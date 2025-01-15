Biden tekent decreet om stichten gigawatt-AI-datacenters te stimuleren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een presidentieel decreet getekend waardoor grote nieuwe datacenters voor kunstmatige intelligentie sneller gebouwd kunnen worden. Biden belooft onder meer locaties voor datacenters.

Onder het decreet moeten federale locaties, die eigendom zijn van het ministerie van Defensie en het ministerie van Energie, verhuurd kunnen worden om 'AI-datacenters op een gigawattschaal' te voorzien, zo schrijft Reuters. Het is niet duidelijk welke locaties hiervoor gebruikt gaan worden en welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen.

Het decreet moet volgens de regering-Biden zorgen voor een snellere bouw van de volgende generatie AI-infrastructuur, waarbij 'economische concurrentiemogelijkheden, nationale veiligheid, AI-veiligheid en schone energie' centraal staan. In het verlengde daarvan moeten bedrijven die gebruikmaken van de locaties een bepaalde hoeveelheid in de Verenigde Staten gemaakte halfgeleiders gebruiken. Welk percentage van de gebruikte chips uit Amerika moet komen, wordt per situatie bepaald.

Een presidentieel decreet, ook wel een executive order genoemd, is een opdracht van in dit geval de Amerikaanse president aan zijn kabinet om iets uit te voeren. Het is dus geen wet waarover gestemd hoeft te worden. Op 20 januari 2025 wordt Donald Trump ingezworen, waarna hij het decreet in principe direct kan aanpassen of ongeldig kan maken. Er is geen indicatie dat Trump dit daadwerkelijk van plan is; tijdens zijn eerste presidentschap werd bijvoorbeeld de American AI Initiative ingevoerd om lokale AI-ontwikkeling te stimuleren.