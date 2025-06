'TSMC staakt productie voor Chinese gpu-maker Biren na exportrestricties VS'

TSMC is gestopt met het produceren van gpu's voor Chinese start-up Biren Technology. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. TSMC doet dat vanwege beperkingen voor de Chinese chipsector die de Amerikaanse president Joe Biden onlangs heeft geïntroduceerd.

TSMC heeft volgens een anonieme bron van Bloomberg nog niet bepaald of de producten van Biren Technology inderdaad voldoen aan de Amerikaanse drempel voor exportbeperkingen. De Taiwanese chipmaker heeft toch besloten om de leveringen aan Biren voorlopig stop te zetten. Een woordvoerder van TSMC vertelt Bloomberg dat het bedrijf 'voldoet aan alle relevante regels', maar wilde verder geen commentaar geven.

Biren Technology maakt AI-chips die concurreren met producten van onder meer Nvidia. Na de chipbeperkingen van de VS mag Nvidia bepaalde datacenterproducten, zoals de A100- en H100-gpu's, niet langer verkopen in China. De bron van Bloomberg zegt dat het besluit van TSMC om de productie te staken, verband houdt met 'publieke informatie' dat de producten van Biren beter presteren dan Nvidia's A100.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de nieuwe beperkingen voor chipexport naar China eerder deze maand formeel gemaakt. Onder de beperkingen wordt chipbedrijven verboden om datacenter-gpu's te leveren aan China. Amerikaanse bedrijven mogen ook niet langer productieapparatuur voor geavanceerde logic- en geheugenchips leveren aan fabrieken in China, tenzij fabrikanten daarvoor een licentie van de VS krijgen. Bedrijven mogen daarnaast geen geavanceerde chips voor AI en supercomputers leveren aan Chinese bedrijven als die zijn gemaakt met Amerikaanse technologie, software of machines, schrijft ook The New York Times. Die regel geldt ook voor internationale chipfabrikanten. Een soortgelijke maatregel werd eerder genomen door voormalig president Donald Trump om chipleveringen aan Huawei te beperken.

Biren Technology zei onlangs nog dat het verwachtte dat zijn producten niet onder de nieuwe Amerikaanse regels zullen vallen, meldde Bloomberg vorige week. Het bedrijf zei dat, omdat de specificaties naar eigen zeggen 'niet voldoen aan de criteria van de beperkingen'. De exportbeperkingen gelden alleen voor geavanceerde AI-chips en Biren zou geconstateerd hebben dat de prestaties van zijn producten net onder de drempel hiervoor vallen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het stopzetten van productie bij TSMC.