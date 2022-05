Microsoft test nieuwe geluidsopname-app in Windows 11

Microsoft is bezig met het testen van Sound Recorder, een vernieuwde geluidsopname-app in Windows 11. Testers die meedoen aan het Windows Insider-programma, kunnen de app vinden in het Dev Channel.

De Sound Recorder-app moet de huidige Voice Recorder-app vervangen, schrijft Microsoft. Het vernieuwde opnameprogramma heeft een nieuwe weergave voor audio tijdens het opnemen en afspelen. Daarnaast is het uiterlijk van de app zelf anders.

Microsoft zegt dat Sound Recorder ondersteuning bevat voor het veranderen van het opnameapparaat en bestandsformaat vanuit de app. Volgens het bedrijf was dit een van de meest gevraagde functies in Feedback Hub. Het is nog niet bekend wanneer Sound Recorder wordt uitgerold naar alle Windows 11-gebruikers en wanneer het Voice Recorder gaat vervangen.