Consumentenbond zet rechtszaak tegen Google vanwege massaprivacyschending door

De Nederlandse Consumentenbond zet zijn rechtszaak tegen Google door. De bond wil een schadevergoeding van het bedrijf vanwege vermeende privacyschendingen tegen gebruikers. Nederlanders kunnen zich daarvoor aanmelden.

De Consumentenbond zegt door te gaan met de claim, die de bond eerder dit jaar samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen al heeft ingediend bij Google zelf. De bond werkt daarvoor ook samen met een Nederlands advocatenkantoor en de massaclaim wordt door een Amerikaans advocatenkantoor voorgefinancierd. De exacte claims zoals de specifieke AVG-artikelen waarop de Consumentenbond Google aanklaagt zijn niet openbaar. De dagvaarding verschijnt binnenkort in een openbaar register met massaclaims.

Volgens de Consumentenbond schendt Google de privacy van gebruikers in ieder geval op verschillende manieren. Zo zou Google dark patterns gebruiken om toestemming te vragen voor dataverzameling en gegevens verzamelen 'zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen'. Daar is 'echte toestemming van gebruikers onmogelijk'.

Daarnaast stelt de bond dat Google persoonsgegevens naar landen buiten Europa stuurt. "Daardoor worden Nederlandse consumenten blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden", stelt de bond, die daar geen concrete voorbeelden van geeft. Als de bond daarmee doelt op het data-uitwisselingsverdrag Privacy Shield dat de EU met de Verenigde Staten heeft, dan klopt het dat dat sinds 2021 niet meer geldig is. Bedrijven gebruikten sindsdien zogenaamde standaardclausules die die uitwisseling alsnog mogelijk maakten. Ook die clausules werden onlangs verboden door het Europese Hof van Justitie, maar inmiddels is er een nieuw data-uitwisselingsverdrag met de VS, waardoor bedrijven die gegevens alsnog mogen uitwisselen. Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt dat het in de aanklacht verwijst naar een eerdere aanklacht die de bond tegen Facebook aanspande en waarbij het van de Amsterdamse rechter in het gelijk werd gesteld.

De Consumentenbond stelt dat Nederlandse Google-gebruikers daardoor schade hebben geleden. De bond blijft echter vaag over welke concrete schade dat is. Schades door privacyschendingen zijn notoir moeilijk te bewijzen onder de AVG, zeker in een massaclaim. De Consumentenbond zegt dat gebruikers 'geen kans krijgen enige controle over Googles praktijken en het gebruik van jouw gegevens uit te oefenen'. Ook zou Google gebruikersgegevens aan andere bedrijven geven 'in complexe en ondoorzichtige systemen', maar de bond geeft daar geen specifieke voorbeelden van. Gebruikers zouden daardoor 'privacy, keuzevrijheid en de mogelijkheid persoonsgegevens te controleren' kwijtraken. "Daarnaast zijn persoonsgegevens geld waard. Doordat Google gegevens over jou deelt met derden, daalt de waarde van jouw gegevens. Google plukt de vruchten van een exclusief recht dat aan jou toebehoort. Ook daardoor lijd jij schade."

Met dat 'delen met derden' verwijst de bond naar 'partijen in het real time bidding-systeem van advertentieveilingen.

De Consumentenbond heeft in het verleden al andere massaclaims ingediend, bijvoorbeeld tegen TikTok. Die zaak loopt nog.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-09-2023 07:26 84

13-09-2023 • 07:26

84

Lees meer

Stichting begint massaclaim tegen Google wegens dataverzameling via Android
Stichting begint massaclaim tegen Google wegens dataverzameling via Android Nieuws van 8 april 2024
Consumentenbond start nieuwe rechtszaak tegen Meta om gebruik persoonsgegevens
Consumentenbond start nieuwe rechtszaak tegen Meta om gebruik persoonsgegevens Nieuws van 1 maart 2024
Consumentenbond: plaats voorlopig geen bestellingen bij Refurbished.nl
Consumentenbond: plaats voorlopig geen bestellingen bij Refurbished.nl Nieuws van 11 februari 2024
UWV moet 500 euro schadevergoeding betalen na datalek
UWV moet 500 euro schadevergoeding betalen na datalek Nieuws van 13 oktober 2023
Consumentenbond: ondanks telemarketingwet geen einde aan ongewenste telefoontjes
Consumentenbond: ondanks telemarketingwet geen einde aan ongewenste telefoontjes Nieuws van 31 augustus 2023
Consumentenbond eist dat Google stopt met tracking en wil schadevergoedingen
Consumentenbond eist dat Google stopt met tracking en wil schadevergoedingen Nieuws van 23 mei 2023
Consumentenbond: organisaties informeren consumenten onvoldoende over datalekken
Consumentenbond: organisaties informeren consumenten onvoldoende over datalekken Nieuws van 29 maart 2023
Rechter: Facebook verwerkte onrechtmatig persoonsgegevens van Nederlanders
Rechter: Facebook verwerkte onrechtmatig persoonsgegevens van Nederlanders Nieuws van 15 maart 2023
Consumentenbond: gratis games zetten kinderen onder druk om aankopen te doen
Consumentenbond: gratis games zetten kinderen onder druk om aankopen te doen Nieuws van 24 november 2022
Amsterdamse rechtbank staat Nederlandse miljardenclaims tegen TikTok toe
Amsterdamse rechtbank staat Nederlandse miljardenclaims tegen TikTok toe Nieuws van 9 november 2022
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Google Consumentenbond Rechtszaak

