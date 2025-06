Android-gebruikers kunnen via 'Vind mijn apparaat'-app locatie delen

Android-gebruikers kunnen voortaan hun locatie delen via de Vind mijn apparaat-app van Google. Voorheen was dat alleen mogelijk via Maps. Daarnaast worden alle verbonden apparaten nu meteen na het opstarten op de kaart getoond.

Via de Find my Device- of Vind mijn apparaat-app is het voortaan niet enkel mogelijk om apparaten te vinden, maar ook mensen. 9to5Google ontdekte dat er in versie 3.1.277 van de app een 'Mensen'-tabblad is toegevoegd, waarmee het mogelijk is om de locatie te delen met andere gebruikers. Gebruikers kunnen bepalen hoelang hun locatie zichtbaar blijft voor anderen en met welke contacten deze wordt gedeeld. Ook kunnen ze de locatie van andere gebruikers zien.

De functie werkt vrijwel hetzelfde als in de Google Maps-app, waarin deze mogelijkheid al langer aanwezig is. Als gebruikers hun locatie al via Maps delen, wordt deze ook meteen in Vind mijn apparaat getoond. Vind mijn apparaat lijkt nu meer op de Zoek mijn-app van Apple, waarmee het ook mogelijk is om mensen te zoeken.

Googles app werkt overigens ook voor het vinden van apparaten iets anders. Voorheen kregen gebruikers bij het opstarten van de app een lijst met apparaten te zien. Als ze op een apparaat tikten, werd de locatie daarvan weergegeven. Nu opent de app direct een Google Maps-plattegrond waarop de gebruikers hun locatie zien en de locatie van alle verbonden apparaten in de buurt.