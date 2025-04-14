TSMC-fabriek in de Verenigde Staten start met productie Nvidia Blackwell-chips

De TSMC-fabriek in Phoenix, Arizona is gestart met het produceren van Nvidia Blackwell-chips. Daarnaast laat Nvidia weten dat het in samenwerking met Foxconn 'supercomputers' gaat produceren in Texas.

Het persbericht van Nvidia over de productie van Blackwell-chips in de VS is een toevoeging op wat ceo Jensen Huang onlangs in een interview vertelde. Toen werd namelijk bekend dat in ieder geval een deel van de nieuwste Nvidia-chips in de Verenigde Staten gemaakt wordt, maar het was officieel niet duidelijk waar precies. Nu laat het bedrijf weten dat de TSMC-faciliteiten in Arizona voor de productie van de chips verantwoordelijk zijn. Het is niet bekend welke exacte Blackwell-chips er daar gemaakt worden. De lokale bedrijven Amkor en SPIL werken aan de packaging en het testen van de in de VS geproduceerde chips.

Verder laat Nvidia weten dat het in samenwerking met Foxconn en Wistron werkt aan een productie-infrastructuur voor supercomputers. Dit doen de bedrijven respectievelijk vanuit Houston en Dallas, twee grote steden in de staat Texas. Naar eigen zeggen wordt de massaproductie van deze producten 'in de komende 12 tot 15 maanden opgevoerd'.

De nadruk van Nvidia op het starten van de productie van en het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor geavanceerde techproducten in de Verenigde Staten is een reactie op de recente internationale spanningen tussen de VS en onder meer China en Europa. Vanwege hoge importbelastingen en andere sancties vanuit de VS, en reacties daarop van getroffen landen als China, wordt er over een handelsoorlog gesproken. Bedrijven in de VS worden vanwege deze sancties gedwongen om meer lokaal te werk te gaan.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 20:33 74

14-04-2025 • 20:33

74

Lees meer

Foxconn ziet omzet flink stijgen door AI, maar waarschuwt voor instabiele wereld
Foxconn ziet omzet flink stijgen door AI, maar waarschuwt voor instabiele wereld Nieuws van 5 juli 2026
'TSMC pompt 100 miljard dollar extra in Arizona om VS-heffingen te ontwijken'
'TSMC pompt 100 miljard dollar extra in Arizona om VS-heffingen te ontwijken' Nieuws van 14 februari 2026
Amerikaanse TSMC-fabriek voltooit productie van eerste Nvidia Blackwell-wafers
Amerikaanse TSMC-fabriek voltooit productie van eerste Nvidia Blackwell-wafers Nieuws van 19 oktober 2025
Chips uit TSMC's fabriek in VS zijn tot 20 procent duurder dan die uit Taiwan
Chips uit TSMC's fabriek in VS zijn tot 20 procent duurder dan die uit Taiwan Nieuws van 24 juli 2025
LG ontwikkelt packagingtechniek voor chips, moet voor dunnere smartphones zorgen
LG ontwikkelt packagingtechniek voor chips, moet voor dunnere smartphones zorgen Nieuws van 3 juli 2025
'Amerikaanse leveranciers chipontwerpsoftware mogen niet meer aan China leveren'
'Amerikaanse leveranciers chipontwerpsoftware mogen niet meer aan China leveren' Nieuws van 29 mei 2025
TSMC ontkent gesprekken over joint venture met Intel
TSMC ontkent gesprekken over joint venture met Intel Nieuws van 17 april 2025
Gartner: Nvidia voor het eerst chipbedrijf met grootste omzet ter wereld
Gartner: Nvidia voor het eerst chipbedrijf met grootste omzet ter wereld Nieuws van 11 april 2025
Foto’s van vermeende RTX 5060 Ti-videokaarten bevestigen PCIe 5.0 x8-interface
Foto’s van vermeende RTX 5060 Ti-videokaarten bevestigen PCIe 5.0 x8-interface Nieuws van 11 april 2025
Nvidia maakt PhysX- en Flow-sdk's volledig opensource
Nvidia maakt PhysX- en Flow-sdk's volledig opensource Nieuws van 7 april 2025
'TSMC en Intel bereiken akkoord over joint venture voor chipfabrieken'
'TSMC en Intel bereiken akkoord over joint venture voor chipfabrieken' Nieuws van 4 april 2025
Nvidia-ceo wil honderden miljarden dollars in VS uitgeven aan elektronica
Nvidia-ceo wil honderden miljarden dollars in VS uitgeven aan elektronica Nieuws van 21 maart 2025
Bloomberg: TSMC's fabriek in VS haalt hogere yields dan thuislocatie
Bloomberg: TSMC's fabriek in VS haalt hogere yields dan thuislocatie Nieuws van 25 oktober 2024
TSMC gaat 2nm-chipfabriek bouwen in Verenigde Staten en krijgt miljardensubsidie
TSMC gaat 2nm-chipfabriek bouwen in Verenigde Staten en krijgt miljardensubsidie Nieuws van 8 april 2024
Meer producten en artikelen
Economie en maatschappij Nvidia Chipproductie Tsmc Verenigde staten

