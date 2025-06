Dell beperkt export van AMD Radeon-gpu's naar China door nieuwe exportregels VS

Dell heeft zijn klanten geadviseerd om de AMD Radeon RX 7900-serie videokaarten, evenals de Instinct-AI-accelerators, niet naar China te verschepen omwille van de vernieuwde Amerikaanse exportbeperkingen. Het is niet duidelijk of dit een vergissing betreft, of dat deze gpu's inderdaad onder de nieuwe regels vallen.

In zijn verkoopadvies, dat Wccftech ontdekte en publiceerde, claimt Dell dat de consumenten-gpu's AMD Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT en Radeon Pro W7900 onder de exportbeperkingen vallen en dat de verkoop van deze kaarten daarom in China en 22 andere landen beperkt wordt. Ook de AI-datacenterchips Instinct MI210, MI250, MI250X en MI300 worden op de lijst genoemd.

Niet-datacenter-gpu's die op de lijst staan, mogen enkel in deze landen worden verkocht als verkopers een exportlicentie hebben. Het kan echter dagen duren voordat ze in aanmerking komen voor zo'n licentie, waardoor de voorraad snel kan opraken. Bij de Nvidia GeForce RTX 4090, de enige consumentenkaart waarvan tot dusver is bevestigd dat deze valt onder de vernieuwde exportregelingen, heeft dat tot grote prijsverhogingen geleid in China. Voor datacenterkaarten worden overigens mogelijk helemaal geen exportlicenties afgegeven, waardoor de verkoop in de landen op de lijst in zijn geheel kan worden verboden.

Het is niet geheel duidelijk waarom de Radeon RX 7900-gpu's naar verluidt onder de exportrestricties vallen. Tom's Hardware schrijft dat de prestaties van deze kaarten niet hoog genoeg zijn om onder de nieuwe regels te vallen, waardoor de site vermoedt dat Dell de voorschriften verkeerd heeft geïnterpreteerd. Dell en AMD hebben nog niet gereageerd op het nieuws.

Met de nieuwe exportregels wordt geprobeerd om de verkoop van chips die een bepaalde chip-to-chipbandbreedte overschrijden, te beperken. Met de restricties wil de VS voorkomen dat China toegang krijgt tot bepaalde AI-technieken, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de chipstrijd tussen de VS en China.