M3-chips van Apple worden gemaakt op 3nm en hebben verbeterde gpu met raytracing

Apple heeft zijn Apple Silicon M3-chips voor Macs geïntroduceerd. Deze worden geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé en krijgen onder andere een verbeterde gpu-architectuur. De chips komen beschikbaar in de MacBook Pro 14" en 16" en de iMac 24".

Apple komt met een M3, M3 Pro en M3 Max, die alle drie zijn gebaseerd op hetzelfde 3nm-procedé. Het is voor het eerst dat Apple Mac-chips introduceert die zijn gebaseerd op de N3-node van TSMC. Het bedrijf kwam eerder al wel met de A17 Pro-soc voor iPhones, die TSMC op datzelfde procedé produceert.

Het nieuwere N3-procedé maakt onder meer een groter aantal transistors mogelijk, stelt Apple. De 'gewone' M3 beschikt bijvoorbeeld over 25 miljard transistors; dat zijn er 5 miljard meer dan in de M2. De M3 Pro krijgt 37 miljard transistors, opvallend genoeg minder dan de M2 Pro, die er 40 miljard had. De M3 Max heeft er 'maximaal' 92 miljard, waar de M2 Max beschikte over 67 miljard transistors.

De Apple Silicon M3-serie. Bron: Apple

Apple richt zich bij de introductie van de M3-serie vooral op de gpu, die volgens het bedrijf sneller en efficiënter is dan voorheen. De gpu biedt onder meer hardwareacceleration voor raytracing en mesh shading, die beide de gameprestaties ten goede moeten komen. Apple spreekt ook over een nieuwe Dynamic Caching-techniek, die het gebruik van lokaal geheugen in real time moet toewijzen, zodat de gpu alleen het benodigde geheugen gebruikt en niet meer. Volgens Apple kan de gpu op deze manier efficiënter benut worden.

De 'gewone' M3 heeft nog steeds maximaal tien gpu-kernen en is volgens de fabrikant tot 65 procent sneller dan de gpu in de M1. De M3 Pro heeft maximaal achttien gpu-kernen. Opvallend genoeg is dat er een minder dan de voorgaande M2 Pro, die maximaal negentien gpu-cores had. Apple zegt dat de M3 Pro-gpu tot veertig procent beter presteert dan die in de M1 Pro. De M3 Max wordt geleverd met maximaal veertig gpu-cores, twee meer dan het maximum van de M2 Max. Apple spreekt daarbij over een prestatieverbetering van tachtig procent ten opzichte van de M1 Max. De techgigant publiceert geen gpu-vergelijkingen met de M2 Pro en M2 Max, die eerder dit jaar verschenen.

Apple M3 Max met 128GB geheugen.

Bron: Apple

Verder claimt Apple dat ook de cpu verbeterd is. De techgigant noemt verbeteringen in de architectuur van zowel de prestatie- als de efficiëntiecores. De prestatiekernen moeten tot dertig procent sneller zijn dan die in de M1 en vijftien procent sneller dan die in de M2. De verbeteringen van de M3-efficiëntiecores zouden tot vijftig procent bedragen ten opzichte van die in de M1 en maximaal dertig procent in vergelijking met de M2.

De Neural Engine in de M3-chips is ook verbeterd; deze is volgens de fabrikant tot zestig procent sneller dan die in de M1-serie en tot vijftien procent sneller dan de Neural Engine van de M2. De Media Engine is ook verbeterd en ondersteunt ditmaal AV1-decoding. De M3 Max ondersteunt verder tot 128GB geheugen.

Met de overstap op een 3nm-procedé belooft Apple verder meer efficiëntie. De M3 moet dezelfde multithreaded prestaties bieden als de M1 uit 2020 bij de helft van het stroomverbruik. Daarmee krijgt de nieuwe MacBook Pro ook een accuduur van maximaal 22 uur. Het bedrijf vergelijkt de M3-prestaties met die van de Core i7-1360P-laptopprocessor van Intel, die beschikt over zestien cpu-threads en een Iris Xe-gpu. De M3 zou ongeveer dezelfde cpu-prestaties leveren bij een kwart van het stroomverbruik. Bij de gpu zou dat een vijfde van het stroomverbruik zijn.

De M3-serie komt in november beschikbaar in de eerste producten. Apple introduceerde dinsdagnacht onder meer nieuwe MacBook Pro 14" en 16"-modellen, naast een iMac 24" met M3-soc.