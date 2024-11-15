Google gaat in EU stoppen met politieke advertenties

Google gaat stoppen met het tonen van politieke advertenties in de Europese Unie. Het techbedrijf doet dat als reactie op aanstaande EU-wetgeving. De wijziging wordt in de loop van volgend jaar doorgevoerd. Google deelt later een exacte datum.

Google zegt te stoppen met politieke advertenties vanwege de komende Europese transparantieregels rondom politieke advertenties. Deze worden in oktober 2025 van kracht. Volgens Google introduceert de nieuwe wet 'operationele uitdagingen en juridische onzekerheden' voor politieke adverteerders en platforms.

Het techbedrijf claimt onder andere dat de definitie van politieke reclame onder de wet te breed is. Daardoor zou het moeilijk zijn om te identificeren welke advertenties precies onder de wet moeten vallen. Ook worden 'belangrijke technische richtlijnen' volgens Google pas enkele maanden voordat de regels ingaan afgerond.

De techgigant is van plan om te stoppen met politieke advertenties voordat de transparantieregels ingaan. Ook worden betaalde politieke promoties op YouTube verboden als die geclassificeerd kunnen worden als politieke reclame onder de Europese wet. Google blijft zijn beslissing in de toekomst evalueren en zegt volgend jaar meer informatie te geven over de exacte timing van zijn beleidswijziging. Google stopte eerder al met het serveren van politieke advertenties in Frankrijk, Canada en Brazilië vanwege lokale regelgeving.

De EU ging eind vorig jaar akkoord met de nieuwe advertentieregels. Begin dit jaar werden de regels officieel aangenomen. Deze verplichten dat politieke advertenties van duidelijke labels worden voorzien. Platforms en adverteerders moeten gebruikers daarnaast informeren over 'of ze getarget worden met een ad, wie ervoor betaalt, hoeveel ervoor wordt betaald en aan welke verkiezing of referendum het is gelinkt'. Ook worden gesponsorde advertenties van partijen buiten de Europese Unie verboden in de drie maanden voorafgaand aan een verkiezing of referendum.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 10:44 116

15-11-2024 • 10:44

116

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Reacties (116)

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wildhagen
15 november 2024 11:01
Lijkt me een terechte besluit. En een goede regelgeving van de EU.

Het moet niet zo zijn dat degene die de diepste financiële zakken heeft op deze manier een onevenredig voordeel zou moeten krijgen op een verkiezingswinst.

Wat mij betreft zouden politieke advertenties wel helemaal gestopt mogen worden op heel het internet. Houdt het lekker bij de zendtijd voor politieke partijen die eerlijk verdeeld worden, en voor mijn part dingen als flyers, posters etc. Maar niet overal op Internet die advertenties tonen.

Techbedrijven zouden op deze manier veel te veel invloed op verkiezingen kunnen uitoefenen en imho is dat iets wat je als maatschappij niet zou moeten willen.
slijkie @wildhagen15 november 2024 11:18
Dus even voor mijn beeldvorming, los van de flyers en posters, wil je dat alle politieke berichten en zendtijd komt in de handen van de Mainstream media? Waar ook dan de commissies die persoonlijk ook een politieke kleur hebben partijen en advetenties kunnen ‘terugfluiten’ onder het mom ‘misinformatie’?

Dit lijkt mij extreem onwenselijk, mensen horen vrij te zijn om informatie/meningen te delen, via welke weg/platform dan ook.
rjberg @slijkie15 november 2024 11:43
Er zit waarheid in wat u zegt, maar als feitelijke onwaarheden worden toegelaten zonder slag of stoot worden dingen ook troebel.

Wat willen we liever, een overheid die geen controle over laster/smaad/kiezersbedrog heeft en dat dus eigenlijk uitbesteed aan ieder individu? Of een overheid die wel controle heeft, maar mogelijk daar misbruik van kan maken als het interne systeem van machtsscheiding en ethiek uitvalt?

Toen ik een bepaalde, destijds nieuwe politicus iets hoorde zeggen in een praatprogramma dat aan stond over een bepaald onderwerp, dacht ik dat dat waar kon zijn, en greep naar mijn smartphone om het op internet te checken. Het was niet waar, en ik kon cijfers en bronnen vinden daarover. Sindsdien vertrouw ik die politicus niet. Maar het feit dat deze politicus nog steeds zo populair is, betekent dat niet iedereen die controles uitvoert, of de mensen geloofd die die controles wel doen.

Aan de andere kant kan een land als Rusland dankbaar gebruik maken van de controle over de media. Ik denk niet dat wij zo snel die kant op gaan, maar kan ook niet echt garanderen dat dat nooit zal gebeuren.

Als u het mij vraagt hangt het er van af. Hoe betrouwbaar is de overheid, met inbegrip van scheiding van machten, rechterlijke onafhankelijkheid, etc? En hoe noodzakelijk is ingrijpen, met valse foto's en deep fakes en ongecontroleerde sociale media? Het zelfde probleem met demonstratierechten, als het gevaarlijk wordt om te demonstreren moet de overheid kunnen ingrijpen, maar tegelijkertijd kan een demonstratie op onderwerp beter niet gecensureerd worden.
Enai @slijkie15 november 2024 15:01
Maar, het gaat in de VS, Europa en eigenlijk het hele westen de goeie kant op, de meerderheid is het gedonder en gestoorde gedrag gewoon spuugzat.
En dus stemmen we met zijn allen voor een Russische invasie van Europa. Goed zo.
Weet je wat het is @rjberg , ik ben best koppig, want ik weet dondersgoed dat men hier geen gezonde discussie kan voeren wat betreft politiek als je niet links denkend, divers, groen etc bent. Een beetje de tech site van Joop. Waarom? Iedereen weet, doch de meeste zullen het absoluut niet zeggen dat dit zo is. Geen mening, maar feit.
Het gaat er niet om dat links en rechts andere meningen hebben over immigratie, klimaat, LGBT, enz. Het gaat erom dat (specifiek) de ene kant gewoon keihard aan het liegen is.
  • Voor of tegen immigratie zijn, is een interessante discussie. Liegen dat immigranten je huisdieren offeren in voodoorituelen hoort hier niet bij.
  • Voor of tegen trans zijn, is een interessante discussie. Liegen dat scholen kattenbakken hebben staan voor furries hoort hier niet bij.
  • Voor of tegen een vaccinatieverplichting zijn, is een interessante discussie. Liegen over 5G-nanobots hoort hier niet bij.
  • Voor of tegen verdere steun aan Oekraïne zijn, is een interessante discussie. Liegen over biolabs en de citytrips van Zelenskyy's vrouw hoort hier niet bij.
Probleem is dat deze kant dan begint te janken over vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld:
Nu de VK nog met hun dictatoriale gedrag en we zijn goed op weg.
Extreem-rechts klaagt maar al te graag dat je in het VK in de bak vliegt voor "stoute posts op sociale media". Wat hierbij verzwegen wordt, is dat de plaatser van deze stoute posts zich daarnaast ook vermeide met het organiseren van geweld. Maar ja, sinds 6 januari 2021 weten we dat opruiing op sociale media gewoon straffeloos is.

(Ook wel opvallend dat de rellen zijn losgebroken vlak nadat links terug aan de macht is gekomen. Alsof het de bedoeling is om links in diskrediet te brengen om Reform aan de macht te helpen.)
yustme_x @Enai18 november 2024 14:40
En dus stemmen we met zijn allen voor een Russische invasie van Europa. Goed zo.
Wacht even... De linkse indoctrinatie gaat ondertussen zo ver dat je automatisch voor een derde wereldoorlog bent als je rechts stemt? En dat krijgt nog +2 ook? Het gaat wel heel erg hard achteruit op dit forum.

Ik stem vooral rechts omdat we de huidige instroom geen woning kunnen geven en kinderen thuis moeten blijven tot het punt dat ze zelf eigenlijk al kinderen hadden moeten hebben door de woningnood. Maar ook de zorg is voor mij een belangrijk punt. De zorgmedewerkers die bij alle asielzoekerscentra werken, kunnen niet ook in de ziekenhuizen werken, terwijl we een ongekende wachttijd hebben. Het gaat dus ten koste van de huisvesting, maar ook van de zorg. Hier ben ik het niet mee eens, maar volgens u ben ik dan ook gelijk pro-Putin en een voorstander van oorlog. Nogmaals, dit gaat veel te ver en dit soort uitspraken zorgen alleen maar voor meer polarisatie. Als rechtsstemmer ben je nu niet alleen al standaard een racist, maar aanbid je ook oorlogsvoering. En het werkt! Ik begin me steeds meer af te zetten van de wegkijkende linkse extremisten die me beschuldigen van dingen die niet aan de orde zijn.