Reacties (84)

-Moderatie-faq
84
83
49
5
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
sOid 13 september 2023 07:42
Voor wie er benieuwd is naar de voorgestelde schadevergoeding:
Daarom wordt in de rechtszaak voor iedere consument die gebruik heeft gemaakt van Google een bedrag van €750 aan schadevergoeding geëist. En daarbovenop wordt de rechter gevraagd nog een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de gegevens die Google heeft verzameld en gedeeld.
https://www.consumentenbo...e-voor-de-rechter-gedaagd

Ik ben wel benieuwd of het percentage (20% meen ik) voor de proceskosten daar nog af gaan, of dat dat al is verwerkt in die 750 eu.
sandervanzijl @sOid13 september 2023 11:39
iedereen die zich aanmeldt voor de schadevergoeding krijgt daarna waarschijnlijk een rekening van Google voor het gebruik van hun diensten. die waren namelijk jaren gratis aangeboden, onder het voorbehoud dat ze jouw gegevens mochten gebruiken om geld mee te verdienen.

Als ze dat nu ineens moeten overdragen hebben ze geen geld verdiend en kunnen ze de rekening dus bij jou neerleggen.

tuurlijk, ze zijn niet helemaal eerlijk geweest en hielden zich niet aan de eigen afspraken, maar dat betekent niet dat ze geen geld mogen rekenen voor de verleende dienst.

en jongens privacyschending? we hebben het over het tonen van irritante en vaak niet relevante reclame. dat is toch geen schending van de privacy. het is niet alsof ze ineens in je huis je seksleven live staan te streamen.
Leon Straathof @sandervanzijl13 september 2023 12:08
Die reclame is waar de meeste mensen het eerste aan denken. Maar vergeet niet dat er genoeg mensen zijn die bijvoorbeeld even googlen met hun Chrome browser naar het telefoon nummer van hun huisarts en een tijdje later naar die van hun apotheek en tussen door ook nog even naar hun klacht zoeken op thuisarts.nl op aanraden van hun eigen huisart. Het is ook niet zo dat doorverkochte datasets altijd alles bevatten over een gebruiker. Maar het idee is dat je meerdere datasets koopt en als je maar een match kunt maken tussen de datasets en alles van dezelfde gebruikers kunt samenvoegen wordt wat je weet steeds groter. Het feit dat er steeds meer van die datasets ontstaan zijn de afgelopen jaren en de handel enorm groot is. Betekend dan heel erg veel partijen data over jou en mij hebben, omdat op zoveel plaatsen een kopie van ieders data te vinden is, is het wachten tot er weer een bad actor tussen zit die engere dingen doet zodra er voldoende zaken in de data zitten om bijvoorbeeld identity fraude te plegen. Daarbij moet je denken aan dat er in een ander land als waar jij zelf woont bijvoorbeeld op jouw naam leningen worden aangevraagd waar jij jaren later pas achter komt omdat de lener zijn geld terug wil. Ik zeg niet dat het een dagelijks probleem is dat iedereen zeker een keer gaat meemaken, maar het gebeurd wel al en dat soort zaken ontkennen en afdoen als je hebt nooit meer problemen als wat ongewilde reclame is zeker niet waar. De kans dat je niet veel meer merkt is inderdaad groot maar het wordt snel minder grappig als jij die 1 op de heel veel bent die ernstigere problemen met pricacy lekken krijgt.

[Reactie gewijzigd door Leon Straathof op 22 juli 2024 13:46]

sandervanzijl @Leon Straathof13 september 2023 13:05
Maar dat is juist iets dat google niet doet: jouw data verkopen.

https://www.simpleanalyti...oes-google-sell-your-data
djwice @sandervanzijl13 september 2023 14:06
"klopt" ze stellen de interpretatie van de verzamelde gegevens beschikbaar aan hun klanten. Zo wordt bijvoorbeeld je ('geschatte') leeftijdsgroep en locatie gratis beschikbaar gesteld in GA en andere Google producten.
Klanten van Google kunnen betalen voor de producten waar deze gegevens beschikbaar worden gesteld. Dat kan met geld en je krijgt meer features als je als bedrijf data die jij verzameld beschikbaar stelt aan Google. Denk bijvoorbeeld aan data die marketeers verzamelen tijdens een lead conversie die leidt tot een inlog waarbij het bedrijf de persoon een uniek kenmerk toekent.

In het verleden heeft dit er o.a. voor gezorgd dat Google wist welke personen een jaar abonnement hadden, waardoor de persoon na 11 maanden werd aangeboden aan de concurrentie als in de markt voor product x. En het targeting tarief voor onze klanten tijdelijk omhoog ging tegen einde van het contract.

De data wordt niet verkocht, ze handelen met de interpretatie van jouw data, data die ze niet direct van jou krijgen, maar krijgen over jou van bedrijven waar jij iets koopt of bekijkt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:46]

nout77 @sandervanzijl13 september 2023 14:28
Dat ze jouw data niet direct verkopen is eigenlijk niet relevant.
Ze maken diepgaande data profielen door het combineren van tracking (o.a. Google Analytics wat door heel veel websites wordt gebruikt), Adsence hun advertentie platform, Google Search, Android / Playstore en nog veel verschillende Google diensten allemaal te combineren. Zonder de gebruiker daar toestemming voor te vragen. Deze gegevens komen vervolgens ook op servers buiten de EU waardoor de Amerikaanse overheid hier bij kan. Ook iets waarvoor de gebruiker geen toestemming heeft gegeven. Dit alles doen ze al vele jaren en is in strijd met de AVG.
batjes @sandervanzijl13 september 2023 14:44
Een jaar of 10 geleden heb ik me een tijdje bezig gehouden met adsense, SEO en andere van die zaken die Google levert voor webmasters e.d.

