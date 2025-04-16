Omzet X daalde met 66 procent in het Verenigd Koninkrijk na overname Elon Musk

De omzet van het socialemediaplatform X daalde met 66,3 procent in 2023, het jaar na de overname door miljardair Elon Musk. Als reden van de forse daling noemt het bedrijf de lagere advertentie-uitgaven vanwege zorgen over merkveiligheid en contentmoderatie.

De omzet van X bedraagt in 2023 69,1 miljoen Britse pond (80,7 miljoen euro), een daling van 66,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf volgens The Guardian deze week heeft ingediend bij het Companies House, het Britse equivalent van de Kamer van Koophandel. In 2022 haalde het bedrijf nog een omzet van 205,3 miljoen pond (239,7 miljoen euro). Ook de winst daalde, van 5,6 miljoen pond (6,5 miljoen euro) in 2022 naar 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) in 2023.

Ondanks de omzetproblemen behaalde X in maart van dit jaar voor het eerst weer een waarde van 44 miljard dollar, hetzelfde bedrag dat Musk in 2022 betaalde voor het toenmalige Twitter. Musk kondigde vorige maand ook aan dat zijn AI-bedrijf xAI zijn platform X overneemt voor 33 miljard dollar in aandelen. Dat bedrag is exclusief 12 miljard dollar aan schulden, wat de totale waarde van X nu op zo'n 45 miljard dollar brengt.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 13:27 71

16-04-2025 • 13:27

71

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Reacties (66)

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markg85 16 april 2025 13:47
Dat het weer 44 miljard waard is is gewoon een boekhoudkundige smerige truc. Je heb twee bedrijven waar de 1 winstgevend is en de ander het probleemkindje met veel schulden. Ja, dan kan je vrolijk zeggen dat je het "overneemt" voor elk verzonnen bedrag en dat is dan de "waarde" die het heeft. Maar het is geen realistische waarde en al helemaal geen werkelijke waarde van die x puinhoop.

Daarnaast is schulden hebben ook een belasting voordeel, zeker als het om mega bedragen gaat. Dus voor xAi zal dit op papier gunstig uitpakken in belastingen.

Zo ontstaan luchtbellen. Wanneer zal deze knappen? Zal een leuke X-plosie zijn 8)7
tweakuwe @markg8516 april 2025 14:17
Kwa dividenden is X zwaar overgewaardeerd, maar het bereik dat X geeft is niet zo drastisch gedaald als dat in 2022-2023 werd voorspeld door veel mensen. De enige serieuze concurrent is Meta's Threads, en dat wordt vooral veel naast X gebruikt en niet in plaats van als het aankomt op de veel gevolgde kanalen (politici, nieuws media, beroemdheden, etc.).

Veel bedrijven die stopten met adverteren op X (of toen nog Twitter) zijn ook weer stilletjes teruggaan. Het zal mij dan ook weinig verbazen als de omzet cijfers weer flink gestegen zijn in 2024. In 2023 maakte X ook nog gewoon winst volgens de bron die in dit artikel wordt aangehaald (een winst die ook beduidend lager was dan voorgaande jaren en totaal in het niets staat bij de marktwaarde van X toen, nu, en op enige tijd daar tussenin).

Ik vind het dan ook verre van vreemd dat X nu ongeveer evenveel waard is als in 2022. X bezitten heeft nou eenmaal een waarde die groter is dan alleen de jaarlijkse winst. Zo was het een belangrijke factor bij de verkiezingen in de VS vorig jaar. Het is meer een NGO dan een klassieke onderneming vanuit een waarde perspectief.
markg85 @tweakuwe16 april 2025 14:38
Er zijn wel degelijk hele goede alternatieven voor X. Threads mss in de US alleen maar BlueSky is toch zeker wel een goed alternatief.

Er spelen alleen aan paar problemen. Hoewel BlueSky naar mijn idee al wel het critical mass punt heeft bereikt is X nog steeds de leidende in deze categorie (microblogging/shitposting). Wat nu wel wordt gedaan aan de X kant is simpelweg censuur. Post jij linkjes naar platforms die Musk niet leuk vindt dan krijg je op zijn minst een algoritmisch "meh, niet belangrijk" al zijn er ook zat type links die simpelweg gebanned zijn tot in het uiterste geval waar je zelf gebanned wordt. Volgens mij heet dat allemaal sensuur. Zo krijg je wel een platform dat zichzelf lang in stand weet te houden ook met goede alternatieven.

