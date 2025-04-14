TSMC-fabriek in de Verenigde Staten start met productie Nvidia Blackwell-chips

De TSMC-fabriek in Phoenix, Arizona is gestart met het produceren van Nvidia Blackwell-chips. Daarnaast laat Nvidia weten dat het in samenwerking met Foxconn 'supercomputers' gaat produceren in Texas.

Het persbericht van Nvidia over de productie van Blackwell-chips in de VS is een toevoeging op wat ceo Jensen Huang onlangs in een interview vertelde. Toen werd namelijk bekend dat in ieder geval een deel van de nieuwste Nvidia-chips in de Verenigde Staten gemaakt wordt, maar het was officieel niet duidelijk waar precies. Nu laat het bedrijf weten dat de TSMC-faciliteiten in Arizona voor de productie van de chips verantwoordelijk zijn. Het is niet bekend welke exacte Blackwell-chips er daar gemaakt worden. De lokale bedrijven Amkor en SPIL werken aan de packaging en het testen van de in de VS geproduceerde chips.

Verder laat Nvidia weten dat het in samenwerking met Foxconn en Wistron werkt aan een productie-infrastructuur voor supercomputers. Dit doen de bedrijven respectievelijk vanuit Houston en Dallas, twee grote steden in de staat Texas. Naar eigen zeggen wordt de massaproductie van deze producten 'in de komende 12 tot 15 maanden opgevoerd'.

De nadruk van Nvidia op het starten van de productie van en het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor geavanceerde techproducten in de Verenigde Staten is een reactie op de recente internationale spanningen tussen de VS en onder meer China en Europa. Vanwege hoge importbelastingen en andere sancties vanuit de VS, en reacties daarop van getroffen landen als China, wordt er over een handelsoorlog gesproken. Bedrijven in de VS worden vanwege deze sancties gedwongen om meer lokaal te werk te gaan.