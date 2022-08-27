'Amerikaans ministerie van Justitie voert antitrustonderzoek rond Apple'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou een antitrustonderzoek rond Apple aan het voeren zijn. Het ministerie zou momenteel alle informatie rond anti-competitief gedrag van het Amerikaanse bedrijf verzamelen en later beslissen of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt.

Voorheen onderzocht het ministerie enkel potentieel anti-competitief gedrag wat betreft de praktijken van Apple in de App Store. Maar nu zou het ministerie volgens Politico ook onderzoeken of Apples controle over hardware de concurrentie stokken in de wielen steekt. Het ministerie kijkt daarbij vooral naar de klachten die Spotify en Tile in het verleden al hebben geformuleerd over Apple. Spotify, Basecamp, Deezer, Tile en Epic Games hebben samen met een aantal andere bedrijven in 2020 overigens een coalitie opgericht om te lobbyen tegen het vermeende App Store-monopolie van Apple.

Volgens Politico wacht het Amerikaanse ministerie ook de gerechtelijke beslissing af in de zaak Epic Games vs Apple. Een federale Amerikaanse rechter besliste eerder al dat Apple geen monopolist is wat betreft de distributie van apps, maar dat het Amerikaanse bedrijf in sommige gevallen wel beperkingen oplegt aan ontwikkelaars. De rechter verwees toen naar de mobielegamemarkt. Apple zou 55 procent van die markt beheersen, inclusief 'uitzonderlijk hoge winstmarges'. Maar omdat het marktaandeel van Apple niet hoger dan 55 procent was, kan het bedrijf niet schuldig bevonden worden aan een schending van mededingingsregels. Zowel Apple als Epic Games gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter toen. Op 21 oktober gaan Apple en Epic Games hun zaak bepleiten.

Epic vs Apple
Epic vs Apple

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-08-2022 13:06 185

27-08-2022 • 13:06

185

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Reacties (185)

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mOrPhie 27 augustus 2022 15:14
Ik zou het erg jammer vinden als Apple wordt gedwongen iOS of de app store te openen voor derde partijen. De gebruikservaring van het zeker weten dat apps in de App Store te vinden zijn en niet in een andere store en de ervaring dat de App Store zo netjes en schoon als mogelijk gehouden wordt waardeer ik enorm. Als een rechter zou beslissen dat dat blijkbaar niet mag, dan zou daarmee voor mij dus die optie juist verdwijnen en dus minder keuze opleveren...
R4gnax
@mOrPhie27 augustus 2022 16:01
Ik zou het erg jammer vinden als Apple wordt gedwongen iOS of de app store te openen voor derde partijen.
Dat gaat dankzij de opkomende Digital Markets Act van de EU sowieso onvermijdelijk zijn.
Deze dwingt wettelijk af dat poortwachters zoals Apple actief mee moeten werken aan het publiceren van software op hun platform; waaronder ook concurrerende digitale software-winkels.
Deze staan vziw expliciet als categorie benoemd; naast - jawel - browsers en browser engines. Dus ook die "alles moet van Safari gebruik maken"-regel moet gaan sneuvelen.
Jorick @R4gnax27 augustus 2022 16:50
Het verplicht gebruiken van de browser engine is al jaren een doorn in het oog want door de render engine (bewust) functioneel kreupel te houden dwingt Apple ontwikkelaars om een native app te ontwikkelen i.p.v. een webapp omdat de nodige API'S niet beschikbaar zijn in de browser. Indirect houden ze hier de opmars/ontwikkeling van browsers op andere platformen mee tegen omdat het minder interessant is om een webapp te bouwen als je voor iOS een native app moet bouwen.
SilverRST @Jorick27 augustus 2022 17:00
Daarom dat ik niet met ABN AMRO QR code kan betalen op Safari. Gisteren moest ik een ticket betalen voor mijn vader en kreeg een melding van Safari dat het niet geopend kan worden of het weet niet hoe, iets in die richting. Niet gelukt. Maar mijn zusje gaf gelukkig aan dat die iDeal QR code wel werkt op mijn ABN AMRO app. Wat Safari aangeeft, heb ik dat niet op andere browsers.
Sjeefr @SilverRST27 augustus 2022 23:22
Klinkt als een fout bij ABN itt Safari. Met ING, Bunq en Rabobank heb ik hier namelijk geen problemen mee.
Wesley-groet @SilverRST27 augustus 2022 21:03
Want er is geen andere browser dan Safari?
SilverRST @Wesley-groet27 augustus 2022 21:21
Nou, dat iPad is van mijn zusjes en aangezien hun beter weten hoe een iPad werkt dan ik, weet ik het niet beter. Ik heb dat iPad wel voor hun gekocht en hun gebruiken het meest. Ik doe er zelf niets mee. Ik zal het in ieder geval onthouden mocht ik een keer dat iPad moeten gebruiken.
tedades @Wesley-groet27 augustus 2022 21:47
Er zijn wel andere browsers op iOS beschikbaar maar die gebruiken nog steeds allemaal WebKit (net als Safari). Als WebKit het niet ondersteund dan ondersteund je iPhone/iPad het niet.
Voor de afhandeling van ABN AMRO betalingen via QR heb je volgens mij sowieso de app nodig.
R4gnax
@Wesley-groet28 augustus 2022 22:40
Want er is geen andere browser dan Safari?
Op iOS momenteel niet, nee.
Alles maakt dankzij beleid van platformhouder Apple verplicht gebruik van de Webkit-engine waar ook Safari gebruik van maakt. Elke andere webbrowser op de platform is Safari, met een ander behangetje en wat andere door de uitgever van die browser toegevoegde randmogelijkheden, zoals Google aan iOS Chrome ook het gesyncd houden van bookmarks via je Google account heeft toegevoegd, vziw.

De kern van hoe deze browsers webpagina's renderen en wat ontwikkelaars daar binnen kunnen is echter allemaal 100% Safari; en niets meer. Wel minder overigens. Want er zijn vziw nog steeds bepaalde features die Apple enkel aan Safari zelf toebehoudt en niet door andere applicaties laat gebruiken. ("Alle browsers zijn gelijk; alleen zijn sommige browsers [...]")
supersnathan94
@SilverRST28 augustus 2022 16:00
Staat de ABN app wel geïnstalleerd op dat apparaat? Het is namelijk gewoon een geregistreerd protocol waar de app mee wordt geopent en dat is gewoon de naam van de app. Heeft niks met safari te maken.

zodoende kan iedereen gewoon een URL construeren die een bepaalde app triggered zoals: whatsapp://data-die-een-app-kan-gebruiken

Die geeft als het goed is de vraag of je de boel met whatsapp wil openen.

edit: URL mogelijkheid snap het protocol niet, maar plak het maar eens in je adresbalk.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 22 juli 2024 16:43]

Harrie_ @Jorick29 augustus 2022 06:17
Dit is voor mij ook al jaren een doorn in het oog. Voorheen bij een software bedrijf als full stack webdeveloper gewerkt waarbij ik vooral webapplicaties ontwikkelde voor intern gebruik bij klanten, zoals een ticket- of klachtafhandeling-systeem. Voor bepaalde toepassingen heb ik toen een iOs app moeten laten maken (eigenlijk een schermvullend frame van de webapp) omdat Apple geen pushnotificaties toestaat vanuit de browser. Dat niet alleen, we zijn eindelijk het tijdperk voorbij dat je allerlei IE-uitzonderingen moet coden, maar dat hebben we nu klaarblijkelijk ingeruild voor WebKit-uitzonderingen :/
BurrowedLurker @Het.Draakje28 augustus 2022 07:54
In de praktijk zal de AppStore blijven voor 99% van de apps, en kan je apps uit andere stories er bij nemen. Een eventuele epic store komt niet in de plaats van de App Store of zo. Dus dan installeer je gewoon alles uit de App Store behalve Fortenite uit de epic store bijvoorbeeld.

Het kan een grote overwinning zijn voor 18+ aanbieders die tot dus ver niet toegelaten worden tot de app stores van Apple en Google. Het heeft dus bijvoorbeeld geen zin om een pornhub app te maken. Als er een alternatieve App Store komt die dat wel toelaat dan kan ik me goed voorstellen dat er veel meer apps voor ‘adult content’ beschikbaar komen op termijn.
BurrowedLurker @supersnathan9429 augustus 2022 10:09
Maar op hun websites hebben veel gebruikers ad-blockers waardoor ze inkomsten missen. Op iOS werken ad blockers niet in apps (geen idee hoe dat werkt op Android). Dus ze hebben wel een motivatie om apps te maken. De apps kunnen ook sneller en meer gestreamlined zijn wat weer engagement vergroot.
supersnathan94
@BurrowedLurker29 augustus 2022 10:26
Het feit dat die apps er voor android (die vrij letterlijk een drie keer zo groot markt aandeel heeft) ook niet zijn geeft wel aan dat het gewoon geen interessante business case is en dat er teveel kosten in zitten om een native app te gaan maken.

Zeker als je dan ook niet de reach van een Playstore of een App store achter je hebt staan voor marketing is het vanaf het begin af aan al ten dode opgeschreven. Zeker in een categorie waar heel veel mensen heel voorzichtig mee zijn. En terecht.

We hebben al meerdere volledige dataleaks gehad van adult content providers waar ook creditcard gegevens buitgemaakt zijn. Naast de privacy implicaties en mogelijk wettelijke vervolging (omdat bepaalde zaken in bepaalde landen gewoon verboden zijn) dus ook financiële gegevens op straat. Precies de reden waarom ik en velen dus graag die gegevens uit handen houden van zoveel mogelijk bedrijven.

Nee die business case is vrij slecht te maken en al helemaal als je niet al een grote store met veel bereik mee hebt.
BurrowedLurker @supersnathan9429 augustus 2022 13:23
De Google play store laat ook geen 18+ apps toe, dus dat er geen Android apps voor zijn zegt niets. Het spreekt voor zich dat ze geen apps gaan maken voor de kleine niche van gebruikers die apps buiten de play store installeren.
supersnathan94
@BurrowedLurker29 augustus 2022 13:53
En hiermee bevestig je dus direct mijn punt. Vrije store keuze bestaat namelijk als default op android. Wij hebben in het westen de play store als standaard, maar in Azië is dit kompleet anders.

Waarom denk je dat Samsung en Huawei zulke stores hebben draaien? Google services in China zijn niet bruikbaar of zeer slecht. Daar zijn alternatieve appstores veel gebruikelijker. Zo klein is die niche ineens niet meer met 1.4 miljard potentiële gebruikers in 1 land. Vergeet niet dat ongeveer 60% van de wereldbevolking in Azië woont (4,5 miljard)

Je bevestigd dus mijn punt dat een dergelijke set aan applicaties geen goede business case hebben. Op android staat niets in de weg voor ze om een adult content store te maken en toch is dat niet gebeurd.
Het spreekt voor zich dat ze geen apps gaan maken voor de kleine niche van gebruikers die apps buiten de play store installeren.
Maar “jullie” willen voor die niche wel een compleet platform openbreken met argumenten die op een ander platform met groter marktaandeel al aantoonbaar niet aan de orde zijn?
BurrowedLurker @supersnathan9429 augustus 2022 15:19
Ik (‘wij’) wil niks openbreken vanwege 18+ content, ik zeg alleen dat het een neveneffect is. En de vraag is er wel degelijk: kijk alleen maar naar voorbeelden zoals Tumblr en Discord (18+ servers) die op iOS niet mogen terwijl er wel veel van gebruik gemaakt wordt (werd). Tumblr is mede wegens de problemen om in de App Store te blijven gestopt met adult content en daarmee heeft Apple het platform de nek omgedraaid.

App stores zoals Samsung laten ook geen adult content toe.

Dat er nog geen grote alternatieve App Store is op Android betekend niet dat dit niet gaat komen als alternatieve app stores op IOS mogelijk worden. IOS gebruikers geven nog steeds VEEL meer geld uit in de App Store dan Android gebruikers, zelfs met hun grotere marktaandeel. Als de markt op iOS vrij komt zal er een veel grotere incentive zijn voor bedrijven om echt een alternatieve App Store te pushen, vooral met die hype die er om zal ontstaan.
Wolfos @Het.Draakje27 augustus 2022 18:28
https://ec.europa.eu/info...gital-services-act_en.pdf

Kon alleen het Engelse linkje vinden maar er zweeft ook ergens een Nederlandse verise rond.
R4gnax
@Wolfos28 augustus 2022 22:42
Dat is de Digital Services Act en niet de Digital Markets Act.
Die laatste kun je hier in het nederlands vinden, als HTML:

https://eur-lex.europa.eu...ML/?uri=CELEX:52020PC0842

(Facebook kan trouwens ook wel inpakken wanneer deze wetgeving van kracht wordt:
poortwachters mogen geen persoonsgegevens meer combineren met andere diensten die zij voeren.)


Concreet relevante artikelen:
Artikel 5 - Verplichtingen voor poortwachters
Met betrekking tot elk van zijn overeenkomstig artikel 3, lid 7, geïdentificeerde kernplatformdiensten doet een poortwachter het volgende:
[..]
c) de poortwachter laat zakelijke gebruikers toe aanbiedingen aan eindgebruikers die via de kernplatformdienst zijn verworven, te promoten en contracten met deze eindgebruikers te sluiten, ongeacht of zij daarvoor gebruikmaken van de kernplatformdiensten van de poortwachter, en laat eindgebruikers toe om via de kernplatformdiensten van de poortwachter toegang te krijgen tot en gebruik te maken van inhoud, abonnementen, functies of andere artikelen door middel van de softwaretoepassing van een zakelijke gebruiker, wanneer deze artikelen door de eindgebruikers van de desbetreffende zakelijke gebruiker zijn gekocht zonder gebruik te maken van de kernplatformdiensten van de poortwachter;
Dus; applicatie-aanbieders zijn niet verplicht hun commercie te laten lopen via de kerndiensten van de platformhouder. Dag, dag verplichte appstore commissie.
Artikel 6 - Verplichtingen voor poortwachters die nader kunnen worden gespecificeerd
[..]
1. Met betrekking tot elk van zijn overeenkomstig artikel 3, lid 7, geïdentificeerde kernplatformdiensten doet een poortwachter het volgende:
[..]
c) de poortwachter maakt het mogelijk om softwaretoepassingen of appstores van derden die gebruikmaken van of in wisselwerking staan met de besturingssystemen van die poortwachter, te installeren en effectief te gebruiken, en maakt de toegang tot deze softwaretoepassingen of appstores met andere middelen dan de kernplatformdiensten van die poortwachter mogelijk. De poortwachter wordt niet belet evenredige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat softwaretoepassingen of appstores van derden de integriteit van de hardware of het besturingssysteem die door de poortwachter ter beschikking worden gesteld, niet in gevaar brengen;
Dus, andere app stores moeten toegestaan worden. Het security-excuus dat Apple eerder in bijv. de rechtszaak met Epic opvoerde, wordt afgedekt doordat de poortwachter evenredige maatregelen mag nemen om dit veilig te kunnen doen.


