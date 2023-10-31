Apple voorziet iMac 24" van snellere M3-soc

Apple komt met een nieuwe versie van zijn 24"-iMac. Deze all-in-one computer beschikt over een snellere M3-chip, ten opzichte van de M1 uit het vorige model. De nieuwe iMac komt op 7 november uit en krijgt een adviesprijs vanaf 1619 euro.

De grootste wijziging in Apples nieuwe iMac 24" is de introductie van de vernieuwde M3-chip. Dat is de eerste 3nm-chip die Apple heeft ontworpen voor gebruik in computers; het bedrijf kwam eerder al wel met een 3nm-soc voor de iPhone 15 Pro-smartphones. De M3 beschikt over acht cpu-cores, die volgens Apple sneller en efficiënter zijn dan de voorgaande Apple Silicon-chips van het bedrijf. De nieuwe soc beschikt ook over een verbeterde gpu met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. De M3 kan geleverd worden met acht of tien gpu-cores.

Apple claimt dat de nieuwe M3-soc 'tot dertig procent' sneller is in productiviteitsapps, zoals Excel. Dat is in vergelijking met de vorige iMac uit 2021, die nog beschikte over een M1-chip. In games zou de nieuwe M3-gpu tot vijftig procent sneller zijn dan die in de M1. Verder kan de M3 tegelijkertijd tot twaalf 4k-videostreams bewerken en afspelen, waar dat bij de M1 maximaal vier streams waren.

De nieuwe iMac 24" wordt verder geleverd met maximaal 24GB geheugen en tot 2TB ssd-opslag. Visueel is de computer vrijwel identiek aan de voorgaande iMac met M1. Het apparaat krijgt nog steeds een 24"-scherm met 4,5k-resolutie, dat is omringd door witte schermranden. Ook de gekleurde behuizing is ongewijzigd. De standaard is volgens Apple nu wel gemaakt van honderd procent gerecycled aluminium. Het bedrijf gebruikt ook onder andere gerecyclede zeldzame aardmetalen binnen in het apparaat.

De iMac 24" krijgt een adviesprijs vanaf 1619 euro. Dat is duurder dan de iMac 24" met M1-chip, die vanaf 1449 euro beschikbaar kwam. Het instapmodel beschikt over een M3-soc met acht gpu-cores, 8GB geheugen en 256GB opslag. Een model met tien gpu-kernen komt beschikbaar vanaf 1849 euro. Gebruikers krijgen met die variant ook twee extra USB 3-poorten, naast de twee Thunderbolt 4-aansluitingen die standaard aanwezig zijn in de iMac, en een gigabitethernetpoort die in het externe voedingsblok zit verwerkt.

Apple iMac 24" met M3-soc
Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 07:32 222

31-10-2023 • 07:32

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Reacties (222)

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terracide 31 oktober 2023 08:06
We kunnen allemaal roepen dat het schandalig is hoeveel Apple vraagt voor updates zoals RAM en SSD upgrades maar daar maken ze de winst op. Daarna krijg je soms wel 7-10 jaar OS updates. En heb je software (die je wel moet kopen) zoals Logic Pro X voor mij voor een schijntje vergeleken met andere DAW software zoals Cubase of Bitwig en daar krijg ik al sinds 2013 gratis updates. Net als heel veel andere Apple software is support met updates geweldig en de aanschaf relatief laag. Ik heb veel liever duurdere hardware dan subscription based software wat nu de trend is. En dat is hoe Apple gebruikers aan hun ecosysteem bindt, goede software wat je niet kan draaien op Windows dus ik vermoed dat ze daar zuinig op zijn en de prijs voor die software laag houden om zo meer hardware te verkopen.
Daarnaast is de restwaarde van je Apple computer ongeveer 2 a 3x zo veel als een gelijkwaardige PC. Dus upgraden is relatief goedkoper.

Edit: typo+ uitbreiding eind

[Reactie gewijzigd door terracide op 23 juli 2024 18:44]

n4m3l355 @terracide31 oktober 2023 08:44
Allemaal leuk en aardig maar dat maakt het allemaal niet goedkoper. Iedereen moet winst maken maar het is ook geen geheim dat Apple bij verre de grootste winst marges heeft. En als Tweaker heb ik helemaal geen moeite met goede winsten als daar prestaties tegenover staan, en laat het daar nou juist te kort schieten. Dat de M3 sneller is dan een M1 is toch de minste verwachting, maar in synthetics zie je dat een M3 gewoon ondermaats presteerd. En als je dit als een office systeem wilt verkopen, dan wil ik gewoon voor dat geld prestaties zien voor mijn werknemers.

Qua restwaarde hoor ik dat vaker, maar zakelijk boeit dat niet. Maar zelfs voor de thuis gebruiker, een M1 gaat voor een schamele 600 euro weg (en ik zie er genoeg die minder vragen op ebay). Voor een 2,5 jaar oude PC van dat caliber krijg je net zoveel zo niet meer terug.

Het is niet verwonderlijk dat men iedere keer valt over de prijs en zeker over de upgrades. En hoewel je goede argumenten geeft, is dat slechts een klein deel van het verhaal.

Verder vind ik schandalig dat Apple premium hardware uitbrengt waarvan je gewoon weet dat in de basis dat gewoon een slechte gebruikers ervaring geeft. En als Tweaker zie ik dat gewoon en zou ik standaard dus betalen voor de upgrades maar mijn ouders kopen misschien een basis model en dan komen die toch wel van een koude douche thuis. Waarom kiest Apple er niet voor dat hun premium betalende klanten out of the box een premium gebruikers ervaring krijgen? 8 GB/256 GB is toch iets van 10-15 jaar geleden. Dat is toch niet normaal?
Typhone @n4m3l35531 oktober 2023 09:26
Iedereen moet winst maken maar het is ook geen geheim dat Apple bij verre de grootste winst marges heef
Bron?
n4m3l355 @Typhone31 oktober 2023 10:29
Q3 data:

| Company | Profit margin (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Apple | 25.0% |
| Lenovo | 5.4% |
| HP | 5.2% |
| Dell | 4.7% |

Dit zegt natuurlijk niet alles omdat Apple meer doet dan PC's bouwen en publiekelijk is Apple daar niet geheel duidelijk over maar diverse professionals schatten die tussen de 25 a 30%. DIt ligt beduidend hoger dan de markt zoals we hier zien bij partijen zoals Dell/HP die grotendeels enkel PC bouwers zijn. Al wetende dat Apple vijf keer zoveel winst maakt voor een laptopje, dat maakt het toch wel extra schandalig dat ze hun hardware nog steeds uitrusten met specs die stammen uit 2010.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 23 juli 2024 18:44]

Typhone @n4m3l35531 oktober 2023 10:37
Die conclusie ligt dus wederom een heel stuk genuanceerder dan hier vermeld. De services (iCloud, AppleCare, Music, Arcade) zijn fors groter voor aanzienlijk minder kosten namelijk, 64.8 miljard vs 33.2 miljard. iPhone is de grootste omzet generator met 140.x miljard.

Dus zo heel sec even die laptops gaan neerzetten als de grootste winstmarge 'boeker' gaat er bij mij niet in. Daarbij ontwikkelt Apple zelf hun software waar de OEM's deze voor €19.- ter beschikking krijgen van Microsoft.

[Reactie gewijzigd door Typhone op 23 juli 2024 18:44]

Frame164 @Typhone31 oktober 2023 09:33
Finacial reports?
Typhone @Frame16431 oktober 2023 09:48
Die reppen over algemene cijfers, niet over de grootste winstmarge t.o.v. van iets anders zoals hier beweerd wordt.
iAR @n4m3l35531 oktober 2023 12:16
Verder vind ik schandalig dat Apple premium hardware uitbrengt waarvan je gewoon weet dat in de basis dat gewoon een slechte gebruikers ervaring geeft.
Welke slechte gebruikerservaring?

Ik blijf het geneuzel over 'te duur' altijd vermoeiend vinden. Net als met auto's: je kunt een Dacia kopen of een Porsche. Sommige mensen hebben nu eenmaal veel geld over voor iets mooiers, duurders, beters of de naam.
Ik kan prima uit de voeten met een Mac. Ik heb er juist voor gekozen omdat de gebruikerservaring vele malen beter is -voor mij- dan Windows, Android of wat dan ook. Toen ik destijds van Windows overstapte naar Mac was de enige software die niet beschikbaar op OS X was, precies de software die je nodig had om Windows levend te houden.
n4m3l355 @iAR31 oktober 2023 13:16
Ware het niet dat Apple jou een Porsche verkoopt met een motor waarvan de helft van de cilinders ontbreken en de turbo's laten we ook thuis al wetende dat niemand dit wilt en normaal zou upgraden omdat het anders bagger presteert.

Met 8GB kun je toch niet meer zeggen dat je een goede ervaring hebt. En 256 Gb als je een beetje photoshopt is toch ook helemaal niks. Ik heb personeel die PSDs produceren van 5 GB. Als ze een paar dagen werken zijn ze daar zo doorheen.
Luminair @n4m3l35531 oktober 2023 13:56
Met 8GB kun je toch niet meer zeggen dat je een goede ervaring hebt.
Oh jawel hoor. Sowieso is het belangrijk om te onthouden dat deze machines geen Windows draaien, maar een OS dat optimalisaties doet als ARC (in tegenstelling tot typische garbage-collection). Ik heb genoeg mensen gezien die prima hun MacBooks gebruiken, en als ik dan even naar hun activity-monitor spiek zie ik ook niks geks. Je kunt een M-klasse chip met snel 8GB RAM echt niet vergelijken met een Intel Atom met dezelfde hoeveelheid RAM.
Ik heb personeel die PSDs produceren van 5 GB
Oké, maar daar geef je toch eigenlijk al toe dat de doelgroep heel anders is? Je moet de machine wel een klein beetje speccen naar wat je er mee gaat doen, al helemaal in een professionele setting waarvoor je weet wat je ongeveer nodig gaat hebben.

Een 8GB M-chip is ruim voldoende voor huis-tuin-keuken webbrowsing, foto library, Word, en meer. Je kunt in principe prima een video editten en flink snel Photoshoppen, zelfs op 8GB.
bwerg @Luminair31 oktober 2023 19:19
maar een OS dat optimalisaties doet als arc (in tegenstelling tot typische garbage-collection)
Windows is geschreven in C(++) en assembly, dat doet helemaal geen garbage collection (kan je er wel in stoppen, maar ik kan nergens terugvinden dat dat in Windows gebeurt). Linux idem. Die zij afhankelijk van handmatige (de)allocatie, if dat efficiënt is ligt aan de implementatie. Dus Arc is nou niet hetgene wat een inherent verschil maakt.

Dat gezegd hebbende, of het OS zelf nou minder geheugen gebruikt of niet: de applicaties die erop draaien zoals Firefox of photoshop zijn zeker niet inherent efficiënter. Behalve dat ze misschien voor ARM gecompileerd zijn zal het geheugengebruik precies hetzelfde zijn tenzij de developer gewoon meer moeite steken in één platform optimaliseren.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

Luminair @bwerg1 november 2023 14:13
Het is volgens mij zeker niet zo dat applicaties compleet los staan van het OS wat betreft memory management. Je zal inderdaad bepaalde applicaties hebben die zelf een malloc() aanroepen, maar ook dan gaat het uiteindelijk alsnog via de API van het OS (onder meer vanwege sandboxing).

Veel van dat soort calls roepen een aanwezige library aan (die het OS aanbied), en bij grote multiplatform apps zal dat geabstraheerd zijn, waarbij de inhoud verandert afhankelijk van het target OS. Het is best wel zeldzaam dat een developer hun eigen memory beheert, en nog zeldzamer dat ze in dat geval het niet optimaliseren voor het OS/platform waar ze voor schrijven.
Want grote developers kunnen breder testen plus dingen specifiek maken, kleine developers gebruiken vaker high-level talen die automatisch al geoptimaliseerd geheugenmanagement gebruiken (denk aan NodeJS / Electron / Chrome).

Wat dat betreft maakt de strategie die het OS gebruikt omtrent geheugen dus echt wel uit.
Dat gezegd hebbende, of het OS zelf nou minder geheugen gebruikt of niet: de applicaties die erop draaien zoals Firefox of photoshop zijn zeker niet inherent efficiënter. Behalve dat ze misschien voor ARM gecompileerd zijn zal het geheugengebruik precies hetzelfde zijn tenzij de developer gewoon meer moeite steken in één platform optimaliseren.
Eigenlijk is dit een tegenstrijdig punt. Je zegt eigenlijk, "applicaties zoals Firefox zijn niet inherent efficiënter, tenzij dat wel zo is". En dat is vaak wel zo, omdat het platform zo enorm veel invloed heeft op hoe een applicatie draait.