Ze hoeven de data niet te verkopen om te zorgen dat je als webmaster individuele gebruikers kan pinpointen.

Paar jaar geleden was er in de VS een leuk onderzoek met gericht adverteren. Het lukte de onderzoekers om dusdanig gericht te adverteren, dat ze een ad bij 1 bepaalde persoon wisten te krijgen. Enkel die ene persoon.

Google verkoopt de data wel degelijk, alleen doen ze dit indirect.
sandervanzijl @batjes14 september 2023 10:09
Mijn punt is meer, dat de privacy schending dus gelimiteerd blijft tot het gericht aanbieden van advertenties.
Dat is mijns inziens geen schending van iemands privacy.

We slaan in mijn idee veel te snel door in een soort van verontwaardiging dat data ergens bekend is, zonder dat je het weet.

Over straat lopen is al data weggeven. je buurman kan bij wijze van spreken elke dag zien dat jij om 12u de deur uit loopt. en de overheid kan dit gewoon aan mijn buurman vragen. Maar als het ineens digitale data betreft, dan vinden we het een privacyschending. (als ik elke dag om 12 uur tweakers.nl bezoek en google slaat dit op, dan is het volgens sommigen al een probleem)
amigob2 @Leon Straathof13 september 2023 18:13
Ik zit mij af te vragen of google op het moment al een service aanbied voor gezondheids verzekeringen. Volgens mij kunnen ze van heel veel mensen redelijk goed een gezonfheid inschatten. En dat is vanontschatbare waarde voor verzekeringen. Een verzekering koopt dan een advies, niet de data.
nout77 @amigob214 september 2023 11:45
Als dat nieuws naar buiten komt zal dat bij veel mensen in het verkeerde keelgat schieten. Het zal een deel van de mensen wakker schudden, heeft Google echt zoveel data over mij? En waarom moet ik nu opeens 2x zoveel betalen voor deze aanvullende module? Veel mensen zullen in verzet komen en Google komt meer en meer in een kwaad daglicht te staan. Vooral omdat het een ethische en politieke kwestie is: gaan we mensen 'beboeten' omdat ze veel gezondheidsklachten hebben of een slechte levensstijl?
Maar op basis van de diepgaande data profielen die ze hebben opgebouwd zouden ze deze dienst kunnen aanbieden inderdaad.
Lapa @sandervanzijl13 september 2023 12:15
Ik denk niet dat ze dat achteraf kunnen doen. Maar ze kunnen je wel in de toekomst als klant weigeren of alleen als betalende klant accepteren. Lijkt mij volkomen logisch als ze dat gaan doen.

Er wordt al vele jaren gezegd "if you don't pay, then you are the product" over services als Google. Ik ben me daar terdege van bewust en heb persoonlijk de afweging gemaakt dat ik het dat waard vind voor de services die ik daarvoor van Google krijg. Zou ik er liever een schappelijk bedrag voor betalen in plaats van met mijn data? Misschien achteraf gezien wel, maar die optie was er niet en ik weet ook niet of ik daar oorspronkelijk voor gekozen zou hebben.

Het lijkt me in ieder geval een domme zet om als consument van Google producten nu mee te doen aan deze actie en dan vervolgens te verwachten dat je daarna nog steeds op dezelfde manier gratis van de services van Google gebruik kan maken. Dan ben je initieel naïef geweest over je relatie met Google en daarna naïef over de gevolgen van meedoen aan een rechtzaak.
Vlizzjeffrey @sandervanzijl13 september 2023 12:35
Die rekening mag Google sturen, ze kunnen je natuurlijk alleen nooit verplichten die te betalen....
Cambionn @sandervanzijl13 september 2023 13:22
en jongens privacyschending? we hebben het over het tonen van irritante en vaak niet relevante reclame. dat is toch geen schending van de privacy. het is niet alsof ze ineens in je huis je seksleven live staan te streamen.
Het punt is niet dat je reclame te zien kreeg of dat ze je data verkochten, maar dat ze tracken wat ze kunnen buiten de regels van de EU noch hun eigen voorwaarden om. Daar is de privacy geschonden. Wat ze vervolgens met die data doen (reclames kiezen om voor te schotelen) en of ze dit efficient doen (relevante reclames of niet) is compleet onrelevant. Zelfs al zouden ze de data opslaan en niks mee doen, dan nog is je privacy geschonden. Ze horen die data namelijk überhaupt niet te hebben.
familyman @sOid13 september 2023 07:44
Eigenlijk vragen ze de rechter het uit te zoeken? Werkt dat?
PCG2020 @familyman13 september 2023 07:55
Er is jurisprudentie, dat zijn de uitspraken in eerdere zaken waarbij schadevergoeding toegekend werd wegens privacyschending. Daar kan de rechter de uitspraak deels op baseren. En hij zoekt het natuurlijk ook niet allemaal persoonlijk uit, daar heeft 'ie juristen voor.
Frame164 @PCG202013 september 2023 08:26
Maar die jurisprudentie is het eindpunt nadat bewezen is dat er privacyschending heeft plaatsgevonden. Dat zal nu eerst bewezen moeten worden. Statement die de CB doet zijn niet voldoende om direct tot schadevergoeding over te gaan.
wow7 @Frame16413 september 2023 09:28
Wanneer een verplichting uit de AVG wordt geschonden bestaat er volgens art. 82 AVG een recht op schadevergoeding , dus een verplichting om bijvoorbeeld data in Nederland op te slaan en je doet dat niet dan zou je al schadevergoeding kunnen krijgen/eisen.
PCG2020 @Frame16413 september 2023 09:55
Jurisprudentie is inderdaad het eindpunt, of eigenlijk de gerechtelijke uitspraken die gedaan zijn in eerdere, vergelijkbare zaken. Ik zei ook dat de rechter daar zijn uitspraak in deze zaak deels op zal baseren.