Op een gegeven moment komt er wel een kantelpunt waar X leegloopt en BlueSky (of wat dan ook het alternatief is) een enorme groeispurt krijgt.
aikebah @markg8516 april 2025 15:15
Volgens mij heet dat allemaal sensuur. Zo krijg je wel een platform dat zichzelf lang in stand weet te houden ook met goede alternatieven.
Nee, dat heet moderatie, het heet censuur als dat vanuit overheid of religieuze autoriteit wordt opgelegd.

https://www.vandale.nl/gr...erlands/betekenis/censuur
Martinez- @aikebah16 april 2025 16:09
Maar Musk is onderdeel van een overheidsorgaan en daarmee zou je het als censuur kunnen bestempelen. Het is allang duidelijk dat meneer Musk X niet gekocht heeft voor de lol, maar om invloed uit te kunnen oefenen.
Zwarte_os @aikebah16 april 2025 16:33
De van Dale heeft geen ultieme autoriteit op de betekenis van woorden.
censuur stamt af van het latijnse woord censura en de etymologie gaat specifiek in op groepen met macht (zoals een overheid of kerk). Aangezien Twitter een platform is met het zeer groot bereik en iets onderdrukt/modereert op basis van minachting spreek je zeer zeker van censuur.
Pykenike @markg8517 april 2025 00:50
Het gebruik en het engagement op bluesky is gewoon tanende hoor, hoe hard er ook wordt gedaan alsof het het nieuwe x wordt omdat mensen en traditionele media musk stom vinden.

https://bsky.jazco.dev/stats
markg85 @Pykenike17 april 2025 02:57
Zoom ietsje verder uit.

Al geef ik ook gelijk toe, die trend is niet omhoog. Ze moeten het blijkbaar hebben van de korte hevige spikes up waar dan uiteindelijk weer de helft na verloop van tijd ook weer afhaakt. Uiteindelijk groei je zo ook wel maar dat is niet hoe je wil groeien lijkt me.

Misschien zijn ze toch nog niet op de critical mass waar ik dacht dat ze zaten.
svennd @markg8516 april 2025 14:05
De waarde is wat er een gek voor wil geven. Zo werkt de wereld.
DevWouter @svennd16 april 2025 14:13
Ik denk dat je het punt mist, Elon verkoopt zijn eigen bedrijf aan zichzelf voor een bepaalde waarde waardoor het op papier weer die waarde heeft.

Het is alsof ik een WC-rol aan mezelf verkoop voor een waarde van 1 miljard. Op papier maakt het niks uit, mijn schuld van 1 miljard kan ik wegstrepen tegen mijn aankoop van 1 miljard. Echter ik kan vervolgens wel de velletjes verkopen voor duizenden euro's.

En in dit scenario zijn de velletjes WC-papier aandelen.
svennd @DevWouter16 april 2025 14:17
De laatste redelijke waardebepaling was door Musk zelf, in 2022. Jij kunt vinden dat de waarde sterk gedaalt is, maar tot iemand het koopt is dat een waarde.

Ik vind de banaan met ducktape ook geen 6.4m $ waard.
DevWouter @svennd16 april 2025 14:19
Ik vind de banaan met ducktape ook geen 6.4m $ waard.
De maker van het kunstwerk ook niet. ;)
De laatste redelijke waardebepaling was door Musk zelf, in 2022. Jij kunt vinden dat de waarde sterk gedaalt is, maar tot iemand het koopt is dat een waarde.
Mijn post bevat uitleg, geen oordeel. ;)
Jan VP @svennd16 april 2025 14:48
Is "waardering" de boekhoudkundige term? Of niet nodig wegens niet meer beursgenoteerd?
Left @svennd16 april 2025 17:02
Musk probeerde er vervolgens onderuit te komen, hij heeft zelfs in aangevoerd dat X helemaal geen 44 miljard waard was en een lager bod van 31 miljard geprobeerd te doen. Zie die Wikipedia link van je.
dgtazzman81 @svennd16 april 2025 14:56
De desbetreffende banaan heeft dan ook geen aandeelhouders die de dupe (kunnen) worden van de kunstenaar, wat dat betreft ligt het toch aanzienlijk anders. Ik weet dat X en xAI niet beursgenoteerd zijn, maar er zijn nog altijd manieren om als geaccrediteerde investeerder zichzelf in te kopen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 16 april 2025 18:30]

MSalters @DevWouter16 april 2025 14:57
ik kan vervolgens wel de velletjes wc papier verkopen voor duizenden euro's.
Als je extreem naïeve kopers kunt vinden, misschien. En zijn die niet zo dom dat je de hele truc met schijnwaardering wel nodig hebt?