Het punt inzake browser engines is nog niet in deze final draft v/d verordening terug te vinden.
Dat komt omdat deze pas op het allerlaatste moment toegevoegd is. Zie hiervoor:

https://theplatformlaw.bl...-a-summary-in-ten-points/

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@R4gnax29 augustus 2022 13:55
En wat wordt er dan als “kernplatformdienst” gezien? Is dat alleen dingen als iOS/appstore? Of valt ook windows daaronder? Of kunnen we hierin ook partijen als FB en LinkedIn opnemen?
R4gnax
@supersnathan9429 augustus 2022 14:36
De definitie van een kernplatformdienst staat gegeven in de tekst van de verordening zelf.
Partijen als Facebook en LinkedIn zijn geen kernplatformdienst op bijv. iOS, maar kunnen an sich wel poortwachters zijn binnen hun eigen platform, wat weer kernplatformdiensten kan hebben.
supersnathan94
@R4gnax29 augustus 2022 17:15
Ja dat bedoel ik dus. Dus een linkedIn kan binnen linkedin als poortwachter gezien worden?

Als dat zo gaat zijn dan heeft het maken van een stuk software toch op geen enkele manier zin? Monetization is dan totaal niet meer mogelijk want er moet altijd een mogelijkheid komen voor derden om er ook geld aan te verdienen. Of zie ik dit helemaal verkeerd?
R4gnax
@supersnathan9429 augustus 2022 20:03
Een poortwachter is een digitale service provider die een platform biedt waarop ook andere partijen kunnen opereren, maar waarachter een significant deel van een bepaalde markt schuil gaat en waarop die andere bedrijven niet kunnen opereren zonder de medewerking van die poortwachter.

Apple en Google zijn poortwachters op de smartphone app markt in het algemeen.
Facebook is een poortwachter op het vlak social media.
LinkedIn op het vlak professionele contacten, CVs en werving.
WhatsApp; Telegram; en iMessage op het vlak private messaging.
Netflix op het vlak van video-on-demand.
Etc. etc.

Een poortwachter is verplicht zich aan bepaalde regels te houden. Zo mag zij niet andere partijen verplichten om bepaalde kernplatformdiensten, zoals hun eigen betaaldiensten of browser engine te gebruiken. Bedrijven die binnen het platform van de poortwachter operen moeten gebruik mogen maken van eigen alternatieven. Ook mag een poortwachter haar eigen concurrerende diensten niet bevoorrechten. Noch door deze prominenter te plaatsen, noch door deze bijv. verder gaande toegang tot het platform te geven dan de diensten van een derde.

Het punt hier is dat een poortwachter, eenmaal groot genoeg geworden, hun marktpositie anders kan gebruiken om andere bedrijven te dwingen voor hen te werken - middels opgelegde voorwaarden, in plaats van dat er gezonde concurrentie blijft bestaan. Het is een maatregel die marktconsolidatie wil tegen gaan.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:43]

Cerberus_tm @Het.Draakje27 augustus 2022 18:55
Het gevolg zal zijn dat Apple geen belangrijke software wil mislopen, en daarom zijn tarieven sterk zal verlagen. Resultaat: je gaat minder betalen, en er gaat meer geld naar de makers van die software dan naar de poortwachter Apple.

Verder is het op dit moment zo dat veel software überhaupt niet beschikbaar is voor Iphones tenzij je jailbreakt, omdat Apple veel programma's uit zijn winkel gooit. De beschikbaarheid van software zal dus toenemen voor Iphone-gebruikers.

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 22 juli 2024 16:43]

Shark.Bait @Cerberus_tm29 augustus 2022 13:50
Nee, de kans daarop acht ik klein; op de mac zijn er alternatieve stores, en die zijn goedkoper dan de appstore. Het enige wat Apple zou kunnen doen is hun percentage verlagen van 30%; de basiskosten worden bepaald door de makers.
Cerberus_tm @Shark.Bait29 augustus 2022 22:53
"Het enige wat Apple zou kunnen doen is hun percentage verlagen van 30%": dat is nu precies waar al deze rechtszaken inderdaad om draaien. Apple zal gedwongen worden niet zulke absurde bedragen te vragen (wat overigens ook voor Google geldt), als bepaalde populaire software buiten hun winkeltje op beschikbaar komt.

Voor kleineren software is het misschien lastiger om dat te doen. Daarom denk ik dat het nog beter is als dat percentage gewoon gedwongen omlaag gaat naar kosten + gezonde winst op die kosten. Ik denk dat dit nodig is wanneer een groot bedrijf veel marktmacht heeft (hoeft geen monopolie in enge zin te zijn).
supersnathan94
@Cerberus_tm29 augustus 2022 13:57
Verder is het op dit moment zo dat veel software überhaupt niet beschikbaar is voor Iphones tenzij je jailbreakt, omdat Apple veel programma's uit zijn winkel gooit. De beschikbaarheid van software zal dus toenemen voor Iphone-gebruikers.
Als dat tweaks zijn gaan die ook met een alternatieve store niet komen. Apple mag onder security vlag private API gebruik van derden gewoon belemmeren en verbieden. Dan wordt die app gewoon alsnog van die andere store verwijderd.

Ik voorzie meer piraterij en meer kosten voor partijen om daar tegen op te gaan treden.
unreal0 @R4gnax28 augustus 2022 10:31
Zo, je laatste regel, wat zou dat fijn zijn.. Dit is oprecht één van de grootste minpunten sinds ik een iPhone heb. Als een website niet lekker werkt in Safari kun je niet naar Chrome/Edge om het daar te proberen. Toevallig liep ik hier gister weer tegenaan omdat de 'download factuur' knop van Mijn Ziggo in Safari niet werkte. Waar ik mij ook aan stoor is dat de 'Vraag om desktopsite' de desktopsite niet afdwingt (en zelfs vrijwel nooit laat zien).
dec0de @unreal028 augustus 2022 11:16
“Request desktop site” past alleen de user-agent aan. tegenwoordig geven de meeste sites daar niks om en zijn sites responsive, en request desktop site past de scherm resolutie niet aan.
supersnathan94
@unreal028 augustus 2022 12:46
Waar ik mij ook aan stoor is dat de 'Vraag om desktopsite' de desktopsite niet afdwingt (en zelfs vrijwel nooit laat zien).
Het is ook een vraag. Safari past de useragent aan naar de desktop versie. Het is aan de website om daar dan wat mee te doen. Tegenwoordig is iedere website die een beetje nagedacht heeft over responsive design echter zo gemaakt dat het client side wordt aangepast aan het scherm/resolutie. De user agent aanpassen heeft dus helemaal geen zin dan, want je krijgt exact dezelfde “code” geserveerd.
unreal0 @supersnathan9428 augustus 2022 13:29
En zodoende is het op een iPhone onmogelijk een vaak uitgebreidere desktop site te forceren (je kunt namelijk ook niet ver genoeg uitzoomen).

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@unreal028 augustus 2022 14:18
Ja euhm. Dan moet je de website bouwer hebben? Als die responsive design slecht implementeerd kan Apple daar weinig aan veranderen.
WhatsappHack
@mOrPhie27 augustus 2022 16:14
Yup zou ik ook erg zonde vinden, zeker omdat het een volstrekt nodeloze actie is om de boel open te gooien en gaat in tegen de wensen en belangen van de consument; ten faveure van triviale belangen van wat andere partijen.

Wat ik als compromis misschien wel acceptabel zou vinden, is als er alternatieve stores komen met eigen betaalmethode en abonnementsbeheer bijvoorbeeld, maar dat de apps verplicht ook in de App Store moeten staan. (Met dezelfde source, dus distributie is nog steeds Apple). Dán heeft de consument a.) een keuze voor store en hoe die werkt, maar b.) kan nooit gechanteerd worden om de iPhone in een open modus te zetten “want anders maken we je apps onbruikbaar”; je kan namelijk gewoon bij de App Store blijven aankloppen voor dezelfde apps. Wordt je als consument dus niet gedwongen een brak, onsamenhangend en minder privacy vriendelijk open platform in genaaid als je daar geen zin in hebt en wordt ons de werkelijke keuze niet ontnomen via markt eenheidsworst. (Want een keuze met een chantage sausje is natuurlijk geen keuze… “Ja natuurlijk mag jij gewoon in je vertrouwde walled garden blijven! We ontnemen je die keuze écht niet hoor. Maarja, dan kies je er wel voor om bepaalde apps niet meer te kunnen gebruiken hè waardoor je (veel) minder met je telefoon kan dan nu… Maar je hebt de keuze hoor, dus je doet het zelf!!1!”). Als je een geheel open platform wil is er ruim voldoende concurrentie op de markt dat dat aanbiedt. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 16:43]

Blokker_1999
@WhatsappHack27 augustus 2022 18:32
Yup zou ik ook erg zonde vinden, zeker omdat het een volstrekt nodeloze actie is om de boel open te gooien en gaat in tegen de wensen en belangen van de consument; ten faveure van triviale belangen van wat andere partijen.
Wat ik zo spijtig vind is dat jij blijkbaar denkt dat jouw visie ook de visie is van alle gebruikers van het platform. En al helemaal dat jij denkt te bepalen wat in het belang is van de consument. Dat het jouw wensen zijn en dat jij denkt dat het in jouw belang is maakt helemaal niet dat het de wens van alle gebruikers zou zijn of dat het ook in het belang van die gebruiker is.
Wat ik als compromis misschien wel acceptabel zou vinden, is als er alternatieve stores komen met eigen betaalmethode en abonnementsbeheer bijvoorbeeld, maar dat de apps verplicht ook in de App Store moeten staan. (Met dezelfde source, dus distributie is nog steeds Apple). Dán heeft de consument a.) een keuze voor store en hoe die werkt, maar b.) kan nooit gechanteerd worden om de iPhone in een open modus te zetten “want anders maken we je apps onbruikbaar”; je kan namelijk gewoon bij de App Store blijven aankloppen voor dezelfde apps. Wordt je als consument dus niet gedwongen een brak, onsamenhangend en minder privacy vriendelijk open platform in genaaid als je daar geen zin in hebt en wordt ons de werkelijke keuze niet ontnomen via markt eenheidsworst. (Want een keuze met een chantage sausje is natuurlijk geen keuze… “Ja natuurlijk mag jij gewoon in je vertrouwde walled garden blijven! We ontnemen je die keuze écht niet hoor. Maarja, dan kies je er wel voor om bepaalde apps niet meer te kunnen gebruiken hè waardoor je (veel) minder met je telefoon kan dan nu… Maar je hebt de keuze hoor, dus je doet het zelf!!1!”). Als je een geheel open platform wil is er ruim voldoende concurrentie op de markt dat dat aanbiedt. :)
Maar dan beperk je alsnog de vrijheid van mensen want jij wil dat Apple alsnog mag bepalen wat gebruikers op hun toestel wel of niet installeren. Waarom moet Apple totale controle krijgen over een toestel dat niet hun eigendom is? Waarom mag de gebruiker zelf niet bepalen wat ze met hun toestel willen doen? Het is net omdat Apple de macht heeft van apps te weigeren om soms de meest ridicule redenen, en vaak gewoon ter bescherming van het eigen belang van Apple's eigen alternatieven op die apps, dat ik net voorstander ben van het toestaan van sideloaden, van het toestan van alternatieve stores.
PhilipsFan @Blokker_199928 augustus 2022 01:27
Zijn zienswijze is de enige juiste. We weten allemaal wat er gaat gebeuren als Apple gedwongen wordt om z'n toestellen open te stellen voor alternatieve appstores. Precies hetzelfde als wat er nu al gebeurt met videodiensten: ontwikkelaars van apps zullen deze alleen nog in hun eigen store aanbieden, want dan maken ze er meer winst op.

Dat betekent dus, dat hetgeen Apple zo uniek en betrouwbaar maakt, komt te vervallen. Als m'n ouders (in de 70) bellen dat ze graag een bepaalde app op hun iPad willen hebben, dan leg ik even uit hoe ze naar de appstore gaan en wat ze moeten aanklikken. M'n ouders kunnen meteen aan de slag met de nieuwe app en ik kan ervan opaan dat die app niet hun iPad verknoeit.

Als dat straks niet meer mag, en m'n ouders vragen dan hoe ze een app moeten installeren, dan betekent dat veel gedoe voor mij: ik moet uitzoeken in welke appstore die app staat en of die betrouwbaar is. Het betekent veel gedoe voor m'n ouders: die moeten een extra appstore op hun toestel zetten en kloten met creditcards of andere betaalmethodes. Op dit punt gaat het geheid verkeerd, dus dat betekent dat ze moeten wachten tot ik een keer langskom. Ze kunnen dus voorlopig niet aan de slag met hun app. En het resultaat is dat je nog maar moet afwachten of die app niet hun iPad verkloot (en ik NOG meer werk heb om het weer goed te krijgen, of ze zelfs data verliezen) of stiekum data verzamelt. Want er komen geheid malafide ontwikkelaars met malafide appstores, dat kan ik je wel vertellen.

No thanks. M'n telefoon is een te belangrijk onderdeel van m'n leven, en dat van velen. Walled garden it is. Ik heb totaal geen last van die walled garden overigens, alle software die ik ooit op m'n iPhone zou willen draaien staat daar gewoon, is betrouwbaar, verzamelt niet stiekum data en kan met een simpele handeling gekocht en geinstalleerd worden. En indien gewenst weer weggehaald.

Sideloaden ben ik wel voorstander van trouwens, maar dan alleen als je een certificaat accepteert met duidelijke voorwaarden zodat je weet wat je doet. En de tarieven van de appstore kunnen we natuurlijk ook prima over discussieren, want er is geen enkele reden dat Apple commissie krijgt op abonnementen waar ze zelf helemaal geen service voor hoeven te verlenen, puur omdat het abonnement via de appstore (moet) worden afgesloten.

