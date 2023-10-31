M3-chips van Apple worden gemaakt op 3nm en hebben verbeterde gpu met raytracing

Apple heeft zijn Apple Silicon M3-chips voor Macs geïntroduceerd. Deze worden geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé en krijgen onder andere een verbeterde gpu-architectuur. De chips komen beschikbaar in de MacBook Pro 14" en 16" en de iMac 24".

Apple komt met een M3, M3 Pro en M3 Max, die alle drie zijn gebaseerd op hetzelfde 3nm-procedé. Het is voor het eerst dat Apple Mac-chips introduceert die zijn gebaseerd op de N3-node van TSMC. Het bedrijf kwam eerder al wel met de A17 Pro-soc voor iPhones, die TSMC op datzelfde procedé produceert.

Het nieuwere N3-procedé maakt onder meer een groter aantal transistors mogelijk, stelt Apple. De 'gewone' M3 beschikt bijvoorbeeld over 25 miljard transistors; dat zijn er 5 miljard meer dan in de M2. De M3 Pro krijgt 37 miljard transistors, opvallend genoeg minder dan de M2 Pro, die er 40 miljard had. De M3 Max heeft er 'maximaal' 92 miljard, waar de M2 Max beschikte over 67 miljard transistors.

Apple Silicon M3-serie
De Apple Silicon M3-serie. Bron: Apple

Apple richt zich bij de introductie van de M3-serie vooral op de gpu, die volgens het bedrijf sneller en efficiënter is dan voorheen. De gpu biedt onder meer hardwareacceleration voor raytracing en mesh shading, die beide de gameprestaties ten goede moeten komen. Apple spreekt ook over een nieuwe Dynamic Caching-techniek, die het gebruik van lokaal geheugen in real time moet toewijzen, zodat de gpu alleen het benodigde geheugen gebruikt en niet meer. Volgens Apple kan de gpu op deze manier efficiënter benut worden.

De 'gewone' M3 heeft nog steeds maximaal tien gpu-kernen en is volgens de fabrikant tot 65 procent sneller dan de gpu in de M1. De M3 Pro heeft maximaal achttien gpu-kernen. Opvallend genoeg is dat er een minder dan de voorgaande M2 Pro, die maximaal negentien gpu-cores had. Apple zegt dat de M3 Pro-gpu tot veertig procent beter presteert dan die in de M1 Pro. De M3 Max wordt geleverd met maximaal veertig gpu-cores, twee meer dan het maximum van de M2 Max. Apple spreekt daarbij over een prestatieverbetering van tachtig procent ten opzichte van de M1 Max. De techgigant publiceert geen gpu-vergelijkingen met de M2 Pro en M2 Max, die eerder dit jaar verschenen.

Apple M3 Max met 128GB geheugen
Apple M3 Max met 128GB geheugen.
Bron: Apple

Verder claimt Apple dat ook de cpu verbeterd is. De techgigant noemt verbeteringen in de architectuur van zowel de prestatie- als de efficiëntiecores. De prestatiekernen moeten tot dertig procent sneller zijn dan die in de M1 en vijftien procent sneller dan die in de M2. De verbeteringen van de M3-efficiëntiecores zouden tot vijftig procent bedragen ten opzichte van die in de M1 en maximaal dertig procent in vergelijking met de M2.

De Neural Engine in de M3-chips is ook verbeterd; deze is volgens de fabrikant tot zestig procent sneller dan die in de M1-serie en tot vijftien procent sneller dan de Neural Engine van de M2. De Media Engine is ook verbeterd en ondersteunt ditmaal AV1-decoding. De M3 Max ondersteunt verder tot 128GB geheugen.

Met de overstap op een 3nm-procedé belooft Apple verder meer efficiëntie. De M3 moet dezelfde multithreaded prestaties bieden als de M1 uit 2020 bij de helft van het stroomverbruik. Daarmee krijgt de nieuwe MacBook Pro ook een accuduur van maximaal 22 uur. Het bedrijf vergelijkt de M3-prestaties met die van de Core i7-1360P-laptopprocessor van Intel, die beschikt over zestien cpu-threads en een Iris Xe-gpu. De M3 zou ongeveer dezelfde cpu-prestaties leveren bij een kwart van het stroomverbruik. Bij de gpu zou dat een vijfde van het stroomverbruik zijn.

De M3-serie komt in november beschikbaar in de eerste producten. Apple introduceerde dinsdagnacht onder meer nieuwe MacBook Pro 14" en 16"-modellen, naast een iMac 24" met M3-soc.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 09:12
103 • submitter: Bram Van Swalm

31-10-2023 • 09:12

103

Submitter: Bram Van Swalm

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Reacties (103)

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Scriptkid 31 oktober 2023 09:29
Ray tracing op een integrated GPU, ??

Die heeft toch totaal de raw power niet om enig zins nuttige ray tracing te doen voor lighting, ze vergelijken hem met een Iris XE GPU , dit klink meer als een marketing ding dan iets nuttigs.

of willen ze game debug en hit traces gaan acceleraten ?

