Google neemt maatregelen om stalking via Find My Device-netwerk tegen te gaan

Google heeft maatregelen genomen om ongewenste tracking via het verbeterde Find My Device-netwerk tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld meerdere Android-apparaten in de nabijheid nodig voordat locatiedata wordt verwerkt en gebruikers kunnen locatiedata niet onbeperkt opvragen.

Google schrijft in een blogpost dat het Find My Device-netwerk het nuttigst is in publieke ruimtes zoals cafés of luchthavens. Daar zijn volgens het techbedrijf meestal meerdere Android-toestellen aanwezig en is het netwerkeffect het sterkst. De keuze om locatiedata pas te verwerken als er meerdere Android-toestellen in de buurt zijn, zorgt er volgens het bedrijf voor dat er minder snel aan ongewenste tracking op private locaties kan worden gedaan. Op dergelijke plekken zal het verbeterde Find My Device-netwerk de laatst bekende locatie van een apparaat doorgeven of zich beroepen op locatiedata die door Nest-apparaten is verzameld.

Google neemt ook maatregelen om adresgegevens van gebruikers af te schermen. Als een Find My Device-gebruiker zijn of haar thuisadres heeft opgeslagen in het Google-account, zal diens Android-apparaat geen locatiegegevens meer naar het netwerk verzenden wanneer het zich in de buurt van datzelfde thuisadres begeeft. Google meent dat ongewenste tracking in de buurt van private locaties hierdoor moeilijker kan worden gemaakt.

Google heeft er ook voor gekozen om een limiet in te stellen wat betreft het aantal keren dat een eigenaar van een bluetoothtag locatiedata kan opvragen. Android-apparaten zullen ook maar een beperkt aantal keer locatiedata kunnen delen. Google wil hiermee vermijden dat kwaadwilligen aan realtime locatietracking kunnen doen.

Google heeft Find My Device afgelopen weekend uitgerold naar Android-apparaten. Het netwerk had in de zomer van 2023 moeten uitkomen, maar Google wilde naar verluidt voorkomen dat mensen anderen konden stalken met bluetoothtrackers. Het Find My Device-netwerk is gecrowdsourcet en werkt met bluetooth, vergelijkbaar met de netwerken die Apple en Samsung al langer aanbieden. Bluetoothtrackers van onder meer Tile, Chipolo en Pebblebee krijgen ondersteuning voor dit netwerk, evenals bestaande audioapparaten als Pixel Buds en Sony-koptelefoons.