Hoewel, zelfs dat heeft grote voordelen. Abonnementen in de appstore zijn erg duidelijk! Je weet precies wat je koopt, hoeveel het kost, op welke dag het wordt afgeschreven en je hebt een centrale plek om ze te beheren, dus weinig kans op 'vergeten' abonnementen. Malafide appstores zullen alle marketingtrucs ze nu al hebben, vervolgens ook gaan toepassen op abonnementen. Dus, verborgen kosten, moeilijk op te zeggen, etc etc etc. Ik heb daar helemaal geen zin in. Laat het maar lekker via de appstore gaan, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben en ben ik beschermd tegen marketingoplichters.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 16:43]

Tropical_Daddy @PhilipsFan28 augustus 2022 05:15
De kans dat andere appstores echt veel tractie krijgen is klein. Op Android blijft de Playstore vele malen groter dan andere appstores. De kans dat die bepaalde app die 80%+ van de markt wilt gebruiken niet in de grootste app store staat is enorm klein, want ontwikkelaars weten echt wel waar ze hun spullen moeten verkopen.

Maar door sideloaden en andere app stores heeft de consument wel de optie om het elders te zoeken.

Maar als Apple wordt gedwongen mee te werken, zullen ze misschien wel wat doen aan de hun beleid rond de kosten voor ontwikkelaars.
supersnathan94
@Tropical_Daddy28 augustus 2022 12:53
De kans dat die bepaalde app die 80%+ van de markt wilt gebruiken niet in de grootste app store staat is enorm klein, want ontwikkelaars weten echt wel waar ze hun spullen moeten verkopen.
EPIC games has entered the chat

Google has entered the chat

Meta has entered the chat

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik zit echt NIET te wachten op alternatieve stores van deze drie. Wordt namelijk een grote bende met betalingen en allerlei privacy zaken.
Maar als Apple wordt gedwongen mee te werken, zullen ze misschien wel wat doen aan de hun beleid rond de kosten voor ontwikkelaars.
Dat beleid waar developers 200+% meer inkomsten hebben gekregen? Vroeger kreeg je 30% en ging 70% naar allerlei tussenpartijen en uitgevers. Nu krijg je 70% en heb je geen up front kosten van meer dan €100.
n4m3l355 @supersnathan9429 augustus 2022 08:16
Echter als je de keus krijgt bij de Appstore om een app te installeren dat bijvoorbeeld 10 USD per maand kost, maar een third party app store laat de precies dezelfde app installeren voor 7,10 USD per maand, heb je dan nog steeds geen intresse? Apple rekent voor een doodsimpele betaling 30%, dat is het honderdvoudige in sommige gevallen wat andere online payment processors hiervoor vragen. En toch zijn er nog talloze gebruikers die daar geen moeite mee hebben?

Apple verdient jaarlijks tientallen miljarden onterecht voor mooie games en andere apps, geld dat toebehoort aan de ontwikkelaar maar onterecht verdwijnt in de pocket van Apple. Iets waar wereldwijd al claims voor lopen en al meermaals Apple het onderspit delft.

Dat een gebruiker dit misschien niet inziet, wilt nog niet zeggen dat dit een gezonde situatie voor jou is. En daar komt dan ook de EU, die beschermd jou rechten en zorgt ervoor dat Apple zich beter moet opstellen.
supersnathan94
@n4m3l35529 augustus 2022 10:18
dat is het honderdvoudige in sommige gevallen wat andere online payment processors hiervoor vragen.
Maar dat is niet alleen voor de betaling. Dat is ook voor de andere services die Apple hier tegenover zet
Echter als je de keus krijgt bij de Appstore om een app te installeren dat bijvoorbeeld 10 USD per maand kost, maar een third party app store laat de precies dezelfde app installeren voor 7,10 USD per maand, heb je dan nog steeds geen intresse?
Dat gaat niet gebeuren. De percentages kloppen sowieso niet dus dat gaat gewoon niet gebeuren plus die alternatieve store heeft ook gewoon zijn kosten. Voor internationale valuta, hosting, data, administratie, marketing campagnes en onderhoud. Er is geen enkele store die minder dan 10% gaat rekenen. Zelfs epic rekent met 12% minimum.
robbvdb @PhilipsFan28 augustus 2022 14:53
@PhilipsFan
"Zijn zienswijze is de enige juiste."
Gelukkig gaat het in het begin van je betoog al direct mis. Als je niet open wilt staan voor een andere zienswijze dan zit het probleem achter jouw scherm denk ik.

"Dat betekent dus, dat hetgeen Apple zo uniek en betrouwbaar maakt, komt te vervallen. Als m'n ouders (in de 70) bellen dat ze graag een bepaalde app op hun iPad willen hebben, dan leg ik even uit hoe ze naar de appstore gaan en wat ze moeten aanklikken. M'n ouders kunnen meteen aan de slag met de nieuwe app en ik kan ervan opaan dat die app niet hun iPad verknoeit. "

Nou heeft mijn moeder, digibeet van 84, een (a)Windows laptop, een (b)Ipad Pro en een (c)Android telefoon.

Die 84 jarige digibeet 'doet vooral intuïtief maar wat '. Heeft op alle drie de platformen wel eens 'een dingetje', maar is er nooit in geslaagd één van haar apparaten te 'verknoeien'.

"dan betekent dat veel gedoe voor mij: ik moet uitzoeken in welke appstore die app staat en of die betrouwbaar is." & "dus dat betekent dat ze moeten wachten tot ik een keer langskom"

Je hebt het er maar moeilijk mee zeg! Je zou eens sowieso wat vaker bij ze langs kunnen gaan, vinden ze vast fijn je eens te zien.

"alle software die ik ooit op m'n iPhone zou willen draaien staat daar gewoon, is betrouwbaar, verzamelt niet stiekum data"

Ik dacht even dat jij de expert was hier, maar misschien moet je je toch nog eens wat beter informeren over het stiekEm verzamelen van data door Apple. Kom er niet mee aan dat Google en Microsoft het ook doen, want dat is bekend. Ontken alleen niet dat Apple het ook doet.

Geen idee trouwens of je je naam hier eenvoudig om kan zetten van PhillpsFan naar AppleFan?
Want de eerste is niet meer wat het ooit was, tenzij je fan bent van medische apparatuur?
batjes @PhilipsFan28 augustus 2022 11:12
Aan de andere kant is het gemis van een store zoals F-droid voor mij persoonlijk een dealbreker.

Op Android valt die wildgroei met die appstores reuze mee. Praktisch alles staat gewoon in de Playstore.
Niosus @PhilipsFan28 augustus 2022 15:03
Zijn zienswijze is de enige juiste.
Tof zeg. Iedereen die niet akkoord is met jou, is per definitie fout. Alsof het onmogelijk is voor mensen met een ander perspectief om ook een punt te hebben.

Om te antwoorden op je hele tirade van je ouders van 70 en hun iPad. Waarom loopt niet iedereen te klagen dat hun Mac compleet onbruikbaar is door alle verschillende stores die je moet installeren? Want natuurlijk moet je 25 verschillende app stores draaien op je Mac om alle applicaties die je wilt te kunnen draaien. Toch? Want dat is het beeld dat je hier schetst.

Hoe veel app stores draai je zelfs op je Mac? Kan je buiten "Steam" zelfs nog alternatieven opnoemen? En over Steam gesproken, als alternatieve app store. Is het zo'n ramp dat Steam een aparte store is? Je hebt daarmee toegang het grootste gaming platform ter wereld, met tal van handige features die in de verste verte niet te vinden zijn in de Apple App Store. Je kan je controller rebinden, streamen naar je vrienden, je krijgt een handige overlay tijdens het gamen en op Mac krijg je zelfs een super snelle emulatie laag met Proton waardoor je veel meer games kan spelen dan normaal. Dit is de kracht van een open platform, waar specialisten in hun niche een product kunnen neerzetten dat een generalist zoals Apple nooit zou kunnen. Je doet alsof alternatieve app stores alleen maar rommel kunnen zijn, maar om een kans te maken tegen de Apple App Store gaan die alternatieven juist béter moeten zijn dan wat Apple aanbiedt.

Ik geef hier het voorbeeld van de Mac omdat dit ook een Apple platform is waar iedereen vol lof praat over de goede integratie met het ecosysteem, met uitstekende stabiliteit, veiligheid en dat lang kan mee gaan op de batterij. Je moet gewoon niets opgeven. Als je enkel apps via de App Store wilt installeren, en wilt betalen met Apple Pay, en enkel wilt inloggen met het Apple systeem... Ga je gang. Niets houdt je tegen. Maar hier en daar zijn er gespecialiseerde apps die je niet op de app store kan vinden, waar je met een ander betaalmiddel moet betalen en je je echte email adres moet ingeven om een account te maken. Wil je daar niet aan beginnen, dan is dat gewoon jouw keuze. Er is vast wel een alternatief op de App Store. En als dat niet zo is, dan is er waarschijnlijk een heel goede reden voor en dan zou het sowieso niet op de App Store staan.

Zeker als Apple verplicht alternatieve betalingsmethodes zou moeten toelaten in apps, is er echt geen reden om apps die toegelaten zouden worden op de store, er niet op te zetten. Epic, Spotify en anderen hebben vooral problemen met het verplicht moeten afdragen van een groot percentage van hun omzet. Neem dat weg, en ze zitten echt met plezier op de store. De apps die je gaat moeten sideloaden kan je nu gewoon helemaal niet krijgen. Dat is echt het enige dat gaat veranderen. Zo is het bij Android trouwens ook. In de praktijk staat alles in de Play Store, op een paar apps na die Google niet wil toelaten. Ik daag je uit om een app te verzinnen die je ouders van 70 zouden gebruiken, die wel beschikbaar is op Android maar niet in de Google Play Store.
Cerberus_tm @Blokker_199927 augustus 2022 19:04
Dit zou toch wel +1 moeten zijn, is ook wel de consensus, zie de wetten in diverse landen die eraan komen.
jmvdkolk @WhatsappHack27 augustus 2022 18:17
Economen zullen zeggen dat eventuele alternatieve app stores moeten concurreren met de Apple App Store. Als gebruikers geen behoefte hebben aan alternatieve app stores, dan gaan ze snel weer ter ziele. Dit is wat er nu eigenlijk gebeurt bij Android, waar de alternatieve app stores voor de happy few zijn. Ik heb alleen niet zo'n vertrouwen in de markt. En ik ben bang dat de wetgever/rechter handicaps gaat opleggen aan de Apple App Store (en ook aan die van Google). Kortom, ik heb er weinig vertrouwen in dat ik hier als gebruiker als winnaar uit kom. Dus helemaal met jouw eerste alinea eens.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 22 juli 2024 16:43]

Cerberus_tm @jmvdkolk27 augustus 2022 19:02
Op dit moment loop je allerlei programma's mis die niet in de winkel van Apple staan. Dus je mogelijkheden zullen uitgebreid worden. Verder zullen de prijzen omlaag gaan, omdat Apple zal moeten concurreren met andere downloadbronnen zoals Cydia. Ten laatste zal er meer geld naar de makers van de programma's gaan, in plaats van naar poortwachter Apple. Het is dus echt win-win.
DiedX @Cerberus_tm27 augustus 2022 23:46
Dit zeg je nu al een tweede keer, maar kan je eens wat voorbeelden geven van software die je mist?
Ludewig @DiedX28 augustus 2022 00:28
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_by_Apple#App_Store

https://www.gadgetsnow.co...sh/photolist/53677170.cms
supersnathan94
@Ludewig28 augustus 2022 13:02
Allemaal apps die stuk voor stuk zijn verbannen na massive public outrage. Niet heel gek dan?

Vind het merendeel ook zeer moreel verwerpelijk. Terecht dat die weggejorist zijn.
DiedX @Ludewig28 augustus 2022 03:58
Ik ben niet heel erg onder de indruk van de links jongens. Apps om virtueel hondengevechten te hebben of “babyshakers” uit te kunnen voeren vind ik walgelijk.

Tethering is al héél lang mogelijk.

Maar goed, als bij jullie de wens is ‘dat alles uitgevoerd moet kunnen worden, want’, dan zit je bij Apple in een walled guarden. Om dat dan censuur te noemen…
Cerberus_tm @DiedX28 augustus 2022 06:14
Misschien nog eens die lijst lezen dan. Je haalt er net drie dingen uit die men misschien niet zal missen op dit moment.
Madrox
@jmvdkolk29 augustus 2022 07:15
Geloven dat Apple het beste met jou voor heeft is ook een beetje kortzichtig. Gesloten systemen hebben iig geen voordeel voor de gebruiker.
jmvdkolk @Madrox29 augustus 2022 08:53
Natuurlijk heeft Apple helemaal niet het beste met mij voor. Apple heeft alleen het beste voor met zichzelf.

Dat is nogal een absolute en stevige opmerking, dat gesloten systemen geen voordeel voor de gebruiker hebben. Medische apparatuur in een ziekenhuis (ook gesloten systemen) hebben geen voordeel voor de gebruiker? Dat is een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar binnen de context van Apple vs Android, mag jij het een nadeel vinden. Persoonlijk heb ik nogal voordeel van de gesloten systemen van Apple.
batteries4ever @WhatsappHack27 augustus 2022 18:08
OK, maar dan wel met de (30%Apple tax - x% dat de open website berekent) duurder voor kopen via ae Apple App store... iets wat de echte Apple fan geen probleem vind omdat de ervaring van aankopen bij de appstore echt die 20-25% extra wel waard is...
Maar het wordt al snel ingewikkelder: natuurlijk kunnen alleen apps die door de Apple ballotagecommissie zijn gekomen, ten slotte lijkt met dat een belangrijk argument voor de closed-wall Apple store. En als de makers van de app dan geen moeite willen doen om Apple ervan te overtuigen hun app goed te keuren? Mag die app dan ook niet in de open store?

