Consumentenbond zet rechtszaak tegen Google vanwege massaprivacyschending door

De Nederlandse Consumentenbond zet zijn rechtszaak tegen Google door. De bond wil een schadevergoeding van het bedrijf vanwege vermeende privacyschendingen tegen gebruikers. Nederlanders kunnen zich daarvoor aanmelden.

De Consumentenbond zegt door te gaan met de claim, die de bond eerder dit jaar samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen al heeft ingediend bij Google zelf. De bond werkt daarvoor ook samen met een Nederlands advocatenkantoor en de massaclaim wordt door een Amerikaans advocatenkantoor voorgefinancierd. De exacte claims zoals de specifieke AVG-artikelen waarop de Consumentenbond Google aanklaagt zijn niet openbaar. De dagvaarding verschijnt binnenkort in een openbaar register met massaclaims.

Volgens de Consumentenbond schendt Google de privacy van gebruikers in ieder geval op verschillende manieren. Zo zou Google dark patterns gebruiken om toestemming te vragen voor dataverzameling en gegevens verzamelen 'zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen'. Daar is 'echte toestemming van gebruikers onmogelijk'.

Daarnaast stelt de bond dat Google persoonsgegevens naar landen buiten Europa stuurt. "Daardoor worden Nederlandse consumenten blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden", stelt de bond, die daar geen concrete voorbeelden van geeft. Als de bond daarmee doelt op het data-uitwisselingsverdrag Privacy Shield dat de EU met de Verenigde Staten heeft, dan klopt het dat dat sinds 2021 niet meer geldig is. Bedrijven gebruikten sindsdien zogenaamde standaardclausules die die uitwisseling alsnog mogelijk maakten. Ook die clausules werden onlangs verboden door het Europese Hof van Justitie, maar inmiddels is er een nieuw data-uitwisselingsverdrag met de VS, waardoor bedrijven die gegevens alsnog mogen uitwisselen. Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt dat het in de aanklacht verwijst naar een eerdere aanklacht die de bond tegen Facebook aanspande en waarbij het van de Amsterdamse rechter in het gelijk werd gesteld.

De Consumentenbond stelt dat Nederlandse Google-gebruikers daardoor schade hebben geleden. De bond blijft echter vaag over welke concrete schade dat is. Schades door privacyschendingen zijn notoir moeilijk te bewijzen onder de AVG, zeker in een massaclaim. De Consumentenbond zegt dat gebruikers 'geen kans krijgen enige controle over Googles praktijken en het gebruik van jouw gegevens uit te oefenen'. Ook zou Google gebruikersgegevens aan andere bedrijven geven 'in complexe en ondoorzichtige systemen', maar de bond geeft daar geen specifieke voorbeelden van. Gebruikers zouden daardoor 'privacy, keuzevrijheid en de mogelijkheid persoonsgegevens te controleren' kwijtraken. "Daarnaast zijn persoonsgegevens geld waard. Doordat Google gegevens over jou deelt met derden, daalt de waarde van jouw gegevens. Google plukt de vruchten van een exclusief recht dat aan jou toebehoort. Ook daardoor lijd jij schade."

Met dat 'delen met derden' verwijst de bond naar 'partijen in het real time bidding-systeem van advertentieveilingen.

De Consumentenbond heeft in het verleden al andere massaclaims ingediend, bijvoorbeeld tegen TikTok. Die zaak loopt nog.