Dat is dus wat ik zeg, en volgens mij gebeurt dat op een grotere schaal dan je impliceert -- alleen al omdat bij compileren een OS/Kernel in een architectuur wordt gebruikt, en niet alleen de processor-architectuur. Geheugen optimalisatie krijg je in meeste gevallen dus gewoon gratis.

Oh, en dan is het ook nog zo dat Apple voor apps op de App Store al een tijdje ARC verplicht. Apps kunnen nog wel zelf hun geheugen beheren, maar het OS/Runtime biedt geen functies meer aan voor handmatig reference counting, en al helemaal niet meer voor Garbage Collection (dat al sinds 10.8 deprecated is).
iAR @n4m3l35531 oktober 2023 14:02
Ik vind dat wel meevallen. Ik vind -in verschillende configuraties- een Mac vele malen beter presteren dan Windows machines.
En sowieso, wie koopt een instap model als je Photoshop gebruikt? 8)7
Keyb @n4m3l35531 oktober 2023 09:16
Het is niet verwonderlijk dat men iedere keer valt over de prijs en zeker over de upgrades.
Apple staat op nummer 7 van de Fortune 500. Het zijn vooral tweakers die over de prijs lopen te mekkeren elke keer. Zelf mopper ik ook wel een beetje over de prijs van upgrades als ik weer een nieuwe Macbook Pro nodig heb. Maar die paar dagen extra werken die ik nodig heb om die kosten terug te verdienen zijn het me tot nu toe toch waard.

Het alternatief zou een linux laptop zijn. Waar ik dan weer tijd in moet steken om alles te tweaken voor mijn workflow. Op macos hoef ik daar niet over na te denken waarmee het zichzelf in een dag of twee terug verdient. Windows is geen optie voor mij.

edit: het zijn alleen tweakers aangepast naar het zijn vooral tweakers.

[Reactie gewijzigd door Keyb op 23 juli 2024 18:44]

Lekker Ventje @Keyb31 oktober 2023 10:53
Het zijn heus niet alleen tweakers die over de prijzen van Apple mekkeren hoor. Ik heb collega’s die dat ook doen en nog nooit van tweakers gehoord hebben.
TheVivaldi @Keyb31 oktober 2023 12:27
Correctie: het zijn vooral tweakers die over de prijs klagen en niet bij Apple kopen. De gewone mens hoor ik ook vaak genoeg klagen over Apples prijzen, maar die blijven alsnog bij Apple kopen.
magician2000 @n4m3l35531 oktober 2023 21:18
Niet te vergeten: mate van repareerbaarheid. Iets wat Apple zeer actief lijkt tegen te werken door het niet beschikbaar stellen van onderdelen en/of het dusdanig assembleren (lees: solderen of lijmen) van de verschillende onderdelen dat de gemiddelde gebruiker / reparateur hier niks mee kan ook al zouden onderdelen beschikbaar zijn.
Darida @n4m3l35531 oktober 2023 09:55
"winstmarges"*
Xfade @n4m3l35531 oktober 2023 11:05
is dat slechts een klein deel van het verhaal.
Wat is het grote deel ?
terracide @n4m3l35531 oktober 2023 13:26
Als ik een PC zou moeten inrichten waar ik het zelfde mee kan (lastig vergelijken omdat de DAW niet op PC is maar ongeveer) als mac mini of iMac is die PC niet echt goedkoper. Waarschijnlijk zelfs duurder alleen zou er makkelijker meer geheugen inzitten. Maar een PC met 8GB draait voor geen meter (als DAW) maar met een Mac gaat dat eigenlijk nog prima. Dus is het niet helemaal het zelfde als je dezelfde specs wil hebben om te vergelijken.

Ik denk juist dat de basis modellen eigenlijk wonderlijk goed presteren en super veel bang for a buck zijn. Maar de SSD size ben ik het mee eens dat is krankzinnig maar een goedkope externe SSD waar je je Logic library op kan zetten is een prima optie als je niet zoveel geld wil uitgeven.

Ik was eigenlijk altijd wel semi-anti Apple en tegen dat hele eco-systeem locking en ik heb bijv. altijd nog een Android telefoon vanaf de G1 (ja das lang geleden) maar ik kreeg ooit een 6 jaar oude iMac die ik repareerde en heb toen mijn pc nooit meer aangeraakt. Voor bepaalde taken zoals videobewerking en audioproducties werkt het gewoon heel erg goed.
Verwijderd @n4m3l35531 oktober 2023 17:07
Wat ik me toch afvraag is hoe het komt dat al die domme kwezels inclusief mezelf telkens in die val lopen en een veel te duur toestel kopen terwijl ze voor veel minder geld veel meer kunnen krijgen. Heb je daar een verklaring voor? Je mag beginnen met het klassieke antwoord (status symbool).
rtownz251 @n4m3l35531 oktober 2023 20:24
600 euro voor een m1 iMac? Waar? De goedkoopste op marktplaats is 1000 euro voor absolute base spec. Maar hoor graag waar jij ze voor dat geld vandaan haalt.
i-chat @terracide31 oktober 2023 08:34
Soms wel 7 tot 10 jaar zeg je

Dus een tweakers best buy review: Tweakers.net Best Buy Guide: editie november 2010 uit 2010 krijgt met windows 10 geen updates meer?

Besef je wil dat je bij iedere apple door toedoen van apple je na een jaar of 8 a 10 geen uodates meer krijgt terwijl dat met Windows 11 zo uniek was dat het wereldwijd in het nieuws was en de verontwaardiging enorm

Voor Windows is het ongehoord en bij Apple is het stilletjes afwachten en hopen dat jouw pc weer één ronde mee kan
REDSD @i-chat31 oktober 2023 08:59
Dit is denk ik iets wat veel over het hoofd zien, mijn 2016 macbook pro van 3000 euro is nu eigenlijk bijna niks meer waard omdat de nieuwe xcode niet meer beschikbaar is, als ik nu nog voor iphone wil ontwikkelen wordt ik eigenlijk gedwongen om een nieuwe macbook te kopen en dan elke 6 jaar. Dit terwijl ik op een Dell laptop uit 2015 nog makkelijk voor android kan ontwikkelen op een laptop die nog geen 1500 euro kosten.

Dus fijn dat de Macbook nog meer waard is bij verkoop, maar als ik hem nog mag gebruiken van Apple was het nog veel goedkoper geweest.
Ericketick @REDSD31 oktober 2023 12:51
Off-topic: probeer OpenCore Legacy Patcher, ik draai de nieuwste MacOS versie stabiel op meerdere Macbooks van voor 2013!
REDSD @Ericketick31 oktober 2023 15:55
Dank, die ga ik bekijken!
Aaargh! @REDSD31 oktober 2023 14:48
Een MacBook uit 2016 is toch al lang afgeschreven?
REDSD @Aaargh!31 oktober 2023 15:56
Als je een bedrijf bent wel, maar ik doe dit voor de hobby, plus ik vind zonde dat perfect goede hardware onbruikbaar wordt gemaakt.
Superstoned @i-chat31 oktober 2023 09:04
Imderdaad, ze doen het aardig met telefoons, maar in de Windows en Linux wereld gaan pc’s veel langer mee. Zeker vergeleken met hoe goed de hardware is - een MacBook Air die je vandaag koopt is absoluut veel eerder onbruikbaar dankzij software hardware. En dat is al het geval met modellen van 10 jaar terug. Ontwikkelingen gaan duidelijk langzamer dus die magere ondersteuning is een flinke beperking op de levensduur. Fijn dat het recycled is maar zo mag dat ook wel, je kunt het niet upgraden (iets meer geheugen zou ze al veel langer mee laten gaan) of zelfs maar repareren (de batterij…).

Als de M3 nu nog een grote stap was qua performance dan was oudere hardware nog iets sneller obsolete maar ze moeten de M3 met de M1 vergelijken om nog wat verschil te laten zien (onder 20% merk je niet). Apple staat bijna stil wat cpu ontwikkeling betreft. Koop zeker het M1 model - het enige nadeel is dat Apple de software ondersteuning eerder stopt, maar daar heb je hopelijk rond die tijd nog Linux voor…

Oh en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat deze computer met een idiote 8gb ram uitkomt, dat is van de zotte zo weinig. Ik wed dat als je over 8 jaar klaagt dat ze ze niet meer ondersteunen Apple zegt dat 8gb ram te weinig is. Ja dat wisten ze nu ook al…

De headline had moeten zijn: “Apple re-releases obsolete hardware with minimal support for 200 euro more”.

Het idee dat dit een hogere restwaarde zal hebben tegenover een pc is echt onzinnig.

[Reactie gewijzigd door Superstoned op 23 juli 2024 18:44]

Frame164 @Superstoned31 oktober 2023 09:35
Mijn iMac is van 2011 en tot voor kort kreeg ik nog gewoon security updates voor een OS dat al niet meer gesupport werd. Tevens vleegt de iMac uit die tijd de vloer aan met mijn jaar oude Dell laptop die op sneller zou moeten zijn.
Zoidberg_AvG @Frame16431 oktober 2023 14:03
Mijn iMac is van 2011 en tot voor kort kreeg ik nog gewoon security updates voor een OS dat al niet meer gesupport werd.
Maar een PC uit 2011 met vergelijkbare hardware kon gratis van windows 7 naar windows 10 geupdate worden en heeft dus nog support tot 2025. Je doet net of het iets heel speciaals is dat je mac uit 2011 nog support krijgt, maar dat is voor windows systemen uit die tijd ook zo.
Tevens vleegt de iMac uit die tijd de vloer aan met mijn jaar oude Dell laptop die op sneller zou moeten zijn.
Dat betwijfel ik.
Een 2011 Imac heeft max. een sandy bridge i7, zelfs de meest basic laptop i5* van tegenwoordig is al twee keer zo snel, en ook de SSD's en geheugen zijn nu veel sneller/beter dan tien jaar geleden. We zijn ondertussen bijna tien generaties CPU's verder, en een snelle CPU van 12 jaar terug is voor huidige begrippen bijzonder traag, dat hij in een Imac zit veranderd hier niet veel aan.

*de eerste de beste dell vostro van 500 euro dit ik in de pricewatch zie staan heeft een i5-1135G7 welke bijna de dubbele passmark score heeft van een i7-2600)
Cergorach @terracide31 oktober 2023 08:37
Ik ben van mening dat ieders perspectief, ieders perspectief moet zijn. En de perceptie van prijzen/waarde ook sterk afhangt van je inkomen nu en vroeger.

Prijzen zijn imho niet 'relatief laag' te noemen, tenzij je het alleen vergelijkt met Apple. Wellicht als je naar de TCO kijkt dat het per jaar relatief laag kan zijn, maar dat is alleen het geval als je ook daadwerkelijk heel lang doet met een device. Teveel mensen kopen gewoon elke nieuwe versie.

Betekend niet dat een Mac een slechte deal is, dat is geheel afhankelijk van de persoon en hoe deze de Mac gebruikt. Ik merk dat in de afgelopen jaren de afhankelijkheid van Windows steeds minder wordt. Ik gebruik bv. steeds meer Linux en een Mac past in principe prima in dat plaatje. Ik verwacht dan ook een Mac Mini (M3 Pro) aan te gaan schaffen en ga kijken of dat m'n primaire PC wordt of niet.
m_a_rnix @Cergorach31 oktober 2023 09:24
Teveel mensen kopen gewoon elke nieuwe versie.
Ik ken echt niemand die elk jaar een nieuwe Mac koopt. Niet zakelijk, niet privé.
Cergorach @m_a_rnix31 oktober 2023 09:46
Dat kan wel kloppen, want niet elk jaar komt er een nieuwe Mac uit van de versie die men heeft. De vorige iMac komt uit 2021, het is nu 2023...

Maar hoeveel mensen ken jij met een Mac? Laat ik een achterlijk hoog aantal zeggen: 1000, van de paar honderd miljoen Mac users...
m_a_rnix @Cergorach31 oktober 2023 10:52
Er is vast wel ergens iemand die elke nieuwe MBP koopt, maar het aankopen van computers is volgens mij een heel ander patroon dan bijvoorbeeld een telefoon, al zie je bij dat laatste ook dat de intervallen steeds langer worden.
Anactia @m_a_rnix1 november 2023 01:07
Ik ken één persoon in totaal, maar zij werkt bij Apple.
m_a_rnix @Anactia1 november 2023 09:07
Ik twijfel of zij ze 'koopt' dan... :)
boner @terracide31 oktober 2023 09:07
Ik heb mijn Mac om heel andere redenen gekocht: stabiliteit en productiviteitswinst. Als je om je heen kijkt zie je het vaker gebeuren. Heel veel ZZP-ers hebben een mac omdat ze veel minder tijd kwijt zijn aan overhead. Tel maar eens op: hoe lang duurt het voordat je een windows machine actief hebt en een Mac, scheelt een paar seconden en als je die optelt (ik verplaats mij zeer regelmatig en klap steeds mijn laptop dicht) wordt het al snel veel tijd. Updates falen vrijwel nooit (bij mij nog nooit). Crashes? In de afgelopen 10 jaar 2 keer. Als een Mac programma crasht ben ik zeer zelden de data kwijt. D eintegratie met mijn IPAD is zeer groot. Handoff is een super feature.

