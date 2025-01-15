Microsoft stopt na 14 oktober met 365-ondersteuning op Windows 10

Microsoft stopt per 14 oktober met de ondersteuning van het 365-kantoorsoftwarepakket op Windows 10. De software is dan nog wel te gebruiken, maar gebruikers kunnen tegen problemen aanlopen. Office-software die los is gekocht, blijft wel ondersteund.

De Microsoft 365-apps zijn vanaf 14 oktober niet meer ondersteund op Windows 10, zegt Microsoft. Op die datum stopt ook de ondersteuning van Windows 10, al kunnen organisaties en consumenten een Extended Security Updates-abonnement afsluiten om alsnog een jaar lang beveiligingsupdates te krijgen. Dat kost 30 dollar. ESU betekent echter niet dat Microsoft 365 ook ondersteund wordt, verduidelijkt Microsoft.

Op een ondersteuningspagina legt Microsoft uit dat de 365-apps zoals Outlook, OneDrive, Word, PowerPoint en Excel wel blijven werken op Windows 10. Gebruikers kunnen echter na verloop van tijd tegen 'prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen' aanlopen. Abonnees krijgen dan ook het 'nadrukkelijke advies' te upgraden naar Windows 11. Microsoft 365-abonnees krijgen dan geen updates meer op Windows 10, ook geen beveiligingsupdates.

Dit gebrek aan ondersteuning geldt niet voor de Office-pakketten zoals Home, die consumenten en bedrijven los kunnen aanschaffen. Die blijven vooralsnog ondersteund vanaf versie Office 2016, onder het Fixed Lifecycle-beleid van Microsoft. Office 2024 kwam in oktober 2024 uit voor consumenten, dus blijft het tot in ieder geval oktober 2029 ondersteund voor Windows 10.

Door Hayte Hugo

Redacteur

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15-01-2025 • 15:21

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Reacties (155)

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Llopigat
15 januari 2025 15:24
Mja dat snap ik wel. En ik denk dat mensen die zo lang Windows 10 gebruiken, ook wel een standalone Office pakket hebben gekocht.

Het zou echter wel handig zijn als ze ook een ESU hadden voor MS 365 natuurlijk. Soms kan je niet zomaar overstappen. Al zie ik technisch niet zoveel redenen tussen 10 en 11.
Tortelli @Llopigat15 januari 2025 15:35
TPM2 is wel een ding. Mijn moeder werkt bijvoorbeeld op een 7th gen NUC, welke echt prima voldoet. Alleen die zit formeel niet in de Windows 11 support.

Op bedrijf draait ~3/4e op Windows 11. Alle hardware kan dit aan en verwacht dat wij zonder al teveel moeite de laatste 25% gaan upgraden.

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 15 januari 2025 15:37]

The Zep Man
@Tortelli15 januari 2025 15:46
TPM2 is wel een ding. Mijn moeder werkt bijvoorbeeld op een 7th gen NUC, welke echt prima voldoet. Alleen die zit formeel niet in de Windows 11 support.
Dat ligt volgens mij niet aan het ontbreken van een TPM 2.0, maar aan dat de CPU formeel niet wordt ondersteund. Het schijnt dat Windows 11 gewoon te installeren is (zonder workarounds).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 16:25]

Tortelli @The Zep Man15 januari 2025 15:54
Weet dat er workarounds zijn, maar heb geen zin om qua techsupport mijn eigen graf te graven en bij iedere update gezeik te hebben ;)
youridv1 @Tortelli15 januari 2025 16:06
Ik draai al tijden een 6e generatie pc zonder enige vorm van TPM op W11. Je merkt er niks van.
Windows update werkt gewoon. Je hoeft geen extra stappen te ondernemen. Gewoon zo nu en dan op "update and shut down" drukken. Je moet het geïnstalleerd krijgen via een van de vele omwegen en dan ben je er. Ook kun je gewoon upgraden. Gewoon met rufus een windows bootstick maken met de bypasses aangevinkt voor alle requirements, in je W10 pc steken en setup.exe starten vanaf de stick. Ik draai zelfs een stuk of 4 Xeon E5 V0's onder W11. Dat is Sandy Bridge.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:09]

SterkeYerke @youridv115 januari 2025 17:28
Ik heb wel altijd de jaarlijkse grote updates handmatig moeten installeren op Sandy Bridge, maar alle andere updates werken inderdaad prima. De jaarlijkse update is een kwestie van een Rufus-USB maken met de nieuwste versie en die dan installeren. Daarbij raak je niks kwijt.

Op een Phenom x6 en een oude AMD A8 heb ik óók Windows 11 draaien, maar die hebben helaas niet de instructieset om 24H2 te draaien. Die zijn vanaf eind 2026 daardoor unsupported. Als die computers dan nog draaien, zet ik daar waarschijnlijk Windows IoT Enterprise LTSC op. Ik dénk dat de versie van 2024 daar gewoon op moet draaien, maar anders is die van 2021 ook gewoon ondersteund tot 2031. Maar da's dan weer géén variant van Windows 11 ;).
youridv1 @SterkeYerke15 januari 2025 17:31
Ik dénk dat de versie van 2024 daar gewoon op moet draaien
Weet ik niet. Die gebruikt volgensmij die instructieset ook, maar heeft formeel geen system requirements voor de cpu volgensmij. Ik moet heel eerlijk zeggen dat wij op werk nog niet begonnen zijn aan de overstap van 2021 naar 2024, dus daar moet ik me nog in verdiepen.
SterkeYerke @youridv115 januari 2025 17:36
Die requirement is er wel degelijk. Formeel kan die A8-3870K niet eens 2021 draaien, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat dat niet draait. Als ik vanavond tijd heb, probeer ik 2024 wel even op die Phenom.
youridv1 @SterkeYerke15 januari 2025 17:39
Ah, nooit naar gekeken. De installer handhaaft in ieder geval niets. Ik heb al een 2024 image gemaakt tijdens launch voor een G3900TE gebaseerd pctje. Staat niet op de lijst maar werkte prima

Destijds kregen wij via onze leverancier bericht dat er qua requirements niets zou veranderen tussen 2021 en 2024.
Ik heb dat verkeerd geinterpreteerd als zijnde “er zijn geen cpu requirements” omdat ik in de veronderstelling was dat 2021 in dat opzicht gelijk zou zijn aan 10

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 17:41]

SterkeYerke @youridv115 januari 2025 23:19
Helaas: de installer van 2024 komt in een soort boot loop op die Phenom. Een oude MacBook met (Penryn) Core 2 Duo deed ongeveer hetzelfde. Op Sandy Bridge is er niks aan de hand en start de installer zo op. Ik deel je ervaring dat die installer helemaal niks handhaaft: de installer die ik op Sandy Bridge gebruikte was niet aangepast met Rufus of zo. Voordat ik mijn ssd moest formatteren ben ik maar gestopt, maar het leek erop dat ik 2024 zo kon installeren op Sandy Bridge.

Met die Phenom ga ik nog kijken wat er gebeurt als ik eerst 2021 installeer en dan via Rufus upgrade naar 2024, maar ik heb weinig hoop.

EDIT: Dat laatste werkt ongeveer zo slecht als je zou verwachten. Tot mijn verbazing laat hij je wel proberen om het te installeren, maar zodra versie 2024 opstart, valt hij bijna meteen uit. Windows heeft zelf ook door dat de installatie mislukt en start daarna weer op in versie 2021, met de mededeling dat de update mislukt is. Hij geeft foutcode 0xC1900101 - 0x20017 en zegt "The installation failed in the SAFE_OS phase with an error during BOOT operation". Dus helaas: na 13 januari 2032 is het écht klaar met die Phenom en A8.

