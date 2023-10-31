Apple voorziet iMac 24" van snellere M3-soc

Apple komt met een nieuwe versie van zijn 24"-iMac. Deze all-in-one computer beschikt over een snellere M3-chip, ten opzichte van de M1 uit het vorige model. De nieuwe iMac komt op 7 november uit en krijgt een adviesprijs vanaf 1619 euro.

De grootste wijziging in Apples nieuwe iMac 24" is de introductie van de vernieuwde M3-chip. Dat is de eerste 3nm-chip die Apple heeft ontworpen voor gebruik in computers; het bedrijf kwam eerder al wel met een 3nm-soc voor de iPhone 15 Pro-smartphones. De M3 beschikt over acht cpu-cores, die volgens Apple sneller en efficiënter zijn dan de voorgaande Apple Silicon-chips van het bedrijf. De nieuwe soc beschikt ook over een verbeterde gpu met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. De M3 kan geleverd worden met acht of tien gpu-cores.

Apple claimt dat de nieuwe M3-soc 'tot dertig procent' sneller is in productiviteitsapps, zoals Excel. Dat is in vergelijking met de vorige iMac uit 2021, die nog beschikte over een M1-chip. In games zou de nieuwe M3-gpu tot vijftig procent sneller zijn dan die in de M1. Verder kan de M3 tegelijkertijd tot twaalf 4k-videostreams bewerken en afspelen, waar dat bij de M1 maximaal vier streams waren.

De nieuwe iMac 24" wordt verder geleverd met maximaal 24GB geheugen en tot 2TB ssd-opslag. Visueel is de computer vrijwel identiek aan de voorgaande iMac met M1. Het apparaat krijgt nog steeds een 24"-scherm met 4,5k-resolutie, dat is omringd door witte schermranden. Ook de gekleurde behuizing is ongewijzigd. De standaard is volgens Apple nu wel gemaakt van honderd procent gerecycled aluminium. Het bedrijf gebruikt ook onder andere gerecyclede zeldzame aardmetalen binnen in het apparaat.

De iMac 24" krijgt een adviesprijs vanaf 1619 euro. Dat is duurder dan de iMac 24" met M1-chip, die vanaf 1449 euro beschikbaar kwam. Het instapmodel beschikt over een M3-soc met acht gpu-cores, 8GB geheugen en 256GB opslag. Een model met tien gpu-kernen komt beschikbaar vanaf 1849 euro. Gebruikers krijgen met die variant ook twee extra USB 3-poorten, naast de twee Thunderbolt 4-aansluitingen die standaard aanwezig zijn in de iMac, en een gigabitethernetpoort die in het externe voedingsblok zit verwerkt.