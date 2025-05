‘MacOS Sonoma bevat functie om vloeistof in USB-C-poorten te detecteren’

De redactie van 9to5Mac heeft een system daemon in macOS Sonoma 14.1 opgemerkt die vloeistof in USB-C-poorten kan opmerken. Het nieuwe systeemproces zou voorlopig enkel voor diagnostische redenen ingezet worden.

De daemon zou de titel liquiddetectiond hebben meegekregen en wordt omschreven als een daemon die instaat voor de detectie van vloeistoffen en verhindering van corrosie. Volgens de redactie van 9to5Mac bevatten iOS en iPadOS een soortgelijk achtergrondproces dat kan nagaan of er zich vloeistof in de Lightning- of USB-C-poort van het apparaat bevindt.

De techwebsite meent dat deze functie momenteel enkel gebruikt wordt voor diagnostiek van Apple en er dus geen waarschuwingen of banners aan gekoppeld zijn. 9to5mac meent dat de technische dienst van Apple dankzij de daemon beter zal kunnen nagaan of er sprake is van waterschade bij een defecte Mac. Zowel Macs, iPhones, iPads als de andere apparaten van Apple bevatten fysieke indicatoren om potentiële waterschade te kunnen detecteren.

macOS Sonoma

Update, 16.00u: Het woord 'waterschade' in de titel en het artikel gewijzigd in 'vloeistof'.