Natuurlijk moet de Consumentenbond wel het bewijs aanleveren dat Google de privacy van z'n gebruikers heeft geschonden (c.q.: nog steeds schendt).
NeFoRcE @sOid13 september 2023 10:04
De Google claim is 18%. Dus 82% van die 750 euro mag je zelf houden.
Robby517 @NeFoRcE13 september 2023 16:39
Reken er maar niet op dat wie zich hiervoor inschrijft ook maar 1 euro ziet. Ik krijg hierbij flashbacks naar de rechtzaak die TestAankoop (de Belgische/Vlaamse consumentenbond) aanspande tegen Facebook. Daar kon ook iedereen zich inschrijven voor een claim van +-300 Euro dacht ik. Uiteindelijk heeft TestAankoop gewoon geschikt met Facebook, niemand die zich inschreef heeft iets van dat bedrag gezien maar er werd enkel een trial abonnement aangeboden aan de inschrijvers.
dimdek @Robby51714 september 2023 08:54
Persoonlijk ben ik gelukkiger als ik geen geld ontvang en Google wordt opgesplitst en stopt met de massale datavergaring en ongevraagde surveillance. Het zal overigens heel goed zijn voor de digitale economie, want er is bijna geen apparaat of website dat niet vol zit met Google 'gratis' code.
Robby517 @dimdek14 september 2023 09:17
Daar ben ik het zeker mee eens, enkel in dit soort schikkingen is het dan een belofte van Google/Facebook etc.. om het zeker nooit meer te doen. We weten hoe dit uitpakt natuurlijk.
wild_dog @NeFoRcE13 september 2023 15:24
nee, je krijgt 18-25% van de toewijzing, de overige 75%-82% gaat dus naar advocaten en de stichting.
Ik heb dit verkeerd om gelezen.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 22 juli 2024 13:46]

Kid_Stevie @sOid13 september 2023 08:05
Afhankelijk van de uitkomst van de Google-claim is de door jou af te dragen vergoeding tussen de 18% en 25% van het voor jou behaalde resultaat.
Bron
slijkie @sOid13 september 2023 08:08
Er gaat 25% af.
‘No cure, no pay’: Ik doe mee aan de Google Actie op basis van “no cure, no pay”. Ik hoef nu zelf niets te betalen. Een onafhankelijke procesfinancier financiert de Stichting en de Google Actie. Als voor mij een geldvordering wordt toegewezen, dan heeft de Stichting recht op rechtstreekse betaling, al dan niet door verrekening, van maximaal 25% van het voor mij behaalde resultaat. De Stichting houdt dit niet zelf. Zij betaalt deze vergoeding door aan de procesfinancier als compensatie voor de gemaakte kosten en het financiële risico dat deze procesfinancier loopt. Ik ontvang zelf dus minimaal 75% van het voor mij behaalde resultaat. Na ontvangst hiervan, verleen ik de Stichting finale kwijting voor haar werkzaamheden: ik heb dan niets meer van de Stichting te vorderen. De Stichting zal proberen om de ‘no cure, no pay’ vergoeding door Google te laten betalen. Ik begrijp en ben mij ervan bewust dat er geen garantie is dat dit lukt.
Xander2 @sOid13 september 2023 12:01
Ik ben wel benieuwd of het percentage (20% meen ik) voor de proceskosten daar nog af gaan, of dat dat al is verwerkt in die 750 eu.
Maakt dat uit? Meestal kost je recht halen tijd en geld wat hier uit handen wordt gehaald.
Laten we er geen shopping experience van maken.
wild_dog @sOid13 september 2023 15:23
Ik heb mij aangemeld, je krijgt uitendelijk 18-25% van het aan jou togewezen bedrag, en de rest is foor de stichting/kosten. Ik ga er ds van uit dat de €750 voor deze kosten is, en je zelf dus ergens tussen de €135-€187.50 kan verwachten, als googleuiteindelijk moet betalen.

Ik heb dit verkeerd om gelezen.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 22 juli 2024 13:46]

prinsvlad 13 september 2023 07:39
Terug naar het telefoonboek en de gouden gids.....
Het is er niet eenvoudiger op geworden met alle techniek en electronica.
Grrrrrene @prinsvlad13 september 2023 08:04
Ik denk dat we moeten wennen aan betalen voor diensten. Dat iemand gratis e-mail, social media, zoekmachine, videoplatform, etc aanbiedt is onlogisch. Niks is gratis, overal moet aan verdiend worden, anders doet men het niet. Dus ofwel je verkoopt je privacy (maar daar moet je je dan wel van bewust zijn), of je betaalt voor een dienst.
wildhagen
@Grrrrrene13 september 2023 08:07
Niks is gratis, overal moet aan verdiend worden, anders doet men het niet.
Dat is ook logisch natuurlijk. Die servers waar het op draait, de hosting, het personeel wat er achter zit, de stroomkosten, het development van de website en het produkt etc is immers ook niet gratis en zal ook betaald moeten worden.