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 22 juli 2024 16:43]

batteries4ever @Haga27 augustus 2022 18:43
Begrijpelijk antwoord, maar dan kan je natuurlijk wel de situatie krijgen waar @WhatsappHack bang voor is: de maker dan de populaire app ... neemt de moeite niet meer om dat lastige process van Apple door te gaan omdat ze denken toch veel meer te verkopen via de Open Appstore die veel goedkoper is ... maar dan kunnen WhatsappHack die op zich geweldige app dus niet meer in de oude vertrouwde Applestore kopen.
Haga @batteries4ever27 augustus 2022 18:49
Dan kan die maker van die populaire app die denkt veel meer te kunnen te verkopen in de Open AppStore, wel eens van een koude kermis thuis komen.
fapkonijntje @batteries4ever27 augustus 2022 20:02
En dit is dus weer zo heerlijk kortzichtig. De bedoeling is dat men op deze manier Apple ook in het stukje concurrentie meetrekt en je dus betere tarieven en betere voorwaarden kunt krijgen als ontwikkelaar, op de lange termijn. Omdat Apple niet meer zomaar alles kan doen wat ze willen, want dan lopen de klanten weg. Je hebt nu als ontwikkelaar simpelweg geen keuze. En als gebruiker is overstappen ook een bijzonder lastig proces als je in het Apple ecosysteem zit en allemaal apps hebt aangekocht.

Ik ken de positie van een app ontwikkelaar voor Apple wel redelijk goed en het is eigenlijk te droevig voor woorden.

De grootste pijn zit 'm dan ook bij de ontwikkelaars, niet de gebruikers. Maar genoeg mensen die egoïstisch genoeg zijn om zich daar niet in te willen verplaatsen, gezien de reacties.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 16:43]

robbvdb @batteries4ever28 augustus 2022 15:02
Misschien is https://www.nu.nl/tech/62...ege-bewegende-emojis.html DIT waar het ook om gaat?

Makers van apps die dergelijk gedrag gewoon eens zat zijn.

Je kan er dan prima voor kiezen die apps niet te installeren als gebruiker, als de makers het zat zijn en de app niet meer via Apple aanbieden.
Naafkap @mOrPhie27 augustus 2022 17:39
Volledig mee eens. Dat zou doodzonde zijn en zorgt voor een verslechtering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van apps in het algemeen bij Apple. Opvallend in deze discussie is dat vooral niet-apple gebruikers vooraan staan om te roepen dat Apple dit zou moeten gaan doen.

Er is gewoon voldoende keuze. Vind je de filosofie van Apple prettig: dan koop je een iPhone. Vind je dat niet prettig: dan koop je een Android. Prima keuzemogelijkheden.
svane @Naafkap27 augustus 2022 17:54
Ook genoeg iPhone gebruikers (waaronder ik) die flink voorstander zijn van externe app-stores.

Ik kan er ook niet echt bij dat mensen hier tegen zijn..... Het is alsof je Albert Heijn zo fijn vindt, dat je alle andere supermarkten in NL wil gaan verbieden. "Als je filosofie van Albert Heijn niet prettig vind, verhuis je maar naar België. Prima keuzemogelijkheden".

Wat zou je van deze optie vinden? Apple stelt als regel dat alle apps die in alternatieve stores komen, óók aangeboden moeten worden aan de Apple-app-store, met een maximaal prijsverschil van 30%.

Dan verandert er voor jou echt helemaal niets, en dan hebben andere klanten de mogelijkheid om een alternatieve, 30% goedkopere store te gebruiken. Ik heb hier nog nooit een goed argument tegen gehoord :)
nokie @svane27 augustus 2022 21:27
Het fundamentele probleem in al deze discussies is dat veel mensen het standpunt van iemand met een andere visie niet begrijpen. En voor een stuk heeft dat te maken met dat we eigenlijk niet weten hoe de toekomst er gaat uitzien.

Er is een groep mensen die bewust de keuze heeft gemaakt voor het huidige systeem en daar tevreden mee is en dus niet wil dat dat zomaar gaat veranderen. Of er iets gaat veranderen, weet jij ook niet, er zijn namelijk tal van scenarios te bedenken waar dat wél kan. Stel dat jij je Coca Cola altijd in de AH hebt gekocht, en daar blij mee bent. Plots komt Jumbo naar jouw stad en bied Coca Cola exclusief aan, dan moet je wél naar de Jumbo terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. NIemand kan vandaag garanderen dat dit niet gaat gebeuren als Facebook, Amazon of Epic een store mogen openen in iOS.

Jij kan dat ook niet. Net zo min als dat je zomaar kan garanderen dat het goedkoper wordt, dat het even “privacy-vriendelijk” of betrouwbaar gaat zijn… Of omgekeerd misschien, dat het er niet voor gaat zorgen dat Apple zijn standaarden gaat laten zakken (voor zover we die vandaag al kunnen vertrouwen natuurlijk), om toch maar inkomsten te behouden (zie de recente berichten dat ze ook overal reclame beginnen in te draaien, dus meer de richting van Google ingaan om toch maar hun inkomsten vast te houden).

Omgekeerd zijn er ongetwijfeld iOS gebruikers die vandaag graag meer opties of vrije keuze zouden willen hebben, bijvoorbeeld omdat ze geloven dat door de komst van een Jumbo, de Coca Cola goedkoper kan worden bij AH, of omdat ze doodgraag Pepsi willen drinken, wat nu niet kan omdat de AH dat niet aanbiedt. Het kan onbegrijpelijk lijken voor andere iOS gebruikers dat ze dan niet “gewoon” een Android telefoon (of nog een ander platform) hebben gekozen, maar dat is niet altijd zo zwart-wit. Er is ook niemand die kan bewijzen dat het géén vooruitgang gaat zijn en alleen maar slechter gaat worden.

We weten het dus niet. En dan met zekerheden gooien, is in mijn ogen een beetje naïef. En dat geldt voor beide kanten.
batteries4ever @svane27 augustus 2022 18:16
@naafkap: wat knap dat jij zomaar weet wie hier op Tweakers Apple gebruiker is of niet!

En ja: samen met @svane ben ik dus n=2.
En raad eens? Het is maar een vermoeden, maar ik denk dat er zelfs nog meer personen zijn die Apple goed en prettig vinden, maar wel bezwaar hebben tegen de 30% Appletax ...
zwartpet @batteries4ever29 augustus 2022 12:00
Zoveel mensen die bezwaar hebben tegen die 30%. Zonder die 30% zijn alle gratis apps nog steeds gratis. Vraag me überhaupt af hoeveel van het dagelijkse telefoon gebruik zich in betaalde apps afspeelt.
batteries4ever @zwartpet29 augustus 2022 12:12
Oh, even mijn iPhone doorgebladerd... ik denk dat ik zo'n 100 apps heb, daarvan b.v. 30 betaald. spelletjes, maar ook Komoot (wandel/fiets app), een paar apps voor mijn Hue lampen, readers, calculators, muziek apps, weer, VR apps. Heel erg veel reisapps (maar die zijn i.h.a. gratis).
Sfynx @svane27 augustus 2022 20:12
Wat zou je van deze optie vinden? Apple stelt als regel dat alle apps die in alternatieve stores komen, óók aangeboden moeten worden aan de Apple-app-store, met een maximaal prijsverschil van 30%.

Dan verandert er voor jou echt helemaal niets, en dan hebben andere klanten de mogelijkheid om een alternatieve, 30% goedkopere store te gebruiken. Ik heb hier nog nooit een goed argument tegen gehoord :)
Dat zou ik zelf prima vinden, dat zou mijn grootste angsten wegnemen, namelijk dat ik bij een hoop partijen mijn betaalgegevens moet achter gaan laten om al mijn apps te kunnen kopen, ik al die accounts moet blijven beheren, en de kwaliteitscontrole bij de stores onderling enorm kan verschillen. Dan betaal ik liever die Apple tax.

[Reactie gewijzigd door Sfynx op 22 juli 2024 16:43]

Blokker_1999
@Naafkap27 augustus 2022 18:35
Dan ga jij er van uit dat iedere Apple gebruiker een keuze heeft. Mijn werkgever laat mij niet kiezen. iPhone is alles wat we krijgen. Of wat dacht je wanneer heel je vriendengroep gebruik maakt van Apple en iMessage, iets wat zeker in de VS veelvuldig voorkomt. Dan wordt je zelf ook onder groepsdruk in dat ecosysteem gedwongen.
mOrPhie @Blokker_199927 augustus 2022 19:10
Ik weet dat je op iemand reageert die op mij reageert, maar ik hield het expres bij mezelf. Ik zou het zonde vinden omdat ik blij ben met het gecontroleerde eco-systeem en bang ben dat dat minder zou worden als het vrijer zou worden. Ik realiseer me best dat er anderen zijn die het anders zien, maar ik krijg in dergelijke discussies het gevoel dat het feit dat veel iPhone gebruikers -juist- om die walled garden voor iPhone kiezen een beetje onderbelicht blijft.

Overigens is jouw probleem niet beperkt tot iPhone natuurlijk. Mensen moeten voor hun werk van vanalles gebruik maken waar zij niet voor gekozen hebben. Maar je zou ervoor kunnen kiezen dat puur voor je werk te gebruiken en privé iets anders.
Blokker_1999
@mOrPhie27 augustus 2022 19:58
Alleen is het natuurlijk Naafkap die doet overkomen alsof de voorstanders van een open Apple platform hoofdzakelijk niet Apple gebruikers zijn terwijl ik even wil aanstippen dat vele mensen, waaronder ikzelf, een iPhone hebben terwijl het niet onze keuze is.

En ik kan mij perfect inbeelden dat er heel veel mensen net kiezen voor Apple vanwege heel het gesloten ecosysteem van Apple dat zij als veilig aanvoelen. Maar zonder enige details te kennen van hoe een wereld waar in essentie sideloading moet toegestaan worden eruit zal zien kan niemand daar een oordeel over vellen.
mOrPhie @Blokker_199927 augustus 2022 20:18
Alleen is het natuurlijk Naafkap die doet overkomen alsof de voorstanders van een open Apple platform hoofdzakelijk niet Apple gebruikers zijn terwijl ik even wil aanstippen dat vele mensen, waaronder ikzelf, een iPhone hebben terwijl het niet onze keuze is.
Absoluut eens. Maar het aantal niet-Apple gebruikers in dit topic zijn er ongetwijfeld een boel hoor.
KoffieAnanas @mOrPhie28 augustus 2022 07:41
Dat kan geen kwaad, aangezien Android geen gesloten systeem heeft, en al heel lang alternatieve app stores kent, in alle vormen denkbaar. De ervaring bij Android leert dat het gevaar dat benoemd wordt, ongegrond is, juist gebaseerd op de situatie bij Android.

Alternatieve stores bieden bij Android een alternatief aan gebruikers die hier op zitten te wachten, maar het gros van de gebruikers maakt alsnog gebruik van Google Play store. Waarom? Omdat dit vertrouwd en veilig aanvoelt. Alle apps zijn ook beschikbaar via de Play store.

Dit zal bij Apple niet anders zijn. Het gros van de Apple gebruikers zal de Apple store blijven gebruiken. Zij hebben immers geen behoefte aan een alternatief en blijven binnen het veilige en vertrouwde Apple ecosysteem. Echter, voor de gebruiker die het wil, is er dan wel een alternatief beschikbaar.

Een win-win situatie, in mijn ogen dan. Met Android in de hand, is al aan te tonen dat de benoemde bezwaren ongegrond zijn. En ja, dat is een mening van iemand met een Android. En is die mening nu juist wel of niet relevant? Dat is jouw afweging.

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 22 juli 2024 16:43]

mOrPhie @KoffieAnanas28 augustus 2022 10:50
Ik vind de mening van iemand met ene Android telefoon over het iOS ecosysteem niet irrelevant, maar ik vraag me wel af waarom ze er zo stevig inzitten. Op een enkeling na zijn de meesten in dit topic Android gebruikers. Ik vind dat nogal maf.
Sfynx @Blokker_199927 augustus 2022 19:48
Dan ga jij er van uit dat iedere Apple gebruiker een keuze heeft. Mijn werkgever laat mij niet kiezen. iPhone is alles wat we krijgen.
Heeft vaak een goede reden, die spullen moeten beheerd en ondersteund worden door een werkgever, voldoen aan bepaalde compliance eisen wat betreft beveiliging, etc. Dan zou ik ook gewoon 1 platform gebruiken, en Apple's MDM platform werkt erg fijn met (zero-touch) onboarding en beheer.
dingo35 @Blokker_199928 augustus 2022 09:25
Als je in een vriendengroep zit die allemaal iMessage gebruiken, is het vrij gemakkelijk om óf SMS te gebruiken, of als je dat te duur is, via Google Voice te texten. Werkt perfect incl emojis en attachments, en is gratis.
R4gnax
@dingo3528 augustus 2022 23:11
Als je in een vriendengroep zit die allemaal iMessage gebruiken, is het vrij gemakkelijk om óf SMS te gebruiken, of als je dat te duur is, via Google Voice te texten. Werkt perfect incl emojis en attachments, en is gratis.
Dat ga je ook niet meer hoeven doen.
De laatste gelekte draft gedateerd april 2022 van de EU Digital Markets Act stelt dat poortwachters op het gebied van over-the-top interpersonal communication services; dwz chat-diensten, verplicht op basaal niveau moeten gaan interopereren.

Zodra die wetgeving in, geschat, begin 2024 in werking treedt zullen grote diensten als WhatsApp; iMessage; Telegram; etc. onderling berichten uit moeten kunnen gaan wisselen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@Blokker_199928 augustus 2022 13:12
Mijn werkgever laat mij niet kiezen. iPhone is alles wat we krijgen.
Jouw werkgever heeft alleen niks te zeggen over het toestel wat jij privé gebruikt. Dat je bedrijfsmatig een keuze maakt voor een bepaald toestel is prima, maar privé staat het je vrij een androïde te halen.
panterarosso @mOrPhie27 augustus 2022 15:21
wat zou moeten gebeuren, niet specifiek voor apple maar laten we apple even als voorbeeld nemen, is dat er een scheiding komt tussen hardware en os en store. Zodat er geen valse concurrentie meer is tussen apps eigendom van apple die toegang hebben tot functies en die bevoordeeld kunnen worden of door transacties of door andere apps te hinderen (zie google maps, spotify ed)
mOrPhie @panterarosso27 augustus 2022 15:38
Even los van wat ik ervan vindt in bredere zin (dat levert toch alleen maar discussie op): als gebruiker zou ik er enorm van balen als dat werkelijkheid zou worden.
Ortep @mOrPhie27 augustus 2022 16:42
Als gebruiker zou mij dat juist Apple ook in mijn keuze lijst laten zetten.
Tot nu toe werkt het bij mij als : Oh Apple, gesloten en beperkt. Daar begin ik niet aan. Altijd duurder ook.

