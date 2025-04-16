Omzet X daalde met 66 procent in het Verenigd Koninkrijk na overname Elon Musk

De omzet van het socialemediaplatform X daalde met 66,3 procent in 2023, het jaar na de overname door miljardair Elon Musk. Als reden van de forse daling noemt het bedrijf de lagere advertentie-uitgaven vanwege zorgen over merkveiligheid en contentmoderatie.

De omzet van X bedraagt in 2023 69,1 miljoen Britse pond (80,7 miljoen euro), een daling van 66,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf volgens The Guardian deze week heeft ingediend bij het Companies House, het Britse equivalent van de Kamer van Koophandel. In 2022 haalde het bedrijf nog een omzet van 205,3 miljoen pond (239,7 miljoen euro). Ook de winst daalde, van 5,6 miljoen pond (6,5 miljoen euro) in 2022 naar 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) in 2023.

Ondanks de omzetproblemen behaalde X in maart van dit jaar voor het eerst weer een waarde van 44 miljard dollar, hetzelfde bedrag dat Musk in 2022 betaalde voor het toenmalige Twitter. Musk kondigde vorige maand ook aan dat zijn AI-bedrijf xAI zijn platform X overneemt voor 33 miljard dollar in aandelen. Dat bedrag is exclusief 12 miljard dollar aan schulden, wat de totale waarde van X nu op zo'n 45 miljard dollar brengt.