Reacties (74)

-Moderatie-faq
74
73
29
2
0
27
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Mark de Vaal 15 april 2025 07:41
Aan iedereen die denkt dat Biden dit geregeld heeft. Bron van TSMC zelf!

https://pr.tsmc.com/english/news/3210
piertje @Mark de Vaal15 april 2025 08:34
leest hetzelfde als tiktok's melding toen trump het tijdelijk had verbannen https://www.independent.c...tored-trump-b2682424.html\
gewoon bootlicking voor zijn grote ego
RobWu @Mark de Vaal15 april 2025 11:18
Natuurlijk schrijven ze dit. Ze weten hoe wispelturig Trump is.. ;)
korenpc @Merlijn_merlin14 april 2025 20:50
was deze fabriek niet onder Biden naar USA gehaald.

In 2024;

The White House announced Monday that it had signed a non-binding agreement with Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) to provide it with the funds for the Phoenix-based fabrication plants, or “fabs,” in addition to roughly $5 billion in government loans.

https://edition.cnn.com/2...ory-investment/index.html

Dus trump roept weer eens wat, maar dit komt dus niet door zijn beleid, maar is een vervolg van afspraken met ziin voorganger.
memphis @korenpc14 april 2025 20:56
Maar voor Biden was het wel weer Trump die toen al over een hoge invoerbelasting sprak. Overigens had de Telegraaf nog een leuk artikel dat Trump Musk en nog meer beursgangers flink hebben gescoord met de dip vorige week.
Bliksem B @memphis14 april 2025 23:14
Obama was daarvoor ook al bezig met het lokken van tsmc. Biden had heeft ook nog eens afgedwongen dat ASML niet meer zijn nieuwste apparatuur naar China ging verschepen.