[Reactie gewijzigd door SterkeYerke op 16 januari 2025 02:34]

rko4u @youridv115 januari 2025 16:37
Maar waarom zou je W11 installeren buiten de voorschriften om, terwijl w10 nog zeker drie kwartalen support krijgt? Persoonlijk ga ik pas denken over een oplossing voor mijn oude laptop wanneer W10 echt niets meer krijgt.
youridv1 @rko4u15 januari 2025 17:28
Maar waarom zou je W11 installeren buiten de voorschriften om, terwijl w10 nog zeker drie kwartalen support krijgt?
Omdat ik het wel kan uitstellen, maar je kan het ook voor zijn. Alvast even kijken of het werkt en anders revert je, want dat kan met Windows upgrades. Ja, ook met deze. Ja, dat heb ik getest.

Ik was met mijn persoonlijke pc, mijn werk desktop en mijn werk laptop toch al over. Dus ik dacht, "hee die andere pc in huis kunnen we ook wel eens over zetten. Als dat lukt ben ik er meteen vanaf"
rko4u @youridv115 januari 2025 19:25
Ik kan er altijd nog linux op zetten tegen die tijd, gezien het enige waar ik hem nog voor gebruik is internet en remote desktop.
vrow @rko4u15 januari 2025 17:10
Nou, dan hoop ik niet dat men ooit het huurcontract van jouw huis opzegt of dat je ontslagen wordt op je werk :-)

(dat hoop ik ook oprecht niet voor je, maar het is met een knipoog naar dat jij zegt dat je pas gaat nadenken over alternatieven als het einde écht bereikt is)
rko4u @vrow15 januari 2025 19:30
U wilt zeggen dat u voorsorteert op ontslag en al een nieuwe baan in de reserve heeft? Ik weet niet wat voor baas u heeft, maar mijn baas heeft geen reden mij te ontslaan.
Maar goed, je begrijpt dat ik tot het einde van de support prima werk op die laptop wet Windows 10.
vrow @rko4u15 januari 2025 23:41
Ik denk dat je mijn knipoog heus wel begrijpt.
Als je weet dat je over 9 maanden je huis uit moet, ga je niet wachten tot het zover is en dan pas, als je al op straat staat, eens bedenken wat je gaat doen.
Je weet dat het komt, dus je moet nu al bedenken of je een nieuwe computer gaat kopen, uitgebreide support gaat kopen óf de officieuze upgrade gaat doen.
Want niets doen en stug doorgaan op Windows 10, dat is echt geen optie.

[Reactie gewijzigd door vrow op 16 januari 2025 14:49]

rko4u @vrow16 januari 2025 08:50
Wat een stemmingmakerij! Het is niet dat een laptop met Windows 10 direct onveilig is.
Het is niet dat je niet gelijk actie hoeft te ondernemen wat betreft Windows 10. De meesten zullen nog maanden niets merken van het einde van de support, op een enkele popup na. Het is niet zoals een huis waar je gelijk op straat staat. En daarnaast is het installeren van Windows 11 of Linux ook binnen een paar uur gebeurd.
lenwar
@rko4u16 januari 2025 09:59
Het is niet dat een laptop met Windows 10 direct onveilig is.
Goede kans dat kwaadwillenden de beveiligingsfouten en de uitbuiting ervan allang klaar hebben liggen en het even afwachten totdat Microsoft de stekker eruit trekt. En misschien ook niet. Hier kunnen we dus helemaal niets over zeggen.

Het is per definitie geen goed idee om een niet-ondersteunde software te gebruiken, laat staan een besturingssysteem. Dit is ook precies de reden waarom bijvoorbeeld IoT-hardware (in de vorm van wasmachines/kookplaten/enz.) op het internet geen goed idee. De ondersteuning ervan is over het algemeen op z'n best ondermaats. (mede omdat fabrikanten vanwege marketingdoeleinden ieder jaar nieuwe modellen van een en ander willen uitbrengen waardoor ondersteuning onbetaalbaar wordt en niemand in z'n gezonde verstand een abonnement op z'n vaatwasser wil.)
En daarnaast is het installeren van Windows 11 of Linux ook binnen een paar uur gebeurd.
Technisch gezien correct. Als ik het echter aan m'n buurvrouw vraag om dat het op een niet-Windows11-ondersteunde computer te installeren (dus dat ze het hack en slash werk moet doen), dat ze dat niet in een paar uur voor elkaar heeft. Laat staan om Linux te installeren. Als ze het al voor elkaar krijgt.
vrow @rko4u16 januari 2025 14:47
Ik weet niet waar het naartoe gaat met Tweakers hoor, maar dat je zo'n reactie geeft en daar ook nog een +1 voor krijgt, dat is echt te zot voor woorden.

Wat iedereen wel of niet wil doen - dat moet diegene helemaal zelf weten, dat is waar.
Of je wel of niet een gordel om wilt doen in je auto, daar kan ik wat van vinden en als jij zegt 'ik neem het risico' dan is dat jouw mening en respecteer ik die.
Maar als jij je gordel alleen maar om doet omdat anders je auto gaat piepen en alleen maar gaat upgraden omdat je anders een pop-up krijgt van Windows, dan heb je er helemaal niets van begrepen.

Je doet die dingen niet vanwege het piepje en de pop-up, maar vanwege de veiligheid!
Dit is mijn laatste reactie in deze thread, met alle respect, maar ik geloof niet dat je enig verstand hebt van besturingssystemen en beveiliging. En dat geeft niet, maar dan vind ik het heel vervelend als je dan gaat lopen roeptoeteren over 'stemmingmakerij' en dergelijke.
bzzzt @youridv115 januari 2025 16:21
Windows update werkt gewoon.
Maar blijft dat zo? Als Microsoft een issue fixed met een CPU specifieke afhankelijkheid ben je de klos. Je zal in ieder geval waakzamer moeten zijn dan met een gesupport systeem.
Blokker_1999
@bzzzt15 januari 2025 20:59
Dat is maar de vraag natuurlijk. We zien nu met 24H2 dat er alweer bijkomende controles worden uitgevoerd door de installatie en dat MS echt wel aan het bouwen is aan functionaliteit die verder bouwt op de mogelijkheden van moderne platformen zoals het encrypten van data-at-rest. En dan hebben we het dus niet over Bitlocker, maar als je als gebruiker niet bent aangemeld dat dan je gebruikersdata nog een extra encryptielaag krijgt bijvoorbeeld.

En waar je enkele jaren terug nog problemen had bij virtualisatie in testomgevingen verdwijnt ook dat meer en meer. Dingen zoals Virtualization Based Security en TPMs worden ondertussen ook allemaal netjes ondersteund in de meeste virtuele omgevingen.
bzzzt @Blokker_199916 januari 2025 08:57
Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar een gemiddelde desktop gebruiker niet heel erg op zit te wachten, maar het zal een kwestie van tijd zijn dat Microsoft besluit dat een bepaald veiligheidsnivo niet gehaald kan worden met de nieuwe features.
lenwar
@bzzzt16 januari 2025 09:52
Mijn vermoeden zegt dat als je vraagt aan een 'gemiddelde desktopgebruiker' "Wil jij een veiliger systeem?" of "'Wil je dat het voor een dief van jouw pc (laptop of desktop) moeilijker bij jouw data kan?", dat mensen daar geen "nee joh... boeie!!" op zullen zeggen. Het feit dat de 'gemiddelde desktopgebruiker' geen benul heeft wat hun computer en het besturingssysteem daarvoor doen, staat daar los van.

