Stichting begint massaclaim tegen Google wegens dataverzameling via Android

Stichting Massaschade & Consument begint een massaclaim tegen Google vanwege de data die de techgigant verzamelt via Android-smartphones. Volgens de stichting overtreedt Google daarmee onder andere de AVG.

Stichting Massaschade & Consument start de collectieve rechtszaak wegens de data die Google verzamelt via Android. Aanleiding daarvan is een onderzoek van het dataverkeer van Android-telefoons naar Google, dat in opdracht van de stichting is uitgevoerd. Volgens het onderzoek verzamelt de techgigant zonder toestemming verschillende soorten data van gebruikers. Het is ook niet mogelijk voor de gebruiker om die dataverzameling uit te schakelen, zo luidt de conclusie.

Volgens de stichting overtreedt Google hiermee onder andere de AVG en het dwingend consumentenrecht. Stichting Massaschade & Consument wil dat het bedrijf daarmee ophoudt en eist ook een schadevergoeding voor de getroffen gebruikers. Gebruikers die sinds 2018 een Android-telefoon hebben gebruikt, kunnen deelnemen aan de actie. Het exacte schadebedrag dat de stichting wil eisen, is nog niet bekend.

In het onderzoeksrapport van de stichting, dat bij de dagvaarding van Google wordt aangehaald, staan verschillende voorbeelden van dataverzameling door Google. Zo zou de techgigant onder andere weten welke apps een gebruiker gebruikt, wanneer ze dat doen en hoelang dat gebruik duurt. Het onderzoek noemt een bestelling voor een bezorgmaaltijd als voorbeeld. Google zou kunnen zien welke maaltijd de gebruiker koopt en wat die kost.

Verder weet Google volgens het onderzoek wanneer een gebruiker belt en hoelang. Bij gebruik van Gboard, het digitale toetsenbord van Google, zou het techbedrijf ook weten hoeveel woorden een gebruiker typt en wat de lengte van die woorden is. Verder worden gps- en wifigegevens gebruikt om de locatie van de gebruiker te bepalen, aldus het rapport. Die verzamelde gegevens worden volgens het rapport ook via unieke identifiers gekoppeld aan de smartphone in kwestie en daarmee ook de gebruiker.

Google zelf bekritiseert de claim. "Net als sommige andere massaclaims die we de laatste tijd in Nederland zien, is dit een speculatieve rechtszaak voor opportunistisch financieel gewin", zegt een woordvoerder van Google tegen Tweakers. "Er wordt een misleidend beeld geschetst van hoe Android en onze andere systemen werken", aldus het bedrijf. De techgigant zegt de zaak 'met veel vertrouwen' tegemoet te zien.

Er loopt momenteel ook een andere Nederlandse massaclaim tegen Google. De Consumentenbond diende die vorig jaar in tegen de techgigant, samen met Stichting Bescherming Privacybelangen. Die claim draait om het tracken van gebruikers zonder kennisgeving en toestemming.