Benieuwd of de 🇪🇺 ASML gaat gebruiken als stok achter de de deur. Stel je voor dat ASML gewoon geen machines meer levert aan Amerika... Hebben ze niks aan die nieuwe fabrieken.
NeverSettle @Bliksem B15 april 2025 02:37
ASML heeft US patenten (en onderdelen?) nodig voor de productie van hun machines.
MSalters
@NeverSettle15 april 2025 10:00
Amerikaanse patenten zijn alleen geldig in Amerika. Dat doet niet veel hier. De onderdelen zijn wél een probleem.
ZinloosGeweldig @MSalters16 april 2025 00:08
Heb je daar een bron van? Het lijkt me wel heel sterk dat ASML betaalt voor het gebruik van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven als die octrooien niet ook gewoon in Nederland geregistreerd zijn...
MSalters
@ZinloosGeweldig16 april 2025 14:01
Amerikaanse bedrijven kunnen ook Nederlandse patenten hebben, ja. Maar die Nederlandse patenten staan los van de Amerikaanse en kunnen dus ook los van elkaar verlopen
Euronitwit @NeverSettle15 april 2025 03:15
Je kan als het nodig is gewoon die patenten negeren.
Onderdelen kunnen misschien in Europa gemaakt worden als dat al niet gebeurt.
Mosterd @Euronitwit15 april 2025 06:06
Precies, daar heeft Europa de ACI voor. Alleen is het nog afwachten of ze die willen/moeten inzetten.
crazylemon @Bliksem B15 april 2025 08:55
Ik geef ASML/dat stokje nog 3-4 jaar, dan is China bij.
Nolimitski @crazylemon15 april 2025 09:05
China bouwt nog geen eens dergelijke machines. Dan zouden ze in 4 jaar bij zijn opeens.
crazylemon @Nolimitski15 april 2025 16:01
Nee, gewoon vol blijven houden die illusie.
Kernfusie: https://industrievandaag.nl/kunstmatige-zon-fusie/
Vliegende taxi: https://www.ad.nl/video/p...3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Er bestaan spook-fabrieken waar (bijna) geen mens rond loopt, waar robots andere robots bouwen
https://www.texspacetoday...ith-no-lights-no-workers/

Ik weet niet waarop je je ervaring baseert maar volgens mij moet je die gedachte een beetje bijstellen
thomas1907 @crazylemon16 april 2025 02:06
Je haalt heel andere dingen er bij dan de productie van chips 8)7
DigitalExorcist @crazylemon15 april 2025 09:30
Als zowel de EU als China slim zijn, gaan we verregaand met hen samenwerken. Ok, het is en blijft China dus je moet wel met één oog open slapen.. maar toch.

Je ziet nu al dat de EU en China weer om de tafel gaan rond de heffingen van EV's die van China naar Europa komen. Stel dat we die schrappen en dus beter gaan handelen met China, als één blok tegen Amerika. Dan hebben we toch twee grootmachten die een flinke deuk in de Amerikaanse economie kunnen slaan.

Stel dat we dat ook met bedrijven als ASML doen. Dan kan Intel wel opdoeken.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 15 april 2025 09:31]

Vlizzjeffrey @crazylemon15 april 2025 10:08
China loopt meer dan 10 jaar achter...
this @crazylemon16 april 2025 07:57
Je onderschat de complexiteit van die machines. Dat haal je niet op een paar jaar.
morrowyn @memphis14 april 2025 22:52
Een aantal senators zijn al bezig om onderzoek te starten.

https://www.banking.senat...ipulation-insider-trading
The Zep Man
@morrowyn15 april 2025 05:37
Een aantal senators zijn al bezig om onderzoek te starten.
In een land waar omgekeerd evenredig gehandhaafd wordt gebaseerd op hoeveelheid rijkdom zou ik daar niet veel van verwachten.
morrowyn @The Zep Man18 april 2025 09:45
Ik verwacht er ook helemaal niks van hoor, alleen gemeld dat een aantal senators een onderzoek willen starten.

Verder heeft b.v. Nanci Pelosi aantijgingen gehad van handelen met voorkennis. Hier is ook vrij weinig uitgekomen.
SuperDre @korenpc15 april 2025 00:01
Nou, zo snel kunnen ze echt niet zo'n fabriek opzetten en productie laten draaien, daar gaat normaal heel wat jaartjes overheen.
n4m3l355 @korenpc15 april 2025 04:11
Je mag je afvragen of TSMC en ook Biden dit niet zagen aankomen. Biden heeft last minute heel veel erdoor gedrukt al wetende dat Trump er een zooitje van gaat maken. Tuurlijk staat Trumphier op zn borst te kloppen, maar het is just de verwachtte chaos dat de aanzet voor veel bedrijven is om op voorhand gereed te zijn voor Trump. Zo zag je ook voor Trump aan het bewind kwam de export gigantisch toe samen naar de VS.
themadone @Merlijn_merlin14 april 2025 20:48
je kan zeggen wat je wilt, maar als dit zo door gaat mag China Taiwan gewoon hebben want het moment dat ze binnenvallen blazen we de fabs gewoon op. Het is een aparte strategie maar het scheelt de VS een oorlog.
Robbierut4 @themadone14 april 2025 20:52
Opblazen is niet eens nodig, die machines worden gewoon op afstand uitgeschakeld.