[Reactie gewijzigd door yustme_x op 18 november 2024 15:24]

morphje @Enai4 december 2024 10:32
Ik had commentaar over Trump en zijn niet-veroordeling en wat over voodoo in haiti en furries als fetish die uberhaupt niet op school thuishoort, maar ik zie een veel groter probleem. Jij gelooft in het bestaansrechts van de hate speech laws in het VK. Dat is juist een probleem, want je ziet blijkbaar niet de bias die er is.

Of dat bewust is of dat je niet op de hoogte bent wat er daadwerkelijk historisch speelt wilt wil ik je graag voorzien van context. Een "simpel" voorbeeld if you will. Maar daarvoor moeten we helemaal terug naar 1980. Naar Rotherham, Rochdale en Telford: Wikipedia: Rotherham child sexual exploitation scandal Zelfs tot op de dag van vandaag is er een grote politieke weerstand tegen het benoemen van de ethniciteit van de daders van de grootste kindermisbruikzaken in het VK. Zelfs met overweldigende statistieken is er weerstand. Zie ook: https://www.bbc.com/news/uk-65174096

Zelfs na ruim 40 jaar is de engelse politiek doordrenkt met politieke "correctheid". En laat het even duidelijk zijn, deze PC heeft juist enorm bijgedragen aan het enorme misbruik van honderden kinderen. En deze politieke elite met politieke correctheid gaat wetten introduceren op basis van hate speech?

En waarom zou elk weldenkend persoon dat ooit durven vertrouwen? En dat is juist wat zogenaamd extreem-rechts aankaart. De veroordeling is eenzijdig, leidt af van de werkelijke problemen en zij die de problemen openlijk ter discussie stellen worden de mond gesnoerd. Er was al een systematisch misbruik van politieke macht voordat deze wetten er waren (zie Rotherham) en dan krijgt deze politieke elite nu ineens extra wettelijke middelen?

Hate speech is daadwerkelijk speech they hate. Het bewijs ligt gewoon voor je om te zien. Open en bloot.

En in het verlengde hebben wij in Nederland ook soortgelijke problemen met het niet willen of durven benoemen van ethniciteit van daders. Of het nou de Mocromaffia is, fatbike problematiek in de grote steden of openlijke homohaat in Amsterdam. Of denk je dat de gestaagd groeiende populariteit van Wilders slechts pure immigranten haat is van zijn stemmers? De scheuren worden steeds groter en steeds zichtbaarder. En als gevolg is dat er steeds zwaardere middelen nodig zijn om het te repareren. Dat is pure logica.

Niet dat ik zeg dat het leuk is. Of eenvoudig. Ik zeg ook niet dat ik het er mee eens ben. Maar ik zie wel het probleem. En het probleem is vooral gestoeld in overdreven doorgeslagen politieke correctheid. Politiek gevoelig? ja, Politiek correct? Nee. Subtiel, maar essentieel verschil.
Philip Ross @slijkie15 november 2024 13:46
De mainstream media zijn momenteel meer rechts dan links. Dat blijkt tenminste uit onderzoek.

https://www.trouw.nl/cult...chuiven-bij-op1~b3a09ffb/

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 15 november 2024 14:08]

blorf @Philip Ross15 november 2024 16:35
"Mainstream media" is een bewust ongespecificeerde term om selectief van alles en nog wat normaal te kunnen maken of te verwerpen zonder iets ergens op te hoeven te baseren.
morphje @Philip Ross15 november 2024 14:48
Sorry, maar als je het hebt over misinformatie dan is dit een prachtig voorbeeld.

De titel van het artikel (paywall, dus meh) is "De NPO te links? Het zijn juist vooral rechtse politici die aanschuiven bij Op1". Op1 is een combinatie van drie omroepen. WNL, EO en Max. NPO1 is slechts 1 van de drie kanalen. Dus alleen daar al kan je het oorsponkelijke argument onderuit halen.

Daarnaast zegt het hebben van een interview niks over de politieke orientatie van het programma, omroep, zender of presentator. Het enige wat het zegt is dat bepaalde presentators bereid zijn te praten met de rechtse politici. Ja politici schuiven aan tijdens verkiezingstijd. Spannnnnnund, behalve dat het hun baan is om dat te doen, zowel van de presentator als de politicus.

Let wel, diezelfde rechte politici die steeds populairder worden en kritisch zijn op de openbare netten. Alleen al op basis daarvan is het slim om je relatie warm te houden, want voor je het weet lig je eruit na politieke winst.

En als laatste. Mainstream media is meer dan alleen NPO1, het zijn ook NPO2/3, de commerciele zenders, de kranten en de diverse nieuwswebsites. Als de politieke orientatie van deze kanalen en hun mediauitingen zou plotten, dan kom je alnog tot de conclusie dat het merendeel links georienteerd is. Een talkshow die tijdens verkiezingstijd interviews doet met rechts is slechts een fractie van het totaal aanbod.
Philip Ross @morphje15 november 2024 15:10
Het is slechts 1 voorbeeld.
Programmas zoals VI zijn namelijk behoorlijk rechts op de commerciële zenders.

Jij claimt dat het merendeel wel links is, heb je daar bewijs van? Het wordt namelijk vaak geroepen maar zelden onderbouwd.

Overigens heb je net zo goed rechtse omroepen als linkse bij de NPO. Denk aan WNL, PowNed, ON.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 15 november 2024 15:11]

morphje @Philip Ross15 november 2024 17:06
ps. als iemand andere meetbare onderbouwingen heeft met een gedegen onderzoeksmethodiek, inclusief inzicht in de data, dan hou ik me aanbevolen.

De relatieve standpunten in links/recht porgressief/conservatief is de enige werkelijk neutrale bron waarop ik me kan beroepen.

Het inzicht in behandeling van media jegens rechtse en linkse partijen is een mening, dat geef ik toe. Maar het is niet een heel erg controversionele mening denk ik zo. Maar goed, ja het is een mening en daarmee beroep ik me op de stelling dat er geen emperisch bewijs is van de relatieve weging en spreiding van mediauitingenen. Al dan niet door de tijd.
morphje @Philip Ross15 november 2024 16:59
Het bewijs van links is net zo valide als het bewijs op rechts, dus ik kan flauw doen en de vraag omdraaien. Maar ik kan ook nuance toepassen en mijn visie toelichten.

Je kan alleen maar de media wegen op basis van alle individuele uitingen. Elke auteur, elke redacteur heeft zijn persoonlijke visie en politieke kleur. Pas als je elke uitingen weegt en deze statistisch opsomt in de mediaan en de spreiding kan je pas vaststellen tot in hoeverre een mediaportaal zich verhoud in het politieke spectrum en ten opzichte van elkaar. Maar dan nog heb je dan een relatieve weging ten opzichte van elkaar, want wat is nu werkelijk rechts, extreem, progressief, conservatief? Dus dan krijg je ook nog de factor tijd, want tot in hoeverre is de relatieve verhouding van een standpunt gewogen door de tijd? Neutrale/centrale media (die in mijn ogen niet bestaat) zou zowel links als rechts moeten schrijven met een relatief grote spreiding. Als laatste punt moet ook de relatieve impact van een mediaoutlet gewogen worden. Pownews heeft niet hetzelfde bereik als het klokhuis. Dus laten we deze meetmethode even parkeren, want die is niet realistisch

En dat brengt me op de landelijke poltiek. Politieke partijen worden wel gewogen op basis van hun verkiezings standpunten. De PVV is altijd gewogen als centrum partij, met name door hun uiteenlopende visie op specifieke punten. Dit is meetbaar en onderbouwd door gerespecteerde instanties. Desondanks kiest een heel groot deel van de mainstream media ervoor om de PVV neer te zetten als extreem rechts en te demoniseren omdat ze het niet eens zijn met de partij en de leider, terwijl dat dus aan de hand van meetbare feiten juist vals is. Negatieve, rechtse, uitspraken worden uitgeknipt, onder een vergrootglas gelegd en alle positieve uitingen bewust genegeerd of weggemoffeld in de marge. Meestal in de vorm van clickbait artikelen.

Daarnaast behandelen diezelfde media andere (overwegend linkse) partijen precies het tegenovergestelde. Ze zijn niet kritisch over domme uitspraken of gemaakte fouten van partijleiders of bewindvoerders. De mate waarin Timmermans opgehemeld werd in de aanloop van de verkiezingen was simpelweg onwerkelijk. Geen negatief artikel over Von Leyen terwijl ze een desastreur defensiebeleid heeft gevoerd in Duitsland. Zelfs Rutte werd uitvergroot als messias tijdens de Corona crisis. En ja, onder de leiding van Rutte heeft de VVD een enorme ruk naar links gemaakt, ook dat is meetbaar.

