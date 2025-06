Vernieuwde app NPO Start heeft problemen op iOS en smart-tv's

De apps van NPO Start op iOS en op smart-tv's hebben te maken met problemen. De apps op basis van het vernieuwde platform van de Nederlandse publieke omroep gingen vrijdag live. Vanaf toen ondersteunde de NPO ook niet langer diverse smart-tv-platforms.

Gebruikers melden dat ze 'you have been blocked' als melding op tv kregen. Daarbij gaat het om apps die wel meegaan naar het nieuwe platform, maar nog geen update lijken te hebben ontvangen. Gebruikers met onder meer LG-tv's melden dat. De update lijkt nu bij diverse gebruikers wel binnen te komen. Dat is een ander probleem dan andere NPO-gebruikers hebben met andere tv's, want diverse smart-tv-platforms krijgen geen update van de app en die platforms worden niet langer ondersteund.

Tv's van Philips, Panasonic, Loewe, Hisense, Sony en Hbbtv hebben niet langer een native app en stopten vrijdag dus met functioneren. "De NPO heeft deze keuze moeten maken, omdat ze bij de verdere ontwikkeling van de NPO-app in de toekomst niet álle bestaande ‘native’ apps in de lucht kan houden. Kostenoverwegingen spelen hierbij een belangrijke rol", aldus de NPO op de eigen site.

De NPO raadt gebruikers van die tv's aan te casten, maar dat werkt momenteel niet via de iOS-app, waardoor iPhone-gebruikers met een van die tv's nu geen NPO kunnen kijken. De organisatie wil dat op 'korte termijn' weer toevoegen aan de app. Ook komen functies zoals kindprofielen en favorieten op een later moment terug. "We hebben er bewust voor gekozen om bij elke stap niet gelijk alle functionaliteiten aan te bieden. We geven voorrang aan stabiliteit en beschikbaarheid, en breiden het platform na elke deelrelease stap voor stap uit."

Het uitzetten van de NPO Start-app op smart-tv's volgt enkele weken na de release van het vernieuwde platform op desktop en in mobiele apps. Na de release van de apps kwamen er veel klachten van gebruikers over onder meer niet kunnen inloggen, instabiliteit van het platform en ontbrekende functies. Daardoor hebben de apps nu lage waarderingen in de Play Store en App Store. Tweakers publiceerde enkele weken geleden een interview met twee van de mensen achter het vernieuwde NPO-platform.

Update, dinsdag: NPO laat weten in een reactie aan Tweakers dat er technisch gezien geen storing is. "Op de meeste en grootste platforms (website en mobiele apps) zijn we volledig en goed om", zegt woordvoerder Danny Vormer. "Wel zijn we op de hoogte van een aantal problemen waar een deel van onze gebruikers tegenaan lopen en wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Zo is het zeer binnenkort weer mogelijk om in iOS te casten naar Chromecast. Samsung smart-tv-gebruikers die nog de oude app hebben krijgen sinds 1 december een melding dat ze “geblokkeerd” zijn. De oplossing? De nieuwe app installeren."