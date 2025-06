Minister van Handel VS waarschuwt Nvidia wegens omzeilen exportrestricties China

Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Handel, heeft Nvidia gewaarschuwd wegens het herontwerpen van chips voor de Chinese markt. Dat bedrijf brengt aangepaste versies van zijn gpu's uit, die de Amerikaanse exportrestricties op AI-chips naar China omzeilen.

De VS gaat strenger toezien op het tegengaan van dit soort chips voor de Chinese markt, zo insinueert Raimondo. De minister deed dat tijdens het Reagan National Defense Forum in Californië, schrijft Fortune. "Als je een chip herontwerpt rond een bepaalde snijlijn die [China] in staat stelt om AI te doen, dan ga ik die de volgende dag al reguleren", aldus Raimondo. Ze richtte zich daarbij specifiek op Nvidia, meldt Fortune en ook persbureau Bloomberg.

Nvidia brengt herontworpen versies van zijn bestaande gpu's uit om onder de exportbeperkingen uit te komen. Het bedrijf deed dat vorig jaar voor het eerst met zijn A800, een aangepaste versie van de Nvidia A100-datacenter-gpu met lagere NVLink-bandbreedtes. Daarmee kwam het bedrijf onder de Amerikaanse exportregelingen uit, die destijds leveringen van AI-gpu's met een chip-to-chipbandbreedte van 600GB/s aan China verboden. De A800 verscheen een maand nadat de VS zijn eerste exportrestricties introduceerde.

Eerder dit jaar kwam het bedrijf ook met een H800, die is gebaseerd op de H100. Het bedrijf bracht in november ook een HGX H20, L20 en L2 uit. Al die chips zijn specifiek bedoeld voor de Chinese markt en omzeilen de technische randvoorwaarden die de VS oplegt aan chipexport naar China. Het bedrijf zou ook aan een GeForce RTX 4090D werken, aangezien de gewone RTX 4090 ook niet meer naar China mag worden geëxporteerd.

Raimondo zegt in het algemeen dat Amerikaanse bedrijven zich moeten aanpassen aan de prioriteiten op de Amerikaanse nationale veiligheid, zo schrijft Fortune. "Ik weet dat er ceo's van chipbedrijven in dit publiek zitten die een beetje chagrijnig waren toen ik [de exportrestricties introduceerde], omdat jullie inkomsten verliezen", zei ze. "Zo is het leven. Het beschermen van onze nationale veiligheid is belangrijker dan inkomsten op korte termijn."

De Amerikaanse minister roept het congres daarnaast op om extra middelen beschikbaar te stellen voor het tegengaan van chipexport naar China. Ze noemt het huidige budget daarvoor, van 200 miljoen dollar, niet voldoende.

De Verenigde Staten introduceerde in oktober vergaande restricties op de export van chips naar China. Tweakers schreef daar destijds een achtergrondverhaal over. In oktober van dit jaar breidde Amerika die restricties verder uit, onder meer om enkele loopholes te dichten die bedrijven gebruikten om de restricties te omzeilen.