Uiteraard zal een gemiddelde desktopgebruiker weinig te maken hebben met virtualisatie op hun laptopje, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat.
alias2000 @youridv115 januari 2025 16:38
Totdat de 25H2 update komt dan is het waarschijnlijk afgelopen. Dat is mij overkomen toen de 24H2 beschikbaar was. Dat word dan 25H2 opnieuw installeren als dat nog kan.
youridv1 @alias200015 januari 2025 17:29
24H2 is bij mij zonder problemen geïnstalleerd op mijn i7 6700K. Die kreeg hem eerder dan mijn persoonlijke pc met TPM en een 5800X3D, omdat daar programma's op geïnstalleerd staan die op de blacklist staan van de 24H2 update vanwege bekende problemen bij MS
Tom Moes @youridv116 januari 2025 09:15
Tja door dit soort gepruts moeten anderen dus aan de antivirus: alles valt te installeren op ouwe meuk maar doe anderen dan een plezier en trek je internetkabel er dan uit svp.
youridv1 @Tom Moes16 januari 2025 09:22
Niet iedereen heeft geld voor een nieuwe pc. Sommige mensen doen dingen op hun pc die internet vereisen.

Die kunnen beter op unsupported W11 zitten dan op maanden niet geupdate W10 over een jaar.

In mijn geval is het puur hobby. Die PC doet toch niet spannends.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 09:23]

CAP-Team @The Zep Man15 januari 2025 21:31
Mijn pc uit 2011 met een i7 2600k draait Windows 11 prima maar wordt niet ondersteund.
bzzzt @CAP-Team16 januari 2025 09:21
Vatbaar zijn voor diverse hardware-gebaseerde speculatieve en/of side channel aanvallen vind ik zelf niet zo 'prima', dus niet zo heel vreemd dat Microsoft daar geen verantwoordelijkheid voor wil nemen.
youridv1 @bzzzt16 januari 2025 09:24
Zo'n beetje elke "hardware kwetsbaarheid" die W10 wel patcht en W11 niet vereist fysieke toegang tot de pc of een anderzijds verschrikkelijk compromised systeem.
bzzzt @youridv116 januari 2025 09:46
Jij hebt overzicht en diepe kennis van alle tot nu toe gepubliceerde kwetsbaarheden? En zelfs als je nu veilig zit is dat geen garantie voor de toekomst.
youridv1 @bzzzt16 januari 2025 09:52
Jij hebt overzicht en diepe kennis van alle tot nu toe gepubliceerde kwetsbaarheden?
Nee, ik heb overzicht in de kwetsbaarheden die zijn gepatcht in W10, maar bewust niet in W11 gepatcht zijn omdat de patches performance impact hebben, waardoor alleen CPU's ondersteund worden met hardware fixes voor die kwetsbaarheden.
Die kwetsbaarheden zijn de enige "nadelen" qua security aan het overstappen op W11. En zo veel zijn dat er niet. Dus daar kun je je prima even over inlezen.

In de praktijk maakt het voor de consument overigens geen knal uit wat voor "hardware kwetsbaarheden" er in hun pc zitten. Je wordt opgelicht via social engineering en phishing in 99% van de gevallen, niet via een backdoor. Je naaktfoto's worden gejat omdat je overal hetzelfde wachtwoord gebruikt en er ergens een lek is bij één van je accounts en je niks gewijzigd hebt.
Of omdat ze een virus downloaden van een vage website omdat ze niet weten wat ze doen. Bij moderne veiligheidsproblemen in de IT is de zwakke schakel altijd het stuk tussen het toetsenbord en de stoelleuning
Meneer de prins uit Nigeria gebruikt geen side channel attack op je huis tuin en keuken pc.

Gewoon je Windows updates installeren en niet op vage links klikken en proberen alert te zijn op phishing is zo'n beetje het enige wat je als average joe kunt doen om jezelf te beveiligen. Een nieuwere CPU kopen gaat daar niet noemenswaardig aan bijdragen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 09:58]

lenwar
@Tortelli15 januari 2025 15:41
En ook daar is wat voor te zeggen.
Moderne CPU's hebben ook bepaalde features die beveiliging ophogen, maar ook performance-optimalisatie.

Ik snap prima dat het 'ruk' is overigens. In de praktijk moet er een boel goed functionerende hardware vervangen worden, en dat voelt niet goed. Zeker omdat aan de andere kant het spectrum MS allerlei features heeft om energieverbruik te verminderen. (zoals de secondes niet weer te geven in je klokje, maar wel foto's op je lockscreen wil zetten ;) )

Alle gekheid op een stokje. Het is gewoon heel dubbel.
Zeerob @lenwar15 januari 2025 16:09
Zeker omdat aan de andere kant het spectrum MS allerlei features heeft om energieverbruik te verminderen. (zoals de secondes niet weer te geven in je klokje ...
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
> ShowSecondsInSystemClock=00000001 (dword)
Hierdoor zie je seconden in de clock op de taakbalk.
youridv1 @Zeerob15 januari 2025 16:11
Het is gewoon een vinkje in settings onder Time & Language > Date & Time
Daar is echt geen registry voor nodig

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:11]

Zeerob @youridv115 januari 2025 16:16
Bij mij in Windows 10 niet hoor
youridv1 @Zeerob15 januari 2025 16:17
Nee, dat klopt. Ik heb het ook over 11.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:17]

keverjeroen @Tortelli15 januari 2025 16:12
Kan je niet gewoon een TPM2 "uitbreidingskaart" kopen en in de NUC pluggen? Die heb je al vanaf een Euro of 12,- en zijn erg klein.
youridv1 @keverjeroen15 januari 2025 16:18
Schiet je niks mee op. 7th gen is unsupported. Als je W11 wil draaien, moet je bypassen in de installer.
Blokker_1999
@keverjeroen15 januari 2025 21:00
Een NUC is nu niet direect een systeem dat uitbreidingskaarten ondersteund ;)
zordaz @Tortelli15 januari 2025 16:48
In zakelijke omgevingen kan ik me nog iets voorstellen bij TPM 2.0, voor thuisgebruik snap ik er helemaal niets van. Ik zie daar echt geen meerwaarde. Echt nooit begrepen.
vrow @zordaz15 januari 2025 17:13
Lees bijvoorbeeld hier eens als het je interesse heeft:
https://www.reddit.com/r/...dows_hello_if_your/?tl=nl

(dit is gewoon 1 willekeurig, maar goed, voorbeeld van waarom wel TPM gebruikt zou moeten worden, geen hele uiteenzetting van wat TPM precies is en dergelijke)

[Reactie gewijzigd door vrow op 15 januari 2025 17:14]

zordaz @vrow15 januari 2025 18:10
Ik ken dit soort artikelen, geen enkele heeft me overtuigd dat TPM2.0 meerwaarde heeft voor tante Truus met haar simpele laptopje thuis. Een oudere TPM versie zou prima kunnen voldoen, en helemaal zonder TPM zelfs ook. Het risicioprofiel is gewoon totaal anders dan in een zakelijke omgeving.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 15 januari 2025 18:23]

desalniettemin @Tortelli15 januari 2025 15:50
Linux Mint misschien een optie? Als huidige apparatuur nog prima voldoet zou dat toch zonde geld zijn om nieuwe aan te schaffen alleen om Windows 11 te kunnen gebruiken :)

Ja, maar je krijgt geen updates als je W11 gebruikt op niet geschikte hardware.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 15 januari 2025 15:52]

youridv1 @desalniettemin15 januari 2025 16:12
Ja, maar je krijgt geen updates als je W11 gebruikt op niet geschikte hardware.
Dit is bullshit. Ik heb thuis een unsupported pc staan waarop windows update gewoon werkt onder 11.
Op werk staan er meer dan 10. Daar zijn geen extra fixes voor nodig anders dan de bekende bypasses voor de installer. Sterker nog, je kunt ook gewoon bestaande windows 10 installaties upgraden naar 11 met zo'n installer.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:15]

desalniettemin @youridv115 januari 2025 17:13
Windows 11 op apparaten die niet voldoen aan de minimale systeemvereisten - M...
youridv1 @desalniettemin15 januari 2025 17:18
Ik lees:
Als u doorgaat met het installeren Windows 11, wordt uw pc niet meer ondersteund en heeft u geen recht meer op updates.
Er staat alleen nergens dat het niet werkt. Dat het niet ondersteund wordt, weten we nou wel. Maar of iets ondersteund wordt en of iets werkt zijn 2 compleet verschillende dingen.

