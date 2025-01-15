Biden tekent decreet om stichten gigawatt-AI-datacenters te stimuleren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een presidentieel decreet getekend waardoor grote nieuwe datacenters voor kunstmatige intelligentie sneller gebouwd kunnen worden. Biden belooft onder meer locaties voor datacenters.

Onder het decreet moeten federale locaties, die eigendom zijn van het ministerie van Defensie en het ministerie van Energie, verhuurd kunnen worden om 'AI-datacenters op een gigawattschaal' te voorzien, zo schrijft Reuters. Het is niet duidelijk welke locaties hiervoor gebruikt gaan worden en welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen.

Het decreet moet volgens de regering-Biden zorgen voor een snellere bouw van de volgende generatie AI-infrastructuur, waarbij 'economische concurrentiemogelijkheden, nationale veiligheid, AI-veiligheid en schone energie' centraal staan. In het verlengde daarvan moeten bedrijven die gebruikmaken van de locaties een bepaalde hoeveelheid in de Verenigde Staten gemaakte halfgeleiders gebruiken. Welk percentage van de gebruikte chips uit Amerika moet komen, wordt per situatie bepaald.

Een presidentieel decreet, ook wel een executive order genoemd, is een opdracht van in dit geval de Amerikaanse president aan zijn kabinet om iets uit te voeren. Het is dus geen wet waarover gestemd hoeft te worden. Op 20 januari 2025 wordt Donald Trump ingezworen, waarna hij het decreet in principe direct kan aanpassen of ongeldig kan maken. Er is geen indicatie dat Trump dit daadwerkelijk van plan is; tijdens zijn eerste presidentschap werd bijvoorbeeld de American AI Initiative ingevoerd om lokale AI-ontwikkeling te stimuleren.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 14:50
77 • submitter: Fox

15-01-2025 • 14:50

77

Submitter: Fox

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Reacties (77)

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Rhaegar1 15 januari 2025 14:56
Blij dat wij in plaats van dit soort technologische revoluties positief te stimuleren het vooral verdrinken in ondoorzichtige regelgeving, filosofisch geneuzel over ethische aspecten en de NIMBY bezwaren van mensen die een datacentrum stom vinden ondanks dat ze de hele godganse dag online zitten.

Serieus, regulering is prima maar is het echt handig om een toepassing die zoveel potentie heeft voor 101 toepassingen van militair tot het simpelweg makkelijker kunnen communiceren in dit continent met 100 talen toch vooral tegen te werken?

Ook hier pakt de VS gewoon weer helemaal de voortrekkersrol terwijl openluchtmuseum Europa staat te kijken en zich verbaasd waarom er in Europa geen grote competitieve tech bedrijven opkomen.
The Realone @Rhaegar115 januari 2025 15:18
Dat Europa een enorm probleem heeft op, onder andere, dit gebied is wel duidelijk, maar je argumenten zijn wel zwak. Tenzij je natuurlijk natuurbescherming, klimaatverandering, arbeidsrechten, sociale vangnetten, etc, etc, allemaal filosofisch geneuzel vindt.
Het is eenvoudiger ondernemen als je in mindere mate, of zelfs helemaal geen, rekening hoeft te houden met dat soort zaken. De VS is daar een prima voorbeeld van, net als China.
Wozmro @The Realone15 januari 2025 15:28
Op lange termijn de beste keuze.

Sterke AI binnen een sterk wettelijk kader.

De meeste zaken die we nu vanzelfsprekend vinden zijn heel sterk gereguleerd. Denk aan: auto's, energievoorziening (elektriciteit, gas,...), financiële sector, bouwsector,...

Een gebrek aan regulering kan er voor zorgen dat alle opgebouwde winsten in 1 klap weggevaagd wordt door een onverwachte 'oeps, hier hadden we niet aan gedacht'.
Regulering zorgt hierbij niet voor 100% garantie dat er nooit iets zal mislopen maar er werd tenminste al eens goed nagedacht over wat er mogelijk ooit zou kunnen mislopen.

[Reactie gewijzigd door Wozmro op 15 januari 2025 15:29]

MPIU8686 @Wozmro15 januari 2025 15:47
Behalve alles wat elektrisch rondrijdt dan ? Probleem met oplaadpunten zowel openbaar/als thuis .. parkeerplaatsen inzake elektrisch laden, uitgebalanceerde elektrische bak en stepfietsen die niet op het fietspad kunnen of e-bikes die daar natuurgebied racen tegen 50km/uur (of meer) waar je maximaal 30km/uur mag .. zaken die nu al jaren gaande zijn en waar nog steeds geen regelgeving of oplossing voor is. België kijkt hiervoor naar Nederland, maar onderneemt zelf niks.

Dus wat doen we eraan ? We laten alles zijn gangetje gaan ongeacht de ongevallen dat hier dagelijks mee gebeuren.
Wozmro @MPIU868615 januari 2025 16:20
Vanuit mijn eigen job:

Op technisch/elektrisch vlak is de plaatsing van een laadpaal volledig gereguleerd.

Op gebied van financiële aspecten is er volgens mij Europese wetgeving in de maak.

Ik hoorde onlangs nog op het YouTube kanaal 'out of spec' specifiek over EV's, laadnetwerken,... Dat de VS heel ver achterkomt op Europa wegens gebrek aan regulering.
MPIU8686 @Wozmro15 januari 2025 16:39
De plaatsing, maar er zijn er nergens genoeg voorzien ..

Met name in België voor de mensen die in een rijwoning wonen zonder garage of straat zonder parkeergelegenheid/afgelegen garageboxen zonder stroomvoorziening zijn nog dagelijkse hekelpunten waar geen oplossing voor is.

Laatst een laadkabel over het trottoir heen gelegd om een elektrische wagen te laden, een mens in een rolstoel raakte hier niet volledig over en kwam vast te zitten .. |:(

Ik begrijp dat die man die in zijn rijwoning woont ook het recht heeft zijn wagen te laden en aangezien er niet genoeg externe laadpunten zijn hij wel moet. Niet iedereen heeft een garage/oprit of woont in een open bebouwing .. ;)
Wozmro @MPIU868615 januari 2025 16:59
Ik woon zelf in een rijwoning zonder eigen parkeerplaats en ik kan zelfs niet voor eigen deur parkeren.