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 09:38]

Aaargh! @Scriptkid31 oktober 2023 10:39
Je verward dit met de IGPs zoals we die vroeger kenden in PCs, die werden o.a. gehinderd doordat ze gebruik maakten van het trage systeem RAM. Dit is een totaal ander beestje. De M-series SoCs hebben erg veel geheugenbandbreedte precies omdat ze zo geïntegreerd zijn.

Unified memory is de toekomst, discrete GPUs met hun eigen RAM hebben te veel nadelen. Ik zie hier ook kansen voor AMD die zowel x86 CPUs als GPUs maken en die al ervaring hebben met het maken van geïntegreerde chips (voor b.v. PS5 en Xbox). Ben benieuwd wat Nvidia gaat doen, aangezien die geen eigen x86 CPU hebben. Of ze zetten volledig in op ARM of ze gaan zich vooral richten op AI / server toepassingen en stappen helemaal uit de consumentenmarkt.
atmike @Aaargh!31 oktober 2023 12:26
Ben benieuwd wat Nvidia gaat doen, aangezien die geen eigen x86 CPU hebben. Of ze zetten volledig in op ARM of ze gaan zich vooral richten op AI / server toepassingen en stappen helemaal uit de consumentenmarkt.
Beide.

Als je hier nieuwsgierig naar bent, kan ik je de (3) deepdive podcast afleveringen van Acquired over Nvidia aanbevelen. https://www.acquired.fm

Vooral part 3 van afgelopen september is gericht op nu en de nabije toekomst.
Deze maand is er ook een interview van hen met Nvidia CEO Jensen uitgekomen, bizar waar ze mee bezig zijn en uiterst nuttig om het Nvidia van nu te leren begrijpen.
bwerg @Scriptkid31 oktober 2023 09:37
Nou ja "IGP" dekt niet helemaal de lading. Deze GPU's zijn natuurlijk een stuk krachtiger dan gangbare IGP's.

Maar ik zie het nut er alsnog niet van in. Gaming loopt verre van soepel op macOS, en ray tracing krijg je vaak pas in de zwaardere games op zwaardere settings. Daarin heb je echt liever algemene performance- en stabiliteitsverbeteringen dan dat je iets gaat ondersteunen wat het spel alleen maar zwaarder maakt.
thetakman @bwerg31 oktober 2023 10:58
Pardon?

Dan heb je nog niet echt gegamed op een M1 of M2 mac denk ik.
Mijn vrouw heeft een instap model macbook air, en speelt veel World of Wacraft (uiteraard is dit een native ondersteund spel voor MacOS)

Maar series... ik flikker van m'n stoel af hoe verdomd mooi dit loopt.
Ze zit op de bank op de batterij, met ruim 100+ FPS met alles op Ultra (op Retail, niet classic) in een raid met 25 man. Terwijl mijn game PC ernaast met een 6700XT staat te blazen om hetzelfde te doen.

Het is echt knotsgek hoeveel performance eruit dat ding geperst wordt, terwijl die macbook Air iets van 50-70 watt gebruikt ofzo? M'n game PC zit eerder in een viervoud of meer daarvan.

Als Apple deze CPU's wereldwijd zou uitbrengen zoals Intel of AMD het doet, denk ik dat ze de hele markt omver gooien.

[Reactie gewijzigd door thetakman op 23 juli 2024 09:38]

bwerg @thetakman31 oktober 2023 11:08
Dan heb je nog niet echt gegamed op een M1 of M2 mac denk ik.
Klopt, en dat was ik ook niet van plan.

Ik doel vooral op eerdere reviews en benchmarks van tweakers, waarbij ze een heel scala aan games testen. Daarbij hadden ze bij een significant deel van de games moeite om de boel überhaupt aan de praat te krijgen, of gewoon zeer slechte performance. Bij sommige spellen draait het inderdaad wel heel soepel maar dat is dus een beetje hit-or-miss.

De basis ligt er, maar in dit stadium lijkt ray-tracing me nog niet de belangrijkste focus.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 09:38]

Janusch @bwerg31 oktober 2023 16:11
Kip-ei verhaal.

Macbooks waren voorheen nooit goed in gaming. En worden er geen games voor gemaakt / geoptimaliseerd.

