Toyota brengt elektrische bZ4X-suv uit voor vanafprijs van 48.495 euro

De Japanse autofabrikant Toyota stelt de eerder aangekondigde bZ4X beschikbaar voor een consumentenadviesprijs vanaf 48.495 euro. De bZ4X is de eerste volledig elektrische auto van het Japanse merk met enkel accu's.

Toyota zegt dat de bZ4X per direct is te bestellen en dat de vanafprijs begint bij 48.495 euro. Er zijn in totaal vier verschillende uitrustingsopties; de duurste versie met vierwielaandrijving krijgt een consumentenadviesprijs van 59.495 euro. De fabrikant vraagt een vanafprijs van 639 euro voor private lease; dat is voor de duur van 60 maanden bij 10.000km per jaar.

De elektrische bZ4X werd eerder al aangekondigd en toen werd een actieradius van 450km genoemd op basis van de lithium-ionaccu met een capaciteit van 71,4kWh. Later stelde Toyota dat bij. Het bedrijf noemt nu een officieel maximaal bereik van 516km voor de voorwielaangedreven versies, of maximaal 470km voor de versie waarin alle wielen worden aangedreven. Deze cijfers zijn op basis van de Europese WLTP-norm.

Volgens de fabrikant bedraagt het verbruik van de bZ4X gemiddeld 14,3kWh per 100 kilometer, of 7km per kWh. Voor de vierwielaangedreven variant is dat 15kWh per 100km of 6,3km per kWh. De actieradius kan nog wat hoger uitvallen door te kiezen voor optionele zonnepanelen in het dak. Volgens de fabrikant kan dat systeem binnen een jaar energie opwekken om 1800km te kunnen rijden. Het snelladen van de accu gaat met maximaal 150kW bij gelijkstroom. Bij een dergelijk vermogen zou de accu binnen een half uur weer met 80 procent zijn bij te laden. Bij wisselstroom gaat het laden met maximaal 6,6kW.

De bZ4X is het eerste model uit de bZ (Beyond Zero)-reeks van Toyota die op het eTNGA (Toyota New Global Architecture)-platform is gebouwd. Dit platform is bedoeld voor batterij-elektrische personenwagens. Toyota zegt dit nieuwe platform betekent dat de accu in de BZ4X in het chassis is geïntegreerd, onder de vloer van de auto. Toyota en Lexus gaan meer suv-modellen uitbrengen onder de bZ-naam.