Website van Elon Musks transparantieafdeling kan eenvoudig worden aangepast

De website waar Elon Musk Amerikaanse overheidsuitgaven publiceert, gebruikt een database die openbaar aan te passen is. Onderzoekers wisten de api-endpoints te vinden, waardoor er posts live op de site kunnen verschijnen.

Het gaat om de website doge.gov, wat staat voor het Department of Government Efficiency. Dat is weliswaar een officieel door de Amerikaanse overheid opgezette website, maar de site bevat in de praktijk alleen berichten van X die door het @doge-account zijn geplaatst. De afdeling die door Elon Musk wordt aangestuurd, registreerde de website in januari, maar begon daar deze week op te posten nadat Musk dat kort daarvoor zei tegen journalisten. Nu blijkt uit onderzoek van 404Media dat de website makkelijk kan worden gemanipuleerd.

Dat heeft er deels mee te maken dat de website is gebouwd op basis van Cloudflare Pages. Dat betekent dat de data erop niet op Amerikaanse overheidsservers wordt gehost. Beveiligingsonderzoekers ontdekten dat het mogelijk was om zelf zaken in die database te zetten. Dat hebben zeker twee personen gedaan. Op het moment van schrijven staan enkele van die entry's er nog steeds in.

De onderzoekers waarmee 404 Media sprak, zeggen dat ze updates naar de site konden posten nadat ze de api-endpoints van de site wisten te achterhalen. Ze noemen de site verder 'bij elkaar gegooid' en zeggen dat er veel errors en informatie in de broncode te vinden is. Voor zover bekend is het nog steeds mogelijk de site aan te passen; het DOGE of Elon Musk hebben nog niet gereageerd.