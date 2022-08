'Apple is begonnen met ontwerp van M3-soc op TSMC's 3nm-procedé'

Apple zou zijn begonnen met het ontwerpen van de M3-soc, de opvolger van de eigen M2. Die zou later in 2023 worden geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé en mogelijk dat jaar of begin 2024 al uitkomen.

Apple zou van start zijn gegaan met het basisontwerp van de M3-soc voor productie op TSMC's N3E-productienode, volgens de Commercial Times in dat land. De M3 krijgt de codenaam Palma mee en wordt volgens de krant geproduceerd op TSMC's N3E, de tweede generatie van het 3nm-procedé van het bedrijf. Het was al bekend dat de productie daarmee in de tweede helft van 2023 van start zou moeten gaan. De M3-productie zou in die periode beginnen, of anders in de eerste helft van 2024, schrijft de krant. De eerste op 3nm geproduceerde chip zou echter de M2 Pro zijn, die mogelijk op toekomstige MacBook Pro's en de Mac Mini wordt gebruikt. Dat schreef analist Mark Gurman in juni al. Die zouden echter op TSMC's N3-prodedé gemaakt worden; N3E is de verbeterde versie van de N3-node.

Volgens de Commercial Times wordt het 3nm-productieproces ook toegepast op de A17 Bionic-chips die Apple wil laten maken voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De M1- en M2-chips die Apple door TSMC liet maken werden nog gebouwd op een 5nm-procedé. Het 3nm-proces zou vijftien procent betere prestaties hebben en tot dertig procent zuiniger zijn, maar N3E zou die prestaties nog meer verbeteren.