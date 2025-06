Frostpunk-maker annuleert onaangekondigde game en ontslaat medewerkers

Frostpunk-maker 11 Bit Studios stopt met de ontwikkeling van Project 8. Het onaangekondigde spel is onder meer geschrapt vanwege gewijzigde marktomstandigheden. Het Poolse bedrijf ontslaat ook personeel dat aan Project 8 heeft gewerkt.

In een persbericht schrijft 11 Bit Studios dat Project 8 zijn eerste spel was dat specifiek op consoles was gericht. Het 'ambitieuze project' was echter onder andere marktomstandigheden bedacht, "toen verhaalgedreven games meer aantrekkingskracht hadden". De studio kampte ook met vertragingen door de coronapandemie.

De ontwikkelaar kwam na een recente evaluatie tot de conclusie dat er teveel problemen waren die niet opgelost konden worden zonder het budget opnieuw te verhogen of meer vertraging op te lopen. Met het stopzetten van Project 8 gaat er naar eigen zeggen omgerekend 11,36 miljoen euro verloren, de boekwaarde van de game op 30 september 2024. Dat bedrag stijgt met ongeveer 200.000 euro per maand, voornamelijk door de salarissen van het personeel.

11 Bit Studios bekijkt momenteel hoe men de reeds verrichte inspanningen voor Project 8 op andere manieren kan inzetten. In nasleep van de sluiting van het project gaat de ontwikkelaar ook banen schrappen. Een woordvoerder van 11 Bit Studios heeft aan PC Gamer verklaard dat er ongeveer vijftien werknemers worden ontslagen. Die maakten allemaal deel uit van het Project 8-team.