Financial Times: TSMC gaat productie van AI-chips voor China beperken

TSMC heeft Chinese chipontwerpers ingelicht dat het de productie van hun geavanceerdste AI-chips opschort. Dat beweert de Financial Times. De chipbakker zou dit doen terwijl de Amerikaanse overheid onderzoekt hoe Huawei een AI-chip kon maken met technologie van TSMC.

De zakenkrant schrijft dat TSMC vanaf komende maandag geen AI-chips meer maakt voor Chinese klanten indien ze een 7nm-procedé of beter gebruiken. Toekomstige leveringen van deze klasse worden naar verluidt onderworpen aan een goedkeuringsproces, waarbij de Amerikaanse overheid waarschijnlijk betrokken zou zijn. Naast Chinese techgiganten zoals Alibaba en Baidu zal de maatregel naar verwachting ook een sterke impact hebben op chipstart-ups.

De VS heeft Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia en AMD al verboden om krachtige chips naar China uit te voeren. Ook niet-Amerikaanse fabrikanten, zoals TSMC, mogen geen AI-processors met Amerikaanse technologie aan China leveren. De vermeende beslissing van TSMC valt samen met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Handel naar hoe TSMC mogelijk de exportcontroles heeft geschonden door chips te leveren aan een Chinese klant, die uiteindelijk bij Huawei zijn terechtgekomen. De fabrikant zou inmiddels geen chips meer leveren aan deze onbekende klant.

Volgens de Financial Times heeft dit TSMC aangespoord om zijn interne controles aan te scherpen en preventief te voldoen aan mogelijk verstrengde exportcontroles. Het bedrijf zou vooral willen vermijden dat het als onbetrouwbaar of niet bereidwillig wordt beschouwd door de VS, nu Donald Trump is herverkozen als president.