'TikTok test betalen voor custom video's met Shoutouts-functie'

TikTok test volgens Buzzfeed News in bepaalde markten een Shoutouts-functie waarmee gebruikers custom video's kunnen aanvragen van andere TikTokkers. Met de functie kunnen fans betalen voor deze custom video's van populaire influencers.

De Shoutouts-knop verschijnt volgens Buzzfeed News op de profielpagina van accounts en binnen video's. Met deze knop kunnen gebruikers de custom video's aanvragen bij TikTok-gebruikers. Zij kunnen aangeven wat voor video ze aan willen vragen, waarna ze de creator moeten betalen. Dat gaat met TikToks eigen munteenheid. Het lijkt erop dat creators zelf kunnen aangeven hoeveel gebruikers moeten betalen voor Shoutouts. In een voorbeeld dat Buzzfeed opvoert, vraagt een creator omgerekend 37 euro voor een Shoutout.

Na het aanvragen van een Shoutout krijgt de creator drie dagen de tijd om de aanvraag te beoordelen. Mocht de creator de aanvraag goedkeuren, heeft hij nog een week om het filmpje daadwerkelijk te maken. Deze video verschijnt dan als persoonlijk bericht.

Het is onduidelijk of Shoutouts alleen aangevraagd kunnen worden bij bepaalde, populaire accounts of dat dit bij alle accounts kan. Het is eveneens onbekend waar deze functie nu wordt getest. De site schrijft vooralsnog alleen over Turkije en Dubai. TikTok heeft nog niet gereageerd op de functie.

Met Shoutouts kunnen gebruikers 'gepersonaliseerde video's krijgen van hun favoriete creators', is te lezen bij het aanvragen van een Shoutout. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen om een verjaardagsfelicitatie of een peptalk.

Custom video's van beroemdheden zijn al jaren in opkomst; Buzzfeed News noemt de Cameo-dienst die mensen gepersonaliseerde video's van beroemdheden laat aanvragen. Zo'n video kan 'honderden' dollars kosten.