Als je dat alles optelt is de overstap op MacOS meer dan waard, ondanks dat de hardware duurder is.

TCO op Apple is extreem goed in vergelijking tot Windows.
Wolfos @boner31 oktober 2023 13:20
Hangt er echt vanaf wat je doet. Die paar seconden die het duurt om mijn PC wakker te maken (is dat langer dan een Mac?) valt in het niets vergeleken met het hebben van voldoende en upgradebaar RAM en een 32-thread CPU.

Die 8GB van het basismodel is misschien karig maar de upgrades zijn met max 24GB voor de pro variant nou ook geen overvloed. En daar zit je de rest van de levensduur van de laptop aan vast.

Mijn M1 laptopje is inmiddels te traag voor professionele werkzaamheden. Na drie jaar al.
Pater91 @Wolfos1 november 2023 13:16
Ik heb sinds een week een m1 air (256gb, 8gb ram) als extra laptopje naast mijn Skikk met een i7 12700H en RTX3080. Het macbookje is meteen wakker als je hem openklapt, en heeft voortaan dus de voorkeur voor simpele taken ( serveronderhoud over SSH, mailen, boekhouding, testen op iphone/ipad via de xcode simulator ).

Development werk zou ik er niet zo snel op doen, hooguit als remote desktop client naar m'n Skikk.
Desondanks ben ik best content met de Air, omdat ik nu niet steeds een 17 inch bakbeest mee hoef te slepen.
DeFeCt @terracide31 oktober 2023 13:25
Dat is leuk totdat Apple besluit om de stekker uit zo'n software programma te trekken zoals ze destijds met Aperture deden, dan zit je dus mooi met de gebakken peren.
Hexley @DeFeCt31 oktober 2023 20:15
Ik ben lang groot fan van Apple geweest. Lekker in de polonaise van G3, G4 naar G5 door naar Intel, natuurlijk met iPod, Apple TV, iPhone en iPad alles @ AirPort wifi. Van Adobe Lightroom over naar het geweldige Apple Aperture en ik was helemaal in the iCloud met Apple.

Tot Apple stopte met Aperture, wat een shock. Helemaal teleurgesteld van Apple's prut alternatief Photos, door naar even Capture One en terug naar Lightroom.

Maar toen het weer upgrade tijd was, plugde ik mijn Wacom en calibrator in een Dell. Dus over naar Windows 10, dan van de iPhone over naar Android. De rest volgde snel, het enige van Apple wat je hier nog kunt vinden ligt allang in een oude doos op zolder.

Soms zijn het de "kleine dingen" die je 180 graden laten draaien. ;) :p
Verwijderd @terracide31 oktober 2023 08:35
Windows heeft tegenwoordig ook zeer goede en lange updates.
Restwaarde snap ik ook niks van, soms zie je tien jaar oude MacBooks waar ze gewoon 500 euro voor vragen. Dat zijn ze inmiddels echt niet meer waard.
supersnathan94
@Verwijderd31 oktober 2023 11:36
Nou…. Goed? Laten we dat even in het midden laten. Lang zeker, maar ook daar is het maar net weer de vraag of de volgende versie (win12) weer gaat draaien op je huidige hardware. Waarschijnlijk wel, maar met win11 was het ook ineens niet het geval dus mogelijk een dingetje.
Verwijderd @supersnathan9431 oktober 2023 11:59
ja goed, vanaf windows 7 kreeg je gratis updates tot win11, win10 draait prima tot eind 2025. Als je pc dan niet meer ondersteunt heb je een pc van minimaal 7-8 jaar oud.
En hoelang blijven de intel macs ondersteunt? Die support zal met een paar jaar ook gewoon stoppen.
Andros @Verwijderd31 oktober 2023 10:44
Het is waard wat de gek er voor geeft.
Verwijderd @Andros31 oktober 2023 11:21
idd :) , maar volgens mij worden die oudjes inmiddels ook niet meer geupdate.
Navi @terracide31 oktober 2023 09:17
Windows 10 heeft ook 10 jaar ondersteuning, 2015-2025.
YoMarK @terracide31 oktober 2023 09:41
Klopt allemaal, maar (niet te upgraden) 8GB RAM en en 256GB opslag kan anno 2024 echt niet meer. En de volgende stap is wel exorbitant duurder.
Loller1 @terracide31 oktober 2023 10:48
Als jij ondersteuning van Mac's geweldig vind zou ik je graag introduceren bij Windows, Linux en welk ander desktop OS dan ook. macOS is met afstand het slechts ondersteunde OS van ze allemaal. 7-10 jaar updates op desktops is echt niet een USP, laat staan iets om over naar huis te schrijven. Er zijn Windows 7 machines uit 2009 die pas over 2 jaar hun laatste update gaan zien, 16 jaar later.

Om nog maar te zwijgen over Linux.

Ik vind de ondersteuningsperiode van 7 tot 10 jaar juist best triest voor een systeem waar Apple volledige controle over heeft. Overigens is de oudste MacBook Pro die nog OS upgrades krijgt van Apple maar 5 jaar oud. Sinds de introductie van M1 draait Apple oude versies juist sneller de nek om. Of dat alleen maar is om sneller van Intel Macs af te komen en ze terug meer tijd geven zodra de M1 de oudste is valt nog af te wachten, maar het is allezsinds een dikke middelvinger naar hun klanten toe.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 23 juli 2024 18:44]

supersnathan94
@Loller131 oktober 2023 11:41
Er zijn Windows 7 machines uit 2009 die pas over 2 jaar hun laatste update gaan zien, 16 jaar later.
Ja met een extended support package wat een paar ton kost. Voor ons plebs is windows 7 gewoon al bijna 4 jaar eol. Zolang je er niet voor betaald krijg je bij windows ook gewoon 10-12 jaar aan updates. En weet je nog wat ze bij de laatste update deden een dag voor eol date? Oh ja. Dingen stuk maken die ze niet meer gingen repareren.
Red hot 31 oktober 2023 07:35
Europa wordt weer aardig uitgemolken in vergelijking tot de US. iMac na belastingen 355 euro duurder…
TV_NERD @Red hot31 oktober 2023 07:40
Dat kun je niet 1 op 1 vergelijken want er zijn staten met/zonder sales tax. In welke staat heb je de verkoopprijs aan de kassa opgezocht?

Je mag de overheid erop aankijken, je betaalt in Europa bijna een kwart van je aankoopbedrag aan de overheid, niet Apple.
Andros @TV_NERD31 oktober 2023 07:51
Dat laatste doet @Red hot toch al? Maar inderdaad, er wordt te vaak geklaagd over de lage prijzen in de VS terwijl het intussen bekend zou moeten zijn dat de belastingen daar per staat verschillen. Over het algemeen verschilt de prijs van dit soort merk-elektronica wereldwijd niet veel op wat koersschommelingen na. En zelfs dan zou ik het ding nog liever hier kopen ivm garantie, je wil echt niet enkele maanden na je aankoop op vakantie in de VS contact opnemen met de verkoper als er iets scheelt...
Anactia @Andros1 november 2023 01:10
Garantie is bij Apple meestal wereldwijd.
Andros @Anactia1 november 2023 03:41
Verhaal geldt in het algemeen, er bestaan nog andere merken. Apple heeft ook geen smetteloze staat van dienst als het op garantie aan komt overigens, sowieso is de verkoper wettelijk aansprakelijk in de EU.
josstie85 @TV_NERD31 oktober 2023 08:08
New Hampshire, 'in de buurt' van Boston. Tijdens een roadtrip daar een paar jaar geleden airpods gekocht voor 0% tax.
Blokker_1999
@josstie8531 oktober 2023 08:55
Die je hoort te betalen op het moment je in Europa de douane passeert. Er zijn vele landen buiten de EU waar wij blastingvrij aankopen kunnen doen.
PolarBear @TV_NERD31 oktober 2023 07:51
Je mag de overheid erop aankijken, je betaalt in Europa bijna een kwart van je aankoopbedrag aan de overheid, niet Apple.
Daar krijg je op een aantal punten ook een betere overheid voor terug.
bwerg @Verwijderd31 oktober 2023 09:03
Infrastructuur, zorg, onderwijs... laten we niet doen alsof dat geld nergens heen gaat.

Specifiek over die toeslagenaffaire: het is makkelijk om geen toeslagenaffaire te hebben als je geen toeslagen hebt, natuurlijk :+ Iemand op straat laten belanden is schijnbaar geen affaire.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

Verwijderd @bwerg31 oktober 2023 09:26
en dat heb je niet in andere landen? Ook niet doen alsof het in NL allemaal perfect is, want dat is het inmiddels ook niet meer. Onderwijs en zorg worden met de dag minder bijvoorbeeld.
bwerg @Verwijderd31 oktober 2023 09:32
Ja hoor, in de VS heb je ook prima onderwijs en zorg. Je betaalt daar alleen factoren meer voor dan wij via de belasting doen. Of je betaalt dat niet en dan krijg je absolute crap-kwaliteit. De overheid draagt er in ieder geval relatief weinig aan bij. Wat betreft infrastructuur heb je weinig te kiezen en dat is in Nederland toch echt een stuk beter geregeld dan in de VS.

"Vroeger was alles beter"? Vast, maar dat is een heel andere discussie dan waar die 21% BTW in terug te zien is ten opzichte van de VS, want dat is echt wel terug te zien.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

Verwijderd @bwerg31 oktober 2023 09:38
ik stuur mijn kinderen al niet meer naar het openbare onderwijs (basis & voortgezet), want dat is inmiddels zoveel minder dan toen ik nog kind was. Goed onderwijs kost hier inmiddels ook gewoon veel geld.
bwerg @Verwijderd31 oktober 2023 09:42
Ja, want ze zonder diploma laten hangen in hoe het vijftig jaar geleden was is goed voor hun toekomst. 8)7 Vooral als je inflatie niet meerekent, want lonen zijn natuurlijk ook gewoon gestegen.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

Verwijderd @bwerg31 oktober 2023 10:25
niet naar openbare onderwijs betekend niet geen onderwijs.
Gewoon een internationale school met kleine klassen (max 12 kinderen) en twee leerkrachten per klas.
BeosBeing @bwerg6 november 2023 11:19
We gaan hier fors off-topic, maar het is nodig dat dit gezegd wordt.
Specifiek over die toeslagenaffaire: het is makkelijk om geen toeslagenaffaire te hebben als je geen toeslagen hebt, natuurlijk :+
___ Het toeslagensysteem was vanaf het begin het verkeerde middel, er is in 2003 al voor gewaarschuwd dat het gevoelig was voor fraude maar ook voor verkeerde beoordeling door de belastingdienst, maar het moest toch ingevoerd worden, want marktwerking. Dat geldt voor zowel de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag, en er zijn zelfs plannen voor een energietoeslag.
___ De eerste ingevoerde toeslag was de kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat grofweg uit drie onderdelen:
1) voorschoolse en naschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd in een kinderdagverblijf
2) dagopvang van kinderen die de basisschoolleeftijd nog niet hebben bereikt in een kinderdagverblijf
3) gastouderopvang voor beide groepen kinderen uit bovenstaande categorieën.
___ Vooral voor de gastouderopvang ontstonden er allerlei bemiddelingsbureaus, sommige gerund door reguliere kinderdagverblijf-organisaties, andere als losstaande dienst. We zagen hier dat de kinderdagverblijven en de bemiddelingsbureaus eisten dat de toeslagen door de belastingdienst gelijk bij hen op de rekening gestort zou worden.
___ Tegelijkertijd verrekende de belastingdienst de voor een bepaald jaar toegekende toeslagen met de teveel ontvangen bedragen uit de voorgaande jaren, zodat de betrokken ouders geen enkel inzicht meer hadden op wat er gebeurde (op de website MijnToeslagen kon je toen wel toeslagen aanvragen en stopzetten, maar nog geen beschikkingen of statussen inzien).
___ Daarnaast bleken er vele malafide bemiddelingsbureaus te zijn die voor ouders steevast de maximale toeslagbedragen aanvroegen, voor de maximale opvangduur, ook al werd het kind niet zoveel uren bij een gastouder ondergebracht. Het teveel ontvangen toeslagbedrag moest dan worden terugbetaald aan de belastingdienst, en het systeem dat hiervoor wettelijk was (en is) opgetuigd maakt dat de ouders volledig aansprakelijk zijn voor deze toeslagschulden. Steeds weer bleek dat aan het einde van dat jaar die bureaus opgeheven bleken te zijn, en de oplichters met de noorderzon vertrokken.
___ Na de "Bulgarenfraude" met de huurtoeslag werd er een hard beleid ingevoerd om fraude af te straffen, maar daar waren vooral mensen het slachtoffer van die geen fraude gepleegd hadden en gewoon in Nederland woonden. Op wens van kabinet én kamer werd er een beleid ingevoerd dat voor iedere fout in een toeslagdossier de betrokkene als fraudeur werd aangemerkt. Vervolgens kwam er een domino-effect waardoor deze mensen ook bij het UWV, de gemeente, de rechtbank en allerlei andere overheidsinstellingen als fraudeur werden gebrandmerkt en nergens meer konden aankloppen voor hulp, of rechtzetting van fouten.
___ Op deze manier heeft het toeslagsysteem tienduizenden mensen in de vernieling geholpen. Wat zogenaamd bedoeld was om de minderverdienenden financieel te steunen werd juist een molensteen rond hun nek en is gebleken alleen een incentive geweest te zijn om de tarieven voor kinderopvang, huur e.d. verder te verhogen. Kortom, de focus op de heilige marktwerking heeft gezorgd voor verrijking van de rijkere klasse en investeerders en grotere armoede voor de werkenden.

