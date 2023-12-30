Nvidia komt met langzamere versie van RTX 4090-gpu voor Chinese markt

Nvidia heeft de RTX 4090 D-videokaart aangekondigd, bedoeld voor de Chinese markt. Dat is een versie van de gpu met minder cudacores en een lagere maximale tbp. De fabrikant heeft deze versie ontworpen omdat de reguliere RTX 4090 door de Amerikaanse exportbeperkingen niet langer in China verkocht mag worden.

Hoewel de reguliere RTX 4090-videokaart van Nvidia 16.384 cudacores telt, heeft de uitgeklede D-variant er 14.592, blijkt uit de productpagina van laatstgenoemde. Ook de total board power is iets lager: 425W in plaats van 450W. Hiermee zou de totale verwerkingskracht, of tpp, die onder de nieuwe exportregelingen is toegestaan, net niet overschreden worden. De precieze tpp-rating van de RTX 4090 D is overigens niet bekendgemaakt. Nvidia zegt in een reactie aan Reuters dat de kaart volledig voldoet aan de nieuwe regels, en dat het bedrijf tijdens de ontwikkeling 'uitvoerig' contact heeft gehad met de Amerikaanse overheid.

De op China gerichte kaart is volgens de fabrikant vijf procent langzamer dan de verboden variant. Het gros van de andere specificaties zijn overigens niet gewijzigd, al heeft de kaart wel een iets hogere basiskloksnelheid: 2,28GHz in plaats van 2,23GHz. De gpu kost in China 13.000 renminbi, ongeveer 1661 euro, hetgeen hetzelfde is als de initiële vraagprijs van de reguliere RTX 4090. Nvidia wil de kaart vanaf januari leveren aan het land.

In oktober werd bekend dat Nvidia de RTX 4090 niet langer mag verkopen in China als gevolg van de nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen. Onder deze nieuwe regels mogen bepaalde high-end AI-chips niet langer aan China worden geleverd, aangezien de VS vreest dat het land anders toegang krijgt tot bepaalde AI-technieken, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De RTX 4090 zou als krachtigste consumenten-gpu net als datacenterkaarten in staat zijn om geavanceerde AI-modellen aan te sturen, en valt daarom onder dezelfde exportregels.