En bedrijven die achter zo'n dienst zitten moeten ook winst maken, want als ze alles gratis zouden doen zouden ze niet heel lang bestaan, dat is geen echt houdbaar businessmodel. En het zijn nu eenmaal geen filantropische instellingen die een dienst aanbieden uit de goedheid van hun hart.

Zoals je zelf al zegt: een gratis dienst bestaat niet. Als een dienst gratis is, betaal je met je gegevens als gebruiker zijnde. Dan ben jij (als gebruiker) het produkt, niet de (afnemer van de) dienst.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @wildhagen13 september 2023 09:15
Zoals je zelf al zegt: een gratis dienst bestaat niet. Als een dienst gratis is, betaal je met je gegevens als gebruiker zijnde. Dan ben jij (als gebruiker) het produkt, niet de (afnemer van de) dienst.
Ik vind dit anno 2023 wel een beetje achterhaald. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden van software die een gezond freemiummodel hebben en geen (of weinig) gebruikersdata verzamelen en die al helemaal niet uitbuiten voor winst. Denk aan Home Assistant, Signal of Wikipedia, die allemaal andere verdienmodellen hebben maar wel gratis te gebruiken zijn. Niet dat een freemiummodel of een donatiemodel perfect zijn, maar dat gratis automatisch gelijk staat met dat je een product bent is inmiddels echt te kort door de bocht.
nevyn67 @TijsZonderH13 september 2023 09:31
Maar dat zijn wel uitzonderingen in de 'digitale' wereld, en dat werkt enkel omdat een aantal techneuten het nut ervan inzien, en wat geld doneren.

De grote massa doet dit niet, en is ook niet bereid om voor alles te betalen.
En het is de grote massa die het interessant maakt voor een bedrijf, maar juist ook voor de consumenten.
Niemand gaat naar een sociaal- , video-, of nieuwsplatform als er niets te vinden is.

Voor streaming media willen sommigen tegenwoordig nog wel betalen (Netflix, Spotify) maar voor de rest?

Wij betalen ook voor een krant, en toen tweakers.net nog premium artikelen had ook daarvoor, maar Tweakers.net heeft zelf al gemerkt hoe succesvol dit was...

Als we realistisch zijn: de meesten gebruikers vinden het helemaal niet erg om met hun informatie te betalen als ze daardoor veel diensten gratis krijgen.

Een enkele techneut of privacy voorvechter mag dat anders zien, maar die zijn dus niet de massa.
AdoptieMoeder @nevyn6713 september 2023 14:36
Een enkele techneut of privacy voorvechter mag dat anders zien, maar die zijn dus niet de massa.
Die mogen dan wel niet de massa zijn, ze komen wel op voor de rechten van mensen die waarschijnlijk niet eens realiseren in hoe verre dat recht geschonden wordt. De wetten die de EU heeft opgesteld over het delen van data is niet voor niks.

Buiten dat er reclame mee gemaakt kan worden kan het voor bepaalde landen heel interresant zijn om data van bepaalde mensen in handen te hebben. Ik zeg absoluut niet dat dit het geval is. Maar stel je nou voor dat rusland bepaalde data van google zou kopen en dus precies zou kunnen inzien hoeveel pro-russische inwoners het land heeft op basis van searches. Het is maar een voorbeeld om aan te geven dat dit soort regelgevingen verder gaan dan "ik heb niks te verbergen".

Ik vind het zelf ook niet erg om te betalen met mijn gegevens voor gratis diensten. Het moet immers ergens vandaan komen. Maar graag wel binnen de regels.

Dus als techy myself ben ik heel erg blij dat die enkele techneut of privacy voorvechter zich hier mee bezig houd.
Dann74 @wildhagen13 september 2023 08:11
Maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat ze onze data verzamelen en doorverkopen, ze kunnen ook random advertenties tonen
wildhagen
@Dann7413 september 2023 08:14
Ja, dat klopt. Maar dat wordt voor bedrijven steeds lastiger, want er zijn steeds meer met mensen met adblockers, waardoor advertenties ook steeds minder opleveren omdat ze niet meer getoond worden door die blockers, of er niet meer op geklikt wordt.

En dan zal een bedrijf toch met andere methodes van geld binnen krijgen moeten zien te vinden. Zonder inkomsten bestaat een bedrijf niet lang, want nogmaals, het is geen filantropische instelling.
The Zep Man
@wildhagen13 september 2023 08:26
Ja, dat klopt. Maar dat wordt voor bedrijven steeds lastiger,
Dat is het probleem van bedrijven, niet van consumenten. Er is geen legitieme reden om bij het risico voor een gebrek aan (hogere) winst anderen illegaal te benadelen.
Zonder inkomsten bestaat een bedrijf niet lang, want nogmaals, het is geen filantropische instelling.
Er is niets mis met het failliet laten gaan van een niet levensvatbaar bedrijf. Doet op de korte termijn pijn, maar op de lange termijn is het beter voor iedereen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:46]

wildhagen
@The Zep Man13 september 2023 08:30
Mee eens, en ik beweer ook niet dat die praktijken wel OK zijn.