Maar als ik zie wat er pakweg de laatste 2 jaar aan laders en snelladers bijgekomen is op wandelafstand dan maak ik er mij absoluut geen zorgen over om binnen 1 á 2 jaar over te schakelen naar EV.

Eerst nog rustig de benzinewagen oprijden.

Trouwens: dankzij regulering (Europese wetgeving) is er sinds kort de verplichting om laadpalen te voorzien.
https://www.pluginvest.eu...les-wat-je-moet-weten-201
Shaflic @Wozmro16 januari 2025 10:10
Ik heb een EV en twee laadpalen om de hoek. Staan echter vrij regelmatig ICE auto's geparkeerd of zelfs EV's die er een week lang niet ingeplugd parkeren. Of hybrids die in principe meestal maar 3 uurtjes nodig hebben, maar er de hele dag aan hangen. Weet niet hoe dat bij jou in de buurt gaat.

Probleem is dat ze hier ook maar 1 van de 2 plekken hebben 'gereserveerd' met kruis. Ook al is dan de hele straat leeg, toch zijn er dan bewoners die hem bij de paal plaatsen terwijl die niet voor iemands huis staat. Lijkt een soort rancune te zijn.

Ze rekenen bij de palen in mijn wijk tegenwoordig 77ct/kwh wat vrij bizar is vergeleken met bijvoorbeeld Tesla supercharge van zo'n 35ct gemiddeld. Omgekeerde wereld. Je wil liever zo min mogelijk snelladen.

Ik vind EV heerlijk rijden, maar heb hem te koop staan om terug te gaan naar plugin hybrid. In ieder geval voorbereid op emissie vrije zones en toch dat elektrische koppel bij het optrekken. Dan is even ergens inpluggen mooi meegenomen, maar geen noodzaak meer zoals nu.

Als ik een oprit had, zou ik EV blijven rijden.
harrytasker @Wozmro16 januari 2025 10:54
Al kan je voor je huis parkeren, (lees: in je eigen voortuin), dan nog kan dat niet toegestaan zijn door gemeente aangezien ze dit zien als op/inrit en daar heb je in heel veel gemeenten een vergunning voor nodig.
marcelvb @Linke-soep15 januari 2025 16:36
Nederland is groot geworden door naar buiten(land) te gaan en buiten(land) binnen te halen. Maar nu liggen allerlei dingen in ons land plat met als reden "sorry, geen personeel". Volgens mij zijn die zogenaamde "kansarme landen" (hoe definieer je dat?) een enorme kans.
Massive Mark @marcelvb16 januari 2025 09:52
Laten we de cijfers er bij halen. Na ongeveer 10 jaar werkt ongeveer de helft van de vluchtelingen. Is dit nu de groep die het volgens jou gaat rechttrekken? We moeten gewoon eerlijk zijn dat vluchtelingen opnemen een dure hobby is die we onszelf nu niet kunnen veroorloven en door mensen als jij ons nog verder de problemen in brengen.
Massive Mark @Linke-soep16 januari 2025 09:39
Zoals gewoonlijk wordt alles rechts van het centrum hier in de min gezet. Maar je hebt zeker gelijk. Al 20+ jaar horen we de problemen rondom (illegale) migratie maar jaren lang wordt er met de vingers in de oren geroepen dat die mensen racisten zijn. Ik zag toevallig nog recent de dalai lama over migratie in europe praten. Ik durf te stellen dat dit nog een tandje verder dan de pvv was.
Soepstengel @Rhaegar115 januari 2025 15:31
Zijn niet echt NIMBY bezwaren hoor, zijn bezwaren met hele gegronde punten. Ze slurpen energie, verbruiken veel water en voegen nauwelijks iets toe aan de economie. We zitten al met een netcongestie probleem, een data center plaatsen slaat dan echt helemaal nergens op. En wat moeten wij met data centers van Microsoft, Facebook etc? Dat voegt ook echt niets toe aan de rol van Europa wat betreft technische vooruitgang en onafhankelijk worden van de VS?

De VS lijkt de voortrekkersrol te pakken omdat ze nauwelijks sociaal zijn opgesteld. Werknemers worden systematisch uitgebuit en cooperatives hebben de macht. Van de één op andere dag kan je op straat staan. Breek je je been dan mag je even een paar duizenden dollars aftikken en kan je lekker gaan zitten stressen of je je werk nog wel kan doen en niet ontslagen wordt bovenop het feit dat je op onbetaald verlof moet. Dat zijn allemaal sociale vangnetten die wij hier in Europa wel hebben en waar kosten aan vast zitten die hier deels door werkgevers worden betaald. Dat heb je in de VS nauwelijks waardoor risico's veel kleiner zijn.

Ik ben blij dat we hier die regeltjes hebben. Als het zo door gaat in de VS komen ze gewoon hierheen omdat het gewoon niet meer te betalen is voor de gemiddelde Amerikaan.
Witte @Soepstengel15 januari 2025 15:52
Wat je zegt klopt natuurlijk op micro-schaal. In de VS tekenen ze een decreet en stimuleren ze, hier wordt gelijk gediscussieerd, maar argumenten als 'het voegt toch niks toe aan de economie' zijn echt dodelijk.
In San Francisco rijden elektrische taxi's zonder chauffeur rond, in Duitsland gaat Volkswagen failliet omdat ze de grootst mogelijke problemen hebben een betaalbare, goed werkende accu-auto te ontwikkelen en veel te lang zijn blijven hangen in sjoemelende diesels.
De EU (Europa) wordt een lachertje: innovatie wordt vooral gefrustreerd en niet gestimuleerd: telefoons moeten dezelfde idiote usb-c plug hebben. Heeft een fabrikant een beter idee? Jammer dan.
De EU geeft liever geld uit aan varkens en koeien dan aan ASML.
Wozmro @Witte15 januari 2025 17:04
Volkswagen heeft zichzelf kapotgemaakt door fraude te plegen.

