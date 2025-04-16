Nvidia: exportbeperking op H20-chips naar China kost 5,5 miljard dollar

De nieuwe exportbeperking op halfgeleiders naar China gaat Nvidia 5,5 miljard dollar kosten, meldt de chipfabrikant. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Nvidia voortaan toestemming moet vragen aan de Amerikaanse overheid om zijn H20-chips naar China te exporteren.

Nvidia zegt in een document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat de resultaten over het huidige kwartaal, dat tot eind april duurt, naar verwachting 5,5 miljard dollar aan kosten zullen omvatten die verband houden met de H20-chips. Als reden hiervoor wordt de door de Amerikaanse overheid vereiste vergunning genoemd voor de export naar China en enkele andere landen.

De chipfabrikant heeft voortaan een exportlicentie nodig om H20-gpu's naar China en een aantal andere landen te exporteren, vanwege zorgen dat de chips worden ingezet voor militaire doeleinden. De H20-chips werden juist ontworpen om de exportbeperkingen te omzeilen die onder de vorige Amerikaanse president Joe Biden werden opgelegd.

Nvidia werd op 9 april al ingelicht door de Amerikaanse overheid over de nieuwe exportregels. Volgens ingewijden had Nvidia Chinese klanten vorige week nog niet gewaarschuwd over de beperkingen, meldt persbureau Reuters.

In februari maakte Nvidia bekend dat de omzet van het bedrijf in 2024 meer dan verdubbeld was vergeleken met een jaar eerder. China is een van de grootste markten voor Nvidia. Het bedrijf ontving begin dit jaar al 18 miljard dollar aan H20-bestellingen.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 12:30
32 • submitter: wildhagen

16-04-2025 • 12:30

32

Submitter: wildhagen

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Reacties (32)

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TheProst 16 april 2025 13:02
Dit zijn dan dus extra kosten? Dat is wel belachelijk veel. Ik ben dan wel benieuwd of deze licentie 5,5mj kost of dat nu het exporteren zonder licentie 5,5mj kost. Ook is dan nog de vraag hoeveel chips gaan ze exporteren.
Klaus_1250 @TheProst16 april 2025 13:12
Er zullen 5.5 miljard aan kosten zijn, maar dat kunnen om heel diverse kosten gaan. En soms heeft het ook gewoon met allocatie van kosten te maken. Een groot deel zal hem in extra voorraad gaan zitten, chips die men wel heeft gemaakt en nu langere tijd op de plank blijven liggen totdat export licenties op orde zijn OF totdat andere verkopers gevonden zijn.
smartsys @Klaus_125016 april 2025 13:51
Een groot deel van deze chips is nog niet gemaakt. Daar zijn alleen opdrachten voor gegeven maar daar zijn ook kosten mee gemoeid. TSMC heeft productie capaciteit gealloceerd en ook inkopen hierop voorbereid.

Als ik het artikel goed lees heeft nVidia een workarround bedacht voor een beperking die eerder al was opgelegd. Oftewel de vorige regering van Biden had had gezegd dat "abc" niet meer mocht worden geëxporteerd. nVidia dacht slim te zijn door een "abd" te fabriceren om zo om die beperkingen heen te kunnen. Je kon er natuurlijk de klok op gelijk zetten dat zeker de Trump regering het liefst helemaal niets meer aan hoogwaardige technologie en producten naar China exporteert. Die hebben nu gewoon de regels duidelijker gesteld waardoor de workarround van nVidia niet meer lukt. Oftewel ze zullen moeten bloeden en een beetje is dit eigen schuld.
themadone @smartsys16 april 2025 13:59
Die productie capaciteit kan dan mooi naar de nieuwe RTX serie zodat daar de prijzen van omlaag kunnen, wishfull thinking ik weet het maar toch.
South_Styler @TheProst16 april 2025 13:04
Nee, het is in feite omzet verlies. Ze kunnen de producten niet verschepen waardoor ze dus 5,5 miljard dollar aan omzet mislopen.
Juliuth @South_Styler16 april 2025 13:18
Alsof ze dit niet gewoon doorberekenen aan de consumer.
South_Styler @Juliuth16 april 2025 13:49
Vanwaar zouden ze dit moeten doorberekenen aan de consumenten? Je kunt deze kaarten niet (makkelijk) kwijt aan China, tegelijkertijd schreeuwt iedereen voor AI kaarten waar deze specifiek voor gemaakt zijn. Kortom, ze zullen zeker wel kopers vinden. Tegelijkertijd, als ze deze kaarten wel hadden kunnen verkopen hadden de klanten die nu deze kaart kopen andere (duurdere) kaarten kunnen verkopen.
Het belangrijkste aan dit bericht is tweedelig; investeerders op de hoogte houden plus “druk” zetten voor verandering op de export. Dat laatste zal onder de huidige regering niet zo snel plaatsvinden.
evandj @South_Styler16 april 2025 18:19
Niet makkelijk klopt, niet onmogelijk. Ze verkopen de kaarten aan landen waar (voorlopig) nog geen sancties tegen lopen en die verkopen het dan wel door aan China. Dan kan Trump op zijn kop staan zoveel hij wil, Nvidia heeft niets illegaals gedaan, ze hebben hun producten geëxporteerd naar landen zonder sancties (voor zover die nog bestaan), wat die er dan mee doen is Nvidia hun probleem niet. Was onlangs toch nieuws dat er Amerikaanse chips in apparatuur van Huawei was gevonden? Weet niet of Hong Kong ook op de sanctielijst staat maar is in feite ook China, ook al is het officieel een aparte regio.
Patriot @Juliuth16 april 2025 14:39
Als ze dit kunnen afwikkelen op de consumenten dan impliceert dat dat ze nu omzet laten liggen door lagere prijzen te rekenen voor hun consumentenproducten.
k995 @Juliuth16 april 2025 18:36
Zo eenvoudig is dat niet, hogere prijzen betekend lagere verkopen kan je net zo goed 5,5 miljard mislopen
flurb 16 april 2025 13:03
Volgens mij is Nvidia vooral beperkt in haar productie capaciteit, die misgelopen omzet maken ze met andere afnemers die nu niet kunnen afnemen, wel weer goed.
sapphire @flurb16 april 2025 13:41
Zeker dat ze beperkt zijn in hun productiecapaciteit, ze hebben die namelijk niet en kopen alles in bij TSMC.
jumjum 16 april 2025 12:42
mhh dan gaan ze misschien wel meer GPU bakken :D
JWL92 @jumjum16 april 2025 12:51
nieuws: TSMC-fabriek in de Verenigde Staten start met productie Nvidia Blackw...
jumjum @JWL9216 april 2025 13:16
_/-\o_
BruceLee 16 april 2025 12:45
Heel goed en nu een 5090 voor msrp…
Umbrah
@BruceLee16 april 2025 13:51
Het klinkt heel lullig, maar gezien het feit dat gaming nog maar 8% van de omzet is van nVidia, met bovendien de laagste marges, denk ik niet dat dit gaat gebeuren. De aandeelhouders (waar jij 90% zeker ook een van bent) willen nou eenmaal omzet zien. Dat valt in gaming niet te halen, zeker als je dezelfde vierkante centimeters dure wafer (één 4nm wafer kost tussen de $18k en $20k, hoewel ik ook 15k heb gezien)) chips kan halen die meer omzet halen. Per wafer halen ze tussen de 39 en 27 goede dies van de chip die in de RTX5090 zit. De slechte dies zijn 'verlies' en worden 5080's of iets anders. De "chip" op de GPU kost dan dus tussen de $385 en de $670. Ga je die doorverkopen aan "toch nooit blij" gamers voor een minimale marge, of ga je ze verkopen als een AI serverchip met bijna 10x zoveel marge?

