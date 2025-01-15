Microsoft stopt na 14 oktober met 365-ondersteuning op Windows 10

Microsoft stopt per 14 oktober met de ondersteuning van het 365-kantoorsoftwarepakket op Windows 10. De software is dan nog wel te gebruiken, maar gebruikers kunnen tegen problemen aanlopen. Office-software die los is gekocht, blijft wel ondersteund.

De Microsoft 365-apps zijn vanaf 14 oktober niet meer ondersteund op Windows 10, zegt Microsoft. Op die datum stopt ook de ondersteuning van Windows 10, al kunnen organisaties en consumenten een Extended Security Updates-abonnement afsluiten om alsnog een jaar lang beveiligingsupdates te krijgen. Dat kost 30 dollar. ESU betekent echter niet dat Microsoft 365 ook ondersteund wordt, verduidelijkt Microsoft.

Op een ondersteuningspagina legt Microsoft uit dat de 365-apps zoals Outlook, OneDrive, Word, PowerPoint en Excel wel blijven werken op Windows 10. Gebruikers kunnen echter na verloop van tijd tegen 'prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen' aanlopen. Abonnees krijgen dan ook het 'nadrukkelijke advies' te upgraden naar Windows 11. Microsoft 365-abonnees krijgen dan geen updates meer op Windows 10, ook geen beveiligingsupdates.

Dit gebrek aan ondersteuning geldt niet voor de Office-pakketten zoals Home, die consumenten en bedrijven los kunnen aanschaffen. Die blijven vooralsnog ondersteund vanaf versie Office 2016, onder het Fixed Lifecycle-beleid van Microsoft. Office 2024 kwam in oktober 2024 uit voor consumenten, dus blijft het tot in ieder geval oktober 2029 ondersteund voor Windows 10.