Hadden ze niet gefraudeerd dan hadden ze veel verder gestaan in de ontwikkeling van EV.

Zeggen dat dit aan de EU ligt is echt bizar.
De regels zijn er voor alle automerken.
MrMonkE @Wozmro15 januari 2025 22:07
Als dat zo door gaat is welk model Tesla je wil kopen de enige keuze als je een auto gaat jopen.
Wozmro @MrMonkE15 januari 2025 22:16
Ik zag onlangs nog eens een filmpje van een Tesla fabriek.

De productiemachines zijn voor een groot deel Europees:

De lasers om het plaatwerk te snijden: Trumpf, Duits
De robots: KuKa, Duits
De persen: Idra, Italiaans
Paint shop: Eisenmann, Duits
MrMonkE @Wozmro15 januari 2025 22:24
Over Idra en de gigapress had ik eens een YouTube filmpje gekeken.
Was indrukwekkend.
harrytasker @Wozmro16 januari 2025 10:57
Hopelijk is het niet designed in Germany and Manufactured in China.
sympa @Wozmro15 januari 2025 21:49
Sterker nog, dan hadden ze misschien nog steeds die diesels makkelijk kwijt gekund. Als die echt zo schoon en goed waren geworden.
Maar helaas, dat was 1 grote farce. Met de fraude, maar ook met verstoppende roetfilters wat weer fraude van de kant van de klant geeft.
RonJ @Soepstengel15 januari 2025 15:56
Ze gebruiken helemaal niet veel water, zoals hier al zo vaak voorgerekend. Bijv. MS in Middenmeer gebruikt voor enkele honderden tot circa 1000 huishoudens aan water (dus nog geen week aan bevolkingstoename zeg maar), afhankelijk van je aannames, hetgeen ze nog zelf zuiveren ook.

Daar draaien bovendien voor het overgrote deel clouddiensten tbv het Nederlandse bedrijfsleven (of tbv levering van entertainment diensten aan NL consumenten). Workloads die daarvoor grotendeels in zwaar verouderde on-premise DC's draaiden. Dan is een cloud-hyperscale DC onderaan de streep veel efficiënter. Meta is een ander verhaal, dat voegt allemaal weinig toe idd, maar ook die diensten worden hier volop gebruikt en moeten toch ergens draaien.

DC's voegen misschien direct maar weinig banen toe, maar indirect vele malen meer. NL had nooit zo'n grote ICT-sector gehad als we niet hét knooppunt tussen de VS/VK en Europa waren en konden meeliften op de schaal hiervan. Door het totale gefaal met het energienet en exorbitante AI-regelgeving dreigen we de boot te missen in de volgende innovatiecyclus op AI-gebied. Daar gaan we nog decennia de zure vruchten van plukken.

Het overige deel van je verhaal is deels waar, maar ligt in de praktijk een heel stuk genuanceerder, maar dat is hier een beetje offtopic om helemaal over uit te gaan wijden.
marcelvb @RonJ15 januari 2025 17:26
Ik denk niet dat het voor AI en voor ons uitmaakt waar dit datacentrum precies staat. Enige verschil is dat je antwoord van chatgpt 100 ms sneller of langzamer op je scherm verschijnt.

Het gebruik van het begrip "innovatie" begin ik ook te wantrouwen. Innovatie begint met slimme mensen, dus door scholen en universiteiten. Het groter-is-beter idee van gigawatt datacentra is volgens mij streven naar monopolie van bepaalde bedrijven en door diezelfde bedrijven gegenereerde FOMO van overheden.
MPIU8686 @Soepstengel15 januari 2025 15:55
De VS lijkt de voortrekkersrol te pakken omdat ze nauwelijks sociaal zijn opgesteld. Werknemers worden systematisch uitgebuit en cooperatives hebben de macht. Van de één op andere dag kan je op straat staan. Breek je je been dan mag je even een paar duizenden dollars aftikken en kan je lekker gaan zitten stressen of je je werk nog wel kan doen en niet ontslagen wordt bovenop het feit dat je op onbetaald verlof moet.
Ik ben blij dat we hier die regeltjes hebben. Als het zo door gaat in de VS komen ze gewoon hierheen omdat het gewoon niet meer te betalen is voor de gemiddelde Amerikaan.
En u bedoelt in Europa dus niet ? .. :D

Blijkbaar hebt u nog nooit via interim gewerkt, dat is wel duidelijk. Dan schorten ze na een week van ziekte gewoon je contract op. Dan mag je naar de vakbond lopen klagen zoveel je wilt, dan krijg je een voorlopige uitkering die berekent wordt op je gezinssituatie .. ben je dan langdurig ziek (60%) en kun je niet meer aan het werk krijg je uiteindelijk nog €400 per maand uitgekeerd. En dan komen de rekeningen waarvor je minimaal €1200 per maand nodig hebt .. 8)7 .. prachtig toch dat Europese systeem dat jij zo bejubbeld .. _/-\o_
The Realone @MPIU868615 januari 2025 19:16
Laten we a.u.b. niet het Nederlandse arbeidsrechts vergelijken met dat uit de VS, want dat loopt volledig spaak. Dat zeg ik als een geboren en getogen Nederlander die nu 5 jaar in de VS werkt. Centen verdienen lukt hier wel, maar centen verliezen omdat ze je van de ene op de andere dag ontslaan zonder opgaaf van reden gaat nog harder. Feitelijk is men hier van mening "je moet blij zijn dat je mag werken", een geweldige instelling die uitbuiting van werknemers voedt.
Joep_d @Soepstengel15 januari 2025 17:53
Ik ben het deels met je eens hoor, we hebben er niet zo veel aan als we met minder regels enklel Amerikaanse bedrijven helpen.