Het gaat erom dat mensen verwachten dat diensten gratis zijn. En dat is het simpelweg niet, en ook nooit zo geweest. Dat is namelijk ook onmogelijk. Nou ja, wellicht voor een hobby-project van een individu ofzo, maar niet voor een dienst op een schaal zoals bijvoorbeeld Google die aanbiedt.

Ook al betaal je er niet direct voor met geld, dan nog is het niet gratis, want dan betaal je simpelweg met je je gegevens of of je privacy (of beiden).

Het zou wel goed zijn als mensen zich dat zouden realiseren en er niet vanuit gaan dat iets waar je niet direct voor betaald ook maar gratis is.

Dat maakt het schenden van je rechten, zoals Google doet, uiteraard niet goed. Daarom zijn dit soort claims om de schade te herstellen, of op zijn minst deels te vergoeden, wel een goede zaak denk ik. Hopelijk vormt het voor bedrijven een prikkel om inkomsten op andere manier te ontwikkelen, waar geen grootschalige privacy- of gegevenschendingen nodig is.

Dat kan bijvoorbeeld door hun diensten simpelweg betaald te maken, al dan niet middels abonnementen of pay-per-use oid, en niet meer gratis aan te bieden.
The Zep Man
@wildhagen13 september 2023 08:52
Het gaat erom dat mensen verwachten dat diensten gratis zijn. En dat is het simpelweg niet, en ook nooit zo geweest.
Wat een idee is wat door bedrijven werd gevoed in het verleden ('free mail!').
Het zou wel goed zijn als mensen zich dat zouden realiseren en er niet vanuit gaan dat iets waar je niet direct voor betaald ook maar gratis is.
Of andersom, bedrijven die claimen dat iets gratis is (geen tegenprestatie, ook niet in de vorm van het aanleveren van persoonsgegevens om aan te verdienen), zouden op de vingers getikt moeten worden als anders blijkt.
Dat maakt het schenden van je rechten, zoals Google doet, uiteraard niet goed. Daarom zijn dit soort claims om de schade te herstellen, of op zijn minst deels te vergoeden, wel een goede zaak denk ik. Hopelijk vormt het voor bedrijven een prikkel om inkomsten op andere manier te ontwikkelen, waar geen grootschalige privacy- of gegevenschendingen nodig is.

Dat kan bijvoorbeeld door hun diensten simpelweg betaald te maken, al dan niet middels abonnementen of pay-per-use oid, en niet meer gratis aan te bieden.
Eens. Gecombineerd met nieuwe wetgeving die bezig is om datasilo's door te prikken (DMA/DSA), voorkomt het ook dat er geen keuze is.
HansMij @wildhagen13 september 2023 08:54
Dat je met je gegevens betaalt is prima. Echter moet Google wettelijk gezien wel duidelijk maken welke gegevens ze daarvoor gebruiken, anders kun je als consument geen goede afweging maken wat het je kost.
Marco076 @HansMij13 september 2023 09:28
Precies, en dan gebaseerd op de winst die Google maakt met behulp van je gegevens. Want terwijl de meeste mensen zullen denken dat hun gegevens niet veel waard zijn, weet Google met zijn miljardenwinsten wel beter. En als je dan bovenop die prijs de immateriële kosten van verlies aan privacy en vrijheid van keuze (want consumentenmanipulatie) plakt, dan zijn die Google-diensten naar mijn idee helemaal niet zo goedkoop.
segil @wildhagen13 september 2023 10:31
Aanbieders moeten wel helder en transparant zijn over hoe hun verdienmodel werkt en wat de gevolgen zijn voor de gebruikers. En liefst ook de optie bieden om tegen betaling 0,0 tracking bij te houden. Volledige privacy dus.
Verwijderd @Grrrrrene13 september 2023 09:15
Ik denk dat we moeten wennen aan betalen voor diensten. Dat iemand gratis e-mail, social media, zoekmachine, videoplatform, etc aanbiedt is onlogisch. Niks is gratis, overal moet aan verdiend worden, anders doet men het niet. Dus ofwel je verkoopt je privacy (maar daar moet je je dan wel van bewust zijn), of je betaalt voor een dienst.
Dan laat mij maar betalen dmv een abonnement in plaats van het stiekume gedoe van dataverzammeling ed.
Dan weet ik wat ik en hoe veel ik betaal voor een dienst.
Falcon @Verwijderd13 september 2023 13:05
Maar je weet nog net zo goed niet wat er met jouw data gebeurd. ;)
Verwijderd @Grrrrrene13 september 2023 10:12
Ja, dat hoort zo, echter werkt het sinds een aantal jaar anders. Voorheen was de leus 'if the product is free, then you are the product'. Tegenwoordig betalen wij voor een product en worden wij nog leeg gezogen en dat steekt mij persoonlijk. Microsoft is tegenwoordig een mooi voorbeeld van een dienstverlener die aan beide kantjes snoept.
Tintel @Grrrrrene13 september 2023 11:38
Maar we hadden eigenlijk ook eerst gewoon 'betaalde' e-mail. Welliswaar indirect via je provider. Toen kwamen de reclame-boeren...

Een zoek-machine die ook reclame aanbiedt kan best - maar dan gewoon algemeen en mogelijk gekoppeld aan wat je zoekt. Daar zit dan geen kwaad in. Als ik zoek naar een nieuwe auto dan is reclame van auto-fabrikanten prima. Dus is er een verdienmodel.

