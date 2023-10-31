Apple voorziet iMac 24" van snellere M3-soc

We gaan hier fors off-topic, maar het is nodig dat dit gezegd wordt.
Specifiek over die toeslagenaffaire: het is makkelijk om geen toeslagenaffaire te hebben als je geen toeslagen hebt, natuurlijk
___ Het toeslagensysteem was vanaf het begin het verkeerde middel, er is in 2003 al voor gewaarschuwd dat het gevoelig was voor fraude maar ook voor verkeerde beoordeling door de belastingdienst, maar het moest toch ingevoerd worden, want marktwerking. Dat geldt voor zowel de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag, en er zijn zelfs plannen voor een energietoeslag.
___ De eerste ingevoerde toeslag was de kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat grofweg uit drie onderdelen:
1) voorschoolse en naschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd in een kinderdagverblijf
2) dagopvang van kinderen die de basisschoolleeftijd nog niet hebben bereikt in een kinderdagverblijf
3) gastouderopvang voor beide groepen kinderen uit bovenstaande categorieën.
___ Vooral voor de gastouderopvang ontstonden er allerlei bemiddelingsbureaus, sommige gerund door reguliere kinderdagverblijf-organisaties, andere als losstaande dienst. We zagen hier dat de kinderdagverblijven en de bemiddelingsbureaus eisten dat de toeslagen door de belastingdienst gelijk bij hen op de rekening gestort zou worden.
___ Tegelijkertijd verrekende de belastingdienst de voor een bepaald jaar toegekende toeslagen met de teveel ontvangen bedragen uit de voorgaande jaren, zodat de betrokken ouders geen enkel inzicht meer hadden op wat er gebeurde (op de website MijnToeslagen kon je toen wel toeslagen aanvragen en stopzetten, maar nog geen beschikkingen of statussen inzien).
___ Daarnaast bleken er vele malafide bemiddelingsbureaus te zijn die voor ouders steevast de maximale toeslagbedragen aanvroegen, voor de maximale opvangduur, ook al werd het kind niet zoveel uren bij een gastouder ondergebracht. Het teveel ontvangen toeslagbedrag moest dan worden terugbetaald aan de belastingdienst, en het systeem dat hiervoor wettelijk was (en is) opgetuigd maakt dat de ouders volledig aansprakelijk zijn voor deze toeslagschulden. Steeds weer bleek dat aan het einde van dat jaar die bureaus opgeheven bleken te zijn, en de oplichters met de noorderzon vertrokken.
___ Na de "Bulgarenfraude" met de huurtoeslag werd er een hard beleid ingevoerd om fraude af te straffen, maar daar waren vooral mensen het slachtoffer van die geen fraude gepleegd hadden en gewoon in Nederland woonden. Op wens van kabinet én kamer werd er een beleid ingevoerd dat voor iedere fout in een toeslagdossier de betrokkene als fraudeur werd aangemerkt. Vervolgens kwam er een domino-effect waardoor deze mensen ook bij het UWV, de gemeente, de rechtbank en allerlei andere overheidsinstellingen als fraudeur werden gebrandmerkt en nergens meer konden aankloppen voor hulp, of rechtzetting van fouten.
___ Op deze manier heeft het toeslagsysteem tienduizenden mensen in de vernieling geholpen. Wat zogenaamd bedoeld was om de minderverdienenden financieel te steunen werd juist een molensteen rond hun nek en is gebleken alleen een incentive geweest te zijn om de tarieven voor kinderopvang, huur e.d. verder te verhogen. Kortom, de focus op de heilige marktwerking heeft gezorgd voor verrijking van de rijkere klasse en investeerders en grotere armoede voor de werkenden.
In België wordt de kinderopvang door de overheid betaald en deeltijdopvang bestaat bijna niet.
Ik noemde al de energietoeslag, ook hier heeft men weer een systeem bedacht dat niet de toegenomen inkoopkosten vergoed, maar juist aanvult tot de commerciële tarieven van de energiemaatschappijen, waardoor dit de staat veel meer kostte en de energiemaatschappijen zich gemakkelijk konden verrijken.
Iemand op straat laten belanden is schijnbaar geen affaire.
Als ik in de laatste twee jaren van het VWO zat, waren er geen daklozen in Nederland. De zwervers in Parijs en Londen werden hier zelfs gezien als bezienswaardigheid. Op dat moment was het regerende kabinet het tweede van Lubbers. Die had met zijn eerste kabinet ondanks de focus op herstel van werkgelegenheid en sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken
en gekort op uitkeringen en onderwijs- en ambtenarensalarissen
en sectoren als volksgezondheid en welzijn
de overheidsfinanciën niet op orde weten te krijgen en dat lukte hem met zijn latere kabinetten ook niet - integendeel, de tekorten groeiden harder als onder het daarvoor bekritseerde kabinet Den Uyl, bleef oplopen en bereikte een recordhoogte in 1993, het derde jaar van Lubbers III met vice-premier Wim Kok. Wel heeft men to ver daarna de PvdA verweten altijd te willen potverteren. Het daarna volgende paarse kabinet profiteerde van de economische groei, maar de bezuinigingen gingen door. In 1993 waren er al daklozen en dat aantal groeide stelselmatig, van 2008 tot 2018 verdubbelde het van 20.000 naar 39 à 40.000
, dat zijn allen de mensen die bij de daklozenopvang bekend zijn. Daarbij worden in die cbs-statistieken jongeren tot 18 jaar en ouderen boven de 65 niet meegeteld
terwijl wel een derde van alle de daklozen jongeren zijn
. Tel je hen wel mee dan zijn de cijfers dus fors hoger: cijfers 2013
,
Dat alles is dus het gevolg van bewust beleid van de kabinetten Lubbers, Kok, Balkenende en Rutte. De geestelijke gezondheidszorg, jeugdopvang, ouderenopvang, gehandicaptenopvang het is allemaal systematisch afgebroken. Het wrange is dat ook die toeslagen daar een grote rol in spelen. Vanaf 2020 zou het aantal daklozen volgens de cbs-statistieken aan het dalen zijn, maar de mensen uit de praktijk zien juist een stijging, vooral van ongedocumenteerden.
https://www.parool.nl/ned...ont-ander-beeld~be3b2814/
https://www.binnenlandsbe...t-toename-aantal-daklozen
Winston Churchill zei al geen statistieken te vertrouwen die hij niet zelf in elkaar gedokterd had. In de jaren 80 en 90 wist men de werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen door de definities aan te passen. Ook voor dakloosheid zijn er geen vaststaande definities.
https://www.socialevraags...dakloosheid-in-nederland/