Maar met het huidige tekort aan chips en de grote afhankelijkheid van Taiwan denk ik niet dat China al snel binnen gaat vallen. Dat gaan veel landen/bedrijven niet leuk vinden.
themadone @Robbierut414 april 2025 20:57
nee maar als het gebeurt is de US wel ingedekt en zijn wij het bokje, daar komt die hele CHIPS act vandaan. En zo zie je maar dat welke president er ook zit de grote plannen gewoon altijd doorgaan.
Robbierut4 @themadone14 april 2025 21:07
Als ik de cijfers zo zie wordt 90% van de meest geavanceerde chips nogsteeds in Taiwan gemaakt. Dus die ene fabriek voor nvidia gpu's gaat echt de VS niet redden hoor bij een grote oorlog in Taiwan.

Verder is TSMC ook bezig in Duitsland toch, als europese vestiging? Naast dat ASML hier zit natuurlijk. Bakt zelf dan geen chips, maar zonder ASML red die fabriek in de VS het ook niet lang.
Nieuwevolger @Robbierut414 april 2025 21:52
De fabriek in Duitsland richt zich op de automarkt en daar worden chips gemaakt op een oudere node .
divvid @Nieuwevolger14 april 2025 23:00
en wat is er belangrijker? 1mln nvidia blackwells of 10mln auto's......gezien de prijs van die blackwells.......
close call.

[Reactie gewijzigd door divvid op 15 april 2025 09:38]

Sissors
@divvid15 april 2025 07:42
Als je een 4nm fabriek kan maken, kan je ook een 28nm fabriek neerzetten. Andersom is dat een heel stuk lastiger verhaal.
divvid @Sissors15 april 2025 09:43
Als je een 4nm fabriek kan maken, kan je ook een 28nm fabriek neerzetten. Andersom is dat een heel stuk lastiger verhaal.
ligt er aan wat je nodig hebt. Je hebt niet veel aan een 4nm fabriek als je grote hoeveelheden robuuste 28nm chips nodig hebt. Vooralsnog, prima dat er spreiding is.
Sissors
@divvid15 april 2025 10:16
Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel als je de kennis en kunde hebt om een 4nm fabriek te zetten, dan heb je ook de kennis en kunde om een 28nm fabriek neer te zetten. Andersom is dat zeker niet het geval. Dus als shit hits the fan, dan kan iemand die een 4nm fabriek kan neerzetten, ook wel het gebrek aan 28nm capaciteit oplossen. Terwijl wij zeker niet zomaar een 4nm fabriek kunnen neerzetten.
satya @Robbierut414 april 2025 20:58
Kans is dat het dit jaar al gebeurt. Er is net een grootscheepse oefening van de Chinezen rond Taiwan uitgevoerd en er zijn enorme landingsvaartuigen en mobiele kade vaartuigen afgebouwd om in korte tijd duizenden mensen aan land te kunnen zetten.

Musk heeft de productie van zijn spullen ook al uit Taiwan weg gehaald.
meowmofo @satya14 april 2025 22:06
China zal gek zijn om het al dit jaar te doen. Trump is hard op weg Amerika de afgrond in te krijgen. China hoeft alleen geduldig te wachten totdat Amerika zo ver heen is dat het z'n gang kan gaan.
satya @meowmofo14 april 2025 22:57
Dat zijn twee vliegen in een klap voor China, en Trump en zijn entourage moet het einde van dit jaar nog zien te halen, hoewel als 2025 klopt wordt op 20 april de noodtoestand uitgeroepen en het leger tegen de bevolking in gezet.
Standeman @satya14 april 2025 23:10
Zien te halen? Hij gaat gewoon zijn derde termijn in als hij het niet overleefd. En zo niet, pakt een andere sockpuppet zijn rol wel op.