Niet iedereen ziet het gesloten zijn als een voordeel.
mOrPhie @Ortep27 augustus 2022 18:55
En voor mensen als jij zijn er dus allerlei andere opties. Het gaat mij erom dat mijn voorkeur juist uitgaat naar een walled garden voor de mobiele telefoon.
Ortep @mOrPhie27 augustus 2022 19:35
Waar ik op doelde was jouw suggestie dat het voor een gebruiker een achteruitgang zou zijn. Dat zal prima zo zijn voor jou. Maar lang niet voor iedereen. En voor flink wat mensen is het zelfs een vooruitgang
mOrPhie @Ortep27 augustus 2022 20:05
Eens hoor, maar dat een walled garden voor veel Apple-gebruikers juist de reden is om Apple te kopen blijft wel onderbelicht.
Donstil
@mOrPhie27 augustus 2022 22:42
Eens hoor, maar dat een walled garden voor veel Apple-gebruikers juist de reden is om Apple te kopen blijft wel onderbelicht.
Dit inderdaad. En onder dit soort artikelen is het eigenlijk elke keer hetzelfde.

Aan de ene kant heb je de gebruikers op het platform en die zijn (met wat kleine uitzonderingen) blij met de walled garden en hopen dat het zo blijft en aan de andere kant heb je dan (met wat kleine uitzonderingen) de gebruikers die niet op het platform zitten en vinden dat het open gebroken moet worden.

Geen flauw idee waarom die tweede groep dat zo hard wenst ook, kopen gaan ze het toch niet.
Ortep @Donstil27 augustus 2022 23:39
[...]


Geen flauw idee waarom die tweede groep dat zo hard wenst ook, kopen gaan ze het toch niet.
Dat is nu juist het punt. Ik zou het mogelijk wel kopen als het open is.
Ik weet heel goed dat de kwaliteit van Apple goed is.
Maar juist het volkomen opgesloten zitten is voor mij de reden om te zeggen dat ik het niet wil kopen.
Donstil
@Ortep27 augustus 2022 23:54
[...]


Dat is nu juist het punt. Ik zou het mogelijk wel kopen als het open is.
Ik weet heel goed dat de kwaliteit van Apple goed is.
Maar juist het volkomen opgesloten zitten is voor mij de reden om te zeggen dat ik het niet wil kopen.
Ja die kopers zullen er heus komen maar geloof er helemaal niets van dat dit een grote groep zal zijn.
supersnathan94
@Ortep28 augustus 2022 13:16
Dat is nu juist het punt. Ik zou het mogelijk wel kopen als het open is.
Mogelijk….
Ik weet heel goed dat de kwaliteit van Apple goed is.
Ik ben er vrij zeker van dat de algehele kwaliteit van apps heel hard achteruit rent als dit gaat gebeuren. De kracht van het OS en de kwaliteit komt juist door het walled garden principe.
zwartpet @supersnathan9429 augustus 2022 12:13
Daarbij opgeteld ook nog eens dat de software en hardware bij apple tot op de nanometer op elkaar worden afgestemd.
panterarosso @mOrPhie27 augustus 2022 16:33
want ? op deze manier zou je keuzevrijheid niet beperkt worden en zou je altijd de beste apps krijgen ipv de apps die wel of niet beperkt zijn

als extra zou het ook wenselijk zijn dat er een systeem komt waarbij een aanbieder die in meerdere appstores zit bv die van apple en google zo kan werken dat overgaan van een apple naar google, of andersom naadloos gebeurd, nu zitten er door verschillende voorwaarden soms haken en ogen aan
mOrPhie @panterarosso27 augustus 2022 18:54
Ik kies juist voor een walled garden. Als die walled garden niet meer mag, is mijn voorkeur niet meer beschikbaar.
fapkonijntje @mOrPhie27 augustus 2022 20:04
Dwingt iemand jou dan om een alternatieve store te installeren? Je doet alsof iemand een pistool tegen je hoofd gaat houden en je die aternwrieve store laat installeren.
mOrPhie @fapkonijntje27 augustus 2022 20:08
Doe even normaal zeg. Dat doe ik helemaal niet. Die beeldvorming maak je nu helemaal zelf.

Maar op PC heb ik nu 4 game stores geïnstalleerd staan vanwege de exclusives. Had ik liever niet zo gehad. En met meerdere app stores krijg je onherroepelijk exclusives.

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 22 juli 2024 16:43]

Xxana @mOrPhie27 augustus 2022 21:41
Het verschil daar is dat je om die games te spelen eerst de store van die game moet openen (steam/epic/gog/blizzard etc) wat een impact heeft op prestaties en overzicht. Je hoeft geen extra launcher te openen om een ios app te launchen want die staan allemaal op je homescreen, ongeacht van welke store het komt.
stanny @Xxana28 augustus 2022 09:10
Maar je mag wel eerst nog even gaan zoeken welke store de app bevat die je zoekt.
komen er alsnog x store-apps op je telefoon terecht die daar ook op moeten blijven staan want apps updaten is vooralsnog enkel via de store.
Als iPhone gebruiker zeg ik dan: neen, danku :)
supersnathan94
@Xxana28 augustus 2022 13:23
Al die games hebben ook gewoon een shortcut in start menu of op desktop dus dat excuus is er ook niet.

Het is echter nog steeds vet irritant aangezien updaters weer via de stores draaien (en dus auto update niet werkt voor alles anders dan Steam waar ik het merendeel heb dus die wel laat opstarten bij boot).

Auto updating van apps gaat er dus voor zorgen dat die alternatieve appstores dus wel degelijk allerlei processen gaan zitten draaien in de achtergrond en aangezien we allemaal op ons water aan kunnen voelen dat er sws 4 van die stores gaan komen hebben we dus ook 4 sets van die achtergrond processen draaien op de meest debiele wijze ooit (want Microsoft heeft al aangetoond dit echt heel slecht te kunnen).

Hoe dan ook wordt het 100% zeker dat EPIC een store gaat openen. Google en Microsoft zitten er oom al klaar voor en Meta wordt ws nummer 4.
fapkonijntje @mOrPhie28 augustus 2022 11:07
Dat is nu op Android ook geen issue, het is geen PC. Je ziet problemen die er niet zijn en je reflecteert ervaringen van een compleet ander soort platform met een compleet ander soort opzet op iets dat er niets mee te maken heeft.

Je kunt ook nog kiezen bepaalde apps niet af te nemen wellicht.

Ik denk dat jouw gebrek aan kennis van de architectuur van de besturingssystemen, je gebrek aan inzicht in en kennis van economie en de positie van developers je beeld nogal kleurt. Het is soms beter om je ergens eerst in te verdiepen, voor je tekeer gaat tegen dingen die je niet begrijpt met argumenten die nogal los staan van de realiteit.
sohus @mOrPhie27 augustus 2022 23:15
Het gaat om heel iets anders: macht. Apple heeft teveel macht en remt innovatie door kleinere partijen. Om deze reden moeten alle grote techreuzen aangepakt worden.
fapkonijntje @sohus28 augustus 2022 11:21
Niet alleen dat, maar die macht brengt ook misbruik van die positie mee en dat is wat Apple volgens veel landen doet. Ze verplichten jou als gebruiker voor veel meer te betalen dan alleen het apparaat. Je bank moet betalen voor Apple pay. Je automerk betaalt voor carplay, ontwikkelaars betalen voor app aankopen van je en abonnementen die je via Apple afsluit. Je kunt geen scheet laten op het Apple platform of je moet ervoor betalen. Dat de kosten voor de consument verborgen zijn, maakt ze niet minder echt.

Neem dan ook mee dat ze volgens hun eigen privacy policy gewoon data van je verzamelen, net als Google, en voor de hardware zelf ook grof geld vragen, tja.

Dan kijken we naar developers op het Apple platform, noem een Spotify. Die moeten dus per aankoop of abbo afdragen aan Apple, maar die heeft ook een concurrerende dienst die die 30% niet hoeft af te dragen. Dan heb je dus per definitie een achterstand als Apple eenzelfde dienst introduceert als jij. Net als Netflix e.a. 30% achterstand hebben op Apple TV.

Apple bepaalt ook hun regels en kan ze spontaan wijzigen. Ik kan mij nog goed herinneren dat Apple veel apps toestond voor parental control. Ook die MDM gebruikte, op een gegeven moment trok Apple die mogelijkheid in hun voorwaarden in, waardoor veel apps niet meer mochten en uit de app store werden gehaald door Apple. Dat was heel toevallig rond dezelfde tijd dat ze hun eigen parental control app lanceerde. Dat was een lastige, want de app van Apple zit veel dieper in 't systeem dan die van de concurrentie die geen MDM mogen gebruiken en zo beperken ze dus ook in een klap de concurrentie.

Het zijn dit soort handelingen die de boel wat vervelender maken bij Apple en de problemen stapelen zich op. Die opstapeling is de reden dat er nu allemaal overheden en overheidsinstanties over vallen.

Apple heeft namelijk in sommige landen een zodanig groot marktaandeel dat ze daadwerkelijk volledige bedrijven om zeep kunnen helpen met dit soort beslissingen en dus ook forse controle uitoefenen op de hele streaming video en muziekwereld.

Bedenk even dat een Albert Heijn 50% van de panden van de concurrentie in handen heeft. Dan hebben ze een bepaalde macht, want het sluiten van die panden of opzeggen van de overeenkomst kan zo'n hele concurrent in één klap wegvagen.

Dan heb je de egocentrische club die dan zegt; boeiend ik kom toch alleenmaar bij de appie. Tja. Wat moet je daarmee he.
Haga @fapkonijntje28 augustus 2022 13:59
Je voorbeelden van Spotify en NETFLIX slaan de plank helemaal mis.

Het is al jaren niet meer mogelijk een abonnement voor Spotify en/of NETFLIX af te sluiten via de Apple AppStore.
fapkonijntje @Haga28 augustus 2022 14:18
Och, je hebt het punt weer heerlijk weten te missen hè.

Juist dat die apps geen betalingen meer aanbieden via Apple moet je al genoeg zeggen. Wel aanbieden is 30% van je marge inleveren en niet aanbieden is veel gemak inleveren. Beide niet leuk en beide slecht voor de concurrentiepositie en beide dus heel goed voor het alternatieve product van Apple. Want Apple kan dat allemaal wel gratis.

Dus hoe dan ook hebben Spotify en Netflix een achterstand ten opzichte van het aanbod van Apple zelf. Ik snap niet hoe dit voor jou zo lastig kan zijn. Er is simpelweg geen mogelijkheid voor Spotify om zo eerlijk met Apple Music te concurreren rondom het Apple platform. Dat is niet erg als dat platform klein zou zijn, maar dat is 't niet.

Een beetje alsof je de Jumbo bent en je alleen in Zuid Holland mag zitten als je 15 tot 30% afdraagt aan de Albert Heijn. Dat is qua aantallen en marktaandeel een beetje wat er nu speelt.
Haga @fapkonijntje28 augustus 2022 15:28
Mijn punt blijft: je voorbeelden zijn verkeerd gekozen.

Mooier kan ik het niet maken.
Madrox
@Haga29 augustus 2022 07:26
Hij slaat de spijker op zijn kop Jammer dat niet iedereen dat ziet, wil zien, of wil verdoezelen.
Haga @Madrox29 augustus 2022 07:59
Hij slaat de spijker op zijn kop Jammer dat niet iedereen dat ziet, wil zien, of wil verdoezelen.
Alleen gebruikt hij de verkeerde hamer.
brabbelaar @mOrPhie28 augustus 2022 00:36
Ik zou het erg jammer vinden als Ziggo andere aanbieders dan Netflix door moet geven. Ik vind het fijn dat Netflix alleen kwaliteit levert en dat alles er te vinden is. Ook al kost het straks 40 euro per maand, ik zou het jammer vinden als Ziggo gedwongen wordt Disney, Amazon, HBO door te geven.

Klinkt dit redelijk?
michielonline 27 augustus 2022 14:11
Een federale Amerikaanse rechter besliste eerder al dat Apple geen monopolist is wat betreft de distributie van apps
Dat klopt, echter heeft Apple wel een monopolie op distributie van apps op Apple devices.

Daar is nog steeds niets mis mee, ik stel het op prijs dat ik er redelijk zeker van kan zijn dat Apps vrij zijn van malware e.d., echter de fee die ze daarvoor vragen is naar mijn mening erg hoog. Of deze TE hoog is kan ik moeilijk bepalen aangezien Apple geen onderbouwing van de kosten deelt. Wel delen ze de omzet van de services tak en deze is behoorlijk hoog, wat logischer wijs ook veel winst zou betekenen.

Wat ook opvalt is dat alle andere stores (Google, Sony, etc) datzelfde percentage hebben overgenomen onder het mom van "als Apple er mee weg komt, zal ik er ook wel mee wegkomen"

Vraag me overigens wel af hoe veel last mensen hier van hebben. Zolang de in-app purchases gedaan worden, en de ontwikkelaar geld verdient, wie heeft hier last van? De consument betaald wellicht iets teveel maar vinden ze niet erg lijkt het.
bzzzt
@michielonline27 augustus 2022 14:40
Dit is in de kern natuurlijk een zakelijk conflict tussen Apple en bedrijven die "last" hebben van de beperkingen/prijzen die Apple regelt (last betekent niets meer dan dat het ze geld kost). Er is geen enkele garantie dat apps veel goedkoper zullen worden als Apple hun tarieven omlaag gooit. Veruit de meeste apps op mobiele apparaten zijn domweg luxe artikelen. En de bouwers van apps die mensen voor serieus werk gebruiken (bv. Adobe) staan zeker niet bekend om hun vrijgevigheid...