Echter, het niet hebben van Europese concurrenten geeft ons een enorm nadeel en maakt ons afhankelijk van de VS. Kijk naar zoiets als de grote cloudproviders, mocht Europa ooit een serieus probleem hebben met de VS, gaan al onze bedrijven gewoon van die providers af, zonder dat wij een alternatief hebben.

Voorlopig voegt het nog niets toe, maar dat is natuurlijk bijna altijd zo. Bij een nieuwe technologie is het geduld hebben en hopen dat het rendabel wordt. Wij lijken wel wat avers voor risico te zijn gaan worden; als het geen unaniem positief ding is, laat dan maar zitten.
consenso @Rhaegar115 januari 2025 15:01
Helemaal eens, maar wat mij nog het meest verwonderd is hoe moeilijk Europeanen het hebben om dit in te zien.

Doorgaans wordt elk bericht vanuit Amerika in een negatieve connotatie geplaatst dit terwijl hun resultaten op het vlak van technologische vooruitgang voor zich spreken.

Ondertussen ontbreekt in Europa elk daadkrachtig leiderschap en verliezen we ons in topics die elke economische relevantie ontberen.
marcelvb @consenso15 januari 2025 16:43
Silicon Valley exporteert een enorm tech optimisme. Technologie, zoals AI, gaat al onze problemen oplossen. Het enige wat je moet doen is ons vrij spel geven (geen regels, desnoods gaan we zelf minister worden) en al je spaargeld zodat wij gigantische datacentra bouwen. En die verbranden vervolgens enorme hoeveelheden energie om fantastische AI filmpjes te genereren en het huiswerk te maken voor miljoenen scholieren. Ik denk dat je hier best wel wat vraagtekens bij mag zetten.

Maar ik ben inmiddels een ouwe lul en zie hoe Silicon Valley het werkt: genereer hype, geef ons geld, profit. Vervolgens zitten wij met een paar oncontroleerbare monopolisten, en zonder geld, en een handje vol tech biljonairs weten van gekkigheid niet meer wat ze met hun geld moeten doen.
Joep_d @marcelvb15 januari 2025 18:01
Helaas creëren ze dus wel effectief monopolisten die biljoenen waard zijn.
Het zijn praktijken die ethisch verrot zijn, maar helaas staan 6 van deze techgiganten wel in de top 10 van meest winst-opbrengende bedrijven (https://companiesmarketcap.com/most-profitable-companies/).

We kunnen in de discussie niet steeds terugvallen op het feit dat er nadelen aan kleven want de realiteit toont dat dat nu eenmaal voor alles geldt.
Sandwalker @Rhaegar115 januari 2025 15:54
De vraag of je een GW aan datacenter op één locatie wilt hebben in een Europees energienet is een vraag van inpasbaarheid, voorspelbaarheid en levensduur.
Als we een dergelijk datacenter koppelen aan een waterkracht of kernenergie centrale is het mogelijk behoudens de onderhoudsperiodes van de centrales en storingen in de energiebehoefte te voorzien. Een GW aggregaten backup is wel een ding, maar technisch mogelijk.
Alleen hebben we in de meeste Europese landen onvoldoende stabiel continu vermogen met beperkte CO2 uitstoot.
Waterkracht is zeer beperkt en staat op gespannen voet met het natuurbeleid. Kernenergie is er eigenlijk alleen in Frankrijk. Dus als we dit willen moeten we nu gaan nadenken over hoe het energienet eruit moet zien om dit te ondersteunen. En dan is het ook de vraag waar in de EU je dit neerzet (veel energieverbruik en dus warmte gegenereerd maar nauwelijks lokale werkgelegenheid).
Wozmro @Sandwalker15 januari 2025 17:11
Qua energie is er geen probleem op Europees niveau. Netcongestie is een lokaal fenomeen.

Het Europese elektriciteitsnet is het allerbeste en meest performante ter wereld. 750GW aan vermogen, volledig met elkaar verbonden van Portugal naar Polen, van Noorwegen naar Turkije.
Ieder land kan in zijn eigen energie voorzien én kan importeren/exporteren als dit commercieel interessant is.

Sinds 2022 hangt Oekraïne ook aan het ENTSO, op 8 februari komen de Baltische staten er ook bij.
https://www.hoogspannings...met-entsoe-op-8-feb-2025/
PeterDons @Rhaegar115 januari 2025 15:47
De VS bepaald wat wij mogen exporteren aan technologie. Althans Nederland volgt je zou bijna zeggen volgt orders op. Nederland was een kennisland liep voorop. We glijden jammer genoeg steeds meer af.
DropjesLover @Rhaegar115 januari 2025 19:00
Gelukkig zijn er niet al 3 eerdere AI golven geweest waarin automatisering / enorme toename in rekenkracht snel leidde tot enorme uitbreidingen van datacenters, en dat na 5 jaar die hype toch niet helemaal de belofte waar kon maken...

AI is nog nauwelijks werkelijk intelligent omdat het alleen verbanden kan zien en de sterkste verbanden als oplossing aandraagt.
Zelfs een AI prompt als "geef een lijst van campings in frankrijk. Rating van google 4 of hoger. Maximaal 9 uur rijden van Nederland, gebruik google maps. Camping moet zwembad met glijbaan hebben. Camping moet 150-300 plaatsen hebben. Met website adres van de camping".
Weet je wat ik terug krijg?
Onder andere meerdere campings met 50 plaatsen op 11 uur rijden en een zwembadje van 20x5 meter, en een 3,5 rating, en faliekant het verkeerde webadres (elke entry). 8)7

Terwijl het een heel gedefinieerde makkelijk indexeerbare zoekopdracht is.
cotix @DropjesLover16 januari 2025 11:28
Ik heb jouw prompt even geprobeerd, en hij geeft gewoon een goed antwoord: https://chatgpt.com/share...78-8001-89e7-54e3723b2f1b

Ik heb soms echt het idee dat mensen 2 jaar terug een keer iets met de eerste chatgpt gedaan hebben, toen teleurgesteld waren dat het iets niet kon, en nooit meer terug gekeken hebben. Altijd als iemand hier zon verhaal post en ik de query uitprobeer, krijg ik gewoon goede antwoorden.