Nu gaat dat omdraaien en verwachten we ook steeds meer MacOS optimized games.
Als de CPU/GPU het toelaat en het kan verwerken, waarom niet?
BruceLee @thetakman31 oktober 2023 12:20
Die macbook air trekt echt geen 50-70 watt
Dat zal eerder rond de 30 zijn of minder ;)
thetakman @BruceLee31 oktober 2023 12:37
ik had dat vermoeden ook, maar pakte hem aan de riante kant.
Hoe dan ook, het lijkt wel magic wat apple uit hun siliconen haalt.
BruceLee @thetakman31 oktober 2023 12:41
Dat is zeker en de arm cpus/socs voor windows komen er ook aan qualcomm amd en nvidia, als intel niet oppast krijgen ze een hele harde klap want x86 is doomed

[Reactie gewijzigd door BruceLee op 23 juli 2024 09:38]

bwerg @BruceLee31 oktober 2023 16:25
Dat heeft weinig met x86 te maken en veel meer met een efficiënt productieproces en met de goede plek kiezen in je prestatie/verbruikscurve. Met name Intel loopt technisch flink achter in hun productieproces en kiest de kloksnelheid veel te hoog om daar in prestaties voor te compenseren, wat je daarna terugziet in een extreem energieverbruik.

Kijk je naar bijvoorbeeld de mobiele Ryzen 7000's dan is x86 helemaal niet doomed, dat presteert prima en efficiënt. AMR of x86 is wat dat betreft niet identiek maar het maakt ook geen wereld van verschil. Idem voor moderne GPU's die op 4nm geproduceerd worden. Ook dat zie je wederom in mobiele Ryzens terug.
kiang @thetakman31 oktober 2023 22:21
Dat de M1 goed is zal niemand (behalve leugenaars of trollen) ontkennen, maar de cijfers die jij nu noemt zijn simpelweg een leugen. Iedereen kan deze performance gewoon opzoeken: een M1 macbook pro haalt op 1080p (dus lager dan native) resolutie, en met de hoogste settings ongeveer 45fps.
thetakman @kiang1 november 2023 13:02
En op diezelfde website haalt volgens de statistieken een Macbook air op 4K 80 FPS..
Iets voelt een beetje fishy aan deze getallen.
kiang @thetakman1 november 2023 14:22
Dat is geen 4k, maar ultrawide, wat ongeveer de helft is van 4k, en het is met medium instellingen, en enkel in een bepaald gebied.

Staat er allemaal hoor, je kan het gewoon lezen ;)

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 09:38]

thetakman @kiang1 november 2023 14:39
Uhh ik denk dat je gelijk hebt, sorry ik heb even gekeken en het lijkt erop dat de vrouw een M2 macbook air heeft, wellicht is deze wat sterker dan de M1 schijnbaar?

Aangezien ik er zelf niet op game maar enkel zij zou ik vanavond eens naar haar details van de settings kunnen kijken hoor, ik weet namelijk dat ze de slider op 10 heeft gezet maar dit is tegenwoordig al iets aangepast volgens mij en nu staat alles op ultra of high (kan niet hoger dan) ? Maar wellicht zit er in een advanced venster iets niet op ultra wat ik over het hoofd heb gezien ofzo.

Let me check and report back.
Caayn @thetakman31 oktober 2023 15:36
Dat lijkt mij sterk. Zelfs een M2 Pro draait niet "met ruim 100+ FPS met alles op Ultra" in retail WoW.
thetakman @Caayn31 oktober 2023 16:39
Dat zal wellicht een resolutie dingetje zijn.
Ik zie dat de M2 Mac Studio namelijk op 4K gewoon rustig over de 60FPS gaat in de officiele WoW forums met alles op 10.

Nu zal een Macbook air geen 4K resolutie hebben dus makkelijker hiermee wegkomen denk ik.

Edit: P.S. ik heb hier een video van een macbook pro M2, alles op ultra en hoogste settings (alleen een FPS cap van 60 FPS) https://www.youtube.com/watch?v=dB5EiGaj414

Lijkt erop dat hij echt nog wel iets zwaarder kan als de FPS limiter eraf haalt.

[Reactie gewijzigd door thetakman op 23 juli 2024 09:38]

ViPER_DMRT @thetakman1 november 2023 12:34
M1Pro / 32GB ram / 4K+ HDR (Native local, geen stream van WS)
Baldurs Gate 3 op MacOS vanuit steam.

100 / 120 FPS

God Damn.... Didn't expected that.
thetakman @ViPER_DMRT1 november 2023 13:05
Yep... het zijn gewoon echt idiote getallen die ze eruit halen.
el.gee @thetakman1 november 2023 19:11
... terwijl die macbook Air iets van 50-70 watt gebruikt ofzo? ...

How much power does M2 use?
With the entry-level M2 Pro with 10 cores, the maximum energy consumption rose to around 28 watts (M1 Pro with 8 cores: 21 watts) - the bigger 12-core model had a consumption of around 34 watts (M1 Pro with 10 cores: 27 watts) and the M2 Max had a consumption of around 34-36 watts (M1 Max: 29 watts).
Huppol @bwerg31 oktober 2023 10:59
Kan je onderbouwen waarom gaming "verre van soepel" loopt op macOS? Er zijn genoeg games die hartstikke goed lopen. Zoals de nieuwe Resident Evil 4 remake. Vroeger heb ik veel World of Warcraft en Counter-Strike gespeeld op mijn Mac. Assasins Creed Mirage komt nota bene naar de iPhone.
bwerg @Huppol31 oktober 2023 16:28
Dat baseer ik op reviews/benchmarks van tweakers zoals deze.