In België wordt de kinderopvang door de overheid betaald en deeltijdopvang bestaat bijna niet.

Ik noemde al de energietoeslag, ook hier heeft men weer een systeem bedacht dat niet de toegenomen inkoopkosten vergoed, maar juist aanvult tot de commerciële tarieven van de energiemaatschappijen, waardoor dit de staat veel meer kostte en de energiemaatschappijen zich gemakkelijk konden verrijken.
Iemand op straat laten belanden is schijnbaar geen affaire.
Als ik in de laatste twee jaren van het VWO zat, waren er geen daklozen in Nederland. De zwervers in Parijs en Londen werden hier zelfs gezien als bezienswaardigheid. Op dat moment was het regerende kabinet het tweede van Lubbers. Die had met zijn eerste kabinet ondanks de focus op herstel van werkgelegenheid en sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken en gekort op uitkeringen en onderwijs- en ambtenarensalarissen en sectoren als volksgezondheid en welzijn de overheidsfinanciën niet op orde weten te krijgen en dat lukte hem met zijn latere kabinetten ook niet - integendeel, de tekorten groeiden harder als onder het daarvoor bekritseerde kabinet Den Uyl, bleef oplopen en bereikte een recordhoogte in 1993, het derde jaar van Lubbers III met vice-premier Wim Kok. Wel heeft men to ver daarna de PvdA verweten altijd te willen potverteren. Het daarna volgende paarse kabinet profiteerde van de economische groei, maar de bezuinigingen gingen door. In 1993 waren er al daklozen en dat aantal groeide stelselmatig, van 2008 tot 2018 verdubbelde het van 20.000 naar 39 à 40.000, dat zijn allen de mensen die bij de daklozenopvang bekend zijn. Daarbij worden in die cbs-statistieken jongeren tot 18 jaar en ouderen boven de 65 niet meegeteld terwijl wel een derde van alle de daklozen jongeren zijn. Tel je hen wel mee dan zijn de cijfers dus fors hoger: cijfers 2013,

Dat alles is dus het gevolg van bewust beleid van de kabinetten Lubbers, Kok, Balkenende en Rutte. De geestelijke gezondheidszorg, jeugdopvang, ouderenopvang, gehandicaptenopvang het is allemaal systematisch afgebroken. Het wrange is dat ook die toeslagen daar een grote rol in spelen. Vanaf 2020 zou het aantal daklozen volgens de cbs-statistieken aan het dalen zijn, maar de mensen uit de praktijk zien juist een stijging, vooral van ongedocumenteerden.
https://www.parool.nl/ned...ont-ander-beeld~be3b2814/
https://www.binnenlandsbe...t-toename-aantal-daklozen
Winston Churchill zei al geen statistieken te vertrouwen die hij niet zelf in elkaar gedokterd had. In de jaren 80 en 90 wist men de werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen door de definities aan te passen. Ook voor dakloosheid zijn er geen vaststaande definities.
https://www.socialevraags...dakloosheid-in-nederland/
Frame164 @Verwijderd31 oktober 2023 09:37
Ga jij eens studeren in de VS. Of wordt daar eens ziek. Zelfs met een goede verzekering kost het je vaak nog duizenden euros. Die lagere belasting heb je daar gewoon nodig om te overleven.
En die toeslagenaffaire is extreem lullig voor de getroffenen maar uiteindelijk zijn dat maar relatief weinig mensen. Bij de vorige verkiezingen had het geen enkel effect op de uitslag. Ergo, voor veruit de meeste mensen gaat het gewoon goed. Noem eens een land waar het over de hele linie beter gaat?

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 23 juli 2024 18:44]

Verwijderd @Frame16431 oktober 2023 09:41
Ik heb het niet alleen over de VS, genoeg landen in europa die veel goedkoper zijn dan NL en ook meer dan goede voorzieningen hebben.
Gezondheidszorg in de VS is idd verschrikkelijk duur, en dan vooral de medicijnen. Ik moest pas een creme hebben die kost in europe gemiddeld 23 euro, en daar 250 dollar 8)7
Superstoned @Verwijderd31 oktober 2023 09:07
Ach er zijn landen waar je een jaar later echt niet meer over de toeslagenaffaire praat want je hebt al weer 50 nieuwe schandalen. Denk aan Zuid Afrika bijvoorbeeld, dat valt kompleet uit elkaar.
bzzzt
@Verwijderd31 oktober 2023 10:01
Vergeleken met het aantal schandalen en missers van de overheid in de VS hebben we hier het paradijs. Daar hebben ze geen toeslagenschandalen, want je krijgt gewoon amper toeslag...
Cergorach @TV_NERD31 oktober 2023 09:53
In de VS wordt de VAT (BTW) apart gerekend, de consument ziet de prijs zonder VAT op het stickertje en rekent aan de kassa de VAT af. Hier in Nederland zien we de consumenten prijs altijd inclusief BTW.

En als je goed rekent lever je in de EU ongeveer 1/6e van het aankoop bedrag in bij de staat. 100% is het bedrag zonder BTW, 121% is het bedrag met BTW, 21 van 121 is geen 1/4e (kwart) maar 1/6e (17,36%)...

Maar nog steeds zit er een grof verschil in prijs tussen de VS versie zonder VAT en de EU versie zonder BTW. En dat is gewoon wat schijnbaar de markt kan dragen in de EU vs de VS.
Andros @Cergorach31 oktober 2023 10:37
Bedenk wel dat veel electronica ed van Amerikaanse bedrijven komt. Wat wij hier in euro's betalen moet via een of andere constructie terecht komen als legale dollars in de VS. Die bedrijven hebben in Europese landen ook kantoren, tevens geloof ik best dat zaken als transport en distributie hier ook duurder zijn (ooit een benzineprijs van de VS gezien?). Lokalisatie van de software, handleidingen, op het doosje incl onze 40 talen in Europa, loonkost van de mensen die het spul hier verkopen en ga zo maar door. Tevens is de Europese consument veel beter beschermd als het gaat om kwaliteit van spullen en garantievoorwaarden. Dat moet allemaal ergens van betaald worden.
basvn @Red hot31 oktober 2023 07:38
Er zit €280,98 aan BTW in de Nederlandse prijs (van €1619). de US prijzen zijn exclusief belastingen
Red hot @basvn31 oktober 2023 08:15
Waarom krijg ik hiervoor -1? Ik was even uitgegaan van 1.10 wisselkoers, maar zie dat deze nu op 1.06 staat.
Ik neem aan dat ik zo toch goed reken?:
De gemiddelde staat met wat hogere belastingen op electronica (7%): 1299*1.07=$1.389,93

Wisselkoers:
$1.388.93/1.06=€1.311,25

Verschil: 1619-1311,25= € 307,75

[Reactie gewijzigd door Red hot op 23 juli 2024 18:44]

b12e @Red hot31 oktober 2023 08:57
Je vergeet voor het gemak even dat er in de meeste Europese landen 21 danwel 25% BTW wordt berekend over elektronica. Dus doe ook even 1299 USD * 1.21 (BTW) = 1571.79 USD

Wisselkoers: 1571.79 USD /1.06 = 1482.82 EUR

Verschil: 1619 EUR -1482.82 EUR = 135 EUR.

Is het hier duurder? Zeker. Er zullen misschien voor Apple hogere importbelastingen gelden om hun producten in de EU te krijgen. Maar het is geen 20%+ duurder, daar mag je je eigen overheid op aanspreken die 21% BTW rekent ipv een 7% of 0% sales tax.

Verder rekent Apple doorgaans een iets slechtere wisselkoers om fluctuaties op te vangen doorheen het jaar.
Red hot @b12e31 oktober 2023 13:07
Ik ben de BTW niet vergeten. Deze zit al in de europrijs van € 1619.
Dus het veschil blijft dan toch 310 euro...
CyBeR @Red hot31 oktober 2023 14:34
Maar niet in de dollarprijs, dus die moet je even meerekenen. Die dollarprijs is namelijk meestal niet wat je betaalt als je in de VS zo'n iMac koopt; daar komt nog sales tax bovenop. Maar in de Europrijs is de BTW al meegerekend want dat is hier verplicht.

En aangaande het overblijvende verschil: bedrijven die internationaal producten verkopen passen niet graag elke dag de prijzen aan aan de actuele wisselkoers, dus nemen ze er wat marge op. Als die koers omlaag gaat betaal je dus niet opeens meer voor het product, maar verdienen ze in plaats daarvan er iets minder aan.
Red hot @CyBeR31 oktober 2023 16:54
Ik heb er toch 7% sales tax bovenop gezet? 1299*1.07=$1.389,93
b12e @Red hot31 oktober 2023 16:58
Maar waar in Europa kan je een Mac kopen met 7% tax? dat verschil in belastingen van 14% gaat niet naar Apple. Dus die mag je niet meenemen in je vergelijking.

[Reactie gewijzigd door b12e op 23 juli 2024 18:44]

Hexley @b12e31 oktober 2023 20:43
Canarische Eilanden is EU met 7%,
Melilla (Spanje) in noord Afrika is ook EU en zit dacht ik op 4%.

Alleen vallen die voor de douane onder uitzonderingsgebied, en zul je waarschijnlijk invoerrechten moeten betalen.
b12e @Hexley31 oktober 2023 21:16
En waarschijnlijk is de prijs daar ook lager omdat je dus geen btw betaalt.
Odious Trident @Rhinosaur31 oktober 2023 08:04
Staat er, als je op Schiphol aankomt ook niet vaak zo'n vervelend figuur die vraagt of je nog iets hebt om aan te geven en meestal ook ff checken of je niet toch stiekem een duur item bij je hebt dat je toch niet ben vergeten aan te geven, waarover je uiteindelijk dan toch invoerrechten, belasting en mogelijk ook een boete voor mag betalen?
Andros @Odious Trident31 oktober 2023 08:29
Die mens doet ook maar zijn/haar werk. Doorgaans zijn die vooral op zoek naar smokkelwaar of goederen voor verkoop. Als jij in het buitenland een telefoon/laptop etc koopt, in gebruik neemt en de verpakking weg gooit (of eventueel per post naar huis stuurt als je het wil behouden) gaat er geen haan naar kraaien als je op dat toestel wat zaken in logt en er eigen foto's/filmpjes op hebt staan. Als er in je koffer twintig telefoons in ongeopende winkelverpakking zit en je loopt naar buiten zonder iets aan te geven mag je het wel gaan uitleggen als dat "vervelend figuur" je tegen houdt :) .
ernstoud @Andros31 oktober 2023 13:39
Bij de douane kunnen ze aan de hand van serienummers zien waar het product gekocht is. Het is een fabeltje dat je door de verpakking weg te doen, nooit door de mand zult vallen.

Kans op controle is natuurlijk klein.
Lord Anubis @Odious Trident31 oktober 2023 10:16
Tja, denk dat het opvalt met een iMac onder je arm. Als jij bij “iets aan te geven?” dan nee zegt ben je voor hem de vervelende meneer.
supersnathan94
@Lord Anubis31 oktober 2023 11:47
Als je die gewoon incheckt is er niks aan de hand. “Yeah? Ever heard of remote work?”

Ik had laatst ook m’n halve inboedel mee op de boot naar Engeland omdat ik ook gewoon moest werken toen ik daar was. Paar duizend euro aan elektronica heb je dan zo bij elkaar. Niemand die daar gek van op kijkt.
Andros @supersnathan9431 oktober 2023 12:12
Om te beginnen is een boot al iets anders dan een luchthaven, op een boot kun je al veel meer meenemen. Ik heb ook begrepen dat het VK sinds de Brexit erg makkelijk is om spullen naartoe te nemen, ze zijn al lang blij dat ze nog ergens aan spullen kunnen komen. We spreken hier echter over het meenemen van nieuw materiaal op de terugreis, doorgaans per vliegtuig van buiten de EU (VS, Azië etc).

