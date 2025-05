Britse massaclaim tegen Apple wegens trager maken oudere iPhones mag doorgaan

De Britse massaclaim tegen Apple wegens het trager maken van bepaalde oudere iPhones mag doorgaan. Dat oordeelt de Britse Competition Appeal Tribunal op woensdag. Apple vroeg de rechtbank om de zaak te verwerpen.

De Competition Appeal Tribunal oordeelt dat de massaclaim, die is opgezet door Justin Gutmann, aan de eisen voor een collectieve rechtszaak voldoet. De CAT stelt onder andere dat Gutmann geschikt is om gemachtigd te worden als klassenvertegenwoordiger. Met de uitspraak mag de zaak officieel voorkomen in een rechtbank, ondanks bezwaren van Apple.

De CAT oordeelt wel dat de zaak nog te weinig 'duidelijkheid en specificiteit' bevat en dat dat opgelost moet worden voordat een daadwerkelijk proces plaatsvindt. Gutmann moet mogelijk ook zijn regeling voor het financieren van de rechtszaak aanpassen. Het Britse Hooggerechtshof deed in juli een uitspraak waardoor veel van dergelijke financieringsovereenkomsten onwettig zijn verklaard.

Apple verwees in een reactie tegen Reuters naar een eerder uitgebrachte statement over de rechtszaak: "We hebben nooit en zouden nooit iets doen om opzettelijk de levensduur van een Apple-product te verkorten of de gebruikerservaring te verslechteren om upgrades van klanten te stimuleren."

Gutmann diende zijn massaclaim tegen Apple vorig jaar in. Volgens de aanklager heeft Apple in het verleden updates uitgebracht waarmee verschillende oudere iPhone-modellen trager zijn gemaakt. De techgigant erkende in 2017 dat het updates heeft verspreid die smartphones met een oude accu trager maken, om zo te voorkomen dat deze plotseling uitvallen. Het betrof de iPhone 6, 6S, 7 en de eerste SE.

De kwestie heeft eerder geleid tot verschillende onderzoeken en schadevergoedingen, waaronder een schikking van maximaal 500 miljoen dollar in de Verenigde Staten. Ook in Europa wilden consumentenorganisaties compensatie en in Frankrijk kreeg het bedrijf een boete van 25 miljoen euro. Als Gutmann zijn zaak wint, dan heeft iedere getroffen gebruiker in het Verenigd Koninkrijk automatisch recht op een financiële vergoeding. Het gaat om meer dan twintig miljoen iPhone-gebruikers in het VK.