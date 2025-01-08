Nederlandse chipfabrikant NXP wil autosoftwarebedrijf TTTech Auto overnemen

De Nederlandse chipmaker NXP wil het Oostenrijkse bedrijf TTTech Auto overnemen. TTTech Auto ontwikkelt software voor auto's, terwijl NXP meer wil inzetten op softwareplatforms voor auto's. NXP wil 625 miljoen dollar neerleggen voor TTTech Auto.

TTTech Auto is een bedrijf dat safety-critical software en middleware maakt voor auto's. Bij het bedrijf werken ongeveer 1100 technici. Het bedrijf blijft straks als NXP-dochterbedrijf bestaan en de huidige klanten aanhouden, al gaat het dan wel verder als NXP-merk. NXP wil de ontwikkelaars van het bedrijf ook gebruiken voor het CoreRide-platform waaraan NXP werkt.

NXP verwacht dat software steeds belangrijker wordt in auto's, waarbij in de autobranche vaak over 'software-defined vehicles' (sdv) wordt gesproken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om auto's waarbij de data van de bestuurder een belangrijke rol speelt en de auto ook van updates voorzien kan worden. Autofabrikanten hebben vaak onvoldoende ervaring met software, zegt NXP, waardoor het voor autofabrikanten soms lastig kan zijn om zo'n sdv te ontwikkelen. Daarom heeft NXP CoreRide ontwikkeld, een softwarebasis waarop autofabrikanten verder kunnen ontwikkelen. CoreRide omvat bijvoorbeeld software om sensors, motoren, accu's en andere hardware met elkaar te laten communiceren.

Het Nederlandse bedrijf kondigde CoreRide in maart 2024 aan. TTTech Auto hielp al bij het ontwikkelen van CoreRide, maar gaat dat na de overname nauwer doen. NXP zegt dat het Nederlandse bedrijf al veel ervaring heeft met het maken van hardware en dat TTTech Auto's software-expertise daarop aansluit. Het overnamebedrag is omgerekend 606,5 miljoen euro. De overname wacht nog op goedkeuring van toezichthouders voordat deze definitief kan worden.