[Reactie gewijzigd door cotix op 16 januari 2025 11:30]

DropjesLover @cotix16 januari 2025 14:09
Ik krijg een output ja, maar de waarde van de output klopt domweg niet.
2 weken geleden aan gezeten, en handmatig alles lopen corrigeren.
Probeer de websites maar zoals gegenereerd. Of check de rating in Google.
0x0 @Rhaegar115 januari 2025 23:31
Ik begrijp je redenering, maar face-value is dit gewoon zielig.

De hele wereld schreeuwt het uit, de resources zijn in sommige landen al halverwege het jaar opgebruikt, en we blijven maar toepassingen bedenken en producten creëren die meer en meer electriciteit verbruiken.

(A.I.)data centers, autos, fietsen, GPUs, CPUs, nóg grotere televisies en ga zo maar door.

En dat alles in een wegwerpmaatschappij die draait om nog meer omzet hebben, nog meer winst maken en nog véél meer data verzamelen en verwerken... en ondertussen allemaal lekker staren naar je mobieltje, jezelf stoer voelen omdat je weer een app heb geïnstalleerd die totaal niets toevoegd aan je leven en aan het einde van de dag helemaal doorgeappt in slaap vallen zonder ook maar iets te hebben gedaan wat bijdraagt aan persoonlijke groei.

We gaan met zijn allen al langer met elkaar om dan we kunnen praten en dat ging altijd redelijk goed.
AI voor militaire toepassingen bant oorlog niet uit, het maakt het alleen maar gemakkelijker en goedkoper... en dus nóg interessanter voor landen om tegen elkaar ten strijde te trekken.

Wat mij (nog steeds) het meest irriteerd is dat anderen schijt hebben aan mijn privacy en dat ook ik geconfronteerd word met al die onzin terwijl ik er geen gebruik van maak/wil maken.

Misschien kan de een of andere AI de mensheid eens wijzen op "gezond verstand".
teek2 @Rhaegar116 januari 2025 10:51
Wij timmeren ook aan de weg hoor: Selection of the First Seven AI Factories to Drive Europe's Leadership in AI

[Reactie gewijzigd door teek2 op 16 januari 2025 10:52]

yevgeny 15 januari 2025 14:59
Bitcoin wordt vaak verweten veel energie nodig te hebben maar nieuwe data centers die giga watts verbruiken en (kern) centrales bouwen voor AI schijnt helemaal OK te zijn ...

[Reactie gewijzigd door yevgeny op 15 januari 2025 14:59]

CCJJVV @yevgeny15 januari 2025 15:03
Zolang de bitcoin nog geen echte use case heeft (anders dan het speculeren over de waarde), vind ik dit best een terecht verwijt.
Osiummaster @CCJJVV15 januari 2025 15:06
Internationaal ruilmiddel zonder benodigdheid van banken is geen use case?
TheChrisTRose @Osiummaster15 januari 2025 15:21
Ik probeer altijd te begrijpen wat bitcoin inhoud.
Want het heeft op zichzelf geen waarde, want de waarde wordt gebaseerd op andere currencies en niet andersom, en alleen omdat iemand geroepen heeft dat het de toekomst is. Dus het is nog altijd waardeloos in dat opzicht. Verder zijn er wat webshops die het accepteren, maar dan heeft het alleen waarde wanneer ze het omzetten in valuatie met waarde. Dus het is een tussenman voor internationale transacties om de wisselkoersopslag te omzeilen? Of moet dat nog altijd betaald worden wanneer bitcoin word omgezet in erkende valuta?
thomas1907 @TheChrisTRose15 januari 2025 15:31
De waarde komt uit een gelimiteerde oplage van bitcoin, waar bijv. euros en dollars dat niet hebben en constant bijgeprint worden. Als je kijkt naar goud sinds begin 2024 is het 40% omhoog tegenover de dollar, mensen bezitten vooral goud omdat het een moeilijk te verkrijgen grondstof is. Ik ken vrij weinig mensen die goud hebben omdat het zo mooi is. Ik zie dat hetzelfde met bitcoin.
TheChrisTRose @thomas190715 januari 2025 15:56
Dus omdat het een limiet heeft, heeft het ineens waarde?
Bijprinten zorgd alleen dat de hoeveel wat je kunt doen met xx bedrag steeds minder word, maakt het niet per direct waardeloos. (nuance)
De waarde van goud is nog altijd gekoppeld aan een valuta, niet andersom. Aandelen kopen in goud, is nog altijd niet het bezit er van, meeste mensen hebben geen kast met goud. Maar als je fysiek goud hebt, dan heb je een tastbaar iets, bitcoin is niet tastbaar. je kan er niks mee verder. Je hebt een berekening gedaan, heb zo'n 'munt' en verder is het aan de wereld om het waarde te geven gebaseerd op erkende valuta.

Het idee is om de centrale bankstelsel te omzeilen omdat mensen hun geen geld gunnen etc. Maar zolang de dollar, yen, etc. hun waarde hebben in grondstoffen, en wat er met 1 dollaer aan grondstoffen gekocht kan worden, waarna de waarde van producten gebaseerd worden op die grondstoffen die gebruikt worden etc. Wat is het doel dan nog verder van bitcoin? Want het enige wat het gedaan heeft is digitale munten maken die nog altijd gebaseerd zijn op erkende valuta, die nou ook niet van de grond gekomen zijn. de verwachting dat banken hun handen oomhoog steken van dat ze klanten mislopen is nou ook niet echt gebeurd. De transacties zijn te traceren, dus anoniem is het niet. met je geld op een stick ben je makkelijker te beroven etc. het is leuk op korte termijn om er geld mee te verdienden, leuke hype, en verder dan? eens houdt het op, en waar staat het dan op?
koelpasta
@TheChrisTRose15 januari 2025 17:02
Want het heeft op zichzelf geen waarde,
Maar jouw eurobiljet heeft op zichzelf ook (bijna) geen waarde, die wordt namelijk door de markt bepaald (nou ja, en door de centrale banken die voor een deel de inflatie reguleren).
Osiummaster @TheChrisTRose15 januari 2025 23:28
Dollars hebben net zo min waarde als Bitcoin. Nog minder, want de Dollar staat een paar triljoen in het rood omdat Amerika het oneindig bijprint en kan elk moment volledig instorten https://www.usdebtclock.org/

