrenteam van coureurs, engineers en onderdelen samen? Tikkie saai misschien, maar kan ook.

Uiteraard ben je ook vrij om je team naar eigen inzicht aan te kleden. Dat kan best diepgaand en is vergelijkbaar met hoe het customizen van een auto werkt in racegames als Forza Motorsport. Heb je ooit eerder een auto in een game van eigen kleurtjes en plaatjes voorzien, dan gaat dit je ook lukken. Deze optie opent trouwens ook meteen de deuren voor bedrijven om hun commercieel ingestoken designs te delen met spelers die F1 Manager spelen. Ik zag dat Twitch bijvoorbeeld al een skin had gedeeld die spelers desgewenst gratis kunnen gebruiken voor hun auto en ik kan me voorstellen dat andere partijen dat ook gaan doen. Ik zie mezelf die niet snel gebruiken, maar als iemand de Deadpool X Wolverine Alpine-livery maakt die Alpine F1 afgelopen weekend gebruikte op Spa, dan wil ik die zeker hebben.

Met de komst van Create a Team is de belangrijkste vernieuwing wel genoemd. De overige nieuwe features hebben vooral betrekking op de gameplay zelf. Wel zien we bepaalde features terugkeren, zoals Race Replay en de Challenges. Dit zijn scenario’s waarin je als teambaas een specifieke uitdaging krijgt binnen een bepaalde race. Denk aan scenario’s als ‘Alonso rijdt op het podium, maar het gaat regenen. Zorg dat je je podiumplek behoudt’. Deze scenario’s kunnen verzonnen zijn, maar ook op echte gebeurtenissen zijn gebaseerd. De Race Replays laten je cruciale momenten uit al verreden races herbeleven om te kijken of je de geschiedenis kunt veranderen. Dit was in de vorige game al een leuke toevoeging en is dat nu ook.