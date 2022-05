Fairphone brengt Android 11-upgrade uit voor 3- en 3+-telefoons

Fairphone is begonnen met het verspreiden van de Android 11-upgrade voor de Fairphone 3- en 3+-modellen. Deze toestellen zijn in respectievelijk 2019 en 2020 verschenen. De fabrikant spreekt niet over extra functies met de Android 11-upgrade.

Op zijn forum spreekt Fairphone over een gefaseerde uitrol en krijgen gebruikers vanzelf een melding als ze kunnen updaten. Uiterlijk op 13 mei moeten gebruikers die hier niet op willen wachten, de Android 11-upgrade kunnen downloaden via een ondersteuningspagina. Naast de Android 11-upgrade bevat de update de april-beveiligingspatch.

De Fairphone 3 is in 2019 verschenen en kostte toen 450 euro. De telefoon heeft een Snapdragons 632-soc, 4GB geheugen en 64GB opslag. Ook zit er een 12-megapixelsensor op de achterzijde en is er een 3000mAh-accu. Een jaar later verscheen de Fairphone 3+. Deze geüpgradede telefoon was bij introductie 20 euro duurder dan de 3 en kreeg onder meer een betere camera.

Sinds september produceert Fairphone de 3 niet meer. Toen gaf het bedrijf al aan dat er een Android 11-upgrade aan zat te komen. Fairphone blijft ook nog reserveonderdelen voor de 3 verkopen. De 3+ is nog wel te koop.

Googles Pixel-smartphones waren in 2020 de eerste telefoons die Android 11 kregen. Deze upgrade biedt onder meer chatgesprekken-Bubbles die multitasken makkelijker moeten maken en de mogelijkheid tot schermopnamen. Ook zitten er uitgebreidere privacy- en datacontroles in het besturingssysteem.