Geopolitiek gezien is er een compleet andere weg ingeslagen en ik ben wat betreft blij dat ik in de eu woon. Verre van perfect, maar mondiaal gezien wel de beste plek.
_js_ @Robbierut414 april 2025 21:16
Als de VS besluit de fabrieken op te blazen dan kan China heel plausibel zeggen dat het niet hun schuld is dat er geen chips zijn.

En China kan al een tijd geen moderne chips meer kopen uit Taiwan, daarom heeft China zich zelfvoorzienend moeten maken de afgelopen jaren en is ze dat best wel goed gelukt. En ze hebben de know-how en menskracht om het laatste stukje ook wel te doen. Dus dit zal voor China absoluut geen reden zijn om zich in te houden.

De Verenigde Staten hebben nog eigen productiecapaciteit voor chips, dus die hebben ook niet gauw problemen, bij een oorlog hebben Intel en nVidia en AMD binnen een week een deal om de fabrieken van Intel te gebruiken.

Natuurlijk zal er veel minder productie zijn, dus exporteren zullen deze landen niet gaan doen, maar maakt dat uit?
Rusland heeft minder behoefte aan nieuwe technologie, die redden zich wel op 1 of andere manier.
Blijft over Europa, Afrika, landen zonder kennis en capaciteiten, en die kunnen zich opmaken om terug te gaan in de tijd. Natuurlijk zijn er Philips spin-offs en fabriekjes in Israel, maar die kunnen nooit voldoen aan de moderne eisen en grote vraag om relevant te zijn.
divvid @_js_14 april 2025 23:02
1 probleem..... die ASML machines in alle delen van de wereld stoppen gewoon zonder support.
milte001 @_js_15 april 2025 08:42
Ik ben net echt totaal niet met je eens. China heeft niet de mogelijkheden om moderne chips te maken. Je hebt enorm veel vakgebieden nodig, daarnaast een goede infrastructuur, en dan nog expertise in fabricage. Ja ze hebben ben vooruitgang gemaakt, maar lopen enorm achter. Vergelijk je computer van tien jaar geleden eens met die van nu. Dat is een enorm gat. Taiwan is een unieke bundeling van verschillende bedrijven die niet alleen chips maken, maar ook alles daar omheen. Een stuk silicium belichten is slechts een stap in het geheel. Ook dat landen zelfsvoorzienend kunnen zijn met een enkele fab hier of daar slaat echt nergens op. Met grote naam Intel komt de vs op ongeveer 10-15% van de markt. Wat denk je dat er met de Amerikaanse economie gebeurt als er onvoldoende chips zijn? Het verlies aan efficiëntie is zo groot dat het decennia aan rijkdom uitroeit. En dan kijken naar de globale toelevering van allerlei goederen. Denk je dat Mexico auto onderdelen kan maken zonder chips?

Ook dat omdat landen ineens minder afhankelijk worden van high tech omdat ze in oorlog zijn is gewoon niet waar. Het tegenovergestelde waarschijnlijk. Rusland heeft nog geen miljoen soldaten daar. Denk je dat de rest van de 140 miljoen mensen ineens geen chips meer nodig heeft? Verder hoe denk je dat Rusland het zou doen zonder chips in hun drones, raketten, nachtkijkers, vuurgeleidingssystemen, radars, en weet ik wat nog meer. Als je lokaal een technologische achterstand hebt speel je tegenwoordig dodelijk tikkertje met een first person drone en is je leven een paar honderd euro aan kostprijs.
blorf @Robbierut414 april 2025 22:45
Wel benieuwd wat ze daar willen gaan doen dan. Alle produktie in beslag nemen? Dan weten we zeker dat er een Europese vervanging komt voor micro-elektronica.
Sissors
@blorf15 april 2025 07:46
Finfets zijn ondertussen 10 jaar oud. We gaan nu spoedig gate-all-around transistoren krijgen. Er is geen enkel Europees bedrijf wat finfets kan maken voor massaproductie zover ik weet. ST Microeletronics is tot het verste gegaan uit mijn hoofd, met 28nm FDSOI. Dus zelfs als we morgen een bedrijf hadden die finfets gingen produceren, lopen we een decennium achter. En natuur, inhalen is sneller dan het vanaf nul ontwikkelen, maar we hebben morgen niet een bedrijf wat finfets kan produceren. We lopen echt heel ver achter op dit gebied op Azië en Amerika.
blorf @Sissors15 april 2025 09:02
Lijkt me alleen maar nog minder reden voor China om militair iets speciaals te doen in Taiwan. Volgens mij spelen ze 2 concurrerende partijen om in te dekken tegen externe bemoeienis.
aschja @Robbierut415 april 2025 07:27
Gevalletje reversed engineering dan.
willieverhoef @Merlijn_merlin14 april 2025 20:51
Deze fabrieken zijn denk ik niet de afgelopen 3 maanden gebouwd, maar in de 4 jaar ervoor.