X is van de beurs gehaald, dus aandelen ervan verkopen kan niet zomaar. Dan moet je weer een IPO doen.
jvdberg @svennd16 april 2025 14:11
Maar als de koper en verkoper dezelfde gek zijn, wordt het natuurlijk wel een beetje dubieus
XelaRetak @svennd16 april 2025 14:13
In dit geval is het de gek die al eigenaar is. Dus niet bepaald raakvlak met je opmerking.

Hij verplaatst het van z'n linkerbroekzak naar z'n rechterbroekzak om voordeel te behalen. Dat is absoluut geen waardebepaling.
Patriot @svennd16 april 2025 14:34
De waarde is wat er een gek voor wil geven. Zo werkt de wereld.
Tot op zekere hoogte. Er zijn ook andere manieren om waardebepalingen te doen, en die zijn voor heel veel praktische scenario's niet minder relevant. Het zou natuurlijk ook heel erg gek zijn als er sprake zou moeten zijn van een overdracht voor een waardebepaling, dan is een bedrijf met een miljoenenomzet dat nog nooit van eigenaar is gewisseld niets waard en een failliet maar nog niet opgeheven bedrijf nog net zoveel waard als de laatste keer dat het van de hand is gedaan.
markoverklift @markg8516 april 2025 14:41
Dit is inderdaad niets minder dan "the big short" waardoor de we depressie van 2007 hadden en o.a. fortis bank is omgevallen.

Daar combineerden de banken en instanties hoge risico leningen (B, CCC, CC, etc.) met lage risico leningen (AAA) om zo gemiddeld wel goed uit te komen en zo geen alarm bellen af te laten gaan. Niemand wil B of lager hebben als het een op zichzelf staand risico is, maar in de mix was dat blijkbaar geen probleem. Tot 2007.

En blijkbaar heeft meneer Musk van dit trucje geleerd, want iedereen wil geld pompen in AI om dat het nu een hot item is en zo worden ze gedwongen om ook in z'n paradepaartje X geld te steken.
Left @markg8516 april 2025 16:58
Klopt, de tekst in het artikel slaat de plank helemaal mis. Niemand behalve Elon zelf weet wat X waard is. Die zogenaamde waarde van 44 miljard betekent niets, het is wat Elon zelf heeft besloten dat zijn eigen xAi ervoor gaat betalen. En dat zal hoogstwaarschijnlijk eerder een te hoog dan een te laag bedrag zijn.
Rob_Dielemans 16 april 2025 13:32
Is sinds de overname niet ook de kosten van X drastisch gedaald? Dat mis ik in dit plaatje.
brinkdinges @Rob_Dielemans16 april 2025 13:46
De omzet is 160 miljoen euro gedaald, de winst is slechts 5 miljoen gedaald. Dus ja, ze hebben flink in de kosten gesneden. Knap dat ze alsnog winst hebben gemaakt.

De waardering van 45 miljard is natuurlijk wel heel random en toevallig, net een miljardje meer dan het aankoopbedrag. Maar dat is makkelijk te managen als je zowel koper als verkoper bent.

[Reactie gewijzigd door brinkdinges op 16 april 2025 13:47]

sircampalot @brinkdinges16 april 2025 14:14
Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt.
Je kunt ook stellen dat zowel de omzet als de winst gedeeld door 3 is gegaan.
Op die manier is de marge gelijk gebleven, het bedrijf is gewoon kleiner is geworden.
brinkdinges @sircampalot16 april 2025 17:14
Dat is in de praktijk niet hoe een bedrijf werkt. Meestal daalt de omzet om een (on)verklaarbare reden snel en lopen je kosten gewoon voorspelbaar door. Dan spot je de trend en ga je ingrijpen om de kosten te verlagen of de inkomsten te verhogen. Als dat niet werkt is je totale winst zo verdampt.