Ik heb er zelf verder geen ervaring mee dus ik kan moeilijk zeggen of dit speelt bij 10% van de games of bij 50%. Dat WoW goed loopt is mooi maar dat is nou nog niet echt de graadmeter voor moderne games.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 09:38]

Huppol @bwerg31 oktober 2023 21:19
Tja, een review waarin ze Windows games middels een translation layer draaien op macOS… via bèta software.

Er zijn natuurlijk simpelweg niet gek veel games voor macOS. En zeker geen recente titels, al lijkt Apple momenteel wel een flinke push naar gaming te maken. Dat zegt echter niets over hoe die games draaien. Native of een goede port zal onder macOS gewoon vlot draaien.
Somoghi @bwerg31 oktober 2023 09:48
Weet niet of het zo is, maar bijvoorbeeld rendering zou er ook voordeel van kunnen hebben. Er is meer dan alleen gaming mogelijk op een gpu ;)
Bossie @bwerg31 oktober 2023 10:59
Ik heb vorig jaar mijn Razer blade met AMD hx5900 / nivida 3070 ingeruild voor een macbook pro (m1).
De paar games die ik speelde waren ook native beschikbaar voor MacOs en hadden betere performance op de macbook pro.

Met beter bodoel ik dan simpelweg hogere/stabiele fps dan op de razer of gelijkwaardig zonder dat de laptop ook mijn kamer verwarmde.

Met de nieuwe focus op gaming van apple gaat het ook zeker wel goed komen. Hoewel als ik simpelweg wil gamen dan wint de console het altijd van mijn laptop.
Frenziefrenz @bwerg31 oktober 2023 10:54
Ik zou het nut eerder zoeken in After Effects o.i.d., niet?
ViPER_DMRT @Frenziefrenz1 november 2023 12:35
Why not both ? :)
Frenziefrenz @ViPER_DMRT1 november 2023 12:53
Haha, gelijk heb je, maar concreet dacht ik dat Apple niet zo game-vriendelijk was de afgelopen jaren.
Stiggy @bwerg31 oktober 2023 10:20
Ik speel nu Far Cry 6 op mijn MacBook Pro M2 (via CrossOver). Eerlijk gezegd sla ik stijl achterover dat dit überhaupt mogelijk is en hoe soepel het loop. Een Windows game via een translation layer op een heel ander OS draaien, en het is voor mij prima speelbaar (beter dan op mijn oude PC). Native MacOS games moet dus prima werken lijkt me.

Dus dat gaming verre van soepel draait: dat hangt van je referentiekader af :+
Stiggy @nst6ldr31 oktober 2023 10:34
Ik geloof niet dat er een wereldwijde definitie van 'soepel' is waar 60 fps in staat :+
Dat jij dat vindt; prima.
magnat505 @Stiggy31 oktober 2023 11:34
Eigenlijk wil ik minimaal 144fps (esports) maar de league client op mijn macbook air M2 haalt makkelijk 120fps gemiddeld stabiel op ultra instellingen. (external display) Dusja ik was zelf eigenlijk ook behoorlijk verrast dat dit mogelijk was op een laptop zonder koeling
Wolfos @Scriptkid31 oktober 2023 09:57
Ray tracing is nu nog een high-end ding. Over 10 jaar is het de standaard.
Je ziet nu al mobiele games met ray tracing verschijnen. Zolang de hardware er ondersteuning voor bied is er veel mogelijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 09:38]

NLxAROSA @Scriptkid31 oktober 2023 10:10
Het is in ieder geval niet moeilijk om beter uit de bus te komen dan de Iris XE. :+

Maar grappen daar gelaten: lijkt mij dat een Zen4/RDNA3 APU hier de vloer mee aanveegt?
ismael86 @NLxAROSA31 oktober 2023 13:23
Nee, niet echt.
Er is niet veel vergelijkingsmateriaal maar daar waar je benchmarks hebt die op beide draaien is de 16 core GPU van de M2 Pro al veel sneller dan de 780m van Zen4/RDNA3:
https://www.notebookcheck...11570_11564.247598.0.html

De M2 Max doet daar nog een stuk bovenop met 38 cores.
ViPER_DMRT @NLxAROSA1 november 2023 12:41
Iris XE voelt voor mij heel erg als

Diamond Stealth 3D met een S3 Virge
die kwamen daarna met de ...
Diamond Stealth 3D met een S3 Virge+

...... Same shit.

:-)
Cergorach @Scriptkid31 oktober 2023 10:52
De Steam Deck heeft ook gewoon een iGPU aan boord en daar kan je Elden Ring op spelen... Die Steam Deck iGPU is ongeveer equivalent aan een 4800u iGPU, mijn (unscientific) mening is dat deze ongeveer de helft zo krachtig is als een GTX970.