nieuws: President VS ondertekent wet die miljardensubsidie voor chipsector vr...

[Reactie gewijzigd door willieverhoef op 14 april 2025 20:53]

k995 @Merlijn_merlin14 april 2025 21:01
Nope dit is dankzij de chipact van biden, die trumpie opgezegd heeft. Lol
SuperDre @k99515 april 2025 00:08
Nope, het ontwikkelen en bouwen was al begonnen tijdens Trump's eerste termijn. Biden heeft voornamelijk gezorgd dat ze goedkoper verder konden.
Honytawk @SuperDre15 april 2025 10:37
De bouw wiens plannen onder Obama zijn gemaakt.
Het enige Trump heeft gedaan is ze niet te veel in de weg gezeten.
SuperDre @Honytawk15 april 2025 23:09
Nou, geef maar aan waar dat dan staat, want ik kan daar niets van vinden, Trumps eerste termijn begon in 2017 ruim 3 jaar voor de aankondiging, in 2020, dat de constructie van de fabriek in 2021 zou gaan beginnen. En dat zijn ze pas gaan doen nadat Trump toen al productie van chips naar de VS wilde halen. Nytimes, 2020

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 15 april 2025 23:12]

secretqwerty10 @Merlijn_merlin14 april 2025 21:01
De desinformatietrein is al vertrokken zie ik.

Biden heeft dit voor elkaar gekregen.
SuperDre @secretqwerty1015 april 2025 00:04
Nou, ware het niet dat TSMC al tijdens Trump's eerste termijn begonnen was met deze fabriek. Dus de desinformatie is beweren dat het volledig dankzij Biden was.
thomas1907 @SuperDre16 april 2025 02:09
Trump zit je wel heel erg diep aan al die comments van je te zien. Die oude cheetos man is de VS onderhand wel in de afgrond aan het storten.

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 16 april 2025 02:09]

SuperDre @thomas190716 april 2025 10:39
Nouja, ben geen fan van de man, maar om 'je' haat voor die vent dan maar alles aan anderen toe te kennen klopt dan ook niet.
Loller1 @SuperDre16 april 2025 13:23
Als je credit wil geven, geef het dan aan de juiste mensen. Eerst en vooral was de rol van de Trump administratie voornamelijk "ja we willen dat je hier komt" zeggen, dreigementen de wereld in gooien en niet veel meer dan dat. Het was voornamelijk de overheid in Arizona die het werk om ze naar daar te krijgen deed, alsook de overheid van Phoenix. Verder is al het voornaamste werk juist onder Biden's administratie gebeurd en is het de CHIPS Act die ervoor heeft gezorgd dat TSMC (veel sneller) kon uitbreiden. In deze hele zaak wordt Trump's "bijdrage" vooral omschreven als "dreigen met belastingen op inkomsten".

Ik kan ook mensen uitnodigen om een feestje te houden, maar als het aan de volgende is om alles te organiseren gaat niemand zeggen dat dat mijn feestje was (om nog maar te zwijgen over de motivaties ervan).

