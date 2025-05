Advertentiecoalitie GARM stopt na aanklacht van X wegens 'illegale boycot'

Advertentiecoalitie GARM stopt met zijn werkzaamheden. De groep werd eerder deze week aangeklaagd door X omdat diens leden het socialemediaplatform illegaal zouden boycotten. Hierdoor heeft GARM naar eigen zeggen onvoldoende middelen om te kunnen blijven opereren.

De World Federation of Advertisers, waar GARM onder valt, laat in een verklaring op zijn site weten dat het initiatief wordt ontbonden. "GARM is een klein initiatief zonder winstoogmerk. Recente beschuldigingen die het doel en de activiteiten van de coalitie verkeerd interpreteren hebben er helaas voor gezorgd dat diens middelen en financiën aanzienlijk zijn uitgeput. WFA neemt daarom het moeilijke besluit om de activiteiten van GARM te staken."

Enkele dagen geleden klaagde X de advertentiecoalitie aan. Het socialemediaplatform beweerde dat de leden van het collectief zich hebben georganiseerd om 'gezamenlijk Twitter miljarden dollars aan advertentieopbrengsten te ontzeggen'. Volgens het platform misbruikt de coalitie daarmee haar machtspositie op de advertentiemarkt, wat in strijd zou zijn met antitrustwetgeving. CNN schrijft dat GARM wel nog van plan is om zichzelf te verdedigen tijdens de rechtszaak.

GARM, of Global Alliance for Responsible Media, is in 2019 opgericht als initiatief om het sponsoren van illegale of schadelijke content via advertenties te beperken. Onder het initiatief vallen bedrijven als Unilever, Mars, apothekersconcern CVS Health en energiereus Ørsted. De vermeende boycot begon nadat X werd overgenomen door Elon Musk. De GARM-coalitie was naar verluidt bezorgd dat na de overname werd afgeweken van bepaalde veiligheidsstandaarden en heeft die zorgen geuit bij haar leden.