En gezien ik gewoon iedere patch tuesday netjes mn updates binnen krijg op de machines die ik geupgrade heb...

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 17:18]

Blokker_1999
@youridv115 januari 2025 21:02
Ik heb er zelf geen enkel probleem mee dat mensen dit toepassen voor zichzelf en zij zelf ook weten wat de mogelijke gevolgen zijn. Maar ga dit niet doen bij mensen die niet weten wat de gevolgen zijn en niet zullen doorhebben wanneer zij op een dag geen updates meer krijgen omdat hun platform net de zogenaamde "LabSetup" gebruikt om rond de beperkingen heen te werken. Er is een reden dat de registry key zo noemt.
youridv1 @Blokker_199916 januari 2025 09:00
Het is nog altijd beter voor de veiligheid van hun pc dan op windows 10 blijven zitten zonder ESU. En dat is het alternatief in de praktijk. Niemand gaat die 30 euro betalen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 09:00]

mjl @desalniettemin16 januari 2025 14:42
Ze verwijzen daar allleen mee naar de hardware die ze niet ondersteunen, stel je processor of chipset geeft problemen: je kan dan niet eisen dat ze daar een update voor maken (geen recht op) je krijgt wel alle updates die ze verder wel releasen. Ook support voor bitlocker heb je niet als je geen TPM hebt bijv, daar heb je dan ook geen recht op.
Uruk-Hai @youridv115 januari 2025 22:30
De kleine updates installeren wel automatisch, maar een grote update van een oudere build van Windows 11 naar de nieuwste build van Windows 11 gaat niet automatisch en moet je handmatig uitvoeren.
wisselwerking @Tortelli15 januari 2025 16:11
Klopt. Mijn desktop (i5 3550) is nog prima te gebruiken (heb nog nooit zo lang met een computer gedaan). Dus wat dat betreft is het eigenlijk zonde om een nieuwe computer aan te schaffen.

Misschien toch maar eens proberen om hier W11 op te installeren, zoals @The Zep Man aangeeft. Gelukkig nog genoeg tijd om dit te doen.
youridv1 @wisselwerking15 januari 2025 16:17
Gewoon met https://rufus.ie/en/ een windows 11 installatie stick maken met alle bypasses aan. Stick in je i5 3550 pc en setup.exe starten. Je kunt gewoon upgraden op die manier zoals dat ook kon van 8.1 naar 10.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:18]

beerse
@Llopigat15 januari 2025 17:23
De berichten zoals deze van microsoft over ondersteuning zijn vooral gericht aan bedrijven en andere betalende organisaties. Die moeten over op een platform waarvoor nog voor support betaald kan worden. Dat is dus vooral voor het afsluiten van support contracten en om te voorkomen dat w10 stiekum wordt onderhouden via een msoffice onderhoud contract.

Voor particulieren die net als destijds met Wxp nu ook W10 nog een tijdje wil gebruiken: W11 is in beginsel compatibel met de vorige versies. Met msOffice heeft microsoft nooit een onderscheid gemaakt voor beschikbaarheid op verschillende msWIndows versies. Bedenk dat msOffice365 ook beschikbaar is voor andere platformen. Dus heb je voor msOffice alleen maar een gebruikslicentie nodig.

Enneh, als je msWIndows niet bijwerkt omdat er geen patches zijn, dan hoef je ook msOffice niet bij te werken. Hier in huis gebruiken we nog steeds een msOffice 2010 met hup licentie. Doet het ook op W11.
SunnieNL
@beerse15 januari 2025 20:15
Dit legt wel een bom bij veel bedrijven. Spreek er al aantal maanden veel die zeggen eerst nog wel even de esu van Windows 10 te gaan afnemen omdat ze nog niet klaar zijn voor Windows 11 en de migratie trajecten nog niet eens hebben gestart.
Daar waar zij dachten nog wel even tijd te hebben met esu wordt dat nu in 1x weggevaagd door Microsoft.

Zal mij niet verbazen als microsoft hier op terug gaat komen.
CivLord @beerse17 januari 2025 07:19
Het gaat niet om een los aangeschaft (of op andere manier verkregen) MS-Office pakket. Het gaat om Office 365.
Een los Officce pakket, zoals Office 2010 of Office 2024 is statisch. Het krijgt enkel updates voor bugs en beveiligingsissues.
Office 365 is dynamisch. Alle onderdelen kunnen continu bijgewerkt worden, met extra functionaliteit etc. Die extra functionaliteit moet op elk ondersteunde versie van Windows werken. Nu Windows 10 niet langer ondersteund wordt, kan het mogelijk zijn dat een toekomstige versie van een onderdeel van Office 365 iets wil doen dat Windows 11 wél, maar Windows 10 niet begrijpt, wat tot problemen kan leiden.
rko4u @Llopigat15 januari 2025 16:33
Dat hoeft natuurlijk niet. als je device om wat voor reden niet ondersteund wordt door Windows 11, dan zit je in principe vast aan Windows 10. Anders moet je een nieuw device kopen of software installeren die niet optimaal is.
itlee @Llopigat15 januari 2025 21:53
Sorry maar wat een gekke aanname? Ik heb 365 business en gebruik win10. 't werkt prima. Waarom moet ik upgraden? Waarom moet ik met een lokaal office pakketje rommelen? 't wordt langzamer en een OS is alleen maar voor 't opstarten van m'n applicaties. En w11 gaat er geen enkele verbetering in brengen.
CivLord @itlee17 januari 2025 07:19
Office 365 is dynamisch. Alle onderdelen kunnen continu bijgewerkt worden, met extra functionaliteit etc. Die extra functionaliteit moet op elk ondersteunde versie van Windows werken. Nu Windows 10 niet langer ondersteund wordt, kan het mogelijk zijn dat een toekomstige versie van een onderdeel van Office 365 iets wil doen dat Windows 11 wél, maar Windows 10 niet begrijpt, wat tot problemen kan leiden.
rjmno1 @Llopigat16 januari 2025 23:03
Ik heb laats online office geinstalleert maarja ik draai windows 11, hij stopt alleen bij windows 10.
Voor een jaartje uit te proberen.
Ik ben zeer benieuwd naar de volgende windows of althans hoe hij er uit gaat zien.
windows 10 of 11 vind ik ook al goed.Maar demooiste vond ik nog altijd windows 7 met metro thema's.
theduke1989 15 januari 2025 15:48
wij zijn nu pas aan het overstappen naar Windows 11. De SOC moest dit allemaal eerst nog goedkeuren.
Op zich prima dat het nu dus wel kan. Alleen einde van het jaar dan is het window 12 wat uitkomt.
MPIU8686 @theduke198915 januari 2025 16:31
En over 3 jaar komt alweer de volgende Windows eraan .. |:(

Windows 12's 2025 release target is based on information heard from inside sources by Windows journalist Zac Bowden at Windows Central. According to these inside sources, Microsoft is targeting a three-year release cycle for Windows versions.

Wordt trouwens ook aangegeven op productlicensies.nl / maar wel met het verkeerde jaartal .. :D

https://www.productlicenties.nl/windows-12/12-pro/
Xesior @MPIU868615 januari 2025 19:42
Erg optimistisch allemaal gezien de trage bug fixes in windows 11.
MPIU8686 @Xesior15 januari 2025 20:43
Erg optimistisch allemaal gezien de trage bug fixes in windows 11.
Eerst hadden ze Windows 12 voor verschillende data in 2024 aangekondigt, daarna was het begin 2025 en dan weer eind 2025 .. vervolgens in de loop van 2026.