Als jij met een nieuw ingepakte computer langs een douanier loopt zonder deze te declareren mag je het echt wel komen uitleggen. Zeker als je in je papieren een toeristenvisum hebt waar je niet mee mag gaan werken. Als jij gewoon een werkvergunning hebt voor dat andere land en je kunt aannemelijk maken dat het je werk pc is wordt er inderdaad niet moeilijk gedaan. Het gaat je wel helpen normaal op de vraag van een douanier te reageren, ik zou als douanier al gaan graven als je met zo'n toon "yeah, ever heard of x?" aan komt, dan mag je gewoon blijven staan en papieren gaan tonen. Zo'n man is ook gewoon een ordehandhaver, in veel landen komen ze al met de handboeien aan als je zo tegen een agent praat he...
supersnathan94
@Andros31 oktober 2023 12:23
Zeker als je in je papieren een toeristenvisum hebt waar je niet mee mag gaan werken.
je mag met een toeristenvisum zeker wel werken.

Je mag alleen niet werken voor een bedrijf daar. Als jij als toerist blijft werken voor je eigen bedrijf in je thuisland met een laptopje dan is dat geen enkel probleem. Het gaat erom dat je niet de arbeidsmarkt verstoord door goedkopere arbeid aan te kunnen bieden dan locals, of zwart aan de gang gaat.

En ja tone of voice is belangrijk. Als jij gewoon met respect aangeeft dat je remote aan het werken was en het is verder een apparaat waar jij aantoonbaar je werk op kan doen (moet je dus wel ff iets op zetten van te voren) dan is er niks aan de hand hoor. Als jij het maar aantoonbaar voor werk kan gebruiken. Ken zat mensen die iedere VS trip wel weer een ander apparaat meenemen.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 18:44]

Typhone @Rhinosaur31 oktober 2023 09:33
Hahaha wat een grote onzin. Ze vergeten even de koop van de iPhone mee te nemen in het geheel en ze specificeren ook niet welke iPhone dat is.
Tickets naar Delaware, Montana, Oregon, Alaska of New Hampshire: €650 vanaf 15-11-2023
5 dagen hotel = €350 (goedkoop hok)
iPhone 15 pro: $999

Zelfs een iPhone Pro Max 15 kopen hier is VEEL goedkoper dan die fabeltjes vertellen.
supersnathan94
@Typhone31 oktober 2023 11:45
5 dagen hotel voor €350 is nog het meest geloofwaardige van dat verhaal inderdaad.

Een vliegticket naar de VS voor het verschil in belasting met hier? No fkn way.
Nazlive @Typhone31 oktober 2023 23:13
Misschien bij de duurste maxed out mac pro met wieltjes wel?
DLeijen @Rhinosaur31 oktober 2023 07:59
Behalve dat je dan fraude pleegt door geen importbelasting te betalen…
IStealYourGun @Rhinosaur31 oktober 2023 08:19
Vanuit Europa?
De duurste iphone pro kost 1600 dollar , daar komt dan 335 dollar bij (21%) of 315 euro. Overdrijven is ook een kunst.
watercoolertje
@Rhinosaur31 oktober 2023 08:24
Als je hier afgezet voelt en het daar beter is at doe je jezelf dan aan hier te blijven wonen?

Als je denkt dat je daar identiek kan leven maar alles enkel goedkoper is kom je ook wel van een koude kermis thuis :) Er zijn zoveel dingen anders, waarom zou dat voor prijzen (en in dit geval specifiek belasting) niet opgaan? En waarom is dat meteen afzetten? Imo krijgen we er ook wat voor terug hier. Betaalbare gezondheidszorg bijv :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 18:44]

WhatsappHack
@Red hot31 oktober 2023 11:59
Mwah, naast het belastingtechnische en wisselkoers verhaal moet je ook onthouden dat in Nederland (en in andere landen die aangesloten zijn bij de EU) een veel hogere mate van garantievereisten van toepassing zijn. In de VS is het gewoon een 1-year limited warranty en daarna is het toedeledokie tenzij je hebt bijbetaald voor aanvullende garantiepakketten. Daar kennen ze geen "consumentenwetgeving-claims" o.i.d.. Dus dat je dan hier vaker iets meer betaald dan in sommige andere landen is ook wat dat betreft een factor die meespeelt, men calculeert dat gewoon in bij de kosten.
Red hot @WhatsappHack31 oktober 2023 13:08
Ik mag toch hopen dat er in het 2 jaar toch weinig defecten zijn die echt onder de garantie vallen...
WhatsappHack
@Red hot31 oktober 2023 14:15
Het kan zomaar gebeuren. Het blijft techniek en dat kan kapotgaan, c'est la vie. In de VS is het, zonder aanvullende pakketten, dan na het 1e jaar meestal 'jammer maar helaas, dit kost een reparatie en dit kost een nieuwe"; hier moet er vanuit de verkoper (niet perse de fabrikant) een oplossing komen gedurende de tijd dat je redelijkerwijs kan verwachten dat het apparaat mee moet gaan. (In het VK zijn ze daar overigens nog veel strenger in dan hier in NL.)
Erwin1967 31 oktober 2023 07:38
Het instapmodel heeft met 8GB werkgeheugen en een 256GB SSD wel erg magere specificaties. Het lijkt mij dat je dan snel tegen grenzen aan loopt.
armageddon_2k1 @Erwin196731 oktober 2023 07:39
Dat lijkt je maar dat is niet zo. De Mac's zijn gewoon een enorm stuk efficienter dan 'normale' PCs. Voor huis-tuin-en-keuken gebruik is dit meer dan genoeg.
gekkeh3nk @armageddon_2k131 oktober 2023 07:49
Een foto is een foto en die is even groot op een Mac of PC. Dus die 256 GB gaat even ver.

8 GB vind ik ook wel karig, moderne websites en browsers vragen vrij veel geheugen en zo’n iMac moet minstens 8 jaar mee kunnen gaan.
Superstoned @gekkeh3nk31 oktober 2023 09:11
Maximaal 8 jaar, als Apple al zolang updates geeft. We hebben hier problemen met studenten met nog hardwarematige goede laptops waarop allerhande software niet is te installeren omdat Apple nieuwe Mac OS versies of updates niet meer levert en het is erg lastig software voor oudere Mac OS versies te maken.
Anactia @Superstoned1 november 2023 01:16
Offtopic, maar dingen zoals OpenCore zijn een optie, alhoewel wel een programmatje gemaakt door hobbyisten is.
Superstoned @Anactia5 november 2023 11:19
Interessant!
bzzzt
@gekkeh3nk31 oktober 2023 10:06
Je kan altijd nog extra storage aankoppelen of een cloud backup dienst gebruiken. Vol raakt het spul toch wel een keer. 256Gb zijn een hele hoop foto's, meer dan ik in mijn leven geschoten heb (en wil bewaren).

Als je de Safari browser gebruikt zie je dat die heel veel trucs uithaalt om zware websites in tabs uit het geheugen te halen zodat je niet vastloopt. Natuurlijk is meer geheugen handig als je regelmatig met zware sites werkt, maar er zijn maar weinig websites die echt te weinig hebben aan 8Gb.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 10:43
256GB is zo vol met een paar applicaties.
bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 10:57
Veruit de meeste apps op mijn mac zijn kleiner dan een gigabyte. Hoeveel apps heb je nodig?
Tenzij je een hyper-productief multi-talent bent die software ontwikkelt, grafisch werk doet, muziek maakt en ook nog veel gamed krijg je een standaard mac niet 'zo vol'.
En als alles per se moet passen kan je prima een extra disk inpluggen of een grotere SSD bestellen.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 11:34
Ze positioneren de iMac als een game machine. Dus ik zou zeggen, klim in depen naar Apple en geef aan dat ze hun eigen machine niet goed positioneren :+
bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 11:37
Mijn Nintendo Switch is een game machine. Die heeft maar 16Gb opslag.
Je kan prima een aantal games installeren. En als je hopeloze verzamellust hebt zet je die games op een externe schijf.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 11:41
Heb je door dat ik al 12 jaar OSX gebruik? Je lijkt te doen alsof ik het platform niet ken.

Ik sta echt met mijn oren te klapperen dat je dit soort flauwekul uitdraagt. 256GB is gewoon extreem weinig, zelfs 512Gb is zo vol. Ja, je kan nog een aantal externe schijven aan je MAC gaan koppelen, met alle risico's van dien (externe schijven zijn aanzienlijk minder betrouwbaar, zie ook het recente Sandisk drama). En om die nog eens extra relevant te maken, OSX speelt in die drama's vaak mee, zoals het Sandisk drama.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 12:58
Ik vind zelf 256Gb ook weinig, en betaal gewoon voor een upgrade.
Zie ook regelmatig computers met harde schijven van terabytes die maar voor 100Gb gevuld zijn. Het enige wat ik aandraag is dat storage persoonlijk is en het onzin is te verkondigen dat 256Gb voor alle mensen te weinig is.
robindemey @bzzzt31 oktober 2023 10:55
256GB is toch wel erg weinig. Wat video's, foto's en software en die staat zo vol. Zelf zit ik met het gezin op 1TB+ aan data (inclusief software) op mijn iMac.
Ja je kan een cloud backup gebruiken, maar dannog is 256 krap.
bzzzt
@robindemey31 oktober 2023 10:58
Ik zie een computer vooral als 'werkruimte'; uiteindelijk zal je toch eens wat moeten archiveren. En als je echt 100 dingen tegelijk beschikbaar wil hebben bestel je toch meer dan de instap configuratie.
robindemey @bzzzt31 oktober 2023 11:12
Voor archiveren ligt er een extern schijfje met Time Machine aan. Die sluit alle cloud-opslag uit. Zit ik toch op 750+ Gb. Deel is wel ook de parallels die een grote hap neemt natuurlijk.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 11:32
De hoogste config is 512B en nog steeds 8gb geheugen. Het verschil met de instapper is op deze punten minimaal. Je moet echt diep de buidel in als je meer wil.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 18:44]

D0ubleD0uble @armageddon_2k131 oktober 2023 08:17
Dat is wel zo en dat kan ik bevestigen omdat ik een iMac M1 met 16GB heb. 8GB is niet genoeg, ook niet voor huis tuin en keuken gebruik. Anno 2023 heeft een menig PC minimaal 32GB aan geheugen (ook voor office machines, gaming rigs hebben steeds vaker 64GB!) en dan komt Apple doodleuk met een standaard latje DDR van 8GB voor 10x de reguliere marktprijs.

Om je een idee te geven van hoe de Mac omgaat met je 16GB: als je een sync programma hebt draaien zoals OneDrive (niet eens actief) en een browser in idle met GEEN tabs, zit het gebruik op 9GB. Hoe doet een Mac met 8GB geheugen dat dan? Die gaat sneller swappen, wat de levensduur van je SSD negatief beïnvloedt. Laat nou net de SSD ook niet vervangbaar zijn en als kers op de taart heeft Apple de UEFI/firmware op dezelfde SSD NAND chips draaien. Gaat die stuk, kom je je Mac niet meer in en is al je data ook foetsie, want je kan ook geen extern medium meer booten.
nehal3m @D0ubleD0uble31 oktober 2023 09:41
Kanttekening is wel dat macOS van alles in geheugen cachet. Om een idee te krijgen van het werkelijke gebruik moet je eigenlijk naar memory pressure kijken.
roffeltjes @armageddon_2k131 oktober 2023 08:07
256gb is voor OSX ook gewoon te weinig. Zeker als je een keer een OSX versie omhoog gaat hapt de OS al snel richting de 50gb (schone install is aanzienlijk kleiner).

8GB is okayish als je niet teveel gaat multitasken (wat juist de kracht is van OSX). En Photoshop wordt zeker een dingetje als je lagen gaat stapelen.

Je kan ook wel een instap pc vinden met 8GB, maar dan zit je een paar prijsklasses lager. Dus ja, dit is mager en qua prijs kwaliteit een minpunt.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 10:12
256gb is voor OSX ook gewoon te weinig. Zeker als je een keer een OSX versie omhoog gaat hapt de OS al snel richting de 50gb (schone install is aanzienlijk kleiner).
Ik vermoed dat net als met de migratie van PowerPC naar Intel er een versie gaat komen zonder de Intel bagage die daar een flinke hap uit neemt.
Je kan ook wel een instap pc vinden met 8GB, maar dan zit je een paar prijsklasses lager. Dus ja, dit is mager en qua prijs kwaliteit een minpunt.
Je vergelijkt Windows machines die volgepropt zijn met trial software (want gesubsidieerd) en amper vooruit te branden zijn met een schone machine die eigenlijk gewoon prima voldoet voor basis kantoorwerk.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 10:37
Die extra ruimte is er zowel bij OS updates tussen ARM naar ARM als van Intel naar Intel. Schone installaties zijn aanzienlijk kleiner. Je kan ongetwijfeld ook wel schonen, maar in eerste instaties hapt een OS upgrade heel wat ruimte (dat is ook llogisch en ja, Windows doet het niet beter, maar dat boeit verder niet, het is en blijft een probleem).