Aan de hand van deze twee relatief eenvoudige waarnemingen kan ik vrij eenvoudig vaststellen dat er sprake is van een onevenredige behandeling van links rechts politiek. En bij tijd en wijle zelfs incorrecte/valse behandeling van de rechtse politiek. Dat leidt mij er simpelweg toe dat de overweldigende meerderheid van de media waar ik naar refereer als links bestempel. En dan heb ik het nog niet eens over de relatieve mate van linksheid van elk van de individuele media, individueen en dienst relatieve bereik.

Maar totdat je emperisch bewijs kan opleveren van de relatieve weging en spreiding van elk van de media outlets in nederland, zal het altijd een mening blijven. Die van jou ook. Maar mijn mening kan ik persoonlijk goed onderbouwen en verdedigen op basis van meetbare feiten. In ieder geval gedeeltelijk.

Alle andere uitingen over de geijkte linkse/rechtse opinie onderwerpen zoals groen, woke, asiel, economie vereisen een mate van inzicht, detail en vooral nuance die onmogelijk is op een forum als Tweakers. Of enig ander digitaal platform dan ook. Zelfs in een civiel gesprek zou dat nagenoeg onmogelijk zijn.
Philip Ross @morphje15 november 2024 17:30
Je roept een hoop maar echte onderbouwing is er niet.
Om een paar voorbeelden er uit te noemen.
PVV is rechts omdat ze rechtse standpunten uitvoeren. In het plannen benoemen ze sinds linkse punten maar in de kamer stemmen ze rechts. Ook logisch aangezien Wilders jarenlang onderdeel van de VVE was.
De VVD heeft geen ruk naar links gemaakt, daar is geen enkel bewijs voor.
Wilders heeft een kritiekloos interview mogen geven bij WNL. Rechts wordt niet kritisch behandeld omdat het rechts is. Slechts slecht onderbouwde standpunten word kritisch op gereageerd.
Grote kranten als de Telegraaf en AD zijn gewoon rechts. Zo ook bladen als Elsevier.
morphje @Philip Ross15 november 2024 20:34
Hoe fantastisch je een beperkte mening geeft, waar ik het zelfs deels mee eens ben, maar alsnog volledig voorbij gaat aan het algehele argument. Mijn argument is namelijk dat volledige mainstream media overwegend links is. Ja sommige clubs zijn rechts, sommige presentatoren knijterlinks. Het gaat in dit geval om de totale weging en niet een paar specifieke voorbeelden. Voorbeelden vormen niet het gehele plaatje, een enkel voorbeeld is geen patroon.

Maar desondanks ga ik wel in op je voorbeelden om juist een patroon aan te tonen. Om een patroon vast te stellen moet je een weging maken over de gehele breedte over alle outlets. Qua kranten noem je er twee, terwijl er acht landelijke kranten zijn en 19 lokale kranten, elk in hun relatieve mate van invloed. Twee kranten is slechts een fractie van het totaal en daarmee is jouw argument direct ontkrachtigt. De rest van de (significante) kranten zijn overwegend links. Dat is wat ik bedoel over de relatieve politieke orientatie van het medialandschap over de gehele breedte. Dat kan je doen met kranten, maar ook met TV, jouw volgende voorbeeld.

Oke, WNL heeft een kritiekloos interview gegeven. Laten we die mening als feit wegen. Wat is de relatieve invloed van WNL versus bijvoorbeeld een programma als Buitenhof? Een jonge omroep met zeer beperkte timeslots versus een programma van een omroep dat al bestaat sinds de uitvinding van de TV. En over Buitenhof gesproken, daar schoof Wilders niet aan, wel Timmermans. Wederom is in deze weging van invloed extreem in het voordeel van de linkse partij. En het was een patroon tijdens de verkiezingen. Timmermans kreeg overweldigend meer media exposure bij grotere outlets dan Wilders.

Neem dan anders een wat nieuwe politiek programma. De grote verkiezingshow van de correspondent toonde net zo goed zijn politieke kleur. Volt en CDA schoven aan bij deze podcast ondanks hun de peilingen die totale insignificantie aangaven, complete verspilling van tijd. maar wat dan gelijk ook opviel was de lengte van interviews. BBB en VVD hadden de korste. En welke partijen ontbraken bij het rijtje van interviews? Net toevallig de grootste partijen in de peilingen misschien?

Ik kan doorgaan over interviews, maar ik denk dat ik wel duidelijk gemaakt heb dat er een patroon te vinden is. En buiten de verkiezingen zijn de voorbeelden net zo goed talrijk aanwezig. Ja toevallig heet een programma van weinig importantie een kritiekloos interview gegeven. Je hebt de slag gewonnen, maar de oorlog verloren. Want hoeveel relatief kritiekloze interviews denk je dat ik kan vinden voor links?

Maar goed, ander leuk media voorbeeldje: Wikipedia. Staat bomvol met kritiek als het gaat om rechtse politici als Verdonk, Wilders en Bolkenstein. Zoek eens op Rutte, Klaver, Jettten. NUL kritiek ondanks de talloze bloopers in hun politieke carriere, inclusief die fantastische uitspraak van onze minister van energie die niet wist hoe je een huis moest verwarmen met kernenergie. Maar dit is ook een bron voor heel veel kinderen en studenten die geen enkel idee hebben tot in hoeverre de linkse alliante van wikipedia gaat en op voorhand al beinvloed zijn zonder dat ze het weten.

Het argument is niet dat er voorbeelden te vinden zijn van rechtse uitingen in het medialandschap. Die zijn er. Het argument is dat het nederlandse (en in grote lijnen ook het westerse) medialandschap overwegend links is. Dat het medialandschap overwegend kritisch is op rechts en niet evenredig kritisch is op links, sterker nog, er is zelfs een patroon van het tegenovergestelde te vinden.

1 voorbeeld maakt geen patroon. Maar ik heb daarentegen wel genoeg voorbeelden gegeven om juist wel een patroon aan te tonen en van praktisch elk ander politiek media subonderwerp kan ik precies hetzelfde doen. Zoals je ziet wil ik je graag expliciet uitnodigen om een patroon te presenteren.

Voorbeelden zijn dat, voorbeelden. Ik heb geen zin in een discussie over whataboutisms. Voor elk voorbeeld dat jij geeft kan ik er meerdere teruggeven en dan wordt het een wedstrijd van whataboutisms. Totaal zinloos. Dus beperk je niet tot individuele voorbeelden, maar richt je op het volledige argument dat het Nederlandse medialandschap overwegend links is.

Laten we aannemen dat WNL rechts is. Hoe meet je dat in het geheel? Hoeveel zendtijd heeft deze omroep en weeg deze relatief invloed van het tijdslot. Hoe verhoudt zich dat tot andere omroepen in absolute tijd en relatieve invloed. Of beperk je tot de programma's tijdens prime time. Zijn deze politiek neutraal of bevatten ze een zure presentator die een uur lang in een stoel zich te klagen? Als ze politiek neutraal zijn, hoe zijn de verhoudingen links/rechts van de gasten?
Philip Ross @morphje15 november 2024 20:53
Je claimt heel veel maar de voorbeelden die je noemt om dat aan te tonen zijn volledig verzonnen. Wat verwacht je dat ik doe?

Je zegt dat de mainstream media over het algemeen links zijn maar kan daar helemaal niets van bewijzen anders dan dat het je mening is.

Je claimt dat met op rechts kritisch is maar ook daar geef je geen enkel voorbeeld van.

Ik ben wel een beetje klaar met enorme muren van tekst die niets anders zijn dan onderbuikgevoel en mening te lezen en beantwoorden.
morphje @Philip Ross15 november 2024 21:19
Welke voorbeelden zijn volledig verzonnen? Onderbouw ALLEEN die zin eens. Alle voorbeelden die ik genoemd heb ik net allemaal stuk voor stuk gecontroleerd en gedubbelcheckt. Misschien heb ik een tikfoutje gemaakt of ergens een komma verkeerd gezet, maar in de grote lijn klopt het allemaal voor zover ik weet.

Ik geef lappen tekst om nuance aan te brengen en mijn mening te onderbouwen zonder drogredenen. En het is praktisch verspilde moeite om iemand die zo verblind is het licht te laten zien. Maar wat het ook aan het licht brengt is dat waarheden eng zijn, al zijn ze ongemakkelijk.

Ik moet specifieke voorbeelden geven van kritisch rechts? Hoeveel specifieker wil je het? Youtube links met timestamps? En zelf geef je nog minder voorbeelden die al doordrenkt zijn van een mening. Ik wil helemaal geen mening geven, ik wil een breed voorbeeld toelichten met nuance om een beeld te vormen. Dat kost tijd en tekst, eng he? Probeer het eens, ik lees het echt wel, maar ga nou eens in op het echte argument tot nu toe heb je nog geen enkele poging gedaan voor een bredere uiteenzetting.