Al het geld werkt op vertrouwen. Bitcoin iets minder.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 15 januari 2025 23:29]

TheChrisTRose @Osiummaster16 januari 2025 10:06
En nu weer even terug naar de realiteit. Als ik naar de bakker, supermarkt, slager ga. Ik koop daar een product voor, om het makkelijk te maken, 1 Dollar, dat kan ik dat. Dat kan omdat er een systeem is, leuk of niet, maar er is een systeem met afspraken. Voor producten worden grondstoffen ingekocht, productie kost wat, etc. daar is de waarde van die 1 Dollar. Dan mag de dollar niks waard zijn, een product is iets waard, wat subjectief is en daarom hebben we afspraken om cijfers te gebruiken voor handel.

Dan dus de bitcoin. de bitcoin is een aandeel. Een aandeel in een idee dat de wereld beter af zou zijn met een digitale munt die gedecentraliseerd is. Dit aandeel kan je kopen, want de waarde toekenning is gedaan in Dollars, dus zonder die waarde toekenning is het gewoon een oplossing en als ik naar iemand toe ga met de oplossing 1 dan denkt ie van ja, dat klopt en draait zich om. En dan kan je natuurlijk zeggen dat je rekenkracht kunt investeren om ze zelf te minen, maar je investering is via een product, een gpu etc. dat je koopt met dollar, de investering is dollar.

Maar laten we stellen. Bitcoin word globaal gebruikt, geen yen meer, dollar, of euro meer. Dan is alles gedecentraliseerd. Denk je dat de wereld dan zonder kluizen blijft? Zonder mensen die bitcoins zullen handelden.? Want het idee dat je met je met een koffer vol geld over straat loopt is nou niet bepaald gunstig. en dan kan je bedenken, maar vingerafdruk scanners, iris scanners om identiteit vast te stellen, fijn idee... en als je niet die kant op wilt gaan dan krijg je dat mensen meer overvallen worden, of je stelt een limiet etc. misschien een pas? dat je jouw bitcoins ergens vastlegt en dat je met een pasje kunt betalen, dat een idee?

Bitcoin is een aandeel in een idee met een dollar waarde en geen valuta. Als de dollar niks waard is, dan is de bitcoin niks waard. Want met een idee koop je niks, met een bestaand systeem wel, leuk of niet.
DamirB @Osiummaster15 januari 2025 15:08
Ja want daar wordt het echt veel voor gebruikt, los van criminelen.
adje123 @DamirB15 januari 2025 15:09
Ook als het voor criminaliteit wordt gebruikt dan is het nog steeds een "use case"
Osiummaster @DamirB15 januari 2025 15:11
Meeste criminelen gebruiken gewoon Euries.
DigitalExorcist @Osiummaster15 januari 2025 15:13
Of roebels of dollars..
mdnz @yevgeny15 januari 2025 15:04
Het is alleen oke als degene er zelf baat bij heeft, dat is bij heel veel zaken zo.
The Zep Man
@yevgeny15 januari 2025 15:13
Liever kerncentrales voor AI dan kolencentrales voor cryptocurrency.

Begrijp me niet verkeerd. Naar mijn mening wordt te veel energie gebruikt om een kleine groep te verrijken. Dat geldt voor zowel AI als cryptocurrency. Dan nog heb ik liever dat die energie wordt opgewekt op een manier die niet de atmosfeer verpest met alle gevolgen van dien. Kernafval valt goed op te bergen op een manier dat mensen op grote schaal daar geen last van moeten te hebben. Iedereen moet ademen. Iedereen draagt de gevolgen van klimaatverandering, direct of indirect.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 21:50]

Wolfos @yevgeny15 januari 2025 15:15
Ik zie dezelfde mensen vaak kritiek op beide hebben. Een beetje nadenken over hoe we energie inzetten tijdens deze energietransitie is zeker niet overbodig. Er moet hoe dan ook worden nagedacht over waar je het vandaan gaat halen.

De VS heeft de neiging om problemen als dit gewoon te laten gebeuren:
https://www.businessinsid...icity-supply-risk-2024-12

Dat proberen we hier gelukkig anders te doen met onze omgevingsvergunningen.
MPIU8686 @yevgeny15 januari 2025 15:41
Bitcoin wordt vaak verweten veel energie nodig te hebben maar nieuwe data centers die giga watts verbruiken en (kern) centrales bouwen voor AI schijnt helemaal OK te zijn ...
Datacenters zijn nodig voor onze economie en samenleving, cryptocurrency niet.
koelpasta
@MPIU868615 januari 2025 17:00
Datacenters zijn nodig voor onze economie en samenleving, cryptocurrency niet.
Maar zijn AI datacenters ook nodig?
MPIU8686 @koelpasta15 januari 2025 18:15
Maar zijn AI datacenters ook nodig?
Datacenters wel, maar die AI datacenters dat moeten we nog steeds afwachten. Als alles naar behoren zou werken zou dit een gehele stap voorwaarts betekenen, maar de grote vraag is. Zijn wij hier wel klaar voor ? En dan doel ik niet op stroomverbruik alleen ..
marcelvb @yevgeny15 januari 2025 17:27
Het ligt eraan of je bitcoins of aandelen in bitcoinbdrijven hebt, of aandelen in AI bedrijven...
Qlusivenl 15 januari 2025 15:01
Hoewel AI best wat goede toepassingen zal hebben, vind ik persoonlijk dat we er tot nu toe eigenlijk nog helemaal niet echt iets aan hebben. Het wordt gebruikt voor een chatGPT, foto's of video's te maken. Maar echt nuttig, ik zie het nog niet eerlijk gezegd.
Zeker omdat het gewoon vaak hallucineert of fouten maakt. We zitten aan t beginstadium van de ontwikkeling in de geschiedenis, dat begrijp ik. Maar toch voel ik het nog niet.