Wat zou jij, als aandeelhouder (via je pensioenfonds) willen?
UniQue1992 @BruceLee16 april 2025 13:35
Wat nog steeds belachelijk hoog geprijsd is.
BzR @BruceLee16 april 2025 19:58
Mag wel een onsje minder zijn hoor :)
petermetroid 16 april 2025 12:45
Ik heb zeker geen medelijden met Nvidia. Ze hebben er zo veel hufterige praktijken op na gehouden. Toch een soort karma.
TheDeeGee @petermetroid16 april 2025 13:04
Na bijna 15 jaar NVIDIA heb ik inmiddels ook een 180 gemaakt. Mijn volgende upgrade zou zo maar eens AMD kunnen zijn.
petermetroid @TheDeeGee16 april 2025 13:10
Goede keuze! Dit is de enige manier om de zaken te veranderen. Stemmen met je portemonnee.
SuperDre @petermetroid16 april 2025 15:06
Maar AMD doet niet anders dan Nvidia, dus dan ben je toch wel een beetje hypocriet.
SoldierOfOrange 16 april 2025 12:46
Ik kan niet zeggen dat ik medelijden met ze heb.
GoogleWave 16 april 2025 12:57
iedereen juicht maar Nvidia gaat de GPUs gewoon nog duurder maken dan voor consumenten
smartsys @GoogleWave16 april 2025 14:14
Met het risico dat nog meer consumenten naar AMD overstappen? Ze balanceren nu al op de rand. AMD biedt niet langer de ultieme performance, maar wel gewoon goede mainstream producten voor een degelijke prijs. Hoe groter je dat gat maakt, hoe minder klanten uiteindelijk nog de ultieme performance kunnen/willen betalen.
k995 @smartsys16 april 2025 18:37
idd de 5060 is al lager van prijs dan de 4060 toen die uitkwam
Patriot @GoogleWave16 april 2025 14:43
iedereen juicht maar Nvidia gaat de GPUs gewoon nog duurder maken dan voor consumenten
Je suggereert dat ze hun prijzen kunnen verhogen om dit omzetverlies te compenseren, maar als dat zo makkelijk is waarom verhogen ze die prijzen dan niet sowieso?
oef! 16 april 2025 13:44
AMD zal ook geraakt worden zoals beschreven in een ander Reuters artikel:

A U.S. Commerce Department spokesperson said late on Tuesday that it was issuing new licensing requirements for exports of chips including Nvidia's H20, AMD's (AMD.O), MI308 and their equivalents.
...
AMD did not immediately respond to a request for comment. Its shares were down 7% in after-hours trading.
droofx 16 april 2025 14:24
Dat toestemming of een licentie nodig is voor export naar China wil niet zeggen dat dat elke keer geweigerd wordt. Dus misschien vallen de kosten voor NVIDIA wel mee
GorgeousMetal 16 april 2025 14:25
De koers van ASML kende hierdoor ook een val van -7% op de beurs dus dit werkt op meerdere fronten door.

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