Ik geef ook nog eens genoeg voorbeelden die eenvoudig op te zoeken zijn. Ze zijn ook specifiek genoeg dat jij, als je dat wilt, zou kunnen gebruiken om expliciet te ontkrachtigen aan de hand van youtube links. Bijvoorbeeld een interview met Wilders bij het programma Buitenhof. Of dat Wilders meer interviews heeft gekregen dan Timmermans. Of dat er meer rechts programma's zijn tijdens prime time dan links. Echt ik geef je zoveel potentiele open deuren, maar je pakt ze niet, simpelweg omdat ze er niet zijn.

Maar zelfs je eigen uitspraak van "verzonnen voorbeelden" licht je niet eens toe.

Waarom zou ik een lijst van volledig uitgekauwde voorbeelden geven als jij slechts 1 voorbeeld geeft? Notabene van een relatief insignificant programma. Waarom zou ik een lijst van kranten geven en hun relatieve media score van invloed als het al duidelijk is dat twee kranten slechts een fractie zijn van het geheel? Mijn voorbeelden zijn al gedetaileerd genoeg om een duidelijk beeld te tekenen.

Ik stel een argument op en ik licht mijn argument op meerdere manieren toe. Als je dat niet snapt, reageer dan ook niet.
Philip Ross @morphje15 november 2024 21:28
Met verzonnen voorbeelden bedoel ik zaken als dat Wilders links is of Rutte een ruk naar links maakte.

Je brengt nuance aan omdat je het niet concreet kunt maken.

Ik gaf 1 voorbeeld waar rechts meer zendtijd kreeg. Jij geeft 0 voorbeelden anders dan je gevoel dat de rest van de media wel links zijn.

Je zegt steeds dat ik in moet gaan op het grotere argument dat de media in het algemeen links zijn.
Dat is per definitie niet te ontkrachten aangezien elk tegen voorbeeld dat ik geef afgedaan gaat worden als zijnde de uitzondering.

Kom eerst eens met daadwerkelijke feiten en een bron die ondersteund dat jouw stelling dat de media in het algemeen links zijn. Zonder dat heb je namelijk 0 argumenten.
morphje @Philip Ross15 november 2024 22:25
Oke jij je zin. Je wilt een bron? https://npo.nl/tags/politiek. Een overzicht van aanbevelingen van de redactie van NPO. Ik stel aan de hand van deze website een lijst in volgorde op van het verschijnen van een aanbeveling. Deze lijst vul ik aan met de omroep, zendtijd en aantal herhalingen. Laat me maar weten of ik iets mis.

Buitenhof, omroep: VPRO. Zendtijd: 55 minuten zondag 12:10. 1 herhaling.
Nieuwsuur, omroep: NTR. zendtijd: 50 minuten, dagelijks plus 3/4 herhalingen (wekelijks 7+20)
Zembla, omroep: BNNVARA. Zendtijd: 40 minuten zaterdag 17:15. 1 herhaling.
Eva, omroep: AVROTROS. zendtijd: 50 minuten maandag 19:05. 1 herhaling.
EenVandaag. Omroep: AVROTROS. zendtijd 30 minuten 18:30 dagelijks. (wekelijks 7+7)
Hofbar. omroep PowNew. Zendtijd: 20 minuten dinsdag 22:10. Geen herhaling.
WNL op zondag. Omroep: WNL. zendtijd: 60 minuten zondag. 1 herhaling.

Eerste conclusie: De aanbeveling voor de eerste echte "rechtse omroep" staat ergens ver weg in de lijst van aanbevelingen. Ik moest echt zoeken en die lijst is ook nog eens compleet onmogelijk om langdurig door te lezen. WNL op zondag staat zelfs nog lager in de aanbevelingen dan Hofkar. Als dat geen duidelijk teken waar de politieke aliantie van de redactie ligt....

Tweede conclusie: Gecombineerd hebben de twee rechtste politieke programma's een fractie van de zendtijd dan de andere omroepen. Daarnaast is de verhouding van herhalingen van deze programma's 1 op 30. En de verhouding voor fatsoenlijke zendtijd is 1 op 17.

Genoeg data voor je? Als de media niet zo links zou zijn, dan had ik deze lijst nooit zo snel kunnen samenstellen. Jouw lijst van rechts politieke programma's zou ook veel langer zijn dan "WNL op zondag". En de Hofkar heb ik puur bijgezet om aan te geven hoe belachelijk de verhoudingen zijn, want Hofkar is op geen enkele wijze significant in het media landschap. Je zou nog de relatieve politieke positie van de bovenstaande programma's kunnen beargumenteren. Sommige programma's zou je zelfs als neutraal kunnen benoemen. Desondanks valt dat volledig in het niet hoeveel zendtijd en herhalingen WNL krijgt.

Maar als ik iets mis, dan mag je het aanvullen hoor ;)
Bruinbeert @morphje17 november 2024 14:36
Zendtijd wordt bepaald op leden aantal. Ik beschouw mezelf als behoorlijk fanatiek links.

Als we kijken naar de ongelooflijke bende die we hebben mogen mee maken in onze hoofdstad.

Eerst komen der ongelooflijke lelijke misdragingen uit rechts extreme hoek. Vervolgens worden mensen hier zo emotioneel van waardoor zij zich vergrijpen tot gedrag wat ik alleen maar verafschuwen. Vervolgens duurt het 5 dagen voordat het begin vd escalatie de aandacht krijgt die het verdient.


Idem bij de eerste bezetting van uva. Eerst was er vreedzaam geweldloos bezetting van een gebouw. Vervolgens worden deze "linkse" mensen aangevallen door zionistische hooligans. Waarbij de politie erbij staat en naar staat te kijken. En dan maar besluit geweld te moeten in zetten tegen mensen die zelf aangevallen worden.

Vervolgens weer een escalatie waar ik totaal niet achter sta. Maar ik kan me verplaatsen dat mensen in hun emoties zich die kant op laten spelen.

Weer pakt de media het op alsof het linkse tuig aan alles schuldig is.

Ik ben principieel tegen geweld in welke vorm dan ook, daarom doe ik zelf een stap terug als het daar naar toe gaat.

Maar je kan dus wel steeds een patroon zien dat links geweldloos voor haar idealen opkomt. Vervolgens rechts met geweld escaleert (onder het oog van de autoriteiten en media). Waardoor sommige linkse mensen besluiten vuur met vuur te bestrijden (wat ik nimmer nooit goed zal praten)

En dan de discussie die daar op volgt niet instaat is om te kijken naar waar wie waarom aan het escaleren is.

Kan je me dan alsjeblieft uitleggen hoe de media links is?

Edit: op de verkeerde geantwoord, excuses

[Reactie gewijzigd door Bruinbeert op 17 november 2024 14:37]

Philip Ross @morphje15 november 2024 22:35
Ik zie vooral een lijst met 6 centrum programmas en 2 rechtse. Waar is iets zo links als PowNed?
Zou het overigens niet zo zijn dat de aanbevelingen puur zijn op aantal kijkers? Of denk je dat dit een complot is om rechts te benadelen?

Kan je ook aantonen dat al die programmas die je noemt links zijn? Want die aanname is de basis van je hele argumentatie.

[Reactie gewijzigd door Philip Ross op 15 november 2024 22:37]

morphje @Philip Ross15 november 2024 22:57
Het feit dat je al deze programma's centrum noemt geeft eigenlijk al aan hoe vertekend je wereld beeld is.

Immers in een wereld van rechts moet er ook links zijn. De is de natuurlijke tegenhanger. Dus welk programma, al is het in de marge, is dan een links politiek programma op de NPO? De NPO zou dan natuurlijk wel zo neutraal en eerlijk moeten zijn dat ook een echt links programma de kans krijgt om uitgezonden te worden?

En het verklaart tevens waarom jouw beeld zo vertekend is dat je niet wilt accepteren dat gerenomeerde instituten die partijprogramma's analyseren op inhoud verklaren dat de PVV centristisch is. Je kan de PVV niet beoordelen op uitkomsten, want ze staan nu pas voor het eerst aan het roer. Dat is geen leugen, dat is niet verzonnen, dat zijn statistieken van mensen en instituten die daadwerkelijk neutraal en meetbaar resultaten opleveren.