Lijkt wel of ze het expres uitstellen zoals iemand hier al aangaf, gewoon om onder druk zieltjes te winnen voor Windows 11 .. aan de andere kant zitten ze mensen schrik aan te jagen dat ze Windows 10 moeten laten vallen want het gaat niet meer ondersteund worden of bepaalde zaken gaan niet meer werken. Tal van mensen lopen dan naar de computershop om te komen vragen dat hun laptop/desktop dan niet meer gaat opstarten hierdoor .. tjonge. Sommige mensen moeten 4 jaar computerlessen volgen om nog mee te kunnen tegen dat ze wat met mee zijn met een nieuwe OS .. als ze dan 3 jaarlijks een nieuwe OS gaan uitbrengen kunnen die mensen die het al zo moeilijk hebben helemaal niet meer mee.
Blokker_1999
@theduke198915 januari 2025 20:55
Er waren een jaar geleden al geruchten dat Windows 12 eind vorig jaar reeds zou uitkomen daar we dan al weer 3 jaar na de release van Windows 11 zaten en MS voor vele producten een 3-jaarlijkse cyclus aanhoudt. Ik ben dan ook niet zeker of het dit jaar wel het geval zal zijn, ook al omdat het relatief rustig is in de canary builds op dit moment en men dan toch echt voor de zomer stilaan richting een stabiele release aan het gaan zou moeten zijn voor een beschikbaarheid van stabiele build in het najaar.

We zullen wel zien.

Maar inderdaad, zeer laat om nu aan Windows 11 te beginnen gegeven de EOL van Windows 10 later dit jaar. Geen idee hoeveel werkplekken er overgezet moeten worden uiteraard en of je inline kunt upgraden in je omgeving. Maar wij zijn bij ons net de laatste rechte lijn ingegaan en hopen tegen April de overgrote hoop mensen over te hebben.
wildhagen
15 januari 2025 15:38
Lijkt me een begrijpelijke keuze. Nu Windows 10 op zijn eind loopt lijkt het me logisch en begrijpelijk om ook de applicaties erop, zoals Office, niet langer formeel te ondersteunen. Scheelt je een hoop developers die je dan weer voor modernere versies (zoals Windows 11 en eventuele opvolgers) In kunt zetten

Dat het nog wel blijft werken is mooi, maar dus geen garantie dat het niet in de toekomst alsnog omvalt.

Zeker befrijven zullen als het goed is al óf over zijn op Windows 11, of op zijn minst ver met de plannen voor de migratie ernaartoe, want ook die ESU is maar van beperkte duur (en ook niet echt gratis).

En als bedrijven of consumenten écht niet over willen kunnen ze dus de nog wel ondersteunde versies aanschaffen en dus toch doorwerken.
Verwijderd @wildhagen15 januari 2025 15:49
En als bedrijven of consumenten écht niet over willen kunnen ze dus de nog wel ondersteunde versies aanschaffen en dus toch doorwerken.
Er is echter ook nog een ontzettend grote groep consumenten die wel over willen maar niet kunnen, iets met ... geen hardware hebben die voldoet aan de minimum eisen van Windows 11 en geen geld hebben om überhaupt die hardware te kunnen aanschaffen.

Het is leuk dat je Windows 11 met allerlei omwegen op hardware kunt installeren, maar als Microsoft vandaag of morgen besluit om ook die mogelijkheid dicht te timmeren, dan sta je met je rug tegen de muur en is het nog maar de vraag of je überhaupt je data nog kunt behouden. Nu kun je ook daar weer op zeggen, sja... er leiden meer wegen naar Rome, maar feit is... niet iedereen in deze maatschappij is een Tweaker of kent een Tweaker. En niet iedere computerzaak op de hoek heeft daadwerkelijk kennis in huis (lees; modderen maar wat aan).

En als je dan als gemiddelde consument denkt een goede aanschaf te hebben gedaan door een occassion te kopen, dan blijkt vervolgens dat het Gen7 hardware is die niet voorzien is van TPM2 en de computerwinkel de occassion dus heeft geleverd met .... "jawel" ... een Windows 11 versie waarbij de checks omzeild zijn.

Of te wel, nee... het is geen kwestie van keuze alleen, gebrek aan financiële middelen hebben is voor een hele grote groep mensen 'de' reden waarom ze niet mee kunnen. En laat datzelfde probleem nou al jaar en dag bestaan en één van de belangrijkste redenen waarom bijvoorbeeld de Vrijwillige Ouderbijdrage, vakantie/schoolreis geld afgeschaft is...

Je wilt niet weten hoeveel van onze cliënten tussen wal en 't schip vallen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 januari 2025 15:50]

youridv1 @Verwijderd15 januari 2025 15:56
Er is echter ook nog een ontzettend grote groep consumenten die wel over willen maar niet kunnen, iets met ... geen hardware hebben die voldoet aan de minimum eisen van Windows 11 en geen geld hebben om überhaupt die hardware te kunnen aanschaffen.
365 abonnementje nemen, dan krijg je ESU erbij voor Windows 10. Begint bij 69 euro per jaar.
https://learn.microsoft.c...extended-security-updates

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 15:58]

crhooijer @youridv115 januari 2025 16:59
Dit geldt alleen voor Windows 365. Niet Microsoft 365. Zijn niet hetzelfde.
Verwijderd @youridv115 januari 2025 17:09
365 abonnementje nemen, dan krijg je ESU erbij voor Windows 10. Begint bij 69 euro per jaar.
https://learn.microsoft.c...extended-security-updates
- Windows 365 ? Alleen voor bedrijven/ondernemingen.
- Microsoft 365 ? Leuk, maar die werkt straks dus niet meer onder Windows 10.
Tenzij je de webbased variant bedoelt, en ermee akkoord gaat dat je bestanden in de Cloud van Microsoft worden opgeslagen - tenzij je een onnodige omweg neemt.

Feit is echter dat het leuk is dat je voor Office een alternatief hebt, maar wel gedwongen wordt de nieuwste OS te gebruiken welke niet compatible is met oudere apparatuur waarvoor menigeen het geld gewoonweg niet heeft.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 januari 2025 01:08]

Pieter3318 @youridv119 januari 2025 16:20
Windows 365, niet Microsoft 365 oftewel Office. Windows 365 is een online Windows, met een dusdanige pricing, dat ze bijna wel iets erbij moeten geven om je te lijmen.
catfish @Verwijderd15 januari 2025 16:14
Ik zag ook al een hele hoop "refurbished" computers voorbij komen met een 7th gen intel én Win11.
Zou zoiets strafbaar zijn?
bzzzt @catfish15 januari 2025 16:28
Dat is wel wat de EU Cyber Resilience Act probeert te bewerkstellingen. Software en/of hardware moet dan support krijgen voor een realistische gebruikstermijn.
Gaat in vanaf 2027 en zal vooral op zakelijk gebruik en fabrikanten focussen maar in principe zie ik niet waarom de PC zaak om de hoek daar niet aan zou hoeven voldoen.
Verwijderd @bzzzt15 januari 2025 17:11
Dat is wel wat de EU Cyber Resilience Act probeert te bewerkstellingen. Software en/of hardware moet dan support krijgen voor een realistische gebruikstermijn.
Gaat in vanaf 2027 en zal vooral op zakelijk gebruik en fabrikanten focussen maar in principe zie ik niet waarom de PC zaak om de hoek daar niet aan zou hoeven voldoen.
7th Gen CPU's zijn niet compatible met Windows 11. Dat winkels refurbished (occassions) verkopen met Windows 11 is dus in principe niet eens toegestaan omdat ze een beveiliging omzeilen. Het omzeilen van beveiligingsmaatregelen is voor zover ik weet nog altijd verboden.
bzzzt @Verwijderd15 januari 2025 19:10
Incompatibiliteit betekent dat het neutraal gesproken niet werkt. Dat als 'beveiligingsmaatregel' zien betekent ook dat je dingen niet meer compatible zou mogen maken (denk aan alles van third party implementaties van standaarden tot game emulators). Ik vind het een boeiende gedachte maar denk niet dat zo'n ruime interpretatie juridisch houdbaar is. Maargoed, ben geen advocaat ;)
sus @catfish16 januari 2025 08:42
Strafbaar bij mijn weten vooralsnog niet. Het is wel heel dom.