Zit ik er qua gevoel naast dat ik het nog redelijk onzinnig vind? Het is eeder een leuke party trick die je doet om te zien of het werkt en daarna niet meer gebruikt.
Ik gebruik het wel eens om een stukje scripting te laten ophoesten en ik heb nog nooit een goed werkend script teruggekregen. Scripts die gewoon niet meer werken omdat bepaalde onderdelen allang deprecated zijn. Of gewoon (hoe nauwkeurig je het ook beschrijft) niet doet wat je vraagt.

Nu er zoveel (geld, maar ook energie/stroom) in wordt geinvesteerd, moet ik er wel naast zitten met mijn gevoel...
demonite @Qlusivenl15 januari 2025 15:09
Ik denk dat de wil om hierin te investeren vooral komt uit een fear of missing out.. Ja, nu is AI het nog net niet, maar pretty close.. En voor wat betreft de militaire toepassingen is het vergelijkbaar met de volgende atoombom: je moet t hebben om jezelf (effectief) te kunnen verdedigen / een aanval te voorkomen.
Tripledad65 @demonite15 januari 2025 15:29
Het ligt wel iets complexer dan fomo. Er wordt altijd al geinvesteerd in nieuwe technologie, gewoon omdat het de potentie heeft om groot te worden, en hoe groter die potentie, hoe hoger en sneller de investeringen. Dat is wat er momenteel met AI aan de hand is.

Garanties bestaan natuurlijk niet. Als je investeert in technologie die zich al bewezen heeft, is je risico veel kleiner, maar ook je winst veel lager. Die "winst" hoeft niet per materieel te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een kennisvoorsprong of veiligheid opleveren.

Het potentieel van AI is, en daar is men het wel over eens, gigantisch. Het is écht een disruptieve technologie, vergelijkbaar in potentie met iets als mobiele telefonie (daar zat ook "niemand op te wachten") en internet.

Het is dus geen wonder dat iedereen er boven op springt, om de boot niet te missen.
DigitalExorcist @Qlusivenl15 januari 2025 15:15
Ik denk dat je de invloed van ChatGPT onderschat, maar vooral ook van CoPilot, Suno.ai, wat Adobe ermee doet, maar ook praktischer zaken zoals medische toepassingen (analyseren van MRI-scans of röntgenfoto's) en zelfrijdende auto's en dat soort zaken over het hoofd ziet.

AI is meer dan alleen een taalmodel van ChatGPT.
n4m3l355 @Qlusivenl15 januari 2025 15:17
AI is onderhand toch wel veel meer dan ChatGPT and the likes. Nu is dit in lichtere mate maar wij gebruiken het onderandere voor predictive models in user baskets, forecast models op korte en lange termijn, customer service reacties, automatische vertalingen en meer van dergelijke. Nou zijn wat wij gebruiken betrekkelijk kleine datasets maar je komt AI steeds vaker en dieper tegen. Nu is dit voor een SME maar dit gaat onderhand toch wel veel verder, het folden van proteines, het inschatten van risico's van aanvallen, fouten in coding you name it.

De vraag is eerder, hebben we zoveel kracht nodig. Ik heb eerder het gevoel dat een klein aantal partijen in staat is om honderden miljarden te investeren en daarmee de markt op korte termijn monopoliseren waardoor het heel lastig is om op termijn in te breken als kleine partij en dat we daardoor afhankelijk worden van OpenAI/Google & co.
DigitalExorcist @Qlusivenl15 januari 2025 15:19
Ik heb met ChatGPT anders prima werkende Python tooltjes weten te produceren voor eigen gebruik. Ik zit in de cybersecurity-wereld en had laatst een snel, commandline based tooltje nodig om wat portscans uit te voeren. Ik ben géén programmeur maar ChatGPT maakt voor mij wel een mooi tooltje wat aan mijn behoefte voldoet, waarbij ik heb gevraagd om eerst te onderzoeken wat de 20 meest misbruikte poortnummers zijn per [2024] en daar z'n tooling omheen te ontwikkelen incl. errorhandling en logging en tabellen en alleen de relevante informatie te laten zien.

2x finetunen (ook via ChatGPT) en het werkt perfect. Natuurlijk zal er op de code wat af te dingen zijn, maar ik heb ChatGPT ook gevraagd commentregels toe te voegen dus als iemand na mij de behoefte voelt er wat mee te tweaken moet dat op zich wel lukken.
Gandalfy @DigitalExorcist15 januari 2025 16:56
De vraag is natuurlijk hoeveel (tijd)winst je dit heeft opgeleverd t.o.v. het zelf schrijven, met eventueel wat rondzoeken op stack-overflow o.i.d.
En weegt die winst ook op tegenover het enorme extra energieverbruik van ChatGPT ten opzichte van een google-query?
DigitalExorcist @Gandalfy15 januari 2025 19:49
Op StackOverflow kun je het navragen maar krijg je 300 verschllende meningen waaróm Python een slecht idee is, dat je dom bent omdat je het niet weet, advies om het eerst op Google te zoeken en daarna mag je het alsnog zelf uitzoeken.
cotix @Qlusivenl16 januari 2025 11:33
Zit ik er qua gevoel naast dat ik het nog redelijk onzinnig vind? Het is eeder een leuke party trick die je doet om te zien of het werkt en daarna niet meer gebruikt.
Ik gebruik het wel eens om een stukje scripting te laten ophoesten en ik heb nog nooit een goed werkend script teruggekregen. Scripts die gewoon niet meer werken omdat bepaalde onderdelen allang deprecated zijn. Of gewoon (hoe nauwkeurig je het ook beschrijft) niet doet wat je vraagt.
Wat gebruik je dan? Ik gebruik het regelmatig om kleine dingen te automatiseren, en op een uitzondering hier en daar naast, gaat het eigenlijk bijna altijd goed. Het scheelt mij zeker een paar uur aan werk per week
MPIU8686 15 januari 2025 15:05
Energieverbruik van datacenters schiet de lucht in

Volgens onderzoek van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is het stroomverbruik van datacenters verdubbeld tussen 2020 en 2023. Meer googelen, streamen en tiktokken, maar door efficiëntieverbeteringen ging het energieverbruik niet door het dak. Het energieverbruik van datacenters schiet de lucht in, een trend die de komende jaren zal versnellen door het groeiende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Het zorgt er in de Verenigde Staten al voor dat gas- en zelfs kolencentrales vaker draaien, met extra CO2-uitstoot tot gevolg ..