Idem voor de verschillen tussen de beoogde partijeleiders van de VVD, Rutte en Verdonk. Verdonk was aanmerkelijk rechtser dan Rutte. Verdonk heeft meerdere termijnen op asiel gezeten en was snoeihard. Bolkenstijn was ook behoorlijk rechtser dan Rutte. Het idee alleen al dat een partij onveranderd op dezelfde politieke plek blijft staan na een overdracht van leiderschap is werkelijk ondenkbaar en volstrekt onlogisch. In jouw ogen is de VVD rechts en tot daar gaat je intresse in de partij. Je hebt geen oog voor de nuances van de hoeveelheid rechts binnen de partij. Rechts is immers rechts.

Idem voor Wilders. Hij is rechts pur sang. Hij is niet links. Leg mij eens uit hoe de volgende punten uit het partij programma rechts zijn:
- Zorg betaalbaarder maken
- Huren verlagen en/of huurtoeslag verhogen
- Woningen bouwen
- Kleinschalig onderwijs, aandacht voor het kind
- Betaalbaar en veilig openbaar vervoer.

Je denkt dat Wilders niet links is, omdat je focust op een beperkte subset van zijn partij programma. Idem voor de media, die focust alleen op die rechtse elementen en laat (al dan niet bewust) de bovenstaande punten buiten beschouwing of ze verdwijnen in de marge. Ja Wilders is op heel veel andere punten flink rechts. Dat klopt, maar de som, wederom uitgerekend door betrouwbare instituten, komt uit op centrum. En de bovenstaande punten op sociale voorzieningen heeft hij altijd al uitgedragen sinds hij z'n eigen partij oprichtte.
Philip Ross @morphje15 november 2024 23:04
Tsja, als je mij gaat diskwalificeren omdat ik het niet met je eens ben dat al die omroepen links zijn ook al lever je geen enkel bewijs daarvan.

Als je naar programma kijkt is de PVV links ja. Maar als je naar stemgedrag in de kamer kijkt niet.
Kan je je voorstellen dat ze misschien liegen in hun programma om stemmen te winnen?
(Dit is overigens al de tweede keer als je de gedoog constructie meetelt. Al twee keer meer dan GL of de SP)

De sociale punten laat hij altijd als eerste vallen in de onderhandelingen. Denk aan de pensioenleeftijd die zogenaamd breekpunt was die hij al liet vallen voor de onderhandelingen over het gedogen begonnen waren.
deboerpp @morphje18 november 2024 18:48
Even een toevoeging : hij heeft het niet over links en rechts, maar over links en extreem rechts. Dus zo vertekend is het beeld.
deboerpp @Philip Ross18 november 2024 18:47
Op elk agenda punt van de PVV is deze links, behalve immigratie en het willen behouden van de oorspronkelijke autochtone cultuur.
Philip Ross @deboerpp18 november 2024 18:56
Zoek het stemgedrag in de kamer gerust op. Daar stemmen ze gewoon al jaren met rechts mee.
deboerpp @Philip Ross18 november 2024 18:45
En deze rechtse omroepen, hoe en op welke manieren allemaal heeft men geprobeerd om deze tegen te houden? Kun je dat eens opzoeken en beantwoorden ? En wat is volgens jou de reden hiertoe geweest ?
deboerpp @Philip Ross18 november 2024 18:43
Dan kun je wel met een linkje komen, maar dit zit achter een betaalmuur, alleen voor leden dus. Dan is het alvast geen onafhankelijk onderzoek meer. En voor zover ik kan zien, staat er maar één naam bij het artikel, 'Nienke Schipper' . Dus je neemt het in ieder geval niet nauw met het woord 'onderzoek'. Is er ook ergens een link naar een onafhankelijke bron van dit 'onderzoek' ? Of kun je hier eens vermelden wat er in staat ? Even een opsomming van de feiten waaruit blijkt dat dit zo is ?
HandheldGaming @slijkie15 november 2024 13:44
Tip... lees "De domheid regeert" leuk boek, wat je politieke inslag ook is.

Want ondanks dat het over "dom rechts" gaat (de schrijver is immers Sander Schimmelpenninck) geeft het veel inzicht in hoe "het volk" met informatie om gaat en hoe hier misbruik van wordt gemaakt door de populistisch conservatieve kant van het politieke spectrum.

Het wapent je ook heel goed tegen misinformatie.
Wat ik heel grappig vind nu ik jouw reactie lees is dat ik veel van de signalen zie die in dit boek benoemd worden.
StarZ @slijkie15 november 2024 14:03
Misschien moet je je eens afvragen waarom rechts zo vaak aan misinformation doet. Feiten zijn feiten, als je het niet eens bent met onderzoeken dan moet je een wetenschappelijk onderzoek doen om dat te ontkrachtigen. Maar dat doet men nooit. Nee men gaat uit van gevoelens en ideeen die vaak niet bewezen zijn.
rjberg @slijkie15 november 2024 14:53
Dit ging niet over rechts of links, per sé, maar over regulering van advertenties. Wie er aan de macht is zou in theorie niet uit moeten maken, zolang ze zich aan de wetten en regels houden t.o.v. wat wel en niet mag qua censuur. Het gaat erom of de staat genoeg reguleringsvermogen heeft om nee te zeggen tegen een minister die iets wil stoppen, en toch zelf genoeg kan factchecken om iets tegen misinformatie te doen.

Als u het mij vraagt kunt u trouwens beter niet op deze manier politiek kleur bekennen tijdens een discussie. Ik bedoel dat u een kant beschuldigd van extremisme en polarisatie, en niet willen luisteren. Ook de woorden "gestoord" en "gedonder" richting politieke tegenstanders zonder onderbouwing kunnen tot frictie leiden. Dat soort harde beschuldigingen leidden alleen maar af van een goede politieke discussie. Niet alleen vanwege mogelijke afstand en verontwaardiging die u creert t.o.v. iemand van "de tegenpartij" maar ook omdat dan mensen gaan verwachten dat u een kant van het debat volledig zal buitensluiten, zonder te kijken of ze misschien wel gelijk hebben.

Als u iemand wil overtuigen van uw gelijk, geef dan aan dat u de voors en tegens heeft afgewogen, erken dat er argumenten tegen uw punt zijn, en geef dan aan waarom u toch voor uw standpunt bent. Kleur bekennen mag, hoewel het niet altijd helpt, maar probeer in ieder geval te laten zien dat u een afweging heeft gemaakt, los van welk team u vertrouwd. Ten slotte is er altijd de mogelijkheid om uw mening niet te geven, maar alleen de afweging uit te schrijven en mensen zelf laten uitmaken wat ze vinden, en daarmee in ieder geval laten zien dat uw kant een punt heeft.
batjes
@rjberg16 november 2024 11:57
Ik denk niet dat wij zo snel die kant op gaan
wij zijn die kant ook al een tijdje op gegaan. Het kan allemaal propaganda zijn.

Maar Rusland zit al jaren ook in de EU te stoken. Er zijn aanwijzingen van hun invloed in Brexit. Er zijn directe aanwijzingen voor hun invloed in al die pro-palestina rellen. Er zijn aanwijzingen voor hun inmenging van de BLM rellen, protesten en algehele discussie online. Het is wat vroeg om te roepen, maar ik ben er redelijk van overtuigt dat die online bot propaganda machine van Rusland ook invloed heeft gehad op die razzia praktijken die (godver de godver :() de afgelopen weken in onze hoofdstad plaatsgevonden hebben.

Hoe het zit met deepfakes en AI, daarvoor hoef je alleen naar de recente verkiezingen in de VS te kijken, hoe veel AI foto's en videos gebruikt zijn, holy moly. Van stoere foto's van Elon en Trump tot aan die "gaming sessies" of liedjes.
Skit3000 @slijkie15 november 2024 11:41
Als alle partijen net zo veel zendtijd krijgen, mogen ze toch zelf weten wat ze daar mee doen. Als ze die tijd gebruiken om misinformatie (en ja, dat bestaat echt) te delen dan kunnen journalistieke media dat weer ontkrachten en lees je de dag erna in de krant waarom je het niet moet geloven. Die partijen hebben zich er dan dus alleen zelf mee.
TWeaKLeGeND @Skit300015 november 2024 18:09
Dat is de theorie, in de praktijk krijg je dan een hele horde mensen die wat jij journalistieke media dan 'de mainstream media' gaan noemen en per definitie als leugenaars wegzet. En zo krijg je een steeds grotere meute mensen die totaal niet geïnformeerd noch geïnteresseerd is in/over feiten en de werkelijkheid. Gevoel telt en het gevoel is vooral angst en haat.

Links heeft ook zijn excessen maar over het algemeen bestaat bovenstaand effect niet bij links. Staat links te liegen en komt 'mainstream media' met correcties dan krabt de linkse stemmer veel sneller achter de oren over de partij die onzin roept.