Je moet het zo zien, een RTX 4060 heeft ook raytracing aan boord, bij hoeveel games zal dat bruikbaar zijn? Zo ook bij een M3 'iGPU', de laagste versie heeft 8 GPU cores, de hoogste (Max) heeft 40 GPU cores...

Ik zie bv. dat men de native Baldur's Gate 3 versie op een M2 gebruikt, 1680x945, Low-Medium settings, FSR en men haalt ~40fps. 30fps stabiel. Ik verwacht ook een performance upgrade in de video hoek met M3, maar imho nog niet genoeg om op een basis model ray tracing te gebruiken met dergelijke settings.

Op een M2 Max 12c CPU, 38c GPU en 96GB RAM kan je veel meer behalen:
https://www.youtube.com/watch?v=2sb4WPQgf3U
Maar ja, een laptop van €5k-€6k+...
ViPER_DMRT @Cergorach1 november 2023 12:45
Als je hem zelf moet betalen, nee.

Baldur's Gate 3 doet het op m'n M1Pro 32GB Native 4K tegen de 100FPS aan.
Geen Raytracing, maar impressed was ik wel, didn't expect that :-)

Nu ben ik verziekt met een 4090 in m'n workstation, maar op een laptop zonder dat deze 'Deuterium-tritium fusion reactions' aan het genereren is @ Full Throttle.... damn.
sspiff @Scriptkid31 oktober 2023 11:35
Ray tracing is al ondersteund in de laatste twee generaties AMD iGPU, de RX 680M en RX 760M/780M hebben allemaal RT cores.

Daarnaast zien we ook op de laatste paar generaties van high end smartphone SoCs al ray tracing ondersteuning, sinds dit najaar ook bij Apple.
Scriptkid @sspiff31 oktober 2023 13:22
Ondersteunen is iets anders dan nuttige gebruiken,

Een entry level Nvidia 1030 ondersteund ook bijna alle games maar of het lekker draait
ViPER_DMRT @Scriptkid1 november 2023 12:48
De iconen van de games zeker ? In 1 scherm, liefst 1080p.

Dat is geen gpu natuurlijk, dat is een pixel projector.
johnbetonschaar @Scriptkid31 oktober 2023 13:47
Die heeft toch totaal de raw power niet om enig zins nuttige ray tracing te doen voor lighting,
De raytrace cores zijn een apart deel van de GPU, dus hoe de performance gaat zijn vergeleken met NVidia of AMD hangt er maar net vanaf hoeveel transistors ze er aan hebben willen besteden. Misschien is de verhouding raytrace performance vs raster performance bij M3 wel beter in balans dan bij de concurrentie en is de performance hit daarmee relatief minder groot, we zullen het binnenkort weten...

Ik denk dat ze deze functies overigens niet primair voor gaming hebben toegevoegd maar meer voor content creation (rendering, VFX, dat soort dingen).
m.jorissen @Scriptkid31 oktober 2023 17:18
Yep. Deze SOC's hebben daar de kracht voor gezien de architectuur. Als je dieper erin duikt dan zie je een aantal zeer interessante en slimme ontwerp keuzes...
Scriptkid @m.jorissen31 oktober 2023 19:25
Define kracht zelfs een 4090 heeft er niet de kracht voor.

Zeker neit als we de unit aanduiding weg laten want ray tracing != raytracing.

Meschien kan deze gpu 1000 rays tracen met 4 bounces maar om impact te maken moet je miljarden rays tracen met 4+ bounces. Iets waar nvia ook aardig mee worsteld. Maar dior het aantal bounces naar beneden te brengen en het aantal rays te reduceren komt men inde buurt van iets bruikbaars.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 09:38]

SG
@Scriptkid1 november 2023 07:24
Render methode is in heden nog steed conventioneel. Raytracen wordt gebruik voor aantal render features daar boven op. Die vaak ook schaalbaar zijn.
Andere methoden zoals voxel based is volledige.
Denk dat wel veel beter kan maar dan moet de balans tussen conventionele en RT hardware extremer schuiven binnen nextgen architectuur van nv naar die die grotendeels uit RT cores bestaad en de benodigde ondersteunende hardware voor puur RT. De software kant van game industrie is niet zover dat rigoreuze shift in kan meegaan. Dat gaat geleidelijk.
SG
@Scriptkid1 november 2023 07:19
Moderne en future APU van intel en AMD krijgen krachtigere igpu wat M gens stock ook al bieden. Maar zeer krachtige en ook dure igpu zie je in de M?-pro en Max kan je zien als meer dan huidige en toekomstige over de top gen console.
Met wat bijzonderheden.
Een M3 kan je goed low-end midrange gamen.
M3pro evenaar je huidige gen consoles
M3max extreem console
Met net als console unified fast memory maar instap iets minder ,tier hoger gelijk ,vele tiers hoger extreem veel meer unified geheugen dus 8GB tot 128GB en de bandbreedte groeit ook mee. Zo ook 3 tiers aan steeds grotere igpu.
Het is dat game branch de grotere producties niet hard inzet op Mac gamen.
Maar misschien gaat apple dat in toekomst wat actiever pushen.
evanraalte 31 oktober 2023 09:55
Volgens ArsTechnica heeft de M3 Pro minder transistors, omdat de verhouding P/E cores nu 6/6 is, ipv 8/4. Ik zie het als een nerf, om op die manier de M3 Max interessanter te maken.
Strebor @evanraalte31 oktober 2023 10:40
Niet alleen dat. De M1 pro heeft een geheugenbandbreedte van 200 GBs terwijl de M3 pro op 150 GBs blijft steken.