Ik vergelijk prijsklasses. Wij gebruiken zowel windows als OSX prive en professioneel, ik ben compleet bewust van de verschillen. Desalnietemin is 256GB gewoon erg weinig opslag. 8Gb gaat hem ook niet worden als je adobe e.d. gaat gebruiken. Dat je dat met windows ook niet wil onder de 16GB doet daar niets aan af, sterker nog, de prijs hakt op dit punt er dan extra hard in.

Betreft dat van trial software denk ik dat je weinig ervaring hebt met moderne laptops en pc's. Er is meestal een support app en een virusscanner gebundeld, that's it.
bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 10:50
Als je Adobe gebruikt voor honderden euro's per jaar ga je ook niet met een instapconfiguratie rommelen denk ik...

Mijn ervaring met Windows "Home" configuraties is dat ze borderline onwerkbaar veel trial rommel hebben die naast dat het allemaal resources eet ook de gebruikerservaring vrij heftig om zeep trekken met voor veel minder technische gebruikers onbegrijpelijke notificaties, verzoeken om allerlei keuzes en pogingen abonnementen af te sluiten.
Vergeleken daarmee is macOS een zee van rust en iedere euro waard.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 11:30
Nogmaals, prijs kwaliteit. Voor dit bedrag kan je prima een machine met 16GB en 1tb SSD configureren waarmee je wel dit soort applicaties kan draaien.

En deze iMac topt voor het topmodel af op 8GB en 512GB.

Terwijl wat is de positionering volgens Apple? Games en creeren.
bzzzt
@roffeltjes31 oktober 2023 11:34
Of je klikt even door en ziet dat je 24Gb geheugen en 2Tb opslag kan bestellen.
roffeltjes @bzzzt31 oktober 2023 11:36
Ja, dat snap ik ook, maar als jij hier met droge ogen gaat stellen dat een 900 euro upsell voor 1TB en 16GB geheugen toppie is dan ben je niet goed lekker.

Je probeert gewoon heel hard te beweren dat de configuraties niet extreem karig zijn, ik snap gewoon niet waarom. Ik gebruik ook OSX en vind dit echt bizar gedrag.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 23 juli 2024 18:44]

musback @roffeltjes31 oktober 2023 22:00
Inderdaad. Die magere specs zijn gewoon doelbewust marketing 101 (decoy pricing) om je te overtuigen nét dat stapje hoger te gaan. Mensen zetten de iMac m3 aan het basisbedrag in hun kop, komen in de (online) shop terecht en dan begint de upsell... "goh extra 250€ op zo'n bedrag... allez vooruit hup add to basket"

8GB loopt vandaag misschien nog wel oké, maar mocht ik een iMac in huis willen nemen, wil ik er minstens 10 jaar mee doen of het is gewoon designed obsolescence imho.
MatiasG @armageddon_2k131 oktober 2023 08:00
Totdat het dat niet is en de computer massaal begint weg te schrijven naar de pagefile en je vastgesoldeerde SSD na een paar jaar stuk is (wat verergerd wordt door de lage opslagcapaciteit van instapmodellen met tot gevolg een kortere levensduur van de SSD). Dit is al een groot probleem met 8GB MacBooks. 8GB is gewoon echt niet meer realistisch in 2023, zelfs voor de doorsnee gebruiker.

[Reactie gewijzigd door MatiasG op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@MatiasG31 oktober 2023 10:08
Ik weet dat die zorg er is, maar je moet het heel gek maken om een SSD te slopen. De angst dat het gebeurt is niet hetzelfde als de zekerheid dat het ook gaat gebeuren.
Het kan prima zo zijn dat zelfs met meer gebruik de meeste Macs de 10+ jaar halen.
kiang @bzzzt31 oktober 2023 13:54
Niet bij de apple ARM systemen met slechts 8GB, want die belasten je SSD enorm.

Zelfs dit enorm pro apple artikel die doet alsof het geen problemen is en die de cijfers zo voordelig mogelijk verdraait kan er niet onderuit dat een Mac met 256GB/8GB al na 4 tot 8 jaar stuk kan zijn omdat de SSD bij normale gebruik totaal kappotgeschreven wordt.

Hier een gebruiker die rapporteert dat zijn Mac in 1 maand 90 terabyte (!!!) Schreef naar de ssd.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@kiang31 oktober 2023 14:49
Die hele issue is al lang opgelost in nieuwere macOS versies.
Daarnaast is het hele idee dat ze na 4-8 jaar stuk gaan gebaseerd op speculatie.
bwerg @bzzzt31 oktober 2023 19:35
Aangezien de M1 met geïntegreerde SSD en weinig RAM nog maar 3 jaar oud is elke stelling dat ze níet in 4 jaar stuk gaan ook pure speculatie. :p

En ja, ik denk ook dat SSD's best wat kunnen hebben. Maar veel opslag schrijven of veel intern geheugen wegschrijven is echt een groot verschil. RAM schrijft in sommige applicaties (bijvoorbeeld games) de hele tijd door, met hoge bandbreedte. Dat op een SSD doen is op zijn minst gedurfd, zeker als je echt significant over die beschikbare 8GB heen gaat (wederom games).

Page files zijn een mooie noodoplossing maar met de huidige prijzen van RAM ben ik blij dat het niet hoeft. Ik maak standaard geen page files aan, schiet de boel maar af als het over de 64GB RAM heen gaat.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

matty___ @armageddon_2k131 oktober 2023 08:29
Misschien is het OS wat efficienter maar het is niet zo dat het memory mangement zo veel beter is dat je uit 8GB 16Gb maakt.

Wat gewoon helpt is de snelle SSD waardoor swappen minder pijnlijk is.

Voor huis tuin en keuken gebruik is 8 gewoon goed te doen. Maar wil je er over 4 jaar nog plezier aan hebben is een upgrade naar 16GB en 512GB SSD wel aangeraden
Blokker_1999
@armageddon_2k131 oktober 2023 08:58
Die mythe is al meermaals onderuit gehaald. Het enige wat de Mac weet recht te houden is de snelle SSD die je swapspace snel doet houden.
jpsch @armageddon_2k131 oktober 2023 07:44
Maar ze hebben het over Excel en dan is 8GB weinig.
bwerg @jpsch31 oktober 2023 08:08
Als je ziet dat zelfs rpi's al met 8GB komen is dat voor zo'n duur product inderdaad wel erg matig. Leuk dat het OS efficiënt is, maar alle cross-platform-software die erop draait is dat niet.

Waarbij "inefficiënt" niet eens het goede woord is. Neem bijvoorbeeld games, waarbij Apple zelfs in dit artikel trots de prestatieverbetering laat zien... veel plezier met gamen op 8GB, alleen al de textures passen tegenwoordig vaak al niet (want ja, die 8GB is inclusief grafisch geheugen!). Dat is toch echt gewoon gecomprimeerd spul.

En dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld photoshop of software development. Die dat op een beetje professionele schaal en dan zit die 8GB echt direct vol. Een RAW foto of een compiler kost op macOS echt niet opeens magisch minder geheugen dan op linux of windows.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

livePulse @bwerg31 oktober 2023 09:37
want ja, die 8GB is inclusief grafisch geheugen!
Ehm... nee. iMacs hebben een grafische kaart met xGb "geheugen" bij mijn weten. Tenminste, mijn twee iMacs hier wel. Staat los van RAM.
bwerg @livePulse31 oktober 2023 09:40
Oude iMacs hebben een losse (AMD of NVidia) grafische kaart met apart VRAM, ja. M1/M2/M3 heeft CPU, GPU, RAM en opslag geïntegreerd in een enkele SOC en heeft geen apart VRAM.
armageddon_2k1 @jpsch31 oktober 2023 07:44
Zegt wie?
Het is toch van de zotte dat een spreadsheet programma niet genoeg zou hebben aan 8GB :z

[Reactie gewijzigd door armageddon_2k1 op 23 juli 2024 18:44]

jpsch @armageddon_2k131 oktober 2023 10:03
Zegt een dagelijkse Excel gebruiker op Windows en Mac.
Andros @armageddon_2k131 oktober 2023 07:49
Wat je er ook van vindt, het is in de loop der jaren wel het standaard spreadsheetprogramma van bijna iedereen geworden. Bijna alle bedrijven gebruiken het, scholen geven er les in en de producent vraagt er tegenwoordig behoorlijk veel geld PER JAAR voor. Net zo van de zotte als de prijzen van Apple voor RAM en opslag upgrades. Ach ja, zolang mensen het blijven kopen...
Cergorach @Andros31 oktober 2023 08:07
Ik heb jaren gewerkt met Open/Libre Office om te kijken of het een volwaardige Excel replacement is. Sure het kan 95% van wat Excel kan en de voor het meest huis/tuin/keuken gebruik meer dan voldoende, maar het is efficiënter werken. Ik heb ook een jaar of 15 gewerkt met Google Docs (Sheets) en daar hetzelfde, meer dan zat voor huis/tuin/keuken gebruik.

Ik zit ondertussen weer (bijna) volledig op MS Office, simpel om het gemak. En voor €60/jaar ben ik prive klaar voor het hele gezin, inclusief online storage (6x1TB). Zakelijk kost het wat meer, maar ik kan je uit ervaring vertellen dat ook dat goedkoper is dan de losse licentie methode, waarbij de eigenaar ooit de licenties ergens in de kluis heeft gedumpt, niemand weet welke licentie op welke laptop draait en ze nooit wat hebben gedaan aan licentie beheer. Als ik m'n uurtjes factureer bij zo een toko om dat te fixen en wanneer de volgende aanschaf gebeurt, dan is dat meer dan direct voor een O365 subscription gaan die je 1x instelt.
Vorkie @armageddon_2k131 oktober 2023 07:45
De PowerBI collega.
i7x @Vorkie31 oktober 2023 08:09
Geen wonder, als je Power BI op macOS wilt draaien gebruik je Parallels oid. En ja, als je Windows wilt emuleren binnen macOS zou ik zeker aanraden voor 24GB+ te gaan.

Maar het is wel waar dat de gemiddelde gebruiker zoiets niet doet.

Desondanks zou ik zelfs voor hun 16GB oid aanraden zodat je weet dat je er lekker mee vooruit kunt de komende jaren.

[Reactie gewijzigd door i7x op 23 juli 2024 18:44]

Putwater @armageddon_2k131 oktober 2023 07:52
Goh, mijn job is hoofdzakelijk contracten schrijven en daarvoor staan Word, Excel, Teams, OneDrive, browser, Outlook en remote desktop open. Dat is toch regelmatig te veel voor mijn MacBook Air M1 met 8GB ram. De nieuwe Teams client maakt het wat beter, maar dan nog moet ik regelmatig applicaties sluiten om tempo te blijven maken. 16GB ram had perfect geweest.

Het feit dat ik de 256GB versie heb, zal ook niet helpen. Die SSD is heel wat trager en dat maakt het swappen moeilijker.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 23 juli 2024 18:44]

L23 @Putwater31 oktober 2023 08:00
Die SSD is niet heel wat trager bij de M1, wel bij de Macbook Air M2.
WhatsappHack
@Putwater31 oktober 2023 12:01
Dat vind ik gek, want met dezelfde software en meer open heb ik op het moment van schrijven slechts 6GB geheugen in gebruik *inclusief caching*. Ben ik toch benieuwd hoe jij het voor elkaar krijgt om dan te gaan swappen. :P
PrimusIP @jpsch31 oktober 2023 07:58
Ik heb een MacBook Air M1 met 8gb. Die ram is ruim voldoende voor excel. Overigens ook voor Photoshop, het draaien van een Windows 11 en Linux vm, draaien van Anaconda en xcode, docker en het kleine beetje video bewerking wat ik heel soms doe.
bwerg @PrimusIP31 oktober 2023 09:14
Excel of photoshop zegt op zich nog niet alles, natuurlijk. JPEGs van een smartphone een beetje bijkleuren of professionele RAWs in detail bewerken maakt nogal een verschil.

Verder durf ik wel te stellen dat je niet binnen die 8GB blijft, maar dat je regelmatig aan het swappen bent. Een windows 11 VM én macOS binnen 8GB is simpelweg onmogelijk, en de overige zaken die je noemt redden dat doorgaans ook niet. Nou kan swappen alsnog prima lopen met een geintegreerde SSD, maar ik ben wel benieuwd of die je daarmee die lange levensduur gaat halen waar macs bekend om staan. Zodra je flash-geheugen versleten is kun je je complete mac weggooien.

