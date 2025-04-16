Nvidia: exportbeperking op H20-chips naar China kost 5,5 miljard dollar

De nieuwe exportbeperking op halfgeleiders naar China gaat Nvidia 5,5 miljard dollar kosten, meldt de chipfabrikant. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Nvidia voortaan toestemming moet vragen aan de Amerikaanse overheid om zijn H20-chips naar China te exporteren.

Nvidia zegt in een document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat de resultaten over het huidige kwartaal, dat tot eind april duurt, naar verwachting 5,5 miljard dollar aan kosten zullen omvatten die verband houden met de H20-chips. Als reden hiervoor wordt de door de Amerikaanse overheid vereiste vergunning genoemd voor de export naar China en enkele andere landen.

De chipfabrikant heeft voortaan een exportlicentie nodig om H20-gpu's naar China en een aantal andere landen te exporteren, vanwege zorgen dat de chips worden ingezet voor militaire doeleinden. De H20-chips werden juist ontworpen om de exportbeperkingen te omzeilen die onder de vorige Amerikaanse president Joe Biden werden opgelegd.

Nvidia werd op 9 april al ingelicht door de Amerikaanse overheid over de nieuwe exportregels. Volgens ingewijden had Nvidia Chinese klanten vorige week nog niet gewaarschuwd over de beperkingen, meldt persbureau Reuters.

In februari maakte Nvidia bekend dat de omzet van het bedrijf in 2024 meer dan verdubbeld was vergeleken met een jaar eerder. China is een van de grootste markten voor Nvidia. Het bedrijf ontving begin dit jaar al 18 miljard dollar aan H20-bestellingen.