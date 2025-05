Jaar lang extra updates voor Windows 10 kost consumenten 30 dollar

Als de ondersteuning voor Windows 10 stopt over een jaar, kunnen consumenten een jaar langer updates krijgen voor 30 dollar. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt. Het was al langer bekend dat consumenten langer updates konden krijgen.

Gebruikers van Windows 10 krijgen tegen het einde van de ondersteuningsperiode, op 14 oktober volgend jaar, notificaties in beeld met daarin de optie om te betalen voor een jaar extra ondersteuning, meldt Microsoft. Het afsluiten kan dan ook pas, want nu is dat nog niet mogelijk.

Microsoft had al gezegd dat het mogelijk zou worden voor consumenten om te betalen voor langere ondersteuning. Het is onbekend wat de prijs in euro's gaat worden; de langere ondersteuning gaat consumenten 30 dollar kosten. Dat is dan een jaar, waardoor dat verloopt in oktober of november 2026. Bedrijven kunnen langere ondersteuning krijgen en Defender krijgt updates tot 2028.