De fundamentele vraag zou eerder moeten zijn welke rechten fabrikanten hebben hardware en software af te sluiten en welke rechten gebruikers hebben te kiezen welke software ze draaien. Ik vermoed dat Apple in de problemen komt als ze de software van hun 5G modem gebruiker-aanpasbaar maken. Ook zit niemand er op te wachten support te leveren aan minder technische familieleden die hun toestellen 'stuk' maken door minder handige softwarebronnen te gebruiken.
Als er een fundamenteel recht zou zijn voor gebruikers om software aan te passen zou dat vergaande consequenties hebben: dan mag ik dus ook mijn auto, magnetron (of stoomoven ;), televisie etc aanpassen. Want waarom zouden die apparaten geblokkeerd mogen zijn third-party software te draaien en die van Apple niet?
SPee @bzzzt27 augustus 2022 16:07
last betekent niets meer dan dat het ze geld kost
Tot op welke hoogte wil je "last" trekken? :?
Want de banken hebben nu ook last dat ze geen toegang tot de RFC chip van Apple hebben. Dat lijkt misschien klein, maar dat beperkt zich niet tot "in-app aankopen moeten via Apple". Ze moeten nu Apple integreren in hun betaalsystemen, zijn kosten verschuldigd over betalingen en geven Apple macht in het betalingsverkeer. :X Dat lijkt mij een groot invloed en misbruik van monopolie. Hoe zouden we reageren als het een Chinees bedrijf was? :Y)

Voor zover ik weet, mag je met een product dat je koopt doen wat je wil. Alleen met de software niet. Probleem is alleen dat die software belangrijker wordt gemaakt en dat het moelijk/onmogelijk wordt gemaakt om je eigen software erop te zetten. Er worden echter allerlei (loze) argumenten aangedragen om je daarin te beperken, zodat je wel de originele software moet gebruiken. Want daar kunnen ze beperkingen in maken om zo extra inkomen te krijgen.
Je mag je auto, magnetron, televisie, pc aanpassen. Echter, moet je wel je software erop krijgen en dan moet je langs een stukje software van de fabrikant. En die maken het steeds moeilijker om hun exclusiviteit te garanderen.
Soms zijn dingen mogelijk (b.v. configuratie waardes aanpassen via de ODB aansluiting in je auto), maar dat gaat (helaas) vaak via regelgeving. En tot die tijd proberen de fabrikanten zoveel geld te innen voor hun softwarematige opgelegde beperkingen (abbo voor stoelverwarming, autopilot, etc). ;(
jmvdkolk @SPee27 augustus 2022 16:34
Want de banken hebben nu ook last dat ze geen toegang tot de RFC chip van Apple hebben.
Klopt, banken hebben last van het gebrek aan toegang tot de RFC chip. Ik, als gebruiker, heb er echter (op dit moment) gebruiksgemak door. Ik zou graag willen dat we het gebruiksgemak van de Apple Wallet hebben zonder dat Apple de toegang tot de RFC chip bepaalt. Maar dan wel op een veilige manier. Ik ben heel benieuwd of die 3 dingen samen kunnen gaan.
fapkonijntje @jmvdkolk28 augustus 2022 11:26
Dat kan zeker, vanwege concurrentie is Apple dan verplicht hun product daadwerkelijk beter en aantrekkelijker te maken dan de concurrentie. Als dat meerwaarde heeft op het gebied van privacy en genoeg klanten zien dat zo, is dat toch goed. Nu zijn hun producten soms inferieur en soms extreem duur omdat er simpel weg geen reden vanuit concurrentie is om ze beter of goedkoper te maken. Bedenk even dat je verplicht bent om altijd bij dezelfde supermarkt je boodschappen te halen. Dan kan die supermarkt qua prijzen ook gewoon doen waar ze zin in hebben en biedt het andere supermarkten geen kans.

Google Pay bestaat toch ook gewoon naast een open NFC chip en toch kiezen veel consumenten ervoor en toch ondersteunen veel banken het. Bewijs dat het kan is gewoon aanwezig.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@fapkonijntje28 augustus 2022 13:40
Je hebt het hier over een product waar Apple in alle opzichten al beter werkt.

We hebben gezien wat er gebeurde toen Google zijn NFC open zette. Banken gingen hun app aanpassen en berekende 50ct per maand voor gebruik van die betalingsmeuk. Wat gebeurde er? Vrijwel niks. Een handjevol gebruikers zette het aan en het duurde maanden om ook maar een beetje gebruikers te krijgen.

Het is super irritant om een betaling te doen (want je moet je bank app openen en dan ook nog eens de juiste en nu met PSD2 kun je nou net al je rekeningen in 1 app gebruiken, maar dan kun je er volgens mij weer niet mee betalen op die manier).

Maar Apple die kwam met Apple Pay en boem, met 1 uur na lancering hadden de meeste banken al meer aanmeldingen dan met android in een half jaar. Het werkt ook gewoon altijd, beveiliging is dik op orde en wisselen van kaarten is 1/2 tikken. Allemaal te regelen bij het betaalscherm.

Nee hier pak je net een systeem waar de concurrentie en het open systeem juist totaal geen fatsoenlijke UX bieden.
fapkonijntje @supersnathan9428 augustus 2022 14:09
We hebben gezien wat er gebeurde toen Google zijn NFC open zette. Banken gingen hun app aanpassen en berekende 50ct per maand
Google heeft niets van hun opengezet. NFC is altijd open geweest op Android en dat staat los van Google.

Die 50 cent was een bank en heel kort en ruim voordat Apple pay überhaupt bestond buiten de VS.
Het is super irritant om een betaling te doen (want je moet je bank app openen en dan ook nog eens de juiste en nu met PSD2 kun je nou net al je rekeningen in 1 app gebruiken, maar dan kun je er volgens mij weer niet mee betalen op die manier).
Duidelijk iemand zonder ervaring, want dit is complete onzin. Je telefoonscherm aan en betalen. Meer is 't niet.

Je moet niet met van die onzin aan komen zetten als je het ergens niet mee eens bent.
Maar Apple die kwam met Apple Pay en boem, met 1 uur na lancering hadden de meeste banken al meer aanmeldingen dan met android in een half jaar.
En ze hebben er ook veel meer ruchtbaarheid aan gegeven. Marketingcampagnes om hip te lijken en al. Beetje appels met peren vergelijken. Alweer.
jmvdkolk @fapkonijntje28 augustus 2022 14:45
PSD2 heeft hier inderdaad niets mee te maken. Maar als ik wil betalen met mijn Amex kaart, dan heb ik een andere app nodig dan als ik wil betalen met mijn Visa kaart. Als ik wil betalen met mijn ABN-AMRO rekening dan kan dat weer wel via Google Pay. Drie verschillende manieren van betalen voor drie verschillende kaarten.
SD2000 @jmvdkolk28 augustus 2022 15:22
Amex wordt vaak gewoon niet ondersteund omdat het een dure kaart is voor de ontvanger.
Visa en gewone bankkaarten kunnen prima met Google Pay.
jmvdkolk @SD200028 augustus 2022 16:52
Of het een dure kaart is voor de ontvanger staat los van ondersteuning. Sommige winkels accepteren geen Amex, prima. Maar dat staat los van wat Amex aanbiedt.
Visa hangt af van de bank of organisatie waar je Visa afneemt.
supersnathan94
@fapkonijntje28 augustus 2022 15:00
Google heeft niets van hun opengezet. NFC is altijd open geweest op Android en dat staat los van Google.
“Open gezet” is in deze “beschikbaar gemaakt”. Dat betekent dus minimaal android 5.0 en dat staat niet los van Google. Sterker nog. Zelfs je provider moest daar nog een plasje overheen doen toen.
Die 50 cent was een bank en heel kort en ruim voordat Apple pay überhaupt bestond buiten de VS.
Welnee. Veel banken vroegen er gewoon geld voor.
Bij de introductie gaf ABN Amro aan dat het net als andere banken geld zou gaan vragen voor nfc-betalingen, maar een bedrag werd niet genoemd. ING vraagt sinds 2015 een bedrag van 50 eurocent per maand voor mobiel betalen via nfc. SNS voerde de functionaliteit vorige maand in en vraagt vanaf volgend jaar ook 50 eurocent per maand.
Vanaf 1 januari 2018 rekent Rabobank 0,50 euro per maand voor gebruik van de laatste versie van de app; de eerste zes maanden is de app gratis te gebruiken.
Enne Apple en marketing campagnes? Die heb ik in nederland echt nog nooit gezien. Hoogstens banken of telecomproviders die met Apple producten diensten aan de man willen brengen, maar Apple koopt in Nederland vrijwel geen advertentieruimte in.
En ze hebben er ook veel meer ruchtbaarheid aan gegeven. Marketingcampagnes om hip te lijken en al. Beetje appels met peren vergelijken. Alweer.
Duidelijk iemand zonder ervaring, want dit is complete onzin. Je telefoonscherm aan en betalen. Meer is 't niet.
niet als je meerdere betaalpassen van verschillende banken wil gebruiken. Nu met Google Pay kn het wel, maar voorheen niet.

Google pay is alleen weer een zelfde geval als Apple Pay (met vrijwel identieke voorwaarden en net zo gesloten) en daar willen “jullie” dus net zo hard vanaf want monopolie en gesloten.

Nee betalen met NFC op het open android
jmvdkolk @fapkonijntje28 augustus 2022 12:22
We hebben het hier over de Apple Wallet. Dit is nou net een punt waar ze het al veel beter en aantrekkelijker gemaakt hebben dan de concurrentie. Google Pay is precies een mooi voorbeeld waar openbreken van de Wallet niet automatisch tot verbetering voor de klant leidt. Op Android bieden veel banken betalen aan via hun eigen app en niet via Google Pay. Ik gebruik betaalkaarten van 3 verschillende banken. Op Android moet ik de app van de juiste bank openen om de betaling te regelen (omdat ze geen Google Pay aanbieden). De ene bank maakt dat betalen vervolgens makkelijker dan de andere bank. Bij Apple is betalen veel simpeler, omdat ik binnen de Wallet van kaart kan wisselen. Nu is dit natuurlijk een first world problem, maar wel iets waardoor ik altijd betaal met mijn Apple apparaat en nooit met mijn Android. Ik heb mijn privé kaarten ook op mijn zakelijke telefoon gezet, puur vanuit gemak.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 22 juli 2024 16:43]

jmvdkolk @fapkonijntje28 augustus 2022 14:42
Jij mist het punt. Waarom bieden banken wel Apple Pay aan en geen Google Pay? Omdat ze bij Apple Pay niet de keuze hebben om een goedkopere maar minder gebruikersvriendelijke oplossing te bieden. Bij Android hebben ze de keuze om een goedkopere oplossing aan te bieden die minder gebruiksvriendelijk is. Zodra het bij Apple ook opengesteld wordt, gaan ze daar ook voor de goedkopere en minder gebruiksvriendelijke oplossing. Banken boeit het nl. helemaal niets dat Apple een superieur product levert, want banken denken alleen aan zoveel mogelijk geld verdienen, waarbij gebruiksvriendelijkheid zelden hoog op de lijst van requirements staat.
fapkonijntje @jmvdkolk28 augustus 2022 14:59
want banken denken alleen aan zoveel mogelijk geld verdienen, waarbij gebruiksvriendelijkheid zelden hoog op de lijst van requirements staat.
En Apple is een filantropische instelling :+
jmvdkolk @fapkonijntje28 augustus 2022 15:12
Zeker niet. Apple wil ook maar één ding: (veel) geld verdienen. En lock-in is één van de methodes die ze gebruiken. Daarom is er (lange termijn) echt wel voordeel door de boel gedwongen open te gooien. Ik vroeg om 3 dingen tegelijk:
1. Gebruiksgemak zoals van Apple Wallet
2. Open toegang tot de NFC chip
3. Security
Op Android heb je in ieder geval 2 en in ieder geval niet 1. 3. valt over te twisten.
SD2000 @jmvdkolk28 augustus 2022 15:15
Waarom bieden banken wel Apple Pay aan en geen Google Pay?
Ik kan prima met mijn bank via Google Pay betalen hoor, gewoon in te stellen ;)
NoobishPro @bzzzt27 augustus 2022 15:50
Want waarom zouden die apparaten geblokkeerd mogen zijn third-party software te draaien en die van Apple niet?
Ja, goede vraag. Waarom mag dat niet? "Zij doen het dus zij mogen het ook" is nogal gare logica. Dat ze het doen betekent niet dat dit goed is.

Of garantie oid vervalt wanneer je dit doet, is een totaal andere discussie. Het rooten van telefoons verbreekt de terms of service en daarmee ook de garantie, bijvoorbeeld. En dat is dan toch ook prima? Je hebt verstand nodig van wat je doet wanneer je dit soort zaken gaat uitvoeren en het is niet "geheel de bedoeling", dus is het eigen risico.

Wat is daar precies mis mee?

Een alternatieve app-store moet gewoon kunnen. Apple mag dan prima waarschuwen voor de gevaren. Ook dat moet geen probleem zijn.

Ik zelf als app developer (en veel van mijn collega's) hebben met grote regelmaat problemen ondervonden met Apple en hun steeds veranderende, limiterende regeltjes. Met de meeste van mijn apps werk ik dan ook buiten de app-store om en bied ik de apps zelf gratis aan, zodat ze minder streng zijn met de regeltjes. Dit kan helaas ook niet altijd.. Dat besluit laatst om opeens alle apps die X tijd geen update meer hebben gehad van de app store te pleuren (uitstel of niet) was ook zo'n ding... Zonder alternatieven ben je achter Apple's besluiten aan het slingeren als een soort slaafje. Als Apple nu besluit het tarief te verhogen naar 50% of X euro per download, heb je dat maar te slikken. Als jij een app van 1 euro hebt, bedoeld voor 9 miljoen gebruikers, merk je daar misschien niet zoveel van. Als jij een app hebt van ~60 euro per maand met ~25.000 gebruikers, voel je dat wel.
supersnathan94
@NoobishPro28 augustus 2022 14:17
Dat besluit laatst om opeens alle apps die X tijd geen update meer hebben gehad van de app store te pleuren (uitstel of niet) was ook zo'n ding
Als je je app al zolang niet meer hebt aangepast dan ben je ook niet echt goed bezig en neem je wmb je klanten ook niet serieus. Dit waren apps die dan ook nog op iOS 10 of daarvoor zaten qua UI past dus totaal niet binnen het huidige landschap.
NoobishPro @supersnathan9428 augustus 2022 15:23
Klinklare onzin.

Als je app gewoon al die tijd perfect heeft gedraaid en simpelweg geen update nodig had, is het gewoon prima.

Daarnaast was mijn app überhaupt enkel een wrapper welke updates binnenharkte zonder een daadwerkelijke app-store update, dus dat minimaliseert ook het aantal updates wat je nodig had.

