Verenigde Staten leggen exportbeperkingen op voor kunstmatige intelligentie

De Verenigde Staten gaan de export van kunstmatige intelligentie aan banden leggen. Voor het exporteren van software die wordt ingezet voor geografische informatiesystemen. Hiermee zouden onder andere bewapende drones zelfstandig hun doelwitten kunnen uitkiezen.

De Amerikaanse regering nam vrijdag het besluit om de export van dergelijke technologie aan banden te leggen, waarbij de nieuwe regels op maandag al in gaan, zo meldt persbureau Reuters. Wie onder de nieuwe regels nog software wil exporteren naar andere landen, moet hiervoor een vergunning aanvragen. Overigens is Canada uitgezonderd van de regelgeving.

Het gaat specifiek om kunstmatige intelligentie op het gebied van geospatial imagery. In die categorie valt onder andere software die ingezet kan worden op drones, satellieten of sensoren om doelwitten te vinden. De Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat export van dergelijke technologie ervoor kan zorgen dat vijandelijke overheden er de beschikking over krijgen.

Met name China zou het doelwit van de nieuwe regelgeving zijn. De Amerikaanse en Chinese overheid zijn al langer met elkaar in de slag op allerlei gebieden, waarbij onder meer het overnemen van Amerikaanse technologie veel aandacht krijgt.