Zie deze vergelijking:
m/nl/mac/compare/?modelList=MacBook-Pro-14,MacBook-Pro-14-M3,MacBook-Pro-14-M3x

De M1 Max en M3 max hebben wel allebei 400 GB/s geheugenbandbreedte.

Ik ben dus benieuwd naar de diverse benchmarks.

Voorlopig ben ik dus heel tevreden met mijn M1 Pro 14" Macbook pro met 32GB RAM en 2TB opslag. Upgraden naar M3 (ik kan hem hier intern doorschuiven)... nope ik wacht nog wel een generatie.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 23 juli 2024 09:38]

ViPER_DMRT @Strebor1 november 2023 12:53
Letterlijk dezelfde config.
Space gray, make it so !

*Fist bump*
jusch 31 oktober 2023 09:23
Die onderste plaatjes zijn voor mij erg verwarrend.
De M1 is 30% sneller op performance cores, zo lees ik het.
NielsFL @jusch31 oktober 2023 09:25
Je moet het lezen als “30% sneller dan”. Had inderdaad duidelijker gekund.
ExpectedError @jusch31 oktober 2023 09:25
Je bent niet de enige, dat was ook mijn eerste gedachte... lol
Floris4970 @jusch31 oktober 2023 10:38
Het is een screenshot uit een video, als je het geluid er bij hebt dan is het gewoon duidelijk.
Hulleman @jusch31 oktober 2023 09:42
Typische grafiekjes van fabrikanten om consumenten om de tuin te leiden.
Hulleman @CharlesND31 oktober 2023 11:30
Nergens voor nodig om mij direct uit te makken voor een arrogante snob. Ik zeg ook nergens dat Apple niet in staat is om een product te kunnen maken die 30% sneller is dan de voorganger. Mijn punt is dat de grafieken geen volledige informatie geven voor de consument.
Saven @Hulleman31 oktober 2023 12:01
Mijn punt is dat de grafieken geen volledige informatie geven voor de consument.
"De consument" is op een enkele uitzondering na ook geen it-nerd die volledige informatie wil, of überhaupt begrijpt. ;) Niks mis met die grafiek hoor, ervan uitgaande dat dit inderdaad netjes de gemiddelde prestatiewinst is.
SG
@Saven1 november 2023 07:10
Ook de vergelijking met M1 of x86 mac spul vind ik belangrijker. De gewone consument iig de nuchtere voldoet M2 nog ruim voor velen M1 ook . Vaker zelfs zo ook de laatste x86.
Die slaan generatie of paar over.
Ik kijk uit naar mac mini M3,zit nog op x86 mac mini.
Als je zoals ik paar gen oversla dan ga je gigantisch vooruit.
Laatste aanschaf is game specifiek omdat PS5 van af PS4 gigantische vooruitgang is in IO . Game die intensief IO features heeft is GT7 livery editing.

Ivm xcode kijk ik meer uit naar de M3-pro die meer igpu heeft. En dus met Metal bezig kan houden. Naast dat mij press releases van apple intel en AMD mij niet boeien kijk liever naar enkele reviews. Ik koop niet om dat marketing top is ik koop hoe goed software en hardware is. Ik zit apple eco system. Dus ik vergelijk dus uitsluitend onderling en of weer gen oversla of niet. Momenteel is mijn gebruik ook met xcode licht. En mis ik eerder multimon daar zijn de huidige gens al beter in. Maar mijn PC monitoren toen nog niet zo gericht op mac.
Ipad pro ivm xcode kijk ik eerder naar Macbook air 15” .
Aangezien recesie ons huishouden wat harder treft is nu uitstel.
ViPER_DMRT @SG1 november 2023 12:58
Vriend, als je dat ding uit je eigen zak betaald is het natuurlijk `idioot` om er zo eentje te halen.
Wij doen het samen bijzonder goed als ik zo om mij heen kijk, maar NO WAY dat ik zo'n bedrag prive neer tik voor een laptop.

Baan in de IT & usecase of goed verhaal hebben. Gewoon van de zaak.
Zal geen 128GB worden als je (ik heb een excuses) maar dat hoeft ook niet.