Als je theorie maar 1 kant op werkt dan werkt het dus niet.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 15 november 2024 18:13]

Skit3000 @TWeaKLeGeND15 november 2024 20:06
We hebben nu in ieder geval een kabinet waar de mild-rechtse stemmer aan kan zien dat fabeltjes niet werken zodra je eenmaal de leiding hebt. Er zullen weinig kritische denkers zijn die hen nu nog als de helden wegzetten zoals ze tot een half jaar geleden gezien werden.

Of dat er voor zorgt dat extremere personen nu de aandacht krijgen of dat rechtse stemmers zich nu achter de oren krabben, weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 15 november 2024 20:07]

Mathijs Kok @slijkie15 november 2024 12:02
Waar ook dan de commissies die persoonlijk ook een politieke kleur hebben partijen en advetenties kunnen ‘terugfluiten’ onder het mom ‘misinformatie’?
Dan staat je in Nederland de weg naar de rechter open. De wet is hierover bijzonder duidelijk en in het verleden zijn rechters hier bijzonder duidelijk over geweest. Ik kan me ook geen geval herinneren dat een 'commissie' een dergelijke uitzending heeft 'terug gefloten'.
Verwijderd @slijkie15 november 2024 12:54
Dit lijkt mij extreem onwenselijk, mensen horen vrij te zijn om informatie/meningen te delen, via welke weg/platform dan ook.
Ben ik mee eens.. indien we ervoor zorgen dat stemrecht gelinkt wordt aan het slagen van een simpele "fact check" en "weet je waarvoor je stemt?" test.

Democratie is een fragiel concept en moet IMO iets wat beschermd worden tegen het feit dat eender wie, sinds de opkomst van sociale media, met een megafoon het internet op kan.

Edit: net je tweede reactie gelezen; kans is groot dat je het niets eens gaat zijn omdat je wss zelf niet door een fact check test geraakt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 november 2024 12:55]

Littlemarc @Verwijderd15 november 2024 13:09
Dit instrument van het bepalen van een “Test” is ook toegepast in de VS om zwarten van stembussen te houden omdat die vaak analfabeet waren.

Het introduceren van elke test in welke hoedanigheid dan ook is ondemocratisch imho. Het hooggerechtshof deelde mijn mening ook.
Verwijderd @Littlemarc15 november 2024 14:45
Dit instrument van het bepalen van een “Test” is ook toegepast in de VS om zwarten van stembussen te houden omdat die vaak analfabeet waren.
Justificatie die amper relevant is vandaag de dag.
Het introduceren van elke test in welke hoedanigheid dan ook is ondemocratisch imho.
En dit is een goed voorbeeld van hoe progressieve democraten (waar ik me bij reken) door absoluut goed te willen doen hun fragiel model volledig gaan verliezen.

Ons model is, recht onder onze ogen, onder aanval door allerlei partijen die het onderuit willen halen. Maar iets van weerbaarheid inbouwen in het belangrijkste aspect (stemsysteem) van het model in een tijd waarin simpele feiten door een significant deel vd stembevolking in vraag worden weerlegd? Ho maar!
Enai @Littlemarc15 november 2024 15:06
En toelaten dat iemand zich pakweg door een of andere troll farm laat vertellen dat 15-minutensteden openluchtgevangenissen zijn en hiermee in het achterhoofd stemt op de partij die belooft de minister van mobiliteit op te knopen, is dan wel ok?
zath @slijkie15 november 2024 13:52
Weet je wat pas onwenselijk is? Wanneer allerlei schimmige partijen een lading geld tegen een algoritme aangooien en zo hordes van mense op ongecontroleerde wijze met misinformatie voorzien.
Enai @slijkie15 november 2024 14:38
Als je de mainstream media verplicht om gelijke zendtijd te geven aan elke partij, dan maakt het niet veel uit welke kleur ze hebben.

De issue is dat mensen eender wat geloven dat op het internet staat, en dat de rot al ver genoeg gevorderd is dat enig initiatief tegen de leugens van een bepaalde kant meteen als "dictatuur" geïnterpreteerd wordt. Het zou inderdaad goed zijn als politici niet onbeperkt overtuigende nonsens konden verkopen, maar die vogel is gevlogen.

Tja, het zal wachten worden op de uitkomst van de komende oorlog.
RaJitsu @slijkie15 november 2024 17:12
Misinformatie weren uit de advertenties die je toont ben ik niet op tegen. Je mag best meningen uiten, maar niet over zaken die gewoon feitelijk vast staan. Dat is geen twijfelachtige norm. Tenzij je jezelf baseert op twijfelachtige bronnen die onder iedere kritische weging niet overeind blijven.
sympa @slijkie15 november 2024 17:41
Ik vind het fijn als de reclame voor iedereen hetzelfde is. Dus dat er niet "bestrijd olifanten" reclame wordt gericht op mensen die bang zijn voor olifanten. En andere mensen juist "bescherm de olifant" te zien krijgen.
Natuurlijk zijn die verschillen subtieler. Net zoals het beschuldigen van hele bevolkingsgroepen op een subtielere (dat heeft ie niet gezegd je moet beter luisteren) manier gebeurt.
kozue
@slijkie15 november 2024 20:15
mensen horen vrij te zijn om informatie/meningen te delen, via welke weg/platform dan ook.
Er zit een dunne lijn tussen informatie en propaganda. Ik vind helemaal niet dat de politiek vrij moet zijn om hun denkbeelden aan anderen op te dringen. Kiezers kunnen een partij kiezen die bij hun denkbeeld past, ze hoeven niet via reclame of zelfs de “traditionele media” een kant op te worden geduwd. Dat zorgt alleen maar voor meer stemmen op de partij met het meeste geld. Dus aub een adverteerverbod voor alle politieke uitingen graag, op alle vormen van media.
DJ Henk @slijkie16 november 2024 09:41
Dus even voor mijn beeldvorming, los van de flyers en posters, wil je dat alle politieke berichten en zendtijd komt in de handen van de Mainstream media? Waar ook dan de commissies die persoonlijk ook een politieke kleur hebben partijen en advetenties kunnen ‘terugfluiten’ onder het mom ‘misinformatie’?

Dit lijkt mij extreem onwenselijk, mensen horen vrij te zijn om informatie/meningen te delen, via welke weg/platform dan ook.
Daar is al iets op bedacht en dat heet Zendtijd voor Politieke Partijen. In theorie een prima plan, in de praktijk wat achterhaald, want alleen maar voor radio en lineaire televisie. Als ze dat aan zouden passen aan de moderne tijd met internet zijn we er wel, lijkt me
Gunneh @slijkie15 november 2024 11:44
Dit houdt geen mensen tegen om info/meningen te delen. Dit houdt bedrijven zoals Google en Twitter tegen. Jij mag nogsteeds leuk delen op wie jij stemt en waarom
dev10 @slijkie15 november 2024 13:35
Waar ook dan de commissies die persoonlijk ook een politieke kleur hebben partijen en advetenties kunnen ‘terugfluiten’ onder het mom ‘misinformatie’?
De zendtijd voor politieke partijen hoeft niet in handen te komen van de 'mainstream media'. In de Mediawet is vastgelegd hoe de uitzendtijd verdeeld wordt over de politieke partijen en de NPO fungeert alleen als doorgeefluik. Het commisariaat voor de media en de NPO hebben helemaal niks te zeggen over de inhoud van deze blokken. Dat is echt aan de partijen zelf.
WillySis @wildhagen15 november 2024 11:47
Aan de andere kant is het ook een gemis aan informatie.
De regels die Europa opstelt zijn vrij streng. Het financiële deel is voor de meeste mensen niet interessant.
Door de ban zullen de "dodgy" partijen meer en meer reclame gaan maken via nieuws, "content" en influencers.
djiwie @wildhagen17 november 2024 16:26
Lijkt me een terechte besluit. En een goede regelgeving van de EU.

Het moet niet zo zijn dat degene die de diepste financiële zakken heeft op deze manier een onevenredig voordeel zou moeten krijgen op een verkiezingswinst.
Maar dat wordt helemaal niet geregeld (of gepoogd te bereiken) met die regelgeving. De ads moeten gelabeld zijn en er moet duidelijk gemaakt worden hoe je getarget bent. Google heeft daar blijkbaar geen zin in, maar het is dus niet verboden om als politieke partij te adverteren op online kanalen of om een enorme zak met geld te trekken voor advertenties.
Als je dat zou willen bereiken (ik ben daar zelf niet voor) dan moet je advertenties in zijn geheel verbieden, of een maximaal budget per verkiezing per partij gaan opleggen.
Basszje 15 november 2024 10:47
Lijkt mij prima wanneer verkiezingen in Europa geen wedstrijdje worden wie het meeste geld bij een multinational kan dumpen. Hoeveel geld een partij heeft zal nooit de belangrijkse factor moeten zijn wie de verkiezingen wint.
Dingdong @Basszje15 november 2024 11:01
Geld doet wel iets, maar ook niet alles. Kijk naar Amerika, waar Harris 1 miljard kon spenderen en ze bij lange na niet de stemmen wist te halen om president te worden. Aan de andere kant zou het mooi zijn als social media en partijen als Google gewoon niet gebruikt mogen worden voor dit soort adverteren. Je merkt toch dat bij zowel links als rechts er veel propaganda wordt verspreid.

