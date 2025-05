Mark Gurman: Apple gaat dinsdag accessoires met USB-C-aansluiting aankondigen

Bloomberg-journalist Mark Gurman voorspelt dat Apple tijdens het aankomende Scary Fast-evenement vernieuwde accessoires voorzien van USB-C-poorten gaat aankondigen. De Apple Magic Trackpad, Magic Mouse en het Magic Keyboard zouden zo'n aansluiting krijgen.

Klik voor een gif. Bron: Apple

Al deze accessoires hebben vooralsnog een Lightning-aansluiting, Apples eigen oplaadaansluiting die gedurende de komende jaren vervangen wordt door een universele USB-C-poort. Volgens Gurman is Apple in het verlengde daarvan van plan om tijdens het Scary Fast-evenement vernieuwde Magic-apparatuur aan te kondigen. Een update van de AirPods-productlijn blijft overigens nog tot 2024 uit, terwijl de AirPods Pro pas in 2025 van een update voorzien zouden worden, zo zei hij eerder deze week. Het Scary Fast-evenement vindt op dinsdag 31 oktober om 01.00 uur Nederlandse tijd plaats.

Verder verwacht de journalist dat Mac-computers centraal staan tijdens het evenement, zo hintte Apple ook zelf al met de bovenstaande afbeelding. Hij verwacht onder meer nieuwe MacBook Pro-laptops met een M3 Pro dan wel M3 Max. Wat het design betreft zouden de laptops identiek zijn aan de huidige MacBook Pro's. Verder zou er een geüpdatete iMac worden aangekondigd, welke wederom het design behoudt van de huidige variant, maar dan aangedreven door een M3-soc.