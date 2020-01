Amerikaanse wet tegen robocalls gaat in

De Amerikaanse president Trump heeft de Traced-wet getekend, waarmee een pakket maatregelen ingaat dat robocalls moet verminderen. Onder andere regelt de wet de adoptie van het Stir/Shaken-framework waarmee telecombedrijven gesprekken valideren.

De deze week getekende Traced-wet moet Amerikanen tegen het groeiende probleem van robocalls beschermen. Dit zijn geautomatiseerde telefoongesprekken, bedoeld om burgers op te lichten of om reclame te maken. De gesprekken maken gebruik van call id spoofing, waardoor het lijkt alsof legitieme personen bellen. Bij zowel Amerikaanse telecomaanbieders als bij de Federal Communications Commission, gaan de meeste klachten over robocalls en volgens schattingen van YouMail zijn er in 2019 in de VS 54 miljard robotgesprekken opgezet.

De Traced-wet stelt de adoptie 'binnen een redelijke termijn' voor van het Stir/Shaken-framework. Shaken staat voor Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs en Stir is een acroniem voor Secure Telephone Identity Revisited. De basis van het Stir/Shaken-systeem ligt bij de verificatie van een legitieme caller id door telecombedrijf A, die vervolgens een digitale handtekening toevoegt aan het gesprek. Telecombedrijf B controleert bij de afhandeling van het gesprek de handtekening en toont de ontvanger van het gesprek dat het om een legitiem gesprek gaat.

Op Android tonen smartphones met ondersteuning een Caller Verified-notificatie. Apple ondersteunt de techniek bij iOS 13 maar gebruikers van iPhones krijgen de notificatie niet: ze moeten in de call logs kijken of het om robocalls gaat. In de toekomst verandert dit. Twaalf Amerikaanse providers ondersteunen Stir/Shaken al.

Verder vergroot de Traced-wet de bevoegdheden van de FCC en de FTC om robocalls aan te pakken. Zo is de termijn waarbinnen ze achter scammers aan kunnen gaan verlengd van een naar vier jaar en kunnen ze hogere boetes opleggen. Ook zal het Openbaar Ministerie een taskforce opzetten om scammers juridisch aan te pakken.