Video-platform: we betalen al voor streaming. Betalen voor het bekijken van professionele video's kan ook en gebeurt ook steeds meer dankzij Patreon.
Ook hier weer: de veel-kijker en groot-aanbieder zouden prima kunnen betalen en zodoende kunnen de incidentele aanbieder/kijkers gratis hun ding doen. De beginner betaalt in den beginne dus niets en zodra het toeneemt dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Gewoon met geld betalen i.p.v. je persoonsgegevens/privacy betekent dat het veel meer je eigen keuze is en dat de scheefgroei ook wordt opgelost. Want nu verdienen bedrijven die niets anders doen dan reclame-ruimte aanbieden werkelijk belachelijke bedragen zonder dat al die effort nu echt tot een beter produkt leidt. Want de adverteerder moet een substantieel deel aan marketing betalen en marketing heeft vaak een heel laag rendement. Natuurlijk mag een marketeer bestaan maar laat dit dan bestaan zonder het hyper-manupilatieve aspect.
Lord Anubis @Grrrrrene13 september 2023 08:19
Dat klopt, zelf vind ik dat de dienst die geboden wordt en links of rechts om betaald wordt door gebruik van jouw data ook aan gepakt moet worden. Zij hebben profijt (heling) van jouw evt gestolen gegevens.

Betalen voor een dienst prima, maar dan volledig afgeschermd. Cookie vergaring mentaliteit moet ook verdwijnen.
Vuurvleugelhart @Grrrrrene13 september 2023 10:05
Je vergeet een optie. Betalen met geld plus nog eens extra betalen met het verkopen van jouw privacy.
Als jij betaalt voor een dienst bij Google, dan stopt deze echt niet met het verzamelen van data over jou.
familyman @prinsvlad13 september 2023 07:44
Vooral anders. Te lang hebben we onderschat hoe anders.

En dat een aantal klassieke vrijheden deels gegarandeerd werden door technische beperkingen. Beperkingen die nu verdwenen zijn.
Frame164 @prinsvlad13 september 2023 08:28
Ik zou maar gauw van deze site gaan en weer computertijdschriften gaan kopen. Deze site is ook in handen van een commerciele partij dus het is maar de vraag wat die met jouw gegevens doen.
kozue
@Frame16413 september 2023 13:11
Deze site is juist een voorbeeld van hoe het wel kan. Die hebben daadwerkelijk moeite gestoken in een reclameplatform die niet afhankelijk is van partijen met tracking systemen. Het zijn context-gerelateerde advertenties en dat is hoe het vroeger was en waar we weer naar terug moeten. Zet een reclame over computers op een website over computers, een reclame voor maandverband op een vrouwensite, en reclame voor luiers op een site over baby's. Simpel en doeltreffend zonder gigantische hoeveelheden data bij te houden van je bezoekers.

Ik denk dat het gros van de internetters niet zo'n moeite heeft met een banner hier en daar, maar dat de meeste aanstoot aan reclame komt door de privacyschendende praktijken die er tegenwoordig mee gemoeid gaan.
vjweirnogeenn 13 september 2023 07:45
"Nederlanders kunnen zich daarvoor aanmelden."

Echt? Nog nooit eigenlijk een Nederlandse class action suite meegemaakt.
Linkje?
https://www.consumentenbond.nl/acties/google-claim

[Reactie gewijzigd door vjweirnogeenn op 22 juli 2024 13:46]

wildhagen
@vjweirnogeenn13 september 2023 07:56
Ze komen in Nederland ook niet zo heel vaak voor, maar er zijn wel degelijk eerdere claims geweest in het verleden namens hele groepen.

Naast de Google-claim heeft de Consumentenbond er nog meer lopen. O.a. tegen Tiktok, Facebook, Spaartaks, woekerpolissen etc. Je kan een overzicht vinden op https://www.consumentenbond.nl/acties/alle-claims

Waar nodig (en je aan de eisen voldoet) kan je op die lokatie ook je bij de betreffende claims aansluiten.
blorf @wildhagen13 september 2023 08:30
Volgens mij is het grotendeels een politiek script. Iedereen weet dat niemand een schadevergoeding oid gaat krijgen., en ze negeren totaal hoe de positie van Google is gekomen.
Wat het probleem in 1 keer van tafel zou vegen: een verbod op het toe-eigenen van permissies op een consumentencomputer.
Zilverdael80 @blorf13 september 2023 08:45
Hier ben ik het niet echt mee eens.
KPN claim van de consumentenbond heb ik me destijds bij aangesloten en netjes de schadevergoeding gekregen.
blorf @Zilverdael8013 september 2023 19:57
Geen idee, niet meegekregen. Maar KPN is ook geen Google. Die hebben de root-permissies van je mobiele computer gekaapt in samenwerking met de fabrikant. Dat begpn eem kaar of 25 ge;edem. Mensen beseffen het amper nog.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 13:46]

