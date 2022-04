Consumentenbond eist 1,5 miljard euro schadevergoeding van TikTok

De Consumentenbond heeft een schadeclaim ingediend bij TikTok. De organisatie wil een schadevergoeding van 1,5 miljard euro afdwingen voor het schenden van de privacy van meer dan een miljoen Nederlandse kinderen. Als TikTok niet akkoord gaat stapt de bond naar de rechter.

De Consumentenbond eist dat TikTok 1,5 miljard euro betaalt als schadevergoeding voor 'het onrechtmatig verzamelen en verhandelen' van de gegevens van kinderen. De Consumentenbond schat dat in Nederland 1,2 tot 1,6 miljoen minderjarigen de populaire socialemedia-app gebruiken. TikTok zou hen 'nauwlettend in de gaten houden', door informatie over hen te verzamelen op illegale wijze. "Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat het kind doet op de app, zoals waar het kind naar kijkt, hoelang en wat het leuk vindt", schrijft de bond. "Ook stuurt het bedrijf gegevens naar het buitenland zonder dat duidelijk is of de gegevens daar veilig worden bewaard."

Volgens de bond geeft TikTok niet duidelijk genoeg aan welke gegevens het verzamelt. Ook zou het te veel gegevens verzamelen en zouden kinderen de app zonder toestemming van hun ouders gebruiken. De Consumentenbond zegt dat dat in strijd is met 'het fundamentele recht op privacy van kinderen', en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. "Ook schendt TikTok allerlei consumentenrechten, de Telecommunicatiewet en de Mediawet."

De claim wordt bij moederbedrijf ByteDance ingediend 'namens de Nederlandse kinderen die TikTok gebruiken of gebruikt hebben'. De Consumentenbond werkt daarvoor samen met een nieuw opgerichte stichting genaamd Take Back Your Privacy en verschillende privacyjuristen. De Consumentenbond roept gebruikers die TikTok sinds 25 mei 2018, de inwerkingtreding van de AVG, op om zich aan te melden bij de stichting. Als TikTok niet op de claim ingaat, stapt de Consumentenbond naar de rechter.

Het is niet de eerste keer dat TikTok een claim krijgt. Dat gebeurde eerder deze maand ook al door een groep van 64.000 Nederlandse ouders, die een schadevergoeding van tussen de 500 en 2000 euro per kind eisen. Het bedrag van de Consumentenbond ligt tussen de 938 en 1250 euro per kind. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar TikTok. Dat is bijna afgerond, maar de conclusies zijn nog niet openbaar.