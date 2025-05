Fairphone kondigt Android 13-update aan voor Fairphone 3 en 3+

Fairphone kondigt aan dat de Fairphone 3 en Fairphone 3+ eind juni een update zullen krijgen naar Android 13. De Nederlandse smartphonemaker heeft de bètaversie van het besturingssysteem en de broncode vrijgegeven en wil beide toestellen tot 2026 ondersteunen.

Volgens Fairphone staat het bedrijf helemaal zelf in voor de update naar Android 13. De smartphonemaker stelt dat Qualcomm, de fabrikant van de Snapdragon 632-soc die in de telefoons huist, immers geen softwarematige ondersteuning meer biedt voor de gebruikte chipset. Dankzij deze update zullen gebruikers van de Fairphone 3- en Fairphone 3+-smartphones hun toestellen rechtstreeks kunnen updaten van Android 11 naar Android 13. Gebruikers die nu al de stap naar Android 13 willen maken, kunnen de broncode downloaden via een aparte website van Fairphone.

De Fairphone 3 kwam in 2019 op de markt. De smartphone heeft een Snapdragon 632-soc aan boord, 4GB geheugen en 64GB aan opslagruimte. De telefoon heeft ook een 12-megapixelcamera op de achterzijde en een 3.000mAh-accu. De Fairphone 3+ kwam een jaar later uit. Dit toestel is een variant van de Fairphone 3 en bevat heel wat verbeterde onderdelen, waaronder de camera’s. Tweakers schreef kort na de introductie van de Fairphone 3 een review over het toestel. Begin dit jaar kondigde Fairphone overigens ook aan dat de Fairphone 4, die het bedrijf in 2021 had uitgebracht, in februari een update zou krijgen naar Android 12.