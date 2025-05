OpenAI verwerpt miljardenbod van consortium rond Elon Musk

De raad van bestuur van OpenAI heeft een overnamebod van 97,4 miljard dollar van het consortium rond Elon Musk afgewezen. OpenAI stelt dat het bedrijf niet te koop is en dat elke mogelijke herstructurering de non-profitdivisie zal versterken.

Uit een statement van OpenAI op X blijkt dat de raad van bestuur het overnamebod unaniem heeft afgewezen, wat betekent dat geen van de bestuursleden de overname een goed idee vond. Het Amerikaanse AI-bedrijf heeft verder geen details verstrekt. Marc Toberoff, de advocaat van Elon Musk, liet volgens Reuters weten dat OpenAI de controle over zijn non-profitdivisie te gelde wil maken en dat die beslissing vooral voordelig zou zijn voor sommige leden van de raad van bestuur, in plaats van voor de organisatie. Als OpenAI afziet van zijn plannen om een bedrijf met winstoogmerk te worden, zou het overnamebod worden ingetrokken.

Een groep onder leiding van Elon Musk deed in februari een overnamebod van 97,4 miljard dollar op de non-profitorganisatie die OpenAI beheert. Het consortium bestaat uit onder andere xAI en investeringsmaatschappij Baron Capital Group. OpenAI heeft eind 2024 plannen gedeeld om in 2025 te herstructureren tot bedrijf met winstoogmerk, met een non-profittak. OpenAI is momenteel een Amerikaans bedrijf met een beperkt winstoogmerk dat onder een non-profitorganisatie valt. Het wil de 'for-profit'-activiteiten meer op de voorgrond laten treden.

"OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk's latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity."



