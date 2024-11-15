Google gaat in EU stoppen met politieke advertenties

Google gaat stoppen met het tonen van politieke advertenties in de Europese Unie. Het techbedrijf doet dat als reactie op aanstaande EU-wetgeving. De wijziging wordt in de loop van volgend jaar doorgevoerd. Google deelt later een exacte datum.

Google zegt te stoppen met politieke advertenties vanwege de komende Europese transparantieregels rondom politieke advertenties. Deze worden in oktober 2025 van kracht. Volgens Google introduceert de nieuwe wet 'operationele uitdagingen en juridische onzekerheden' voor politieke adverteerders en platforms.

Het techbedrijf claimt onder andere dat de definitie van politieke reclame onder de wet te breed is. Daardoor zou het moeilijk zijn om te identificeren welke advertenties precies onder de wet moeten vallen. Ook worden 'belangrijke technische richtlijnen' volgens Google pas enkele maanden voordat de regels ingaan afgerond.

De techgigant is van plan om te stoppen met politieke advertenties voordat de transparantieregels ingaan. Ook worden betaalde politieke promoties op YouTube verboden als die geclassificeerd kunnen worden als politieke reclame onder de Europese wet. Google blijft zijn beslissing in de toekomst evalueren en zegt volgend jaar meer informatie te geven over de exacte timing van zijn beleidswijziging. Google stopte eerder al met het serveren van politieke advertenties in Frankrijk, Canada en Brazilië vanwege lokale regelgeving.

De EU ging eind vorig jaar akkoord met de nieuwe advertentieregels. Begin dit jaar werden de regels officieel aangenomen. Deze verplichten dat politieke advertenties van duidelijke labels worden voorzien. Platforms en adverteerders moeten gebruikers daarnaast informeren over 'of ze getarget worden met een ad, wie ervoor betaalt, hoeveel ervoor wordt betaald en aan welke verkiezing of referendum het is gelinkt'. Ook worden gesponsorde advertenties van partijen buiten de Europese Unie verboden in de drie maanden voorafgaand aan een verkiezing of referendum.