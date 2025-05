E-bikefabrikant Stella is failliet, geen info over ondersteuning slimme functies

De Nederlandse e-bikefabrikant Stella Fietsen is failliet verklaard. De winkels en servicepunten blijven vooralsnog gesloten. De curator bekijkt of een doorstart vanuit faillissement mogelijk is. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de slimme functionaliteit van bestaande Stella-fietsen.

Stella Fietsen B.V. schrijft op zijn website dat het uitstel van betaling van het bedrijf vrijdag is omgezet naar een faillissement. De curator, Frans van Oss, heeft vandaag alle werknemers op de hoogte gebracht. Momenteel blijven alle winkels en servicepunten gesloten. De curator deelt uiterlijk 15 november informatie met klanten die een aanbetaling hebben gedaan of hun fiets ter reparatie hebben afgegeven.

De fabrikant geeft echter geen verdere informatie met betrekking tot de ondersteuning van de slimme functies van zijn smart-e-bikes. Deze fietsen hebben een gps-tracker, die verbinding maakt met de Ella Assistant-app. Gebruikers kunnen via deze app gereden kilometers bijhouden, de huidige locatie van hun fiets zien en ook diefstal melden. Het is niet bekend in welke mate de app blijft werken.

Volgens van Oss zijn er nog steeds geïnteresseerde partijen voor een mogelijke doorstart. De komende tijd gaat de curator met enkele partijen in gesprek om te kijken of een doorstart van Stella Fietsen vanuit faillissement nog mogelijk is. Verder inventariseert de curator de verhoudingen tot leveranciers en andere belanghebbenden, om ze 'zo goed mogelijk nader te kunnen informeren'.