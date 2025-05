Micron ontwikkelt eerste PCIe 6.0-datacenter-ssd en claimt snelheden tot 26GB/s

Micron heeft als eerste bedrijf een PCIe 6.0-ssd voor datacenters ontwikkeld. Het bedrijf claimt daarbij dat de drive in kwestie snelheden tot 26GB/s haalt. De geheugenmaker deelt verder weinig details over de ssd.

Micron bevestigt de ontwikkeling van zijn PCIe 6.0-drive in een persbericht. De fabrikant noemt geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden. Micron zal naar eigen zeggen meer details over de ssd delen tijdens de Flash Memory Summit 2024, die deze week plaatsvindt.

De PCIe 6.0-drive wordt bij release vooral gericht op enterprisedoeleinden. Micron benoemt bijvoorbeeld het trainen van AI-modellen, waarvoor grote datasets nodig zijn. Momenteel biedt Micron daarvoor zijn 9550-ssd, die beschikbaar is in capaciteiten tot 30TB en sequentiële leessnelheden tot 14GB/s haalt. Micron deelt geen details over de beschikbaarheid van zijn PCIe 6.0-drive.

De PCIe 6.0-standaard werd in 2022 al afgerond. De interconnectstandaard verdubbelt de snelheden ten opzichte van PCIe 5.0. Op een interface met vier lanes, zoals gebruikelijk is bij ssd's, bedraagt de theoretische snelheid van PCIe 6.0 daarmee maximaal 32GB/s.