Je kunt wel lekker stoken met opmerkingen als `future proofing` aangezien je ze 1x koopt met het gekozen ram, and that's that ! Geen upgrade meer mogelijk. (Of je moet wel heel steady handed zijn met een soldeerbout) Dat alleen was al reden om de norm van 16gb naar 32gb te trekken.
CyBeR @Hulleman31 oktober 2023 14:19
Nergens voor nodig om mij direct uit te makken voor een arrogante snob. Ik zeg ook nergens dat Apple niet in staat is om een product te kunnen maken die 30% sneller is dan de voorganger. Mijn punt is dat de grafieken geen volledige informatie geven voor de consument.
Met alle respect, maar de consument is dom en begrijpt toch niet waar dit over gaat. Apple probeert het hier behapbaar te maken.
ViPER_DMRT @CyBeR1 november 2023 13:03
Dit is een ding, maar onderschat ze niet.

Het idee dat ik vroeger zonder charger de deur uit ging met m'n laptop was niet denkbaar.
kan een hele dag werken zonder charger. I had my doubts... But damn.

Werken is relatief natuurlijk, maar denk 20 tabs, 10 terminals, 3x 4k Screens.
Easy.
livePulse 31 oktober 2023 09:29
30% sneller waarmee? Benchtests? Huis-tuin-keuken software? Openen van een mapje? Hoe wordt dit gemeten? Mooie praatjes maar levert dus niets op in de praktijk.
Laurens-R @livePulse31 oktober 2023 09:33
Dit doet apple altijd... grafiekjes tonen zonder absolute getallen, referentiekaders, of inhoud over de testmethode waarop deze 'benchmarks' gebaseerd zijn. Vind de marketing afdeling van Apple moeilijk blijkbaar. Ik ben zelf reuze blij met m'n M2 MacBook Pro, maar ik heb geen idee hoe hij performed. "Snel genoeg" is m'n huidige mening.
livePulse @Laurens-R31 oktober 2023 09:39
Precies. Leuke plaatjes maar vullen geen gaatjes. Beetje drogreden om een computer voor aan te schaffen maar ik begrijp dat je "iets" moet marketen. Begint alleen een beetje oud verhaal te worden nu. Zolang je maar tevreden met je computer bent.
Frame164 @Laurens-R31 oktober 2023 09:41
Dat is niet alleen voor Apple hoor. Vrijwel alle bedrijven doen dat.
D3F @Laurens-R31 oktober 2023 09:43
De marketing is dan ook niet gericht op de Tweaker. De huis-tuin-keuken gebruiker ziet: "30% sneller voor x bedrag, dan doe ik die investering maar". Tweakers doen onderzoek naar de onderliggende getalletjes. Bewuste keuze dus :).

[Reactie gewijzigd door D3F op 23 juli 2024 09:38]

oscar oscar @Laurens-R31 oktober 2023 09:49
Klopt, is al lang zo en niet heel transparant.

Aan de andere kant, ik heb Apple nog nooit weten 'liegen' zoals verschillende andere fabrikanten wel doen.
Onafhankelijke reviews bevestigen bijna altijd hun claims en meestal zijn ze zelfs nog iets beter dan wat Apple zegt.
Cergorach @Laurens-R31 oktober 2023 10:22
Dit doet apple altijd...
Dit doet Intel altijd...
Dit doet AMD altijd...
Dit doet Nvidia altijd...

I wonder why... ;)

KISS (Keep It Simple Stupid). Er is een hele 'wetenschap' achter presentaties maken. Meer cijfertjes met meer context bereikt niet het doel waarvoor de presentaties worden gegeven: Zoveel mogelijk verkopen. Als je meer wil weten, dan wacht je gewoon op de reviews... ;)
Roland78 @Laurens-R31 oktober 2023 22:21
Deed Rolls-Royce vroeger ook. Als je ze vroeg hoeveel vermogen hun auto’s hadden, dan was het antwoord: “genoeg”.
TijnC @livePulse31 oktober 2023 15:15
Kleine lettertjes: "most sold Intel laptop"
Dat kan je vrij makkelijk terugvinden.

Disclaimer: deze presentatie niet bekeken, maar zo stond het alleszins ooit in één van hun launches.
Nuke777 31 oktober 2023 09:19
Hoh raytracing.. Zou Apple ook met een eigen 'AI based' upscaler komen zoals DLSS?
UrbanWoodz @Nuke77731 oktober 2023 09:21
Die hebben ze al met MetalFX
Wolfos @UrbanWoodz31 oktober 2023 09:56
Word alleen niet door de mainstream game engines ondersteunt. Zelfs Unity, die toch wel een band met Apple hebben.
Snowfall @Wolfos31 oktober 2023 10:23
Wat noem je mainstream?

Capcom gebruikt metalfx in resident evil village en in hun Re engine.
Wolfos @Snowfall31 oktober 2023 11:00
Veelgebruikt, beschikbaar voor andere ontwikkelaars. Geen in-house engines dus.
Een ontwikkelaar kan zoiets wel zelf integreren maar je gebruikt juist een engine zodat je dat niet hoeft te doen.