[Reactie gewijzigd door Dingdong op 15 november 2024 11:02]

The Zep Man
@Dingdong15 november 2024 11:13
Geld doet wel iets, maar ook niet alles. Kijk naar Amerika, waar Harris 1 miljard kon spenderen en ze bij lange na niet de stemmen wist te halen om president te worden.
Ik weet niet of dat zo'n goede vergelijking is die jouw punt ondersteunt. Elon Musk betaalde 44 miljard voor een marketingplatform voor de andere zijde.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 11:19]

Pietergompie @Dingdong15 november 2024 11:22
Dat bij lange na niet valt reuze mee!

https://tinyurl.com/22923rwy
Walrave @Dingdong15 november 2024 11:48
Wat de andere kant spendeerde zullen we nooit weten. Dankzij sociale media is het mogelijk om heel veel "dark money" los te laten die niet mee geteld wordt. Verder heb je bepaalde landen (Rusland, Israel, en China) die veelvuldig gebruik van bots/troll farms/influencers gebruik maken wat ook een significant invloed kan hebben op het stem gedrag.
sympa @Walrave15 november 2024 17:42
Probleem is dat je veel reclame niet gaat herkennen als reclame. "Ik stel alleen maar een kwestie aan de kaak" toch?
bilgy_no1 @Dingdong15 november 2024 11:48
Het probleem in de VS is dat er na de 'Citizens United' uitspraak enorm veel geld buiten de regels van de politieke donaties om kan worden besteed door zogenaamde Super PACs (Political Action Committees). Dit zijn organisaties die formeel buiten de campagne staan, maar wel een bepaalde kandidaat steunen. Het is vaak onduidelijk wie dat geld bij elkaar brengen en hoeveel er precies in omgaat. De $40 miljoen per maand die Musk besteedde aan de campagne telde op die manier niet op bij wat Trump ophaalde volgens de officiele cijfers.
Lisadr @Dingdong15 november 2024 11:54
Heeft ook te maken met hoe je geld uitgeeft. Waar de ene 10 miljoen uitgeeft aan celebirties inhuren, geeft de andere 10 miljoen uit aan social media waar ze veel meer mensen kunnen bereiken. Helpt ook als de eigenaar van een social media bedrijf (Twitter/X) bereid is gratis reclame voor je te maken.
separhim @Dingdong15 november 2024 12:18
Die 1 miljard is op basis van donaties en wat ze zelf kunnen betalen, maar de republikeinen konden gratis gebruik maken van media zoals Fox News en Twitter, die werken ten gunste van Trump zonder letterlijke donaties terwijl de democratische partij niet echt iets vergelijkbaar heeft. De situatie is wat complexer dan die 1 miljard die steeds wordt aangehaald.

[Reactie gewijzigd door separhim op 15 november 2024 12:19]

fire-breath @Basszje15 november 2024 11:01
Gelukkig is het hier nog niet zo erg als in Amerika. Maar goed ... het is hier al wel een dingetje. Er zit best een groot verschil in hoeveel geld er in de oorlogskas van politieke partijen zit.

We hebben helaas ook in Nederland al gezien hoe eenvoudig het is om een onrealistisch beeld te schetsen via advertenties/symboolpolitiek en hoe vatbaar we zijn voor beïnvloeding door politici.
Sandburger @fire-breath15 november 2024 11:04
Maar vergeet niet hoeveel miljard er is betaald om Twitter te kopen en hoeveel invloed dat heeft gehad.
Tim AtSharp @Sandburger15 november 2024 11:34
Om op dit specifiek voorbeeld te reageren: Ik denk dat dat een schijntje is tegenover de commerciële waarde die de klassieke media als marketingcampagne gevoerd hebben in de USA voor de democraten...
PCG2020 @Tim AtSharp15 november 2024 14:25
Waar baseer je dat op? Op je onderbuikgevoel, of op suggestieve posts op X? :+
Tim AtSharp @PCG202017 november 2024 00:34
- op onderzoeken naar coverage op de verschillende media
- op analyse van welk soort nieuws over een kandidaat opgepikt en verspreid wordt
- op het feit dat 94% van de journalisten die aan een politieke partij donneert dat een de democraten doet
- aan de knieval van Besos ivm WSJ
- de cover up van de 'trash' uitspraak van Biden ( hij had het niet over die kiezer die trash zijn, maar wel over het afval dat ze achterlaten... Wat een trieste vertoning. Neutrale media zou dat uitspitten. Helaas... )
...
en eigenlijk is het beste bewijs dat Trump met een enorme voorsprong gewonnen heeft ( Democraten hebben het nog nooit zo slecht gedaan sinds de jaren 80) en dat terwijl 'de media' in de aanloop van de verkiezingen iets helemaal anders voorspelden. Dit feit alleen al geeft een enorme bias aan, en het is bijzonder zorgwekkend dat het verschil tussen projectie en realiteit zo groot is. Je kan er enkele procenten naast zitten, maar zoveel? Dan ben je niet realistisch bezig
PCG2020 @Tim AtSharp17 november 2024 09:23
Het feit dat je geen enkele link naar die "onderzoeken" en "analyses" geeft, zegt genoeg :)
Enai @Tim AtSharp15 november 2024 15:11
Fox News is de meest bekeken zender, Joe Rogan is de meest beluisterde "radio"-host. Je tegencultuur is gewoon de mainstream.
slijkie @Sandburger15 november 2024 11:14
Je zou kunnen stellen dat als dat niet zo was, het heel veel invloed had naar de andere kant. Reken je dan de waarde van (voormalig) Twitter ook mee?

Het gaat om geld wat de kandidaten rechtstreeks zelf kunnen uitgeven.
Lord Anubis @fire-breath15 november 2024 11:43
Nee dat niet, maar helaas extreme uitspraken doen ze hier in de politiek zelf wel en leggen te vaak opzij wat uiteindelijk hiertoe, de landelijke problematiek leidt.
Daar hebben ze Sociale media niet voor nodig.
GurbieV @Basszje15 november 2024 10:58
Je hebt gelijk hoor.

Aan de andere kant lijkt het nu soms een wedstrijdje 'wie kan de meeste free-publicity genereren door de meest extreme uitspraken te doen zonder daarvoor gecanceld te worden'.

Jammer dat veel nuance en diepgang in de debatten verdwijnt. Vaak is toch de kop een bepaalde politicus die iets gezegd heeft, voor de vele casual lezers blijft zoiets dan hangen helaas.
SillieWous @GurbieV15 november 2024 11:07
Ik begrijp wat je zegt. Maar volgens mij kun je niet heel veel nuance in reclames steken. Dat zijn over het algemeen ook one-liners als “minder belasting”, “meer blauw op straat”, “goedkopere zorg”.

Waar ik wel mijn vragen bij heb (zonder de wetgeving te kennen), is hoe dit van toepassing is op “influencers”. Volgens mij gaat het daar veelal mis. Die krijgen een smak geld om zoveel mogelijk polarisatie te veroorzaken.
rjberg @SillieWous15 november 2024 11:30
Ik hoorde ooit een quote geuit tegen een rechtse omroep commentator uit de VS.

"Je bent niet bepaald om dat te zeggen. Je zegt het omdat je het meent. Maar zou je hier nog steeds zitten als je niet die specifieke meningen had?*

Je kunt denk ik beter achter de mensen aangaan die om politieke redenen betalen aan influencers dan aan influencers zelf. Daarmee haal je het probleem niet weg, maar hopelijk wordt het minder. Dit is echter ook moeilijk, omdat donaties en dergelijke (helemaal als het kanaal anonieme donaties accepteert.) moeilijk te traceren kunnen zijn.

*Niet exacte quote, omdat ik het uit mijn hoofd doe uit een andere taal.
SillieWous @rjberg15 november 2024 13:20
Goed punt. De vraag is dan nog steeds relevant denk ik. Want als het betalen van influencers niet wordt gezien als adverteren, mis je een groot deel van het probleem. Maar het lijkt mij niet per se eenvoudig om daar heel duidelijke regels over op te stellen, laat staan handhaven.
Lord Anubis @rjberg15 november 2024 11:39
Oppenheimer?