Ik heb even snel opgezocht hoe je swappen uitzet op een m1, en het is significant lastiger gemaakt dan op windows of linux (waar een swap file tijdens OS installatie gewoon optioneel is en vaak wordt weggelaten). Dan snap je ook weer waar die 16-64GB RAM op een windows- of linux-bak voor is. Gelukkig kost 16GB daarvoor enkele tientjes :). Swap uitzetten wil je met 8GB RAM ook niet, elke zware applicatie zal direct worden afgeschoten.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@jpsch31 oktober 2023 10:22
Maar ze hebben het over Excel en dan is 8GB weinig.
Ik draaide al Excel op een 486 met 8 megabyte geheugen. Hoezo te weinig?
jpsch @bzzzt31 oktober 2023 14:08
Je deed er veel minder mee. Draaitabellen e.d. zijn flink uitgebreider geworden.
bzzzt
@jpsch31 oktober 2023 14:50
Nou, zal maar eens een paar megabyte bijprikken dan ;)
d3x @armageddon_2k131 oktober 2023 07:48
je kan het op gebied van geheugen bekijken of op gebied van storage...

van geheugen zal het idd wel meevallen door de optimalisatie van OS en basis usecase van de instap gebruikers.
.
kwa storage, tsja de meeste tweakers hier klagen al dat er maar 128GB in hun phoon zit kwa storage, laat staan dan 256GB op een personal PC. Dezer dagen lijkt mij dat toch maar krap.

En ja er is cloud en ja er zijn externe connecties.... voor die basis prijs en wat 256 vs 512 maar kost toch wel een punt.

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 18:44]

PolarBear @d3x31 oktober 2023 07:53
van geheugen zal het idd wel meevallen door de optimalisatie van OS.
Ah hoe optimaliseert het OS het werkgeheugen als je een paar grote hires foto's of video's aan het bewerken bent? Of met een grote database werkt? Of met een groot AI model? Dan wil je gewoon zoveel mogelijk in memory doen.

Geheugen kost vrijwel niets en een M3 met max 24GB uitrusten vind ik gewoon heel beperkt. Ook 256GB opslag is gewoon matig. En het is iets wat Apple al jaren doet, instapmodellen heel karig uitrusten zodat je een model hoger kiest.

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 23 juli 2024 18:44]

d3x @PolarBear31 oktober 2023 08:00
ach weer zo ene..... het gaat hier over een iMAC basis versie die voldooet aan X aantal mensen voor gewoon gebruik, wil je meer koop je hogere versie met upgrades.

Al je unieke verwachtingen omdat jij nu net weer iets anders doet met een systeem dan +90% van de mensen ga je elke basis versie hier max specs verwachten.

Welkom op tweakers landje forum, niets is nooit goed en de heel specifieke usecase waar de poster aan werkt, is natuurlijk de basis voor ALLE mensen en het minimum. Maar O wee als er dan een hogere prijs staat of dat het de 1000e post is met US vs EU prijzen...

ik draai op al mijn systemen 32GB, so what? als je meer dan 24-GB wil hebben dan is het voor apple geen standaard publiek en dan koop je een MAC pro.....
Huppol @PolarBear31 oktober 2023 08:03
Als je hires foto’s edit, dan is het instapmodel iMac waarschijnlijk niet de juiste keuze voor jou.
icecreamfarmer @Huppol31 oktober 2023 08:47
Als je alleen word gebruikt ook niet want dan kun je €1000 in je zak houden.
Voor wie is dit ding dan wel bedoeld?
Huppol @icecreamfarmer31 oktober 2023 10:50
Ik gebruik mijn MacBook Air M1 voor casual browsing (Safari + Brave), administratie (ZZP'er), regelmatig een spelletje zoals Transport Fever 2. Daarnaast heb ik vaak diverse applicaties open staan zoals TradingView, Discord, Slack en Telegram. Daar heeft de MacBook Air geen enkel probleem mee.

Er zijn vast laptops met een lagere aanschafwaarde die dit ook kunnen. Maar mijn MacBook Air is 3 jaar na aanschaf nog steeds retesnel, gaat een volledige werkdag mee op de accu en nog €600 waard op marktplaats. Als ik hem nu zou verkopen zou mijn aanschaf dus helemaal niet zoveel kosten voor een zeer snelle, betrouwbare laptop.

Het valt mij op dat veel mensen alleen maar kijken naar de initiële aanschaf prijs van zaken zoals deze en totaal geen oog hebben voor de afschrijving/restwaarde.
icecreamfarmer @Huppol31 oktober 2023 11:14
Dat komt omdat de meeste mensen die dingen gebruiken totdat ze kapot of versleten zijn.
Ik snap overigens jouw keuze want het is zo'n beetje de goedkoopste mac ervaring maar dat ding is ook bijna €700 goedkoper dan deze imac.
DennisD1973 @PolarBear31 oktober 2023 08:30
Extra intern/opslag geheugen is waar de winstmarges zitten bij Apple en de klant verleiden om een stapje hoger te gaan tegen een behoorlijke meerprijs is dan het spel.

Als je bij andere fabrikanten kijkt wat de stap van 16Gb naar 32Gb intern geheugen kost (bv minisforum, model em680 met gesoldeerd geheugen, dus niet upgradable) dan praat je over 50€ extra. Zelfde bij een upgrade van een ssd van 512gb naar 1tb dat is 40€.

Mac mini van 8gb intern naar 16gb is 230€ extra en naar 24gb is weer 230€… en de ssd van 256gb naar 512gb is eveneens dat bedrag net als van 512gb naar 1 tb.

Mijn voorbeeld is natuurlijk geen premium merk maar geeft wel aan hoe groot de verschillen zijn.
winwiz @PolarBear31 oktober 2023 08:38
Als je weet dat je dit soort bewerken gaat doen zal je nooit de instap versie kopen.
PolarBear @bzzzt31 oktober 2023 11:17
Maar dan heb je ook geen M3 CPU nodig.
Erwin1967 @armageddon_2k131 oktober 2023 07:53
Wat mail lezen en een klein documentje maken zal wel lukken. Als je Photoshop gaat gebruiken of iets als Microsoft Flight Simulator 2020 wil draaien dan heb je echt wel een probleem. Deze laatste vereist eigenlijk als meer als 16GB werkgeheugen en 100GB aan opslag. Je geeft best wel veel geld uit aan een Mac en dan is het gebruik beperkt. Eigenlijk is de Mac nog veel duurder om de Mac met behoorlijke specificaties te krijgen.
Spacekonijn @armageddon_2k131 oktober 2023 08:25
Alsjeblieft zeg dat was in 2015nog redelijk het geval maar tegenwoordig echt niet zeker als je aan de slag gaat met foto en videobewerking waar voor de meeste mensen toch die Apple aanschaffen het is gewoon 2023 een ordinaire money grab. En ja er zullen een hoop mensen zijn die de Apple aanschaffen zodat ze hij de Starbucks als creatieve yoga design coach ondernemen kunnen spelen die zouden met het instap afkunnen maar de rest nee echt niet
REDSD @armageddon_2k131 oktober 2023 08:04
Ik heb een Mac en Windows, maar ik heb nooit de indruk gehad dat de Mac veel efficiënter is met werkgeheugen, windows en macos gebruiken maar een klein deel van het geheugen, applicaties als chrome, excel, teams, IDE's etc gebruiken velen malen meer.
Verwijderd @armageddon_2k131 oktober 2023 08:26
Nee hoor 8gb is gewoon weinig als je een Mac gewoon gebruikt. Excel, chrome met wat tabs open en het zit gewoon vol. 16gb is op Mac ook gewoon het minimum tegenwoordig, maar dat is een 300 euro oid upgrade
kftnl @armageddon_2k131 oktober 2023 08:34
De Mac's zijn gewoon een enorm stuk efficienter dan 'normale' PCs
De memory compression waar dit 10 jaar geleden naar refereerde is sinds Windows 10 ook gewoon onderdeel van Windows. Denk dat je met Windows met 8GB + snelle SSD een vrij vergelijkbaar performance profiel hebt. Tegenwoordig gaat dit volgens mij vooral nog maar over dingen zoals dat Safari wat zuiniger is met geheugen dan Chrome... maar de winst tegenover Microsoft Edge is al vrij dubieus.

Met 8GB kom je nu met 'huis-tuin-en-keukengebruik' wel uit op zowel windows als Mac. Nou ja op Windows heb je wat meer games die daar eenvoudig doorheen gaan.

Nu gaat het goed zolang je niet een stevige app als Photoshop (of Microsoft Office suite met een aantal apps open) + een browser met flink wat tabs wil draaien. Doe je dat wel dan werkt het waarschijnlijk wel maar ga je het in performance merken. Ook is Swappen vervelend gezien de kleine SSD. Voor veel mensen is 256GB genoeg en voor veel mensen is dat niet genoeg.

Echter, je mag toch verwachten dat zo'n computer wel een jaar of 5-10 meegaat? Ik zou het mis kunnen hebben maar ik denk dat zelfs de huis-tuin-en-keuken gebruikers hiermee in problemen gaan komen. Ik denk dat bij veel tweakers nog vers in het geheugen staat dat oude macbooks die eerst goed bruikbaar waren letterlijk onbruikbaar werden door Apple software upgrades.

De combinatie van een M3 chip en 8GB RAM kan ik echt niet inkomen. Als je zegt het is voor huis-tuin-en-keukengebruik waarom dan die chip?

256GB + 8GB is zo'n lage spec dat het bijna niet meer normaal te krijgen is. Je mag haast naar de 'oude meuk opruim bak' als je dit nog wil kopen. 16GB premium geheugen van A-merk krijg je voor 60 euro, en een 1TB premium SSD van een A-Merk ook. En dan stoppen ze die 8GB gewoon in een nieuwe eind-2023 premium machine waar ook nog eens het dure scherm aan zit vastgesoldeerd zodat je niet eens de computer kan upgraden maar zelfs het hele scherm zult mee moeten vervangen?

Ik vind dat je op een computer in dit prijsniveau gewoon mag verwachten dat ze daar gewoon specs indoen die in lijn zijn met premium aanbod van concurrenten. Als ik bij Dell kijk naar AIO machines dan zit daar gewoon op alles boven de 800 euro 16GB of meer op.

Het is Apple's goed recht om zo'n model op deze prijs in de markt te zetten. Leuk lokkertje qua prijs waardoor de power users toch even die 200 euro voor een geheugen upgrade + 200 euro voor SSD upgrade aftikken. Prima, snap ik. Heb ik laatst nog gedaan bij een Mac ook. Maar wij hebben dan ook wel het goed recht om dat elke keer dat Apple dit doet aan te kaarten.
Mud.Starrr @Erwin196731 oktober 2023 08:01
Ik hoor vaak dat de M serie veel efficiënter is met werkgeheugen. Verhalen dat het maar de helft van het geheugen nodig heeft.

Aan de hand daarvan heb ik een mac mini M2 met 32GB gekocht als edit machine naast mn Macbook Pro i9 met 64GB.

Zodra ik met mn foto’s of video’s bezit ben zit die 32Gb ongeveer instant vol.
Mijn ervaring is dus dat je gewoon net zoveel geheugen moet kiezen als je normaal zou doen.
CyBeR @Mud.Starrr31 oktober 2023 14:43
Ik hoor vaak dat de M serie veel efficiënter is met werkgeheugen. Verhalen dat het maar de helft van het geheugen nodig heeft.
Het is meer dat het geheugen heel fucking snel is, en dat de SSD met de pagefile dat ook is.

Ik zou bij een machine waar je niet achteraf het geheugen kunt upgraden idd altijd voor de max gaan (zover dat redelijk is -- de 128GB optie waar beschikbaar is misschien wat overdreven.)
Mud.Starrr @CyBeR31 oktober 2023 23:46
64gb is inderdaad wel fijn.
Alleen bij apple zijn die prijzen natuurlijk wel van de pot gerukt. Maar ja ook ik betaal maar gewoon, want het werkt allemaal wel fijn dat osx
bzzzt
@Mud.Starrr31 oktober 2023 10:24
Zodra ik met mn foto’s of video’s bezit ben zit die 32Gb ongeveer instant vol.
Je begrijpt dat macOS getuned is om zoveel mogelijk als past in het geheugen te laden? Dat zegt dus niets over of het nodig is.
Ik heb 0 problemen met hoge resolutie foto's op een M2 pro met 16Gb.
Mud.Starrr @bzzzt31 oktober 2023 11:38
Zeker dat ik dat weet, ik ben 6 jaar manager geweest bij iAmstore, een vormalige Apple reseller. Verder enkele jaren software ontwikkeld voor OSX. Ik durf wel te zeggen dat ik OSX en de mac van binnen en buiten ken.

In mijn geval wordt op boel den duur gewoon traag.
Ik werk graag met mn fotodatabase open (Capture one of lightroom) en dan in PS werk ik vaak in lagen, mail, whatsapp, muziek enz staan natuurlijk ook allemaal open als het even kan.
Tja dan is mn medium specced Mac-mini M2 ineens trager dan mn oude fully specced i9 met veel taken.

