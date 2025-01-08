Nederlandse chipfabrikant NXP wil autosoftwarebedrijf TTTech Auto overnemen

De Nederlandse chipmaker NXP wil het Oostenrijkse bedrijf TTTech Auto overnemen. TTTech Auto ontwikkelt software voor auto's, terwijl NXP meer wil inzetten op softwareplatforms voor auto's. NXP wil 625 miljoen dollar neerleggen voor TTTech Auto.

TTTech Auto is een bedrijf dat safety-critical software en middleware maakt voor auto's. Bij het bedrijf werken ongeveer 1100 technici. Het bedrijf blijft straks als NXP-dochterbedrijf bestaan en de huidige klanten aanhouden, al gaat het dan wel verder als NXP-merk. NXP wil de ontwikkelaars van het bedrijf ook gebruiken voor het CoreRide-platform waaraan NXP werkt.

NXP verwacht dat software steeds belangrijker wordt in auto's, waarbij in de autobranche vaak over 'software-defined vehicles' (sdv) wordt gesproken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om auto's waarbij de data van de bestuurder een belangrijke rol speelt en de auto ook van updates voorzien kan worden. Autofabrikanten hebben vaak onvoldoende ervaring met software, zegt NXP, waardoor het voor autofabrikanten soms lastig kan zijn om zo'n sdv te ontwikkelen. Daarom heeft NXP CoreRide ontwikkeld, een softwarebasis waarop autofabrikanten verder kunnen ontwikkelen. CoreRide omvat bijvoorbeeld software om sensors, motoren, accu's en andere hardware met elkaar te laten communiceren.

Het Nederlandse bedrijf kondigde CoreRide in maart 2024 aan. TTTech Auto hielp al bij het ontwikkelen van CoreRide, maar gaat dat na de overname nauwer doen. NXP zegt dat het Nederlandse bedrijf al veel ervaring heeft met het maken van hardware en dat TTTech Auto's software-expertise daarop aansluit. Het overnamebedrag is omgerekend 606,5 miljoen euro. De overname wacht nog op goedkeuring van toezichthouders voordat deze definitief kan worden.

NXP CoreRide
NXP CoreRide

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 20:27 10

08-01-2025 • 20:27

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Reacties (10)

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ChillerBG 9 januari 2025 07:01
Ford CEO heeft simpel en duidelijk uitgelegd wat huidige pijnpunten zijn voor huidige auto bouwers.
Gallo_Claudio @ChillerBG9 januari 2025 07:12
Yep, eerlijk gezegd was ik nogal verbaasd over hoe eerlijk hij de problemen benoemd. Het is dat Tesla nog lang niet het afwerkniveau heeft van de duitse fabrikanten maar wat software betreft lopen ze mijlen ver voor. Zelfde voor de chinese auto producenten trouwens, geen EU firma die daar ook maar in de buurt komt.

Het verbaasd mij dat Bosch niet veel harder in die markt is gesprongen, die maken al zoveel onderdelen dat ze dit toch wel hadden zien aankomen?
ChillerBG @Gallo_Claudio9 januari 2025 07:29
Het lijkt mij haast onmogelijk dat Bosch, of welk ander bedrijf, zoiets zou kunnen bewerkstelligen. Waarbij, in dit geval Tesla, alles voor eigen gebruik maakt, moet Bosch toch met meerdere bedrijven werken. En iedere heeft beetje eigen wensen.

Een heel simpel voorbeeld, de ene auto heeft 2 standen voor stoelverwarming, terwijl andere tot 5 standen gaat. Of snelheid van de motor van de raam - ene is sneller, andere langzamer.

Mijn vermoeden zijn, dat zelfs als alles opensource zou zijn, dat het alsnog een rompslomp zou worden voor afzonderlijke auto fabrikanten.

