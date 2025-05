X klaagt onder meer LEGO en Nestlé aan voor 'illegale advertentieboycot'

X heeft onder meer LEGO, Nestlé, Pinterest en Shell aangeklaagd. Deze bedrijven zouden hun advertenties hebben teruggetrokken nadat Elon Musk het socialemediaplatform overnam. Volgens X was dat een 'systematische, illegale boycot'.

X klaagde vorig jaar al de advertentiecoalitie GARM aan, maar het bedrijf heeft de aanklacht nu uitgebreid met een handvol losse adverteerders. Deze bedrijven zouden eind 2022 hebben samengespannen om het toenmalige Twitter 'miljarden dollars aan advertentieopbrengsten te ontzeggen'. Volgens de aanklacht misbruikte de coalitie hiermee haar machtspositie op de advertentiemarkt, wat in strijd zou zijn met antitrustwetgeving.

Doordat deze adverteerders zich volledig of deels zouden hebben teruggetrokken van het platform, waren ook andere partijen bereid om minder voor hun advertenties te betalen, aldus X. Volgens het socialemediaplatform zijn de advertentieprijzen op X als gevolg van deze 'boycot' nog altijd 'een stuk lager' dan die van de concurrentie. Onlangs zou Elon Musk in een interne e-mail ook hebben gezegd dat de omzet van X zich in 'een zeer penibele situatie' bevindt.

Kort na de initiële aanklacht werd GARM opgedoekt, omdat de advertentiecoalitie daardoor naar eigen zeggen onvoldoende middelen had om te kunnen blijven opereren. Wel was GARM nog van plan om zichzelf te verdedigen tijdens de rechtszaak.