'Amerikaans ministerie van Justitie voert antitrustonderzoek rond Apple'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou een antitrustonderzoek rond Apple aan het voeren zijn. Het ministerie zou momenteel alle informatie rond anti-competitief gedrag van het Amerikaanse bedrijf verzamelen en later beslissen of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt.

Voorheen onderzocht het ministerie enkel potentieel anti-competitief gedrag wat betreft de praktijken van Apple in de App Store. Maar nu zou het ministerie volgens Politico ook onderzoeken of Apples controle over hardware de concurrentie stokken in de wielen steekt. Het ministerie kijkt daarbij vooral naar de klachten die Spotify en Tile in het verleden al hebben geformuleerd over Apple. Spotify, Basecamp, Deezer, Tile en Epic Games hebben samen met een aantal andere bedrijven in 2020 overigens een coalitie opgericht om te lobbyen tegen het vermeende App Store-monopolie van Apple.

Volgens Politico wacht het Amerikaanse ministerie ook de gerechtelijke beslissing af in de zaak Epic Games vs Apple. Een federale Amerikaanse rechter besliste eerder al dat Apple geen monopolist is wat betreft de distributie van apps, maar dat het Amerikaanse bedrijf in sommige gevallen wel beperkingen oplegt aan ontwikkelaars. De rechter verwees toen naar de mobielegamemarkt. Apple zou 55 procent van die markt beheersen, inclusief 'uitzonderlijk hoge winstmarges'. Maar omdat het marktaandeel van Apple niet hoger dan 55 procent was, kan het bedrijf niet schuldig bevonden worden aan een schending van mededingingsregels. Zowel Apple als Epic Games gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter toen. Op 21 oktober gaan Apple en Epic Games hun zaak bepleiten.