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 16 april 2025 13:25]

Lev Nedkov @Merlijn_merlin14 april 2025 21:53
Gelukkig kan je zo'n fabriek in een korte tijd bouwen.....
Doe ff je MAGA petje af en denk na als een normaal mens
SuperDre @Lev Nedkov15 april 2025 00:06
De start van het ontwikkeleb en bouwen van deze fabriek begon dus al in Trump's eerste termijn.
RobWu @SuperDre15 april 2025 11:16
En gestart in de Obama termijn. Dus wat is je punt?
SuperDre @RobWu15 april 2025 23:12
Nou, geef maar aan waar dat dan staat, ik kan daar niets van vinden, Trumps eerste termijn begon in 2017 zo'n 3 jaar voor de aankondiging, in 2020, dat de constructie van de fabriek in 2021 zou gaan beginnen. En volgens de New York Times, in 2020, nadat Trump toen al productie van chips naar de VS wilde halen.
Lev Nedkov @SuperDre17 april 2025 06:28
Dat wist ik niet. Dank je wel voor je reactie
_Pussycat_ @Lev Nedkov15 april 2025 02:42
De clownsneus :+ doet me denken dat dit sarcastisch bedoeld was.
SactoriuS 15 april 2025 02:01
In arizona? Daar is al een extreem water tekort. De grote colorado rivier bereikt de zee niet eens. Laten we nog meer fabrieken bouwen die ***** veel water nodig hebben. Pfff.... This is america... Dont catch you slippin...
FinalLight 15 april 2025 06:50
Hoppaa RTX 5090 nu voor maar 7000 euro :)
crazylemon 15 april 2025 08:57
Kan iemand vertellen of deze ontwikkeling de marktvraag nu kan bedienen? Of eigenlijk, wat is het aandeel van productie van zo'n fabriek op de wereld markt.
RobWu @crazylemon15 april 2025 11:19
Waarschijnlijk is het grootste gedeelte voor lokaal gebruik.
Ik vermoed dat het voor de wereldwijde marktvraag niet echt een deuk slaat. Maar ik kan mij hierin vergissen.
Martinspire 14 april 2025 22:25
Dat is dan toch al best wel snel dan?

Een jaar geleden was het plan pas bekend gemaakt:
nieuws: TSMC gaat 2nm-chipfabriek bouwen in Verenigde Staten en krijgt miljar...

Dus dat hebben ze dan nog vrij vlot gedaan.
latka @Martinspire14 april 2025 22:34
"Met dat extra geld wordt een fabriek gebouwd naast de andere twee chipfabrieken die TSMC momenteel bouwt in de staat Arizona." Ze waren al even bezig. Het duurt 3 tot 5 jaar om zo'n ding neer te zetten. Ook in de USA en ook door TSMC.
SuperDre @Martinspire15 april 2025 00:09
Nee hoor, in 2020, nog het eerste termijn van Trump, zijn ze al begonnen met het ontwikkelen en bouwen van de TSMC fabrieken.
Honytawk @SuperDre15 april 2025 10:39
Als ze in 2020 zijn begonnen met bouwen waren de plannen er al voor 2020.
Trump heeft er niets mee te maken.
SuperDre @Honytawk15 april 2025 23:14
Nytimes, 2020
Trump's 1e termijn begon al begin 2017...
Loller1 @SuperDre16 april 2025 13:24
Constructie van de fabrieken is pas begonnen in juni 2021.
SuperDre @Loller116 april 2025 15:08
Ja, maar de voorbereidingen zijn al enkele jaren eerder begonnen, tijdens Trumps eerste termijn.
GeroldM 15 april 2025 02:33
Denk dat mensen onderschatten hoeveel uiterst gefilterd water een chipfabriek nodig heeft voor de produktie van chips. De mate van waterzuivering ook.
Sissors
@GeroldM15 april 2025 07:39
Welke mensen zouden dat onderschatten? Ik vermoed dat de mensen die bedenken wat de beste plaats is om die chip fabrieken neer te zetten, daar wel rekening mee houden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.