Ferrari gaat samen met Italiaanse universiteit en NXP accutechnieken onderzoeken

Ferrari heeft een nieuw E-Cells-lab voor elektrochemie onthuld. Daarin gaat de Italiaanse automaker samen met een Italiaanse universiteit en de Nederlandse chipmaker NXP onderzoek doen naar accutechnieken.

Het onderzoekscentrum wordt geopend binnen de Universiteit van Bologna, schrijft Ferrari in een persbericht. Het laboratorium komt ook onder leiding te staan van wetenschappers van die universiteit. Het onderzoek wordt gericht op lithiumaccu's. Er wordt dan vooral gekeken naar technieken als solidstateaccu's, snelladen, thermisch opladen en accuveiligheid en -prestaties.

Ferrari laat weten dat het alle bevindingen van het onderzoekscentrum zal delen met de Nederlandse chipmaker NXP, die ook deelneemt aan het project. De Italiaanse automaker zal de onderzoeksresultaten ook delen met zijn leveranciers, die vervolgens accucellen voor Ferrari kunnen produceren. Die cellen worden vervolgens door de automaker zelf geassembleerd tot een volledig accupakket.

Ferrari werkt al jaren aan een volledig elektrische sportwagen. Het bedrijf wil die volgend jaar presenteren. Het bedrijf wil rond 2026 dat zestig procent van zijn auto's hybride of volledig elektrisch is, zo liet de fabrikant in 2022 weten. Ferrari zei eind maart dat het ook gaat samenwerken met het Zuid-Koreaanse SK On, een acculeverancier voor Ferrari's hybride SF90 Stradale, bij het ontwikkelen van accu's voor zijn supercars.