Aan de andere kant kan de i9 dan weer niet tippen aan de snelheid waarmee dingen door Topaz Photo Ai geramd worden met de M2. Maar ik loop toch regelmatig tegen die geheugen limiet aan.

Verder heb ik hetzelfde met video editing. Het gaat allemaal razend snel, tot ik teveel video en audio kanalen in een project heb hangen. En dan ineens zakt de snelheid in. Ook dan zie je een te kort ontstaan in het werkgeheugen.

De verhalen dat een M serie minder geheugen nodig heeft, lijkt mij een fabel. Als je goed gaat lezen op internet, waar er ook onderzoek naar gedaan is, zie je dezelfde conclusie. Waar dit verhaal vandaan komt is mij ook onduidelijk, maar je leest het overal op internet, maar het klopt gewoon niet.

Edit, kleine toevoeging:
Die 8GB is gewoon erg weinig, en voor een basic user misschien net voldoende.
Wil je wat langer met je machine doen (je kunt er op wachten dat OSX met wat updates over een paar jaar meer gaat vragen), neem dan gewoon genoeg werkgeheugen (ookal kost dat een aardige kluif bij Apple |:( ).
Daarnaast is de kleinste SSD in de meeste moderne macs ook trager dan de eerst volgende, let daar ook goed op.
Eigenlijk wil je de onderste specs gewoon niet hebben, en zo maakt Apple de macs stiekem een stuk duurder dan ze op het eerste gezicht lijken te zijn.
Alles voor de financiele groei, het grote nadeel van een systeem met aandelen.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 23 juli 2024 18:44]

bzzzt
@Mud.Starrr31 oktober 2023 12:59
Die 8GB is gewoon erg weinig, en voor een basic user misschien net voldoende.
Eigenlijk was dat mijn hele punt. Fijn dat we het eens zijn.
Bedenk wel dat het grootste deel van de wereld 'basic user' is.
Mud.Starrr @bzzzt31 oktober 2023 13:23
Ja ook daar ben ik het mee eens.
Maar die halve wereld kan dan beter even de portemonnee iets dieper trekken, en 16gb kiezen, en de 512GB SSD die ongeveer 2x zo snel is.
Erwin1967 @Mud.Starrr31 oktober 2023 21:31
Ik stopte 16 GB in mijn PC gebouwd in 2012. Dat was destijds ruim bemeten maar zorgde ervoor dat ik langer met mijn PC kon doen. Sinds 2,5 jaar een nieuwe PC met 64GB waardoor Microsoft Flight Simulator 2020 zonder vage crashes (met 16 GB) weer prima loopt. Laatst een iPad Pro nog vervangen vanwege het tekort aan werkgeheugen waardoor Safari eruit klapte bij sommige websites.
Geheugen is belangrijker dan je denkt en je kunt er niet genoeg van in je PC, tablet of telefoon hebben.
Mud.Starrr @Erwin196731 oktober 2023 23:45
Eens, daarom had ik mn oudere MB pro met 64gb uitgerust. Maar die prijzen zijn bij apple zo hoog dat ik met de M2 eens geprobeerd heb met 32gb. Maar voor mij is dat toch te weinig.
Verwijderd @Erwin196731 oktober 2023 08:02
voor de standaard gebruiken die niet aan videobewerking/multitasking doet is het zat op dit moment.

Maar zodra je het ram op maakt gaat macOS verder met swap memory via de SSD en dan krijg je slowdowns en een sneller slijtende SSD.

Het is natuurlijk de tactiek van apple om ervoor te zorgen dat je weer net even wat meer moet uitgeven. zo doen veel bedrijven dat met instap modellen telefoons ook, die geven ze dan standaard 32gb of 64gb Storage zodat je al gaat twijfelen om een duurder model te kiezen.

Ik zou vooral als je naar de toekomst kijkt echt geen 8gb werkgeheugen nemen. Ze voegen toch wel weer wat toe elke update van macOS en het geheugen is op het moederbord gesoldeerd dus als je dan over een aantal jaar tekort schiet kan je de laptop niet meer upgraden.
AstaVista @Erwin196731 oktober 2023 08:23
Heb zelf een Mac Mini M1 met 16GB en MacBook Air met 8GB aan RAM. Voor de zaken die ik doe merk ik geen enkel verschil. Ik gebruik de pc voor Office toepassingen, Photoshop, Lightroom,… Volgens mij is dit wel voor meerdere mensen het geval.
Metallize @Erwin196731 oktober 2023 08:29
Ik heb het nog nooit zelf gemerkt, ikzelf gebruik een m1 air voor als ik op reis ben (ouders/zakenreis)
en voor het internet-browsen / tekstverwerken , loopt ie nooit vol met ram, nooit er iets van gemerkt..zelfs toen ik ging video/photo editten.
maargoed ik wou een "fanless laptop" hebben terug in 2020 ;) en ARM windows ? no thanks !

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 18:44]

sourcedirect 31 oktober 2023 07:39
Jammer dat de Magic Keyboard en andere accessoires geen USB C hebben gekregen, wordt nu echt wel eens tijd.
coptician @sourcedirect31 oktober 2023 07:45
Dit vind ik ook teleurstellend. Hopelijk komen die snel alsnog uit.
Yzord @sourcedirect31 oktober 2023 08:01
Omdat? De huidige versie werkt toch ook nog? En ja, dan hadden we maar een kabeltje gehad om mee te nemen.

Maar ook een berg e-waste.
AvanCade @Yzord31 oktober 2023 08:30
Met die logica reden we nog met paard en wagen naar het werk 😅
Robtrip 31 oktober 2023 07:49
Het zijn prachtige kleurrijke apparaten, maar jammer dat er nog steeds geen 27" versie is. Een 24" scherm is prima voor kantoor taken, maar thuis wil ik een groter scherm. Een mooie machine als dit mag gezien worden en dan geeft wat meer body meer uitstraling.
henkpol @Robtrip31 oktober 2023 08:14
Ja, dat is echt jammer, hopelijk komen ze nog eens terug!

[Reactie gewijzigd door henkpol op 23 juli 2024 18:44]

robindemey @Robtrip31 oktober 2023 11:09
Zit er ook op te wachten. Zal volgend jaar voor mij dan maat een mac mini + scherm worden waarschijnlijk. Wordt de volgende upgrade misschien wat goedkoper.
pbertens @Robtrip31 oktober 2023 21:29
Idem hier! Het grappige is dat wanneer je https://www.apple.com/imac-27 deze geen foutmelding geeft (zoals bij bijv. https://www.apple.com/imac-28 oid)... kwestie van tijd? :-)
Verwijderd 31 oktober 2023 07:53
Had gehoopt op een 32 Inch iMac, maar dit is dus weer oude wijn in nieuwe zakken, oftewel geen vooruitgang voor de gemiddelde eindgebruiker zoals ik.

offtopic:
De 'groots' aangekondigde show had ik dan ook in 20 seconden bekeken op YouTube en Steve.... Soms mis ik je nog steeds.
Verwijderd @Verwijderd31 oktober 2023 08:31
Apple verkoopt massa producten, 32 is voor toch t te groot, krijg. Je een tennis nek als je van links naar r chta kijkt. 27" is dan net wat prettiger. Die paar mensen die liever 32 of z lfs 42 inch hebben verdienen ze niet aan,
Verwijderd @Verwijderd31 oktober 2023 09:03
Toch zijn ze er mee bezig, maar dat laat helaas nog even op zich wachten.
Verwijderd @Verwijderd31 oktober 2023 09:05
Benieuwd,, maar ermee bezig zijn betekend niet dat die uiteindelijk ook echt komt. Ze zullen wel met heel veel dingen bezig zijn,
27.5 zou weer een insta koop zijn, 24 vind ik net te klein,
Verwijderd @Verwijderd31 oktober 2023 09:13
Benieuwd,, maar ermee bezig zijn betekend niet dat die uiteindelijk ook echt komt. Ze zullen wel met heel veel dingen bezig zijn,
27.5 zou weer een insta koop zijn, 24 vind ik net te klein,
Wij gingen van een 27 Inch (doorgeschoven naar moeders) naar een 24 Inch en dat lijkt op papier niet zoveel maar in de praktijk.... Tsja :/
brianbitchballs @Verwijderd31 oktober 2023 08:46
Want de gemiddelde eindgebruiker zit op een 32 inch iMac te wachten? Mij lijkt het vreselijk om met zo'n groot scherm te moeten werken.
sssensss 31 oktober 2023 07:53
Altijd die fucking 8GB/256GB combi.
Wat flauw!
Als je een normale configuratie wil met 16GB/1TB, wat me toch niet bijzonder lijkt tegenwoordig, dan zit je dus alweer op €2539.
Je betaald dan richting de €1000 extra voor + 8GB en +750GB SSD.
Niet normaal.
brianbitchballs @sssensss31 oktober 2023 08:47
Dan koop je het niet?
Swamswam @sssensss31 oktober 2023 18:17
Ik merk dat me dit bijna hetzelfde gevoel geeft als beseffen dat ze in de iMac uit 2019 (4 jaar geleden!!) de 5400rpm harde schijven nog aanboden als standaard optie . 🙄

En iedereen met het instapmodel maar klagen dat de user experience zo beroerd was… 15-20 seconden wachten tot een applicatie geopend was en zo.

Enige voordeel was dat je die nog kon ombouwen met een sata ssd of kon upgraden in capaciteit. Mits je het apparaat volkomen uit elkaar wilde halen en weer verlijmen na je gehobby.
NielsFL 31 oktober 2023 07:56
Kunnen deze nieuwe iMacs ook puur als scherm dienen? Ooit hadden ze die feature, maar later is Apple daarmee gestopt. Gevolg is dat je nu na een jaar of 6-8 prachtige en prima functionerende schermen weggooit omdat de computer hardware verouderd is.
henkpol @NielsFL31 oktober 2023 08:15
Helaas niet:
The main reason is that these iMacs have such high resolutions that there isn't a mode of interface to make them a monitor. It would take a minimum of 2 Thunderbolt ports to use the 5k iMac to power the monitor. This is too may ports and Apple thought that that wasn't a good idea, so they disabled the feature.
Bron

Er zijn wel mooie projectjes online te vinden van mensen die nu een M1 mac mini in hun oude iMac gebouwd hebben en zo alsnog het scherm kunnen gebruiken. Maar ze worden wel steeds dunner dus de vraag is of er over 8 jaar ook nog zoiets kan…
itsalex 31 oktober 2023 08:02
Het zou wel een keer fijn zijn als Apple met de mogelijkheid kwam om systemen te upgraden qua geheugen en opslag, al is er een serviceluikje. Het is al vervelend genoeg dat er vaak te weinig geheugen is omdat programma toch al zwaarder worden.
Zelf heb ik het verschil gemerkt tussen de Mac Mini en Studio, ik werk ook met verschillende programma’s en de Mac Mini had eigenlijk al prima geweest als ik geheugen had kunnen uitbreiden.
MC Taz Man @itsalex31 oktober 2023 08:48
Die mogelijkheid was er jaren in de 27" iMacs en in veel van de laptops. Dus dat zou geen nieuwe feature zijn, wel een zeer wenselijke.
itsalex @MC Taz Man1 november 2023 23:40
Dat was er ook inderdaad en bij de Mac Mini in 2014 was zelfs nog de M.2 NVME drive ook mogelijk, was al voorbereid, echt een dikke duim voor Apple. Dus niet alleen én zuinige Mac Mini (dook vaak onder de 5 watt, hoezo red moeder Aarde?, Apple was allang voorbereid), maar ook nog een 2,5 inch én ook nog een NVME mogelijkheid. Was daar los geheugen bij, dan was dit wel de ultieme Mac Mini geweest in deze klasse en als dit bij de nieuwe Mac Mini M3 was gedaan, dan was dit echt in de "budget" klasse de beste Mac Mini geweest.
cariolive23 @itsalex1 november 2023 22:52
Het zou wel een keer fijn zijn als Apple met de mogelijkheid kwam om systemen te upgraden qua geheugen en
Het geheugen zit op de SoC, dat gaat niet lukken. Ze zouden de hele boel moeten herontwerpen, en performance moeten inleveren, om dat weer mogelijk te maken. In het verleden kon dit wel.

Gebruik van een SoC heeft zo zijn voor- en nadelen.

https://www.ifixit.com/Gu...hip+Identification/151816

[Reactie gewijzigd door cariolive23 op 23 juli 2024 18:44]

Loller1 31 oktober 2023 08:04
Apple refereert sinds deze update naar deze iMac gewoon als "iMac" en niet meer als "iMac 24 inch" dus denk dat we iedere verwachting van een groter formaat wel aan de kant mogen schuiven. Dat gezegd hebbende, belachelijke prijzen. Apple maakt het iedere generatie steeds interessanter om je eigen scherm te kopen in combinatie met een Mac mini.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 23 juli 2024 18:44]


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