Als verkoper ben je namelijk de sigaar als die klant terug aanklopt dat iets niet werkt. Zo zal de jaarlijkse grote update niet automatisch installeren en daar kan je de verkoper verantwoordelijk voor houden.

En gezien de aankoop is gedaan op basis van een door de fabrikant niet-ondersteund systeem, is het een no-brainer dat de aankoop ongedaan gemaakt gaat worden. Want ook refurbished spul is gebonden aan regeltjes rondom consumentenrecht.
sus @Verwijderd16 januari 2025 08:37
[...]En niet iedere computerzaak op de hoek heeft daadwerkelijk kennis in huis (lees; modderen maar wat aan).
Los van of er kennis is in huis, wat moet die winkel dan doen volgens jou? Moeten die “de klant met kleine portemonee” dan helpen met een rufus-W11-installatie op hun oude gebakje en hopen dat het goed gaat en anders “lossen ze het in de winkel op”?

Enig idee wat de (juridische) gevolgen voor een winkel kunnen zijn als je systemen verkoopt met Windows 11 die niet officieel ondersteund zijn, waar de consument mogelijk een jaar later gezeik mee heeft? Dat kan een constante stroom zijn van hulpvragen omdat iets niet werkt tot het terug moeten nemen van het apparaat ruim na aankoop. Daar brand geen enkele winkel zich aan, zelfs niet met een papiertje “geen garantie op werking”.

Een goede winkel - zo een die niet een beetje loopt aan te modderen, maar inderdaad verstand heeft van zaken - is al zeker een jaar bezig met zijn klanten actief te adviseren, zodat er spaarpotjes gemaakt kunnen worden.

Ik ben er bij ons al langer mee bezig, zeker in de klantenkring die ik heb zitten er een hoop die er echt voor moeten sparen en die zijn al zeker 2 jaar op de hoogte.
ggj87 @wildhagen15 januari 2025 15:46
Ik hoop dat W10 op een of andere manier toch nog ondersteund blijft. Ik vind W11 echt rampzalig slecht. Overal extra menu’s overheen gegooid en andere features weer weg. Continu extra moeten klikken. Wil je de programma’s in het start menu zien dan moet je extra klikken op ‘Alles’. Waarom??? Ik hoop echt dat ze W11 beter gaan maken of dat er snel een W12 komt die weer net als W10 is.
youridv1 @ggj8715 januari 2025 15:52
Hoe zie je dat precies voor je? Ik neem aan dat het hopen tegen beter weten in is, want Windows 10 is ondertussen 10 jaar oud. Dus in "microsoft tijd" is het moment daar voor een nieuwe versie en die is er ook al even.

Windows 10 gaat 14 oktober EOL, end of story. Je kunt betalen voor extended security updates.
Die zijn smerig duur https://www.techspot.com/...10-extended-security.html maar gratis voor 365 gebruikers, dus dat is je beste optie.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 15:53]

superbikkel @youridv115 januari 2025 17:11
Toen W10 uit kwam zei Microsoft dat dit de laatste Windows versie zou zijn en altijd bijgewerkt zou worden.

En toen bedachten ze dat ze daardoor wel erg weinig nieuwe licenties verkopen, dus kwam er W11 en straks W12.

En het zal mij niet verbazen als Windows zelf straks ook een abonnement vorm krijgt.
Blokker_1999
@superbikkel15 januari 2025 21:05
Toon mij de documentatie waar MS gezegd heeft dat Windows 10 de laatste Windows ooit zou zijn. Die is er niet.

Heel dat verhaal is gebasseerd op 1 enkele uitspraak in 1 enkele presentatie van een MS medewerker die zij dat windows 10 de laatste versie was. Maar zowel in het Nederlands als in het Engels kan je dat ook interpreteren als de meest recente versie, wat gewoon correct is.

Waarom dan blijven herhalen, ondanks dat dat al zo vaak onderuit gehaald is, zelfs door MS vlak nadat die uitspraak gedaan werd, dat Win10 de laatste versie ooit zou zijn?
CivLord @superbikkel17 januari 2025 07:31
En toen bedachten ze dat ze daardoor wel erg weinig nieuwe licenties verkopen, dus kwam er W11 en straks W12.
En hoe helpen nieuwe versies in het verkopen van nieuwe licenties?
Consumenten kunnen gratis upgraden naar nieuwe versies (was zo vanaf 7, 8 en 8.1 naar 10 en vanaf 10 naar 11 en zal waarschijnlijk ook zo naar 12 gaan). Bedrijven hebben veelal licenties in abonnemnetsvorm, waarbij jaarlijks betaald moet worden en die betaalden eer jaarlijks voor 10, nu jaarlijks voor 11 en straks jaarlijks voor 12.
Je komt misschien versneld voor extra kosten te staan wanneer je recent in een aanbieding PC's met Windows 10 hebt gekocht die je vanwegen hardware-issues niet kunt upgraden naar Windows 11, voordat de vervangingscyclus toe is aan nieuwe PC's.
MPIU8686 @youridv115 januari 2025 16:12
Hoe zie je dat precies voor je? Ik neem aan dat het hopen tegen beter weten in is, want Windows 10 is ondertussen 10 jaar oud. Dus in "microsoft tijd" is het moment daar voor een nieuwe versie en die is er ook al even.
Windows 10 gaat 14 oktober EOL, end of story.
Op het einde van dit jaar komt Windows 12 uit .. 8-)

Waarom dan nog upgraden naar Windows 11 ? .. dat ook al uit 2021 komt, dus daar doe je dan ook maar de volgende 6-7 jaar mee.
bugcyber @MPIU868615 januari 2025 16:25
Op CES heeft microsoft aangekondigd dat windows 12 niet meer in 2025 uitkomt (dit omdat men eerst nog meer mensens op W11 wil krijgen en ze copilot willen pushen) dus ten vroegste ergens in 2026

https://www.windowslatest...ndows-11-and-copilot-pcs/
MPIU8686 @bugcyber15 januari 2025 16:45
Puur marketing dus .. al diegenen die nog Windows 10 in gebruik hebben gaan dan €30 neertellen voor dat jaar extra .. diegenen die Windows 11 omarmen zijn al lang geupgrade, diegenen die nu een nieuwe laptop of desktop kopen hebben daarop/ of installeren Windows 11 .. enkel de bedrijfwereld loopt nog achter.