“You are not ‘entitled’ to your opinion. You are entitled to your informed opinion. No one is entitled to be ignorant.”

Niemand heeft recht op een mening, maar op een goed geïnformeerde mening. Om de verantwoordelijkheid te hebben van kennis en expertise bij het vormen van meningen.

Er is ook een versie over een opgelegde of betaalde mening, is het dan nog wel een mening of meerwaarde. Draag je dan ook de verantwoordelijkheid?

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 15 november 2024 11:44]

Mathijs Kok @Lord Anubis15 november 2024 12:07
“You are not ‘entitled’ to your opinion. You are entitled to your informed opinion. No one is entitled to be ignorant.”
Kan Oppenheimer well zeggen maar het is onzin, je mag, zeker in de VS, je mening uiten over alles. Zelfs als het onderwerp niet eens kan spellen. De tijd dat alleen mensen met een opleiding mochten stemmen ligt ver achter ons.

Zou overigens wat zijn op Tweakers, waar iedereen altijd een mening over alles lijkt te hebben.
Lord Anubis @Mathijs Kok15 november 2024 12:48
Ik gaf alleen aan wat hij zei.

En wat heeft stemmen en een opleiding er mee te maken?

Anderzijds is het hier ook op tweakers de gewoonte om je mening te onderbouwen.🤔 Toch?
Tenslotte is ineens roepen niet echt een mening ; maar dat is mijn mening. 🧐
tedades @Mathijs Kok15 november 2024 12:54
Als je niet kunt zeggen wat je denkt kan iemand anders ook niet zeggen wat hij van jouw gedachte vind.
Zo zou je dus kunnen redeneren dat het niet (vrij) kunnen spreken je denken beperkt.
slijkie @Basszje15 november 2024 11:12
Zegt niet zoveel, zie de afgelopen verkiezingen in de VS, het Kamala kamp had giga veel meer geld en alsnog fenomenaal verloren. Dus je kunt veilig stellen dat ‘geld’ handig is, maar absoluut geen garantie geeft op winst.
Enai @slijkie15 november 2024 15:12
Hoeveel denk je dat Elon Musk betaald heeft voor Twitter?
deboerpp @Enai18 november 2024 18:52
Wel, als je zo gaat beginnen; hoeveel is Blackrock waard, en het hele Amerikaanse Militair Industriële Complex waard + 'Big Pharma' ?
B_FORCE @Basszje15 november 2024 11:44
Wat mij betreft mogen ALLE politieke advertenties weg.
Of anders enkel betaald door belastinggeld (of een ander onafhankelijk potje) met een fixed amount voor elke partij, onafhankelijk hoe groot ze zijn.

Niks meer en niks minder.
Tevens ook alleen toelaatbaar na toetsen wat er financieel, juridisch en grondwettelijk mogelijk is.

Het gaat hier om daadwerkelijke belangen, niet het verkopen van een commercieel product met een wedstrijd welke marktkoopman het hardste kan schreeuwen.

Diep treurig en vooral beschamend welke kant dit op aan het gaan is.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 15 november 2024 11:45]

MsXgAmEs @Basszje15 november 2024 12:09
Volgens mij begrijp je niet hoe de politieke geldstromen gaan. Een partij betaalt een multinational niet, een partij krijgt geld van een multinational. Als een partij de verkiezingen wint, dan verwacht deze multinational een veelvoud van het geld terug in de vorm van overheidscontracten. Hoe meer geld een bedrijf investeert hoe meer return dit bedrijf verwacht. Bijvoorbeeld bedrijven als Lockheed Martin wil graag zijn producten verkopen en nieuwe diensten aanbieden:

https://www.opensecrets.org/industries/contrib?ind=D

Tegenwoordig zie je ook dat filantropische instellingen veel geld doneren aan partijen of politieke organisaties. Bijvoorbeeld de WHO krijgt naast funding van landen ook funding van organisaties als GAVI en de Gates foundation. In ruil voor deze donaties krijgen deze private partijen invloed op investeringsbeslissingen van de betreffende organisatie.

https://www.who.int/news/...-ongoing-investment-round

[Reactie gewijzigd door MsXgAmEs op 15 november 2024 12:12]

locke960 15 november 2024 11:02
Stoppen met politiek advertenties omdat het moeilijk is om te identificeren welke advertenties precies politiek zijn lijkt het hoofd argument te zijn.
Maar het is een vreemde redenering. Als je het niet kunt identificeren kun je het ook niet stoppen. Kun je het wel identificeren, is er ook geen probleem.
uiltje @locke96015 november 2024 11:17
Nou ja, als advocaat van de duvel zou ik zeggen dat als je een breed, grijs gebied hebt dat je dan een lijn kan trekken dat daar naast ligt. Dan neem je het zekere voor het onzekere, maar verlies je natuurlijk wat meer inkomsten.
gimbal @locke96015 november 2024 11:27
Omdat het moeilijk is te identificeren welke advertenties precies aan welke regelgeving onderhevig zijn en daarom wat Google moet doen met dergelijke advertenties.

Niet geheel onterecht vind ik. Als je legaal in een zwakke hoek gedrukt wordt dan zou ik er ook voor kiezen om te bedanken.
Niet Henk @locke96015 november 2024 11:40
Als je het "stopt", dan kun je de schuld verschuiven:

"Oh, ja, die politieke advertenties, dat is de fout van de partij die het ingekocht heeft, onze voorwaarden zeggen heel duidelijk dat het niet mag".

Het probleem is dat Google niet de regels wil naleven en het blanco verbieden. Slimme keuze, zeker omdat er een heel groot grijs gebied is, dus elke optie dat adverteerders of Google aangeeft of iets politiek is gaat niet werken. In de VS is het al politiek als je de schoenen van een M&M niet sexy genoeg maakt (bron). Een blanco verbod zonder naleving lijkt me dus veruit de makkelijkste keuze.
Gunneh @locke96015 november 2024 11:43
Het is een fantastisch excuus om
  • De nerurotische anti-regering mensen weer wat te geven om boos over te worden
  • De gemiddelde persoon bang te maken
  • Te verbergen dat je waarschijnlijk al een tijdje dubieuze zaken aan het doen was
fire-breath 15 november 2024 10:56
Ben wel benieuwd of dat ook betekent dat je bij bepaalde mobiele spelletjes geen reclame voor politiek partijen meer krijgt.

Speel zo nu en dan een spelletje dat veel reclame heeft. Een bepaalde politieke partij in Nederland is bijzonder actief op social media en werd bijna letterlijk doodgegooid met reclame voor hun ideologie.
side note: ik troostte me maar met de gedachte dat ze geld hebben weggegooid door mij een advertentie voor te schotelen.
jwbokx 15 november 2024 10:57
Prima vind ik
Nu nog verder doorpakken...
Heloise 15 november 2024 10:57
Ik zou het prima vinden als elke vorm van adverteren voor politieke standpunten geheel verboden zou worden. Is zoiets als adverteren voor rookwaar of alcohol.
kiliandj 15 november 2024 11:00
Nu meta nog
Boeryepes 15 november 2024 11:41
Hoe minder advertenties hoe beter. We weten allemaal dat de meeste mensen niet kritisch zijn en de uitgezonden boodschap klakkeloos accepteren, én dan is er nog zoiets als confirmation bias...

En degenen die wel beweren kritisch te zijn (waaronder ikzelf) daarvan vraag ik me af hoe ze dan onderzoek doen om te komen tot een echt gebalanceerd oordeel.

Zelfs de professionele journalisten worstelen daarmee en tegen de tijd dat ze 'eruit zijn', is hun impact zeer beperkt. Kijk maar naar de VS...

Dus hoe minder advertenties hoe beter.
DdeM 15 november 2024 13:20
Het techbedrijf claimt onder andere dat de definitie van politieke reclame onder de wet te breed is. Daardoor zou het moeilijk zijn om te identificeren welke advertenties precies onder de wet moeten vallen.
Als de definitie te breed is... Hoe gaan ze er dan mee stoppen? Dan zal je ze toch eerst moeten kunnen identificeren? :?
CivLord
16 november 2024 07:05
Het techbedrijf claimt onder andere dat de definitie van politieke reclame onder de wet te breed is. Daardoor zou het moeilijk zijn om te identificeren welke advertenties precies onder de wet moeten vallen.
Curieus. Ze vinden de definitie van de wet te breed/ vaag om te kunnen bepalen of bepaalde advertenties wel of niet politieke reclame is. En daarom gaan ze stoppen met politieke reclame (waarvan ze dus zelf zeggen dat ze niet goed kunnen beoordelen wat er wel en niet onder valt).

Het lijkt mij dat wanneer ze de regels van de wet gaan toepassen op de reclame die ze nu weren het hele probleem is opgelost.

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