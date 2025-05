Amerikaans ministerie van Handel legt TSMC exportverbod op

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft TSMC een exportverbod opgelegd. Hierdoor mag de Taiwanese chipfabrikant bepaalde AI-chips en gpu’s niet meer exporteren naar China. TSMC had Chinese klanten al ingelicht over een productiestop van bepaalde geavanceerde AI-chips.

Volgens Reuters gaat het om AI-chips die op een 7nm-procedé of beter van TSMC gebakken worden en kunnen worden ingezet in AI-acceleratoren en gpu’s. Het is niet duidelijk hoe lang het exportverbod van kracht zal zijn.

Het exportverbod komt er nadat de Amerikaanse overheid een onderzoek heeft ingesteld naar hoe Huawei een AI-chip, de Huawei Ascend 910B, heeft kunnen maken met technologie van TSMC. Onderzoeksbedrijf TechInsights had dit eind oktober ontdekt. De Taiwanese chipfabrikant TSMC had de bevindingen van TechInsights gecommuniceerd aan de Amerikaanse overheid en vermoedde dat een van zijn klanten een partij chips had doorgesluisd naar Huawei. De leveringen naar die klant zouden inmiddels zijn gestopt. TSMC heeft zijn Chinese klanten naar aanleiding van dit voorval in november en oktober al geïnformeerd over een productiestop van sommige AI-chips. Die stop zou vandaag van kracht zijn gegaan.

De Verenigde Staten hebben bedrijven zoals Nvidia en AMD in 2022 via exportrestricties verboden om krachtige chips naar China uit te voeren. Ook niet-Amerikaanse fabrikanten, zoals TSMC, mogen geen AI-processors met Amerikaanse technologie meer aan China leveren. Tweakers schreef een uitgebreid achtergrondartikel over deze maatregel.