Diegenen die nu nog hardnekkig vasthouden aan Windows 10 blijven daar ook aan vasthouden.
Net zoals er nog altijd de computerwinkel binnenwandelen met Windows 8 en Windows 7 .. ;)
webhalla @bugcyber15 januari 2025 17:27
Uit het artikel:
Microsoft hasn’t mentioned anything about the next version of Windows or Windows 12 anywhere.
Dus ook niet de uitspraak “w12 komt in 2025 niet”. De rest is een persoonlijke analyse van de auteur van het artikel. Fwiw
bugcyber @youridv115 januari 2025 16:31
Ik zie dat door mogelijks $30 te betalen voor extended support voor consumenten. dan lopen de updates nog tot 14 october 2026 (niet dat ik dat ga doen)
and, for the first time, an ESU option for consumers, available for a one-year option for $30.
https://www.windowslatest...ndows-11-and-copilot-pcs/
Pieter3318 @youridv119 januari 2025 16:30
Gratis voor Windows 365 gebruikers, de virtuele windows, niet voor gebruikers van Microsoft oftewel Office 365!! Dus helemaal geen voordelige optie. Win 11 24h2 gaat trouwens oktober 26 eol, dus er zal een 25h2 of een Windows 12 moeten komen voor die tijd.
desalniettemin @ggj8715 januari 2025 15:54
W10 zou de allerlaatste versie zijn en nu wordt je ook nog gedwongen om andere hardware aan te schaffen |:(
beerse
@desalniettemin15 januari 2025 17:33
Hoeft helemaal niet. Onlangs op zo'n W10 laptop ChromiumOS geïnstalleerd. Tegenwoordig ChromeOS Flex genoemd. Op die machine werd toch voornamelijk ge-internet.
beerse
@ggj8715 januari 2025 17:29
W11 met menu over menu. Onlangs weer eens de muis instellingen aangepast. Een druppeltje met de <ctrl> toets: Settings -> BlueTooth&Devices -> Mouse (het W11 menu) -> Advanced (Wxp menu, of was dit ook al in W98?) -> PointerOptions.

Toegegeven, bij W10 was het volgens mij uiteindelijk het zelfde menu maar zaten er vanaf 'settings' meer stappen tussen om bij het zelfde oude menu te komen.
CivLord @beerse17 januari 2025 07:40
Bij lukt het met:
[Windowstoets] + muis + [Enter]

Dan kom je op een scherm waar je de meeste instellingen al kan wijzigen.
Voor het instellingenscherm waar jij het over hebt moet je nog eens extra op 'Aanvullende muisinstellingen' klikken.
Dat is typisch zo'n scherm waar de gemiddelde gebruiker enkel bij zeer speciale wensen nodig heeft bij de aanschaf van een nieuwe PC of een nieuwe muis.
Globefrotter @wildhagen15 januari 2025 16:01
Nee, dit is alleen een kwestie van mensen op kosten jagen.
Ik draai nog steeds Office 2003 en die draait probleemloos op Win 10.
Pakket ooit gekocht toen ik nog Windows 98 SE draaide en ik snap niet waarom een abo 365 niet meer zou kunnen werken. Technisch is het niet veel anders, behalve dat je het vanaf een server ergens draait.
Ik word een beetje moedeloos van dat veranderen om te veranderen.
Al die upgrades van Windows hebben geen enkele meerwaarde voor mij, behalve dat je op kosten wordt gejaagd en dat Microsoft bepaalt en wordt betaald.....
MPIU8686 @Globefrotter15 januari 2025 16:25
Microsoft is dan ook een gigant met tal van aandeelhouders die moeten worden tevreden gesteld. Met andere woorden "Er moet dus geld binnenkomen" .. dezelfde winstmarges behouden betekend verlies ..
CivLord @Globefrotter17 januari 2025 07:44
Een los Officce pakket, zoals Office 2003 is statisch. Het kreeg enkel updates voor bugs en beveiligingsissues (en zal inmiddels een behoorlijk beveiligingsrisico zijn).
Office 265 is dynamisch. Alle onderdelen kunnen continu bijgewerkt worden, met extra functionaliteit etc. Die extra functionaliteit moet op elk ondersteunde versie van Windows werken. Nu Windows 10 niet langer ondersteund wordt, kan het mogelijk zijn dat een toekomstige versie van een onderdeel van Office 365 iets wil doen dat Windows 11 wél, maar Windows 10 niet begrijpt, wat tot problemen kan leiden.
Globefrotter @CivLord17 januari 2025 10:34
met extra functionaliteit etc.
Dat is nu precies waar ik niet op zit te wachten..... Er wordt zoveel overbodigs geïmplementeerd dat alleen maar ballast is. De meeste gebruikers van Word en Excel gebruiken nog geen 2% van de mogelijkheden, simpelweg omdat zij het niet nodig hebben.....
CivLord @Globefrotter18 januari 2025 07:21
Het hoeft niet enkel extra functionaliteit te zijn. Het kan ook dezelfde functionaliteit zijn die onder de motorkap iets gewijzigd wordt waardoor het op Windows 11 beter werkt, maar op Windows 10 niet meer.

Het klopt dat de meeste mensen niet meer dan 2% van de mogelijkheden van Excel en Word gebruiken. Punt is dat 1,9% van die mogelijkheden voor vrijwel alle gebruikers hetzelfde is en dat de overige 0,1% voor elke gebruiker verschilt. Dan kom je bij een flinke groep gebruikers (zeg een universiteit met verschillende faculteiten en administratieve afdelingen) aardig richting de 100% van de mogelijkheden (al zal 50% van de mogelijkheden misscgien maar één gebruiker hebben).
fenrirs @wildhagen15 januari 2025 16:38
MS zou er ook voor kunnen kiezen om Office 365 native op Linux te laten draaien. Technisch moet dat kunnen, want op MacOS kunnen ze het ook
Toch zie ik het niet gebeuren

Mijn i7 7700k + gtx1060 (zo’n asus rog strix laptop) kan ook geen win11 officieel draaien, maar doet het erg prettig onder Mint. Helaas, af en toe moet je toch iets doen in een o365 omgeving
phoenix2149 15 januari 2025 15:35
Interessant. Mag ons bedrijf wel vaart gaan maken. Alles draait nog op W10.
wildhagen
@phoenix214915 januari 2025 15:39
Dan nog is dat geen onoverkomelijk probleem. Ik neem aan dat jullie al wel bezig zijn met migratieplannen naar Windows 11 maar zelfs als dat niet het geval is valt er nog omheen te werken zodat Office op Windows 10 toch ondersteund blijft:
Dit gebrek aan ondersteuning geldt niet voor de Office-pakketten zoals Home, die consumenten en bedrijven los kunnen aanschaffen.
theduke1989 @wildhagen15 januari 2025 15:59
hangt er van af hoe ingewikkeld jouw infra in elkaar steekt.

bij ons is het wel erg ingewikkeld,
Hybride omgeving dus on-prem SITE met een exchange online omgeving in een forest.

we zijn al maanden aan het heen en weer met microsoft om alle problemen op te lossen!
We zijn nu pas aan het piloten van windows11 op een beperkt aantal devices. En dat gaat zeker nog een jaar duren Kyndrill is erg traag.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 15 januari 2025 16:00]

phoenix2149 @wildhagen15 januari 2025 16:42
Los licenties aanschaffen voor een multinational bedrijf gaat hem natuurlijk niet worden.

Ze zijn nu net pas begonnen met het uitrollen van windows server upgrades. Alles lijkt achter te lopen net zoals software support van onze producten zelf op windows 11. Alsof het net pas om de hoek komt kijken.

