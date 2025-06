Viaplay presenteert toekomstplan en meermaals uitgestelde negatieve cijfers

Viaplay heeft zijn meermaals uitgestelde kwartaalcijfers voor het derde kwartaal van 2023 gepresenteerd, met daarbij de beloofde toekomstplannen voor het winstgevend maken van het bedrijf. De streamingdienst wil onder meer 4 miljard nieuwe aandelen uitgeven.

Uit het financiële herstructureringsplan blijkt onder meer dat het bedrijf een deel van zijn schuld omzet naar extra obligaties, boven op de 4 miljard extra aandelen die worden uitgegeven. Ter vergelijking, momenteel zijn er 78 miljoen Viaplay-aandelen in omloop. Met het uitgeven van al die extra aandelen wil het Zweedse bedrijf omgerekend ruim 350 miljoen euro aan extra kapitaal vergaren. Er wordt ook gesproken over een kapitaalinjectie van ruim 300 miljoen euro en het herformuleren van de voorwaarden voor obligaties. Twee derde van de aandeelhouders moet instemmen met de plannen voordat ze uitgevoerd mogen worden. Aandeelhouders maken op basis van de nieuwe kwartaalcijfers een verlies van 8,85 Zweedse kroon, ofwel 78 eurocent per aandeel.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een prijs van 1 Zweedse kroon, doelbewust onder de beurskoers, waarbij bestaande aandeelhouders voorrang krijgen bij het aanschaffen. Sinds de presentatie van de plannen daalde de beurskoers van Viaplay met bijna 75 procent. Een aandeel in het Zweedse bedrijf is momenteel iets meer dan 6 kroon waard. Eerder dit jaar was dat op het hoogtepunt nog ruim 280 kroon.

Verder meldt het bedrijf dat er in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van net geen 61 miljoen euro is geleden, ondanks een stijging van de omzet met bijna 15 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was het nettoverlies nog 7,6 miljoen euro, op basis van de huidige wisselkoersen. De presentatie van de kwartaalcijfers werd meermaals uitgesteld vanwege doorlopende onderhandelingen met aandeelhouders, schuldverschaffers en obligatiehouders.

De streamingdienst heeft al langer financiële problemen en trok zich hierdoor uit meerdere markten terug. Viaplay Group kondigde in juli een nieuwe bedrijfsstrategie aan en richtte zich daarmee op de 'kernactiviteiten' in Nederland en Scandinavië. Het bedrijf is vooral bekend van de streamingrechten op Formule 1.