Betreft die UI heeft ook nergens iets mee te maken, want mijn app heeft nooit iets te maken gehad met wat Apple wil of Apple's keuzes voor stijl. Vooral niet gezien maar zo'n 2% van mijn gebruikers een Iphone gebruikt. (Was zo'n 10% voordat wij bedrijven hebben overtuigd android te gebruiken)

Zijn dus gewoon weer zinloze aannames met totaal ongegronde argumenten puur om te apple fanboyen.
supersnathan94
@NoobishPro28 augustus 2022 15:47
Zijn dus gewoon weer zinloze aannames met totaal ongegronde argumenten puur om te apple fanboyen.
ach joh, moet dat nou?
Als je app gewoon al die tijd perfect heeft gedraaid en simpelweg geen update nodig had, is het gewoon prima.
Nee dat is gewoon niet zo. In die tijd zijn er tig API's al weer vervangen of gewijzigd, nieuwe zaken toegevoegd of aangepast en security bugs gefixed en daar zul je gewoon voor moeten bijwerken.
Daarnaast was mijn app überhaupt enkel een wrapper welke updates binnenharkte zonder een daadwerkelijke app-store update, dus dat minimaliseert ook het aantal updates wat je nodig had.
Nou wat is dan het probleem? ff opnieuw compileren en klaar is kees. Dit gedoe is precies de reden waarom Operating Systems zo taffes veel legacy code mee moeten zeulen omdat men niet wil updaten om redenen. Het is heel simpel zorg dat je bij komt of je app gaat op een gegeven moment gewoon niet goed meer werken doordat je nog tegen oude API's zit te praten.

Wat Apple daar deed is een waarschuwing. Bij de volgende versie werkt je shit gewoon niet meer.
Je hebt als developer nu eenmaal de voorwaarden geaccepteerd die daar bij komen kijken om wat voor reden dan ook. eentje daarvan is dat je sinds maart 2022 je shit compileert met Xcode 13. Doe je dat, dan zul je zien dat er best wel veel API's gewoon verandert zijn en dat zelfs een simpele wrapper gewoon wat onderhoud nodig heeft om weer up to date te zijn. Ook randzaken zoals metadata voor compatibiliteit of bijvoorbeeld een 64-bit variant.

En als je echt een app hebt waar een recompile voldoende is dan heb je toch binnen 10 minuten een update ingediend?
NoobishPro @supersnathan9428 augustus 2022 15:59
ach joh, moet dat nou?
Klaarblijkelijk.
Nee dat is gewoon niet zo. In die tijd zijn er tig API's al weer vervangen of gewijzigd, nieuwe zaken toegevoegd of aangepast en security bugs gefixed en daar zul je gewoon voor moeten bijwerken.
Deze heb ik gewoon bijgehouden. Dat is nou net het hele ding. Ik hou deze juist héél actief bij, en daarom is mijn laatste update ook lang geleden. De API's welke ik niet gebruik zijn niet van belang om te volgen, en ik gebruik er bar weinig.
Nou wat is dan het probleem? ff opnieuw compileren en klaar is kees.
Bij Apple niet per sé. Die acceptatie is vaak een irritatie op zichzelf. Daarnaast moet ik bijna iedere keer weer opnieuw het debat aangaan met ze over waarom ik zoveel regels mag breken, omdat ik een uitzondering op veel regels heb in mijn app. Dit is uiteraard met Apple's goedkeuring (anders zou m'n app niet in de store staan) maar moet wel iedere keer opnieuw.

Daarnaast hebben ze in de afgelopen 5 jaar zo'n 3 á 4 keer het proces veranderd in hoe je de app of je certificaten of wat dan ook moet doen. Ook enorm irritant. Hebben we het nog niet eens gehad over hoe je niet meer met Ideal kunt betalen voor de certificaten. Ugh, gezeur.

Daarnaast hoef je je certificaten niet te vernieuwen en dan blijft je app gewoon op de store staan. Door een move als deze moet je je certificaat weer vernieuwen. Ook de zaken welke ik gebruikte om m'n app te builden zijn in de tussentijd op de schop gegaan. Al dit soort dingen moeten dan van Apple binnen X tijd en ik heb al een planning, en ben al met dingen bezig.

Zijn dat al genoeg redenen waarom dit een wat simpele denkwijze is?

Dat van xCode 13 is opzichzelf ook alweer zo'n ding geweest trouwens. Moet ik weer een mac aanschaffen puur zodat ik de app even kan uploaden met xCode. Een stuk software van Apple zelf welke een rating heeft van 2 sterren in hun eigen store. Hoe is dat een goed iets? We hebben het hier over de monopolie, toch? En mijn commentaren waren exact over dit soort zaken.

Waarom probeer je alles zo goed te praten? Ik stel enkel dat dit soort shit ook fout kan gaan en dat er dan geen alternatieven zijn. Het is leuk dat jij er zo simpel over praat, maar ik heb andere dingen aan mijn hoofd dan het pleasen van een monopolie.
bzzzt
@NoobishPro28 augustus 2022 16:16
[...]
Ja, goede vraag. Waarom mag dat niet? "Zij doen het dus zij mogen het ook" is nogal gare logica. Dat ze het doen betekent niet dat dit goed is.
Maar als je vindt dat custom software een fundamenteel recht is: waarom is er dan die bijna rabiate hyperfocus op Apple wat dat soort praktijken betreft? En niet op al die andere bedrijven die je ook software door de strot drukken (die in veel gevallen ook nog eens veel brakker werkt).
NoobishPro @bzzzt28 augustus 2022 16:28
Omdat dit artikel en deze discussie over Apple gaan?

Ik weet niet zo goed wat je hier wil zeggen, maar op genoeg andere plekken ben ik met regelmaat aan het klagen over Windows 11, hoe Microsoft Office 365 door je strot probeert te rammen bij iedere bocht, de automatische koppeling aan een e-mail adres zodra je ook maar ergens (niet-windows) inlogt, etc.

Ik heb eveneens genoeg issues met Google zoals ook terug te vinden is in mijn recente reacties.

Ik heb dus echt geen idee waar je het over hebt met een hyperfocus op Apple, bij een artikel over Apple.

Tevens mag het ook wel benoemd worden dat Apple wel de meest extreme is. Van het onmogelijk maken van reparaties tot het niet leverbaar maken van reserve onderdelen, uitbannen van alternatieven, hoge tarieven met matige kwaliteit van de I-stores, de exclusiviteit van de app-store, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Apple heeft ook echt wel goede eigenschappen, maar daar hebben we het hier nu niet over. Dat anderen ook slechte eigenschappen hebben, hebben we het hier nu ook niet over. Simpel, toch?
TheGiantPotato @michielonline27 augustus 2022 14:50
[...]

Dat klopt, echter heeft Apple wel een monopolie op distributie van apps op Apple devices.

Daar is nog steeds niets mis mee, ik stel het op prijs dat ik er redelijk zeker van kan zijn dat Apps vrij zijn van malware e.d.
Alleen hoeft Apple natuurlijk geen monopolie op app distributie op iOS apparaten te hebben om in hun eigen App Store te kunnen zorgen dat apps geen malware hebben, als ze third party app distributie apps toe zouden laten zou de App Store nog net zo veilig zijn.

Als Apple andere app distributie apps zou toelaten kun je nog steeds gewoon bij de App Store blijven voor alle apps die er nu ook op staan, daar zou niets aan veranderen.
Groningerkoek @TheGiantPotato27 augustus 2022 15:16
Maar als in de toekomst de boel volledig open zou zijn, dan krijg je ook developers die niet in de App Store willen, uitgevers die zelf groot genoeg om hun eigen stores te openen en dan worden we gewoon om op elders te downloaden en het is nog maar zeer de vraag hoe open/goedkoop/veilig al die andere plekken zullen zijn. En als maar genoeg van die plekken niet veilig zijn dan hoor ik ze op het werk bij de koffiemachine al zeggen dat Apple net zo kut is als Android met al die onveilige rotzooi overal.

Men zou een keer een groot onderzoek moeten doen onder de gebruikers van Apple, ik ben wel benieuwd naar de hoeveelheid die de voorkeur geeft aan de huidige situatie en helemaal geen behoefte/belang heeft bij dat opengooien. Om mij hoeft het in elk geval niet, ik heb destijds voor Apple gekozen vanwege het gemak, de centralisatie van de software, de perfecte samenwerking tussen software en hardware, de veiligheid, de harmonisatie in de software en dat gehele systeem mag van mij fijn overeind blijven.
NoobishPro @Groningerkoek27 augustus 2022 15:57
En toch zou het fijn zijn wanneer je als bedrijf gewoon makkelijk een appje kon sideloaden voor intern gebruik.

Hoe de Apple Business apps werkten was geen doen (Telefoons fysiek inpluggen, handmatig de UID's invoeren in de developer console, certificates updaten, blablabla).

Dat hebben ze intussen totaal omgegooid, maarja; dat hebben ze intussen totaal omgegooid. Moet je ook weer dingen veranderen. Blijven bezig.

De alsmaar herhalende vraag van deze bedrijven; Waarom kunnen we deze app niet gewoon ff sideloaden?

Intussen heeft Apple voor specifiek mijn app een uitzondering gemaakt dat het ondanks de login-wall toch als gratis op de app-store mag staan. Gevolg is dat deze app basically een empty-shell is en de daadwerkelijke app pas ophaalt afh van welk bedrijf hem wil gebruiken. Ook dit mocht niet van Apple's regels, maar ook hierin na wat maanden discussie een uitzondering gekregen. Maar goed, dat blijft dus een uitzondering, niet de norm.

Een onderzoek doen naar Apple's gebruikers lijkt me niet winstgevend. Tenslotte staan Apple gebruikers er nogal bekend omdat ze willen dat alles voor ze wordt bepaald. Dit verandert echter niets aan wat developers of bedrijven nodig hebben om fatsoenlijk te kunnen draaien. En ja, daarmee snijdt Apple zichzelf écht wel in de vingers, want we hebben toen dit allemaal aan de hand was, de meesten van onze klanten android-only telefoons aangeraden omdat Apple zaken moeilijk maakt (uitgelegd over dat hele business portaal met die UID's enz). De meeste klanten volgen dit advies dan ook op, en dat kost Apple alweer gauw een zakelijk contract met ~2500 androids i.p.v. Iphones.
Groningerkoek @NoobishPro27 augustus 2022 18:01
Had je zo'n leuke post en toen kwam je met deze generaliserende bagger: "Tenslotte staan Apple gebruikers er nogal bekend omdat ze willen dat alles voor ze wordt bepaald."
NoobishPro @Groningerkoek27 augustus 2022 18:07
Nouja, ik bedoelde het niet zozeer als belediging maar eerder als; Dat is Apple's hele doel. Dat "alles gewoon goed is" door alles wat je fout kunt doen zoveel mogelijk onmogelijk te maken.

Dit is toch zeer zeker wel een reden waarom heel veel mensen voor Apple gaan. Veruit het meest voorkomende pro-apple argument is toch echt "Omdat het gewoon werkt".

Is toch gewoon hoe het is?
batteries4ever @Groningerkoek27 augustus 2022 18:28
Klopt... al wordt dat commentaar wel in de hand gewerkt door de vele reacties die bejubelen dat het zo "geweldig en fijn en exclusief" is 30% van een app aan Apple te mogen betalen... maar is natuurlijk net min gefundeerd als de bewering van @Naafkap dat "Opvallend in deze discussie is dat vooral niet-apple gebruikers vooraan staan om te roepen dat Apple dit zou moeten gaan doen".
supersnathan94
@NoobishPro28 augustus 2022 13:48
De alsmaar herhalende vraag van deze bedrijven; Waarom kunnen we deze app niet gewoon ff sideloaden?
Apple developer enterprise program al bekeken?

https://developer.apple.com/programs/enterprise/

En met MDM blueprints kun je toch ook gewoon al je App pushen? Zeker bij grote bedrijven een ding wat gewoon standaard zou moeten zijn toch?
NoobishPro @supersnathan9428 augustus 2022 15:20
Nope, gaat niet werken. Grote bedrijven die werken met bakken aan onderaannemers welke weer maar 10 man in dienst hebben of whatever.

En, zoals ik al aangaf; "Intussen is dit helemaal veranderd"
supersnathan94
@NoobishPro28 augustus 2022 15:50
ah ja dan heeft het net ff wat meer voeten in de aarde.

vind de eis dat je minimaal 100 man in dienst moet hebben ook wel een beetje jammer. Voor kleine bedrijven dan heel veel gedoe om een intern appje te ontwikkelen voor bepaalde zaken.
bzzzt
@TheGiantPotato28 augustus 2022 16:20
[...]
Als Apple andere app distributie apps zou toelaten kun je nog steeds gewoon bij de App Store blijven voor alle apps die er nu ook op staan, daar zou niets aan veranderen.
In de visie van Apple is de App store (naast een prachtige cash cow) ook gewoon de plek waar het systeem z'n apps haalt. Het verschil tussen een app kopen en er niet over na te hoeven denken waar je 'm haalt en of dat veilig is of eerst moeten zoeken naar een store die het verkoopt, betalingsgegevens instellen etc. Het is zeker monopolistisch, maar het maakt iOS apparaten wel ietsje simpeler om te gebruiken. De gemiddelde gebruiker zit niet op nog meer invulschermen te wachten.

Jaren geleden werd hier de versie van Windows met browserkeuzescherm zo'n beetje weggelachen...
TheGiantPotato @bzzzt30 augustus 2022 13:37
Ander appwinkels zouden dan ook niet voor de algemene gebruiker zijn, en alle mainstream apps zullen ook altijd in de App Store beschikbaar blijven want die weten ook wel dat de meeste gebruikers alleen die appwinkel gebruiken. Het zou gewoon goed zijn om de optie te hebben als je dat echt wilt.