Ik snap wel dat je niet klakkeloos alles kunt migreren naar windows 11 of server 2022, maar ga bij een dergelijke release gelijk aan de gang met het testen om te kunnen migreren. Het lijkt hier wel of ze tot het laatste moment willen wachten, of men light gewoon te slapen. en dan ineens is er stress.
lenwar
@phoenix214915 januari 2025 15:45
Ofwel, die gaan die 30 dollar betalen...
theduke1989 15 januari 2025 16:03
ik haat het bij Windows 11 dat ze je pushen naar de cloud.
Dat wil ik allemaal niet, wil gewoon classic client door blijven kunnen gebruikn. Waarom zo moeilijk doen?
Servowire @theduke198915 januari 2025 20:51
Geld.
diedie2 15 januari 2025 15:56
Telt dit ook als je een Windows 10 LTSC-versie gebruikt?
youridv1 @diedie215 januari 2025 16:00
Nee, maar strict genomen mag je die versie als consument helemaal niet draaien en ben je altijd al unsupported geweest. De EOL datum voor die versie van Windows is in 2032
https://learn.microsoft.c...-iot-enterprise-ltsc-2021

Dus er verandert weinig, want je bent altijd al in strijd met de EULA.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:01]

bugcyber @youridv115 januari 2025 16:41
ik weet dat er bij vorige versies van windows steeds community packs werden gemaakt.
Dit waren telkens packs met de laatste updates getrokken uit de LTSC of embedded versies.
Deze kon je dan gewoon installeren op een consumentenversie van windows (of dit mag weet ik niet)
youridv1 @bugcyber15 januari 2025 17:20
Dat mag ook niet. Gebruik in welke vorm dan ook voor consumenten doeleinden is tegen de licentie van de IoT LTSC versie van windows.
Je mag helemaal niks met die licentie. Geen patches uit halen, niet verplaatsen van PC naar PC, niet thuis gebruiken. Je mag zelfs je processor niet wisselen, want voor iedere processor is er een ander tarief.
Die licentie zit zo dicht als maar kan, want hij is bedoeld voor OEM's die ze gebruiken in bijvoorbeeld embedded windows pc's in industriële toepassingen en bijvoorbeeld point of sale applicaties. Dus alles zit dicht wat niet onder dat specifieke doeleind valt.
Ik werk bij zo'n OEM. Ik heb het ook niet zo met dit soort regeltjes en volg ze voor privé gebruik ook niet. Microsoft handhaaft ook niet voor consumenten, dus wat maakt het uit.
Maar denk niet dat je een loophole hebt gevonden, wat je idee ook is. Die IoT versie heeft zo zijn community en ik snap heel goed waarom, maar absoluut niets wat die community doet, is legaal.

Overigens worden die packs niet uit de embedded versie gehaald. Bij de tooling die je als OEM krijgt voor IoT zit een mogelijkheid om dit soort patches binnen te halen. Ze zijn oa bedoeld om air gapped pc's mee te updaten of een bestaande image die je zelf hebt gemaakt mee te patchen zodat je die niet opnieuw hoeft te maken bij iedere update. Of voor PC's die geen windows update hebben, want die optie heb je ook nog als OEM.
Ze hebben gewoon die tooling vermoed ik. Kwestie van binnen halen en online zetten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 17:35]

diedie2 @youridv115 januari 2025 16:42
en waarom zou ik dat niet mogen? Dat is de versie die op het toestel stond en dus meegeleverd door de fabrikant.
youridv1 @diedie215 januari 2025 17:20
Dan is de fabrikant in overtreding, tenzij het om een IoT/embedded device gaat.
rdfeij @diedie216 januari 2025 16:51
Op een IoT LTSC licentie mag een apparaat 1 specifiek doel hebben (en dat is niet office gebruik).

Denk aan specifiek gebruik in machines en bijvoorbeeld narrowcasting.
PhaeTom @diedie215 januari 2025 17:20
Windows 10 LTSC wordt toch überhaupt niet ondersteund, al sinds 2020?
rdfeij @PhaeTom16 januari 2025 14:06
Dat ligt eraan welke versie je hebt. 21H2 wordt nog ondersteund en de 1809 ook nog 'even'
PhaeTom @rdfeij16 januari 2025 15:39
Ik doelde op de combinatie Office 365, dat is überhaupt niet ondersteund op Windows LTSC toch?
410Gone @diedie215 januari 2025 19:55
Windows 11 LTSC en Windows 11IoT is ook al te downloaden he.
Blokker_1999
@diedie215 januari 2025 21:06
Ja, als Office 365 niet meer ondersteund wordt op Windows 10 maakt het niet uit op welke versie lijkt mij.
n00bs 15 januari 2025 15:44
Prima, ik hoop dat Linux snel steeds meer voeten aan aarde krijgt met een variant die door vele gebruikers gedragen gaat worden en ook werkt met MS, Adobe producten t.b.v. werk, maar waar ook een oplossing gaat komen voor (steam) games die leunen op anti-cheat op kernel niveau.
youridv1 @n00bs15 januari 2025 16:03
Dit werd ook geroepen bij Windows ME, Vista en 8. Kwam het er ooit van? Nee.
"Maar dit keer is het anders!" Eerst zien, dan geloven.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 15 januari 2025 16:03]

PrimusIP @youridv115 januari 2025 16:14
Lijkt me ook. Gros van de consumenten kopen gewoon een machine waar Windows al op voorgeinstalleerd staat. Dus die zal inmiddels vaak wel Windows 11 draaien. En ik geloof er niks van dat het gros die dat nog niet heeft er op staat te wachten of de vaardigheid heeft er Linux op te gaan zetten.
En de meeste consumenten die nu al geen Windows gebruiken zitten met macOS of met ChomeOS.

En een hoop bedrijven hebben gewoon contracten met een derde partij waarvan ze hun computers leasen/huren. Dat zal dan gewoon al Win11 zijn of worden. Wat dan weer mooi past met hun M365 spul.
Qalo
@n00bs15 januari 2025 18:13
Wat mij betreft hoeft Linux als desktop OS niet meer op ieder's computer. Laat Linux maar lekker dit marktaandeel houden. Want alles dat populair wordt, wordt helemaal kapot gemaakt door de commercie en op geld beluste bedrijven die ook "on the bandwagon" willen springen. Daar zit ik niet op te wachten.

En mensen wilden/willen Windows? Nou... dan krijg je wat je verdient. Men wil zichzelf toch afhankelijk maken en zichzelf in een ecosysteem inkopen? Dan ben je met Microsoft als jouw "toeleverancier" aan het juiste adres.

Zelfde geldt voor LibreOffice. Fantastisch kantoorpakket die alles kan, maar men wil per sé met het kantoorpakket welk men ook op kantoor gebruikt. Laat ze! Schaf dus maar lekker de allerlaatste MS Office aan voor een pak geld en laat het gratis alternatief maar lekker liggen.

Ik maak andere keuzes. Want bijna iedereen is zó hetzelfde.....
KKose 15 januari 2025 15:36
Omdat ik al overgestapt ben naar LibreOffice, hoef ik geen licentiekosten meer te betalen en zie ik geen reden meer om financieel bij te dragen. america never principe.
Metallize 15 januari 2025 15:45
Goed , ik vraag me af , of ik in 2031 over moet gaan stappen op Windows 12 en dat mn ryzen9 van dit jaar , net niet ge support wordt .. en ik maar een nieuwe pc moet gaan kopen om mn software te draaien, omdat mn cpu net buiten de boord valt, zoals met mn i7700k ( die nu vrolijk linux draait :Y) )

[Reactie gewijzigd door Metallize op 15 januari 2025 15:46]

HKLM_
15 januari 2025 15:47
Wel leuk maar de Windows 10 ESU is alleen beschikbaar als je in het volume licensing program zit van Microsoft.
Windows 10 ESU will be available in volume licensing starting about 12 months before the end of support date of Windows 10, or late 2024
https://learn.microsoft.c...extended-security-updates
bugcyber @HKLM_15 januari 2025 16:36
and, for the first time, an ESU option for consumers, available for a one-year option for $30.
https://blogs.windows.com...ving-to-windows-11-today/
HKLM_
@bugcyber15 januari 2025 18:52
Mmm lekker verwarrend weer, ben benieuwd waar je het dan kan kopen? In onze partner portal zag ik deze naast alle andere licenties niet terug.

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