Bij een bedrijf zonder vaste kosten, of met veel inkoop en weinig voorraad, zou het kunnen de winst evenredig met de omzet daalt. Maar bij softwarebedrijven werkt dit meestal niet zo.
Epidemias @brinkdinges16 april 2025 14:35
Winst is ook relatief. Als je alle investeringen in het bedrijf stopzet (zoals het vervangen van servers), is dat positief voor je winst op korte termijn, maar desastreus op lange termijn.
0b1 16 april 2025 13:31
Sinds kort ook gestopt met X. Gewoon de aanbevelingen en wat ik erop te zien kreeg was totaal niet meer relevant naar mijn goesting. Heb ook jarenlang gebruik kunnen maken van de API voor privé projecten wat geweldig werkte. Maar zonder pardon werd dit stopgezet met als antwoord dat ik moest betalen en dat het voor spam/scam werd gebruikt door mij. Zelfs mijn account was blocked.
Verwijderd @0b116 april 2025 14:08
Wat ik te zien kreeg viel voor mij wel mee, behalve dan de door de strot geduwde berichten van de eigenaar.

Ik keek al niet zo vaak meer sinds de overname, maar nam toch maar de moeite om het account op te zeggen.
C00P 16 april 2025 13:35
Maakt allemaal niet veel uit, een tool die de democratie kan afbreken mag wat geld kosten.
hansotten 16 april 2025 14:03
Ik ben weg van X. Al was de misinformatie, spam en gescheld nog weg te filteren, een eigenaar die zich zo gedraagt (alles is te koop, ook stemmen in democratie) kan ik niet tolereren.
TheBigBorg 16 april 2025 13:30
Mooi hoe zoiets pas in het nieuws komt nadat het alweer beter gaat. Ik bedoel, cijfers van 2023 hebben ze al wel een tijdje. Dus het moment van indienen van die jaarrekening is wel tactisch uitgekozen lijkt me.

[Reactie gewijzigd door TheBigBorg op 16 april 2025 13:32]

Jeoh @TheBigBorg16 april 2025 13:51
De jaarrekening is eergisteren bij Companies House gepubliceerd: https://find-and-update.c...y/07653064/filing-history
Dus nee, de cijfers hadden ze niet al een tijdje.
thomas_n @Jeoh16 april 2025 14:00
Ik neem aan dat @TheBigBorg bedoelt dat X die cijfers al een tijdje had, maar dit pas vrij laat bij Companies House publiceerde om het pas in het nieuws te krijgen als ze kunnen zeggen: kijk, het gaat weer beter. (al kun je uiteraard grote vraagtekens zetten bij hoeveel beter het nu echt gaat)

De "ze" die deze cijfers al een tijdje hebben is dan dus X, niet Companies House.
kakanox @Jeoh16 april 2025 14:02
Je hebt TheBigBorg zijn bericht niet goed gelezen. Die schrijft:
Dus het moment van indienen van die jaarrekening is wel tactisch uitgekozen lijkt me.
Jij schrijft:
De jaarrekening is eergisteren bij Companies House gepubliceerd
Dat zegt niets, behalve dat X mogelijk in overtreding was:
  • in The Companies House heb je met een private limited 9 maanden na het einde v/h boekjaar om de publicatie van je jaarrekening te doen (en minder relevant, maar met een public limited heb je slechts 6 maanden);
  • Twitter UK Ltd. hanteert een verschoven boekjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.
Een conclusie die we sowieso kunnen trekken is dat X een klein jaar geleden echt al wel inzicht had in wat hun omzet ongeveer was over boekjaar 2023. Een andere is dat ze dus vermoedelijk ontheffing aangevraagd hebben om te laat te mogen publiceren (want dat had voor 31-3 gemoeten).

Zoiets doe je niet als je mooi weer kan spelen.

edit: Verkeerde bedrijf opgezocht, nu gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door kakanox op 16 april 2025 14:06]

dgtazzman81 @TheBigBorg16 april 2025 13:56
Belastingsjaar in VK loopt anders dan NL. Ze hadden tot januari om dit in te dienen, als ze geen uitstel hebben aangevraagd, wat ook kan. Het belastingsjaar loopt in principe van april tot april en de papieren moeten dan voor eind januari van het volgende jaar worden ingediend, mits geen uitstel is verleend.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 16 april 2025 14:12]

sikkwittet 16 april 2025 13:44
Erg blij met het huidige X. Vond Twitter in de jaren voor de overnamen niet meer om aan te gluren
TheBigBorg @sikkwittet16 april 2025 13:47
Uit oprechte interesse, wat zijn de grote verbeteringen die zijn doorgevoerd in jouw ogen?
himlims_ @TheBigBorg16 april 2025 14:02
community notes is iets wat op ieder social netwerk zou moeten staan

wel grappig om te zien hoe sendiment op tweakers veranderd is; voorheen was -alles- van Musk heilig, tegenwoordig is populair om daar tegenaan te schoppen.