Dus leuk dat Resident Evil het heeft, maar dat is één game. Ondersteunt Unity het heb je het ineens in de helft van alle Mac games.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 09:38]

UrbanWoodz @Wolfos31 oktober 2023 10:56
Hopelijk gaan RE: Village en AC Mirage ervoor zorgen dat de andere engines ondersteuning gaan krijgen voor MetalFX
Caayn @Nuke77731 oktober 2023 09:23
https://developer.apple.com/documentation/metalfx ;)
Skupjo 31 oktober 2023 09:37
Het bedrijf vergelijkt de M3-prestaties met die van de Core i7-1360P-laptopprocessor van Intel [...]. De M3 zou ongeveer dezelfde cpu-prestaties leveren bij een kwart van het stroomverbruik. Bij de gpu zou dat een vijfde van het stroomverbruik zijn.
Deze pik ik er even uit. Dit is indrukwekkend. Die 1360P zit in veel premium Windows laptops (zoals mijn 2023 Yoga 9i 2-in-1). Heerlijke laptop, maar de batterijduur is matig. Die Intel chips lijken sinds de M1-introductie ronduit archaïsch.
bantoo @Skupjo31 oktober 2023 09:58
Dat viel mij ook op. Apple heeft hier echt een groot voordeel want als je een 1360P in een MBP behuizing zou willen stoppen ga je ook hoe dan ook throttlen. Veel van de wat meer Sexy laptops waar op dit moment een P serie in zit kunnen die chips amper koelen.
ThomasKroon02 31 oktober 2023 10:20
Het zou voor mij best een leuke upgrade zijn voor mijn MacBook Air M2 met 8GB RAM, die achteraf toch net wat te licht is voor mijn doeleinden. Helaas bevat het basismodel van de 14” MacBook Pro M3 slechts 8GB RAM. Ik vind €250 voor 8GB RAM extra eigenlijk wel een dealbreaker. Ik ga nog even wachten tot de basismodellen 16GB hebben.

Nou ben ik overigens niet te beroerd om een (forse) premium te betalen voor Apple, maar een “Pro” series laptop van €2050 die slechts 8GB werkgeheugen heeft vind ik absurd.
Strebor @ThomasKroon0231 oktober 2023 12:34
Gewoon even wachten tot een M1 Pro M3 Pro versie met meer geheugen met korting wordt aangeboden. De versies die je zelf moet uitbreiden zie je zelden met korting. Maar de versies die van de plank zonder uitbreidingen verkocht worden, zul je zo nu en dan met leuke kortingen voorbij zien komen.

Edit: Ik bedoelde M3 Pro, maar wellicht kun je op de M2 ook hele leuke kortingen vinden.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 23 juli 2024 09:38]

Jan Onderwater @Strebor31 oktober 2023 12:41
Amac had de afgelopen maanden enorme kortingen op de M1pro en M1max Macbooks. Als ik nu kijk is de voorraad daar vrijwel weg. Zie nog 1 16" M1max, slordige 1000 euro korting.
Bekers 31 oktober 2023 09:30
Dat bovenste plaatje is leuk, maar ik zou het ook wel t.o.v. M1 en M2 equivalenten willen zien, dan zie je de vooruitgang/verandering. Nu kan het net zo goed het oude plaatje zijn, zonder dat iemand het door heeft.

Zoiets
33Fraise33 31 oktober 2023 09:41
Het is jammer om te zien dat Apple als onderdeel van de Alliance for Open Media (organisatie achter AV1) zelf nu pas AV1 decoding heeft toegevoegd.

Encoding mist nog terwijl Apple devices wel vaak gebruikt worden voor video encoding. Live streaming of exports maken om te uploaden op YouTube in AV1 in hardware is een gemis op deze devices.
jzn21 31 oktober 2023 09:49
Ik ben heel benieuwd hoe het met de power efficiency zit. De M2 presteerde op dat gebied een stuk ongunstiger dan de M1 en de A17 in de iPhone 15 Pro's lijkt aardig hongerig te zijn. Ik heb toch het idee dat Apple tegen hetzelfde aan loopt als waar Intel tegenaan loopt en dat de performancewinst voor een groot deel in het opvoeren van het wattage zit.
TheJoe @jzn2131 oktober 2023 10:39
Op mijn M2 macbook air kan ik bij battery voor battery saving kiezen als de laptop unplugged is. Scheelt ook veel en merk ik niets van in performance. (Blijft ook koud)
johnbetonschaar @jzn2131 oktober 2023 13:57
De M2 was dan ook een upgrade van de M1 maar nog wel op hetzelfde 5nm procede, dus het was wel te verwachten dat de efficiency minder zou zijn. De M3 moet op 3nm toch echt wel weer een stap vooruit kunnen zetten in efficiency, als dat niet zo is dan zou dat een behoorlijke domper zijn niet alleen voor Apple maar vooral ook voor TSMC...

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