Groep van internationale consumentenbonden wil dat monitoring voor reclame stopt

Een groep van internationale consumentenbonden vraagt aan de Europese en Amerikaanse politiek om de monitoring van individuen voor reclamedoeleinden te stoppen. Onder leiding van de Noorse consumentenbond vragen ze om alternatieve vormen gangbaar te maken.

Volgens Forbrukerrådet en tientallen andere aangesloten organisaties, waaronder de Europese koepelorganisatie BEUC, leidt 'excessief commercieel monitoren van individuen tot potentiële manipulatie, fraude, discriminatie en schendingen van de privacy'. De Noorse consumentenbond verwijst hiervoor naar een studie die moet aantonen dat het advertentiemodel op basis van monitoring, systematische manipulatie en discriminatie in de hand werkt en desinformatie en fraude doet toenemen.

“We erkennen dat adverteren een belangrijke bron van inkomsten garandeert voor content creators en uitgeverijen. Dit keurt echter niet goed dat individuen massaal gemonitord worden zodat ze de ‘juiste’ advertentie te zien krijgen. Er bestaan andere vormen van reclame waarbij mensen niet gevolgd worden”, klinkt het in de open brief van de organisaties waarin gevraagd wordt om de wetgeving aan te passen. De auteurs van de brief verwijzen naar de opkomende Digital Services Act in Europa en de vorming van een nieuwe wet in de Verenigde Staten om de monitoring van consumenten voor reclamedoeleinden aan banden te leggen.