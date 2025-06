Toyota wil in 2030 solidstateaccu's produceren voor 'tienduizenden' auto's

Toyota is van plan om vanaf 2030 jaarlijks 'een paar duizend ton' aan solidstateaccu's te produceren, laat het bedrijf weten in een persconferentie. Vanaf 2027-2028 moet de pilotproductie van start gaan met een paar honderd ton.

Toyota zei eerder al dat het rond 2027 de eerste auto's met een solidstateaccu op de markt wil brengen, maar nu is duidelijk wat de verwachte productiecapaciteit wordt, en hoe de capaciteit er vanaf 2030, na de pilotperiode, uit moet komen te zien. Daaruit blijkt dus dat het in eerste instantie gaat om een productiecapaciteit van een paar honderd ton, schrijft Toyota Times. Vanaf 2030 moeten er genoeg accu's geproduceerd worden voor 'enkele tienduizenden auto's' per jaar.

Daarmee komt het nog niet in de buurt bij de huidige productiecapaciteiten van het gros van zijn elektrische voertuigen. De Corolla en Yaris, de populairste modellen van Toyota, zijn bijvoorbeeld in de eerste negen maanden van 2023 allebei meer dan 100.000 keer verkocht in Europa. Toyota liet eerder weten van plan te zijn om in 2030 3,5 miljoen EV's te verkopen. De meeste daarvan krijgen dus nog geen solidstateaccu.

Volgens Toyota moeten zijn auto's met een solidstateaccu een groter bereik hebben dan momenteel mogelijk is met zijn EV's, en kunnen ze met een snellader binnen tien minuten van tien naar tachtig procent worden opgeladen. Het bedrijf is van plan om initieel twee versies van zijn solidstateauto's uit te brengen: een goedkopere met een actieradius van zo'n 1000 kilometer, en een met een bereik van circa 1200 kilometer. Laatstgenoemde moet ergens na 2028 voor het eerst op de markt verschijnen. Daarnaast is het bedrijf van plan om rond 2026 een EV met een lithiumijzerfosfaataccu uit te brengen.

Solidstateaccu's worden al jaren beschouwd als een veelbelovende accutechnologie. Dankzij het ontbreken van de ontvlambare vloeibare elektrolyt zijn solidstateaccu's veiliger in gebruik dan, bijvoorbeeld, lithiumionaccu's, en via hoogspanningsmaterialen is er sprake van een hogere energie-efficiëntie en een verminderde zelfontlading. Desondanks verloopt de ontwikkeling van deze technologie relatief traag, en moeten er nog veel problemen worden opgelost. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over de vorderingen van de ontwikkeling van deze accu's.