Grote autofabrikanten staan niet bepaald goed voor, en het is maar de vraag hoe deze markt over 15-20 jaar eruit zal zien.
Bux666 @ChillerBG9 januari 2025 10:52
Een heel simpel voorbeeld, de ene auto heeft 2 standen voor stoelverwarming, terwijl andere tot 5 standen gaat. Of snelheid van de motor van de raam - ene is sneller, andere langzamer.
Zulke specifieke settings zou je heel simpel in een lokale database (SQLite) of config bestand kunnen zetten. Dan kan je met generieke software alle specificaties afvinken.
ChillerBG @Bux6669 januari 2025 12:11
Klopt, maar vereenvoudig dat met 150+ komponenten, elke met tientallen opties - en je snapt dat het geen leuke klus is. En wat als ik als auto fabrikant geen DB maar API wil enz.
phoenix2149 @Gallo_Claudio9 januari 2025 09:06
Rij nu ruim een jaar in een Model Y (uit Duitse fabriek) heb geen idee wat dan mindere kwaliteit zou moeten zijn (qua carrosserie etc) de software (tesla vision) en hun autopilot behoeft nog steeds behoorlijk wat interventie en heeft nog steeds, maar wel minder, phantom handelingen.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 9 januari 2025 09:06]

kidde
@Gallo_Claudio9 januari 2025 09:29
Het probleem is dat dit waarschijnlijk wel gaat als je alles bij Bosch (of Valeo of Continental) zou kopen, net zoals net leven goed is als je of alles van Microsoft hebt, of alles van Google, of alles van GNU Linux / LibreOffice, of van Apple.

Het wordt pas een probleem en ingewikkeld als je Linux servers met Windows servers combineert, kantoor heeft 90% Windows desktops maar sommige ontwikkelaars hebben Linux desktops, sommige zijn beheerd en sommige niet, en de besrijfstelefoons zijn iPhones, maar sommige mensen gebruiken hun eigen telefoon (daar werk ik ;) )

Nu weet ik toevallig dat we dezelfde situatie in de fabriek hebben, verschillende protocollen en leveranciers, en dat lossen we op met Bosch DeviceBridge.

https://www.bosch-softwar...-excellence/devicebridge/

Zodoende kunnen we van verschillende PLC- leveranciers data verzamelen, bewerken, filteren en naar databases loggen.

Of er ook zoiets is voor autocomponenten is durf ik niet te zeggen, maar daar lijkt me zeker een goede markt voor te zijn.

Dus voor NXP, dat CoreDrive ook kan lezen en schrijven naar bitjes van andere leveranciers.

En beter is nog als ze samenwerken, maar dat wordt vask bemoeilijkt door antitrust wetgeving; als Bosch, Continental, Siemens, Infineon en NXP samen zouden werken moeten ze aantonen dat ze geen kartel zijn.

[Reactie gewijzigd door kidde op 9 januari 2025 09:32]

Conrado @Gallo_Claudio9 januari 2025 10:16
Er vind een enorme verschuiving plaats in de auto-industrie.

In het ICE-tijdperk werden aandrijfcomponenten los ontwikkeld, en dan geïntegreerd. Je had ECU’s voor motor-, transmissiemanagement, ABS (+ Anti-spin etc) en ga zo maar door. Allemaal van verschillend leveranciers, maar via CAN-bus met elkaar verbonden. Daarbij fungeert een module als gateway tussen driveline en ‘comfort’ netwerken. Dat netwerk bestaat ook weer uit allemaal losse ECU’s.
Tesla heeft de centrale CPU geïntroduceerd, waar alles in één zit. Dat biedt een veel eenvoudigere integratie, die veel verder kan gaan, èn het is veel goedkoper.

Dat is de reden dat alle autofabrikanten die kant op willen, en het tegelijkertijd zo moeilijk hebben. Waar zij zich vooral op integratie richtten, moeten ze het nu allemaal zelf doen. Men moet bijvoorbeeld de miljoen-pixel lichtaansturing van Hella, Lidar, Google-automotive en het BMS in één systeem laten werken.

Je ziet dat die centrale systemen niet meer van traditionele leveranciers als Bosch of Valeo komen, maar van nieuwe markttoetreders. Volvo werkt bijvoorbeeld in de EX90 / Polestar 3 met een centrale eenheid van NVIDIA. Tegelijkertijd geeft dat project aan, de auto is al tweeënhalf jaar over tijd, hoe moeilijk het is.

Ook NXP wil dus die markt in.

[Reactie gewijzigd door Conrado op 9 januari 2025 11:14]

MrBeestje 8 januari 2025 20:37
Interessante acquisitie en iets wat het merk NXP des te steviger gaat laten vestigen dan alleen maar chips maken voor de desbetreffende industrie!
Pasteis
8 januari 2025 21:17
Goede ontwikkeling! En hopelijk kunnen ze erin groeien. Lijkt me een slechte ontwikkeling als ook deze markt weer door een biotech wordt gewonnen.

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