Het leidde tot een opmerkelijke deal tussen Microsoft en de eigenaar van Three Mile Island (een in de USA uit 2019 gesloten kerncentrale). Als de vergunningen rondkomen, gaat de centrale in 2028 tóch weer open en neemt Microsoft twintig jaar lang alle stroom af. Het gaat om bijna twee keer zoveel elektriciteit als uit de enige Nederlandse kerncentrale in Borssele komt. (1/4 de capaciteit van Doel).

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https://www.nu.nl/klimaat...%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 15 januari 2025 15:08]

RonJ @MPIU868615 januari 2025 16:15
Voor wie het interessant vindt, ik zag gisteren toevallig een interessante rapportage achter de schermen voorbijkomen van de WSJ over het herstarten van TMI en de uitdagingen en risico's die daarbij komen kijken.

Zo zijn veel van de besturingselementen al 60 jaar oud en moet alles in de control room weer per schakelaar, meter en lampje gecertificeerd worden. Idem voor alle (enorme) leidingen, de generatoren, etc. etc.
MPIU8686 @RonJ15 januari 2025 16:52
Best logisch ook, als er een kernramp zou gebeuren zijn ze verder van huis.
Gevolg zou zijn, zoveel tegenkanting dat er nergens nog een NPP mag gebouwd worden in de toekomst.
Dan worden er alleen nog gas & kolen centrales gebouwd met wat windmolen- zonneparken er omheen.
Dat zou dan het milieu helemaal ten goede komen ..
hooibergje 15 januari 2025 14:57
Het is dan ook duidelijk waar al die Gigawatten vandaan moeten komen?
Of er is nu alleen nog maar grond voor de computers?
Westpjotr 15 januari 2025 15:08
Zo zijn er inderdaad niet veel prikkels om toepassingen efficiënter/zuiniger te maken.... gemiste kans :/
RoyD 15 januari 2025 15:29
Waarom wordt tegenwoordig Administration vertaald met Administratie en niet met het juist Nederlandse woord regering?
MPIU8686 15 januari 2025 15:38
De strijd om CO2-cijfers

Er woedt ondertussen een verhitte strijd over de transparantie die techgiganten moeten bieden over hun energieverbruik en impact op het klimaat. Bedrijven als Amazon en Meta claimen nu al dat hun datacenters niet of nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaken, omdat ze volledig aangedreven zouden worden door groene energie.

De techbedrijven baseren zich op 'marktgebaseerde' rapportageregels. Die maken het op papier mogelijk om een datacenter volledig op zonne-energie te laten draaien, terwijl er toch ook stroom wordt verbruikt in de nacht. Het is zelfs mogelijk om voor een datacenter groene energie in te kopen die duizenden kilometers verderop wordt opgewekt. Google en Microsoft pleiten voor ambitieuzere regels, die rekening houden met de tijd en locatie van de opgewekte energie. Techbedrijven zouden dan alleen nog kunnen claimen dat hun elektriciteit volledig CO2-vrij is als die komt uit lokale bronnen die ook echt 24 uur per dag voldoende stroom leveren. Met deze regels wordt het voor techbedrijven veel lastiger om hun eigen klimaatdoelen voor 2030 te halen. Google, Meta, Apple en Microsoft willen dan klimaatneutraal zijn. Het is goed dat bedrijven worden aangemoedigd om uitstootvrije energie in te kopen. Zo steunen zij ook de bouw van nieuwe wind- en zonneparken of kerncentrales. Maar door alleen de marktgebaseerde cijfers te gebruiken, kunnen bedrijven hun impact op het klimaat verhullen.

Het is nog de vraag of de AI-hype ook op langere termijn voor een veel hogere energievraag zal zorgen. Mogelijk kunnen AI-modellen juist ook bijdragen aan efficiënter gebruik van het al zo drukke stroomnet, bijvoorbeeld door op een slimme manier batterijen of warmtepompen aan te sturen. En de komst van betere chips kan in de toekomst mogelijk weer voor een efficiëntieslag zorgen. AI-toepassingen zullen in de toekomst steeds vaker op slimme apparaten draaien, zonder dat er een verbinding met een datacenter nodig is. "Veel informatie die de datacenters nodig hebben, komt uit de echte wereld. Uit een smartphone, televisie, koelkast of stoplicht met een sensor. Het probleem is dat er nu enorm veel energie wordt gestoken in het heen en weer sturen van die data". Bovendien worden voor AI-toepassingen nog veel chips gebruikt die niet specifiek voor AI zijn ontworpen.

https://www.nu.nl/klimaat...%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
biomechanical 15 januari 2025 16:51
Graag zo'n centrale. Mits men deze gebruikt voor een echte AI. Niet wat men nu ai noemt.
En aangezien een echte AI toch nog een hele tijd wachten is, zal er dus geen centrale gebouwd hoeven te worden van mij
TigerXtrm 15 januari 2025 17:03
Oh ja, want daar moeten we blij mee zijn...

Lekker miljoenen liters drinkwater en gigawatts aan energie gebruiken om big tech bedrijven nog meer winst te laten maken, terwijl hele staten afbranden door gebrek aan water en het energiegrid in talloze landen amper de vraag aankan.

Ff heel duidelijk, los van misschien de medische industrie is AI 100% een luxeproduct. Het is belachelijk dat we hier zoveel grondstoffen tegenaan gooien.

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