maddog4004 @vjweirnogeenn13 september 2023 08:51
Er loopt (of liep) ook 1 over partijen die teveel rente bij klanten in rekening bracht daar heb ik 500e compensatie van gekregen.
DrDeath 13 september 2023 09:30
De standaardclausules zijn nooit door het Hof van Justitie verboden. Ze hebben juist bevestigd dat de standaardclausules geldig zijn. Je moet alleen een aanvullende check doen of de risico's voldoende zijn afgedekt door het gebruik van die standaardclausules in combinatie met aanvullende maatregelen. En daar ging het vaak fout, omdat het Hof van Justitie eigenlijk zei dat het lastig is die risico's af te dekken als de overheid van de VS zomaar inzage in je gegevens kan vorderen. Dit maakte dat het in de praktijk zeer lastig was persoonsgegevens in de VS te verwerken. Deze werkwijze geldt nu overigens nog steeds, voor die gevallen waar de ontvanger niet onder het nieuwe verdrag is gecertificeerd.
lenwar
13 september 2023 10:16
Zo zou Google dark patterns gebruiken om toestemming te vragen voor dataverzameling en gegevens verzamelen 'zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen'. Daar is 'echte toestemming van gebruikers onmogelijk'.
Dit is in de breedste zin ook wel een probleem, vind ik.
Je ziet tegenwoordig op heel veel plaatsen of je 'persoonlijke advertenties/feeds/suggesties' enzovoorts. Dit kun je wel uitzetten, maar ze stellen nergens, dat je niet geprofileerd wordt. Het heeft alleen geen(minder?) impact op de aan jou geleverde inhoud.

Mooi voorbeeld. Als we even letterlijk lezen bij wat Google schrijft hierover. (mogelijk verwoorden ze zich rot hoor, maar even letterlijk lezen)
https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Met Activiteitsopties kun je aangeven welke typen activiteiten aan je account worden gekoppeld om je gebruikerservaring van Google-services te personaliseren. Je kunt het opslaan van bepaalde gegevenstypen in je account onderbreken, zoals je zoek- en browse-activiteit, YouTube-geschiedenis of locatiegeschiedenis.
De informatie wordt niet langer aan je account gekoppeld. Ofwel. Ze kunnen het nog wel aan een anoniem token hangen die zij (al dan niet direct) weer aan jou kunnen koppelen.

N.B. Heel veel bedrijven beschrijven het op deze manier. Ze stellen nergens dat zij de data niet verzamelen en aan één profiel koppelen. Ze stellen alleen dat het niet langer direct aan jouw persoon/account is gekoppeld.
bzuidgeest
13 september 2023 11:04
Aan de ene kant wil je inschrijven op een massaclaim. Gratis geld als ze winnen. Aan de andere kant of het nou google is of een ander, Amerikaanse stijl massaclaims vind ik verschrikkelijk. Het heeft in mijn opinie weinig met recht en alles met graaien te maken. Kijken of je een bedrijf met dubieuze schade claims in een hoek kan duwen. Google en soortgenoten zijn een makkelijk doelwit omdat men ze niet "aardig" vind. Maar stel dat ze het doen met jou bedrijf?

De consumentenbond heeft zich voor het karretje van een advocatenkantoor laten spannen. Tot zo ver enige integriteit in die club.
Zer0 13 september 2023 11:45
"Daarnaast zijn persoonsgegevens geld waard. Doordat Google gegevens over jou deelt met derden, daalt de waarde van jouw gegevens. Google plukt de vruchten van een exclusief recht dat aan jou toebehoort. Ook daardoor lijd jij schade."

Ik blijf me verbazen over het feit dat men nog steeds denkt dat Google persoonlijke data deelt met anderen.
Waarom zou Google hun melkkoe verkopen? De data die ze verzamelen (en dat is veel) gebruiken ze hun grootste inkomstenbron, de advertenties, te voeden. Die data in handen van anderen betekent dat zij waarde verliezen op die markt.
servies 13 september 2023 08:00
Ik weet niet waarom maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat de consumentenbond zich een beetje heeft laten leiden door groene cijfertjes van een Amerikaans advocatenbureau...
Het is in ieder geval een organisatie uit het verleden waar ik geen hoge pet van op heb qua deskundigheid... Ze zijn mijns insziens een beetje veel blijven steken in de jaren 70/80 van de vorige eeuw...
beschuitfluiter @servies13 september 2023 08:24
hun klachtenkompas werkt wel aardig als je vastloopt in de mail/chat molen bij een geschil met een groot bedrijf. Daar reageren ze vaak binnen een uur.
Frame164 @beschuitfluiter13 september 2023 08:29
Dat zijn hun PR- en marketinginstrumenten. Daar zullen ze hun focus op hebben.
Marc H 13 september 2023 08:37
Erg leuk, als je de website bovenbezoekt en de filmpjes wil bekijken moet je de YouTube (is Google) accepteren.
Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies
Dark Angel 58 13 september 2023 08:41
Geef Google maar 1 miljoen euro boete PER GEBRUIKER, want anders leert Google nog steeds niet van hun fouten.
watercoolertje
@Dark Angel 5813 september 2023 10:03
Er zal eerst bewezen moeten worden dat ze iets fout doen }>
En er komt geen boete want die kan CB helemaal niet vragen, enkel (mogelijk) een schadevergoeding :+
Dark Angel 58 @watercoolertje13 september 2023 11:40
Ja dat weet ik wel, maar ik vind de boetes gewoon te laag en ze maken nog steeds fouten, misschien het ze helemaal niet schelen.
Daarom moeten de boetes voortaan 1 miljoen euro per gebruiker vaststellen, dan voelen de giganten echt pijn... we weten dat ze een GROOT AANTAL gebruikers hebben. Wanneer de boetes voortaan op 1 miljoen per gebruiker vastgesteld worden, dan gaan de giganten ECHT goed uitkijken...
Want niemand wil 1 miljoen per gebruiker x totaal google of facebook gebruikers = schokkend :P
Invictus @Dark Angel 5813 september 2023 19:22
Wat denk je hiervan?
https://wislawjournal.com/2023/09/13/apple-google-privacy/

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.