Daarom zie je heden dag ook nog nauwelijks positieve berichten (lees + karma) bij een x-gerelateerd bericht

I rest my case

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 17 april 2025 16:50]

TheBigBorg @himlims_16 april 2025 14:25
Community notes werden toch al een jaar voordat twitter werd overgenomen geïntroduceerd?
wildhagen
@TheBigBorg16 april 2025 14:28
Klopt, dit heette voor de overname door Musk "Project Birdwatch" en ging op 25 januari 2021 live
The program launched on Twitter in 2021 and became widespread on X in 2023. Initially shown to U.S. users only, notes were popularized in March 2022 over misinformation in the Russian invasion of Ukraine followed by COVID-19 misinformation in October. Birdwatch was then rebranded to Community Notes and expanded in November 2022.
Zie Wikipedia: Community Notes

Dat is dus ruim voor de overname door Musk (die pas in april 2022, dus ruim een jaar later) een feit was.

Dit stond destijds ook op Twekaers:

- nieuws: Twitter introduceert Birdwatch-platform voor crowdsourcing van factch...
- nieuws: Twitter gaat samen met persbureaus AP en Reuters nepnieuws bestrijden

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 16 april 2025 14:29]

Casejunky @himlims_16 april 2025 14:06
Dat men graag tegen de ideologie aanschopt die "Musk" heet is niet zo gek natuurlijk. Dat is een beetje wat je op jezelf afroept als een bepaalde houding aanneemt.

Ben het wel met je eens dat het bijzonder is hoe mensen ineens als de wind omdraaien, persoonlijk mocht ik hem als media personage en gezicht toch al niet. Vond het altijd al een achterbaks mannetje.
!GN!T!ON @himlims_16 april 2025 14:10
Musk heeft natuurlijk ook nogal een behoorlijke hoeveelheid verwerpelijke acties uitgevoerd de laatste jaren, is toch niet gek dat meningen dan bijgesteld worden.
dgtazzman81 @himlims_16 april 2025 14:19
Twitter/X nooit gebruikt, maar feit dat het een propaganda tool is geworden en het commentaar hierboven, wat zo zwaar gemodereerd is, leest op z'n beurt als pro X propaganda, dus de moderatie is in mijn opinie verdiend.

Ik vind het moeilijk X in hetzelfde bootje te schuiven als objectieve verslaggeving en vrijheid van meningsuiting.
Tripledad65 @himlims_16 april 2025 14:52
Dat is toch logisch. Ik was ook onder de indruk van wat ik dacht dat Musk had bereikt. Daar bleek helaas ook best veel gebakken lucht tussen te zitten. Maar goed, dat trok ik nog wel. Hij is bij mij door het ijs gezakt toen hij steeds radikaal rechtser werd, en zijn manier van werken voor DOGE druist werkelijk tegen al mijn persoonlijke normen en waarden in. Het is wel duidelijk dat ik niet de enige ben die er zo over denk.

De veranderde waardering voor Musk komt niet zomaar uit de lucht vallen, en is heel begrijpelijk. Of mag je je mening over iemand niet veranderen, wanneer diens gedrag veranderd (of zichtbaarder wordt)?
thomas_n @himlims_16 april 2025 14:08
Als het goed uitgevoerd zou zijn wellicht, maar toch niet de zeer beperkte, bevooroordeelde variant van X?

In theorie kan ik me voorstellen dat community notes kunnen werken om leugens te bestrijden, zoals bijvoorbeeld ook op Wikipedia de community probeert onjuistheden uit artikels te weren. Dat werkt alleen niet met iemand als Elon Musk aan het roer. Probeer maar eens één van zijn leugenachtige tweets met een community note te corrigeren. ;)
ledroledro @sikkwittet16 april 2025 15:33
Persoonlijk heb ik uit principe liever ook het meer anarchistische X van nu dan de vaak politiek gekleurde moderatie van twitter van voorheen.
Pasteis
16 april 2025 19:51
Ik zit op zowel X als Bluesky en op één of andere manier kreeg ik op beiden platform twee uitersten op mijn tijdlijn... Bah. X veel extreem rechtse berichten, Bluesky veel extreem links. Beiden richtingen vind ik niks. Normale discussies worden er amper gevoerd.

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