Ik vind Apple's telefoons geweldig kwa hardware, maar er zijn gewoon best wel wat apps (vooral van kleinere ontwikkellaars) die alleen voor Android ontwikkeld worden puur omdat Apple's app ecosysteem zo gesloten is, en daarom is een Apple telefoon op dit moment gewoon geen optie voor mij.
bzzzt
@TheGiantPotato30 augustus 2022 15:12
Ander appwinkels zouden dan ook niet voor de algemene gebruiker zijn, en alle mainstream apps zullen ook altijd in de App Store beschikbaar blijven want die weten ook wel dat de meeste gebruikers alleen die appwinkel gebruiken. Het zou gewoon goed zijn om de optie te hebben als je dat echt wilt.
Er zijn echt wel grote partijen die het niet eens zijn met Apples vergoedingen (Epic) of privacyregels (Facebook). Uiteindelijk ga je een hoop versnippering krijgen.
Ik vind Apple's telefoons geweldig kwa hardware, maar er zijn gewoon best wel wat apps (vooral van kleinere ontwikkellaars) die alleen voor Android ontwikkeld worden puur omdat Apple's app ecosysteem zo gesloten is, en daarom is een Apple telefoon op dit moment gewoon geen optie voor mij.
Dan heb je het echt over hobby ontwikkelaars. Vrijwel niemand die commercieel apps ontwikkelt klaagt over het nodig hebben van een mac of die honderd euro per jaar voor een developercertificaat en appstore account. (die heb je nl met een paar uur werken terugverdiend)
TheGiantPotato @bzzzt31 augustus 2022 01:00
Er zijn echt wel grote partijen die het niet eens zijn met Apples vergoedingen (Epic) of privacyregels (Facebook). Uiteindelijk ga je een hoop versnippering krijgen.
Volgens mij zijn de dingen waar Facebook last van heeft systeem-wijd (privacy features waardoor ze veel minder data kunnen verzamelen) en de dingen die Epic Games doen zorgen er toch al voor dat ze van de App Store gegooid worden dus daar zou niet veel in veranderen denk ik.
Dan heb je het echt over hobby ontwikkelaars. Vrijwel niemand die commercieel apps ontwikkelt klaagt over het nodig hebben van een mac of die honderd euro per jaar voor een developercertificaat en appstore account. (die heb je nl met een paar uur werken terugverdiend)
Het gaat ook niet altijd om het geld, maar vaak ook gewoon dat Apple ze niet toelaat aangezien ze bepaalde regels hebben kwa inhoud die natuurlijk nogal subjectief beoordeeld kunnen worden (zie bijvoorbeeld dat zelfs apps als Reddit moeite hebben met sommige dingen, om 18+ content in je feed te kunnen zien op een iOS apparaat moet je dat via de desktop website handmatig aanzetten specifiek voor iOS aangezien dat van Apple blijkbaar niet via de app zelf mag).
En als het wel om het geld gaat, waarom de hobbyisten buiten sluiten? Ze toe laten op een andere manier doet niemand kwaad, zorg er gewoon voor dat er een dikke disclaimer is voordat je zo'n app installeert, en zorg dat je een extra stap moet zetten om zulke apps toegang te geven tot je contacten etc.
bzzzt
@TheGiantPotato31 augustus 2022 10:05
[...]
Volgens mij zijn de dingen waar Facebook last van heeft systeem-wijd (privacy features waardoor ze veel minder data kunnen verzamelen) en de dingen die Epic Games doen zorgen er toch al voor dat ze van de App Store gegooid worden dus daar zou niet veel in veranderen denk ik.
Ik geef het een paar weken voordat Epic en Facebook hun eigen appstore starten wanneer Apple dat toe moet laten. En aangezien iedereen hier in .nl vindt dat Whatsapp beter werkt dan telefonie en anderen zich daar aan moeten aanpassen gaat iedereen die braaf installeren. En akkoord gaat met alle extra rechten die Mark zich toe wil eigenen.
En als het wel om het geld gaat, waarom de hobbyisten buiten sluiten? Ze toe laten op een andere manier doet niemand kwaad, zorg er gewoon voor dat er een dikke disclaimer is voordat je zo'n app installeert, en zorg dat je een extra stap moet zetten om zulke apps toegang te geven tot je contacten etc.
Het gaat ook om het indammen van een grote stroom lage kwaliteit, copycat of misleidende apps. Je ziet nu al vaak dingen met bijna dezelfde naam van een ander bedrijfje. Als die 100 euro drempel er af gaat worden dat er meerdere ordes grootte meer. Kan jij uitleggen aan je moeder dat ze niet de DigiD app van een vaag Bulgaars bedrijf moet installeren.
TheGiantPotato @bzzzt1 september 2022 22:20
Ik geef het een paar weken voordat Epic en Facebook hun eigen appstore starten wanneer Apple dat toe moet laten. En aangezien iedereen hier in .nl vindt dat Whatsapp beter werkt dan telefonie en anderen zich daar aan moeten aanpassen gaat iedereen die braaf installeren. En akkoord gaat met alle extra rechten die Mark zich toe wil eigenen.
Systeemweide privacyfeatures kan Facebook echt niet zomaar omheen hoor. Als toegang geblokkeerd word door het systeem kan je niet zomaar zeggen "Ik heb nu toegang want ik ben buiten de App Store om geïnstalleerd", Apple hoeft daarin niets "toe te laten".
Het gaat ook om het indammen van een grote stroom lage kwaliteit, copycat of misleidende apps. Je ziet nu al vaak dingen met bijna dezelfde naam van een ander bedrijfje. Als die 100 euro drempel er af gaat worden dat er meerdere ordes grootte meer. Kan jij uitleggen aan je moeder dat ze niet de DigiD app van een vaag Bulgaars bedrijf moet installeren.
Maar jouw moeder gaat dan ook geen dingen buiten de app store om installeren. Als die DigiD wil, zoekt die dat gewoon op in de App Store.
rvt1 @michielonline27 augustus 2022 14:18
Kijk eens wat een kilo veel of aardappelen bij de boer kost, vs supermarkets, daar liggen de percentages vele malen hoger. Die 30% lijkt me alsnog best mee te vallen… alhoewel ik wel denk dat er veel uitontwikkeld is en dat het misschien naar 20% zou kunnen..
Skyclad @rvt127 augustus 2022 15:00
Het verschil is dat Albert Heijn niet alle huizen met voordeuren op het zuiden kunnen weerhouden van het eten van aardappels van de boer. Apple kan wel het installeren van een third-party product blokkeren.
Superstoned @Skyclad27 augustus 2022 16:48
Maar alber Hein kan dat alleen als je bij hen je voordeur hebt gekocht… en ze leveren dan je boodschappen gratis. Jouw keuze. Op Amazon kun je ook alleen producten kopen die Amazon toestaat, op een PlayStation kun je alleen PlayStation spellen spelen enzovoorts. Zolang de regel is dat de fabrikant mag bepalen wat ze aanbieden en het duidelijk is van te voren doet Apple niets verkeerd. Misschien moeten we die regel veranderen maar dan moet het wel voor iedereen gelden, hè.
Zer0 @Superstoned27 augustus 2022 19:46
Maar alber Hein kan dat alleen als je bij hen je voordeur hebt gekocht… en ze leveren dan je boodschappen gratis. Jouw keuze
AH kan (en wil) op geen enkele manier blokkeren dat je ergens anders boodschappen haalt.
Op Amazon kun je ook alleen producten kopen die Amazon toestaat,
Amazon houdt je niet tegen iets bij Bol te bestellen.
op een PlayStation kun je alleen PlayStation spellen spelen enzovoorts.
En die games kun je kopen waar je maar wilt...

Het gaat er niet om dat Apple bepaalt wat er in de Apple Store verkocht wordt, het gaat er om dat Apple met alle mogelijke middelen je naar de Apple Store dwingt te gaan, en niet toelaat dat je ergens anders je iOS apps/games vandaan haalt.

Dan kun je zeggen "maar het is een Apple device".... maar het is geen device van Apple. De eigenaar zou zelf moeten kunnen bepalen waar hij zijn apps en games koopt.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@Zer028 augustus 2022 13:50
En die games kun je kopen waar je maar wilt...
Maar niet zonder te betalen aan Sony. Fysieke Disks hebben ook gewoon een fee voor Sony. Dat is namelijk het hele verdienmodel en ook de reden dat een console zo “goedkoop” is tov vergelijkbare hardware als losse componenten in de vorm van een PC.
Zer0 @supersnathan9428 augustus 2022 18:25
Dat doet niet af aan het feit dat je ze kan kopen waar je wil, en je niet verplicht bent de store van Sony te gebruiken.
Superstoned @Zer018 september 2022 21:28
Waar je het haalt is niet echt relevant, he. Sony kan je geen licentie geven om Playstation apps te maken - of er dan 2 app stores zijn of 10 doet er niet toe. Zelfde met Apple - ze staan nu ook betalingen toe met andere systemen, zolang ze maar de 27% krijgen :/

De vraag is of je kunt afdwingen dat je andere software op je iPhone kan draaien dan wat Apple toestaat. De App Store is een detail - bij Sony en Microsoft kun je niet draaien wat je wilt en zo is het op de iPhone.
Shark.Bait @Zer029 augustus 2022 13:38
precies, de Albert Heijn is IOS en die andere winkel is bijv android.
SD2000 @rvt128 augustus 2022 15:25
Aardappelen vergelijken met digitale goederen :+
De Appstore is een gigantische winstmachine voor Apple, die 30% dient echt niet om de onkosten te dekken ;)
supersnathan94
@SD200028 augustus 2022 15:51
Weet jij wat de onkosten zijn dan? Denk namelijk dat je je daar aardig in vergist.
SD2000 @supersnathan9428 augustus 2022 23:28
Die onkosten kunnen redelijk goed geschat worden ja. En die zijn al bij al beperkt.
https://9to5mac.com/2021/05/01/apple-runs-app-store-with-78-profit-margin-according-to-court-testimony/

Apple haalde vorig jaar 85$ miljard omzet uit de appstore. Ik weet niet aan wat voor onkosten je allemaal denkt maar servers en manuren kosten toch echt geen 50$+ miljard.
supersnathan94
@SD200029 augustus 2022 10:00
This figure comes from a court testimony from an Epic Games expert witness Ned Barnes. The profit margin rose from 75% in 2018 to 78% in 2019, according to the calculations from the witness.
Volgens EPIC games. “We” hebben in eerdere posts al een keer berekend wat data voor downloads en updates ongeveer kost en dat liep per app in de tientallen miljoenen zo niet honderden (kijkend naar grote apps als facebook en instagram) Apple splitst helaas zijn operationele kosten niet verder uit, maar het runnen van de appstore is zeker geen “paar miljoen” endeavor.
m_snel @michielonline27 augustus 2022 16:25
Natuurlijk is Apple misschien oververtegenwoordigd in de VS , maar heeft maar een klein marktaandeel in de wereld.
supersnathan94
@m_snel28 augustus 2022 15:53
https://www.rtlnieuws.nl/...ider-iphone-13-galaxy-s22
maar heeft maar een klein marktaandeel in de wereld.
Maar kennelijk wel het grootste van alle fabrikanten.

Qua OS is het echter inderdaad een ander verhaal. 22% iOS, iets van 2% alternatieve spullen en de rest is android (76%)
Snowfall 27 augustus 2022 19:37
Zolang ik als developer de kans krijg third party AppStores tot aan de bodem aan te klagen als een van mijn applicaties in third party stores wordt gevonden mag het van mij best.

Toen ik nog voor Android ontwikkelde stonden al mijn apps en spelletjes binnen notime in third party app stores zonder mijn toestemming.

Dus als ze wettelijk vastleggen dat Appstores schadevergoedingen moeten betalen aan developers als er gestolen software in staat dan kan ik dit alleen maar toejuichen.
supersnathan94
@Snowfall28 augustus 2022 13:52
Mja gaat niet gebeuren. Stuur maar een DMCA notice.

Snap niet dat je een off topic krijgt want juist voor devs is dit een serieus probleem.
Snowfall @supersnathan9428 augustus 2022 17:52
Ik krijg een off-topic omdat meeste mensen juist third party stores willen hebben vanwege de gestolen software. 1.09 voor een app of game is namelijk te duur.

En ja het is een serieus probleem. Je ziet dat op F droid ook steeds vaker. Staat genoeg gestolen software en content in. Ben daarom naar iOS geswitched als developer.
TheLastProject @Snowfall29 augustus 2022 13:50
Kun je een app noemen in F-Droid die "gestolen software" is? Wat dit is letterlijk de aller eerste keer dat ik zo'n claim hoor en gezien F-Droid letterlijk apps van hun publiek beschikbare Open Source gelicenseerde broncode bouwt is je claim nogal onlogisch.
supersnathan94
@Snowfall28 augustus 2022 18:55
Ben het met je eens ja. Had ik ook toen ik m’n iPhone nog jailbroken had exact 10 jaar terug. Van die spelletjes enzo. Cydia was leuk voor wat tweaks, maar daar werd het eigenlijk altijd wel mega traag van dus daar ben ik snel mee opgehouden.

Maar ik ben bang dat dit niet minder gaat worden. Partijen als VShare (chinese appstore voor iOS) hebben al manieren om de beveiliging te omzeilen door dev sideloading dus als dat niet meer hoeft worden ze alleen maar groter.
R4gnax
@Snowfall28 augustus 2022 23:16
Dus als ze wettelijk vastleggen dat Appstores schadevergoedingen moeten betalen aan developers als er gestolen software in staat dan kan ik dit alleen maar toejuichen.
Die wetten zijn er al lang.
Je kunt ze pakken op het feit dat jij als rechtmatige eigenaar en rechtenhouder geen distributie-recht verleend hebt aan die app-store. En qua hoogte van de schade: alle transacties die via die app-store gelopen zijn, zijn inkomstenderving geweest.
fapkonijntje 27 augustus 2022 14:43
Maar omdat het marktaandeel van Apple niet hoger dan 55 procent was, kan het bedrijf niet schuldig bevonden worden aan een schending van mededingingsregels.
Had de rechter niet heel duidelijk uitgesproken dat het niet zozeer het marktaandeel was, maar dat Epic de boel gewoon beter moest onderbouwen?
R4gnax
@fapkonijntje27 augustus 2022 15:57
Had de rechter niet heel duidelijk uitgesproken dat het niet zozeer het marktaandeel was, maar dat Epic de boel gewoon beter moest onderbouwen?
Niet exact in die woorden; maar ja.
De uitspraak in de Epic vs Apple zaak was ... uitzonderlijk. Er staat een hoop in wat met zeer exacte naam en toenaam geformuleerd is maar met een conclusie die stelt dat Apple er expliciet net gevrijwaard van blijft, omdat de tegenpartij een bepaalde claim niet goed genoeg kon verdedigen. Of omdat ze net de verkeerd geformuleerde schuldeis bij het gerecht neergelegd hadden.

Met name met de aandacht die er naar case law gaat in de VS in het achterhoofd, mag je dan ook wel concluderen dat het een aangereikte routekaart cq. handleiding was voