Microsoft laat Copilot Studio zelfstandig websites en desktopapps gebruiken

Microsoft introduceert een nieuwe functie voor Copilot Studio waarmee AI-agents zelfstandig websites en desktopapps kunnen gebruiken. De functie heet 'computer use' en lijkt op Operator van OpenAI en de gelijknamige functie van Anthropics Claude.

Computer use stelt AI-agents in staat om zelfstandig websites en desktopapps te gebruiken door op knoppen te klikken, menu's te selecteren en in zoekvelden te typen, meldt Microsoft. Agents kunnen taken uitvoeren, ook als er geen api beschikbaar is om verbinding te maken met het systeem. Copilot Studio kan onder meer agents creëren die gegevensinvoer kunnen automatiseren, marktonderzoek kunnen uitvoeren en facturen kunnen verwerken. Computer use kan ook detecteren of knoppen en schermen probleemloos blijven werken na het doorvoeren van wijzigingen, aldus Microsoft.

Eerder deze maand voegde de techgigant de soortgelijke functie Actions toe aan de reguliere versie van Copilot, waarbij de AI-assistent eveneens in staat is om zelfstandig taken uit te voeren in een webbrowser. Gebruikers kunnen Copilot bijvoorbeeld vragen om een reservering te maken in een restaurant of een hotelkamer te boeken. Copilot Studio is specifiek gericht op bedrijven en ontwikkelaars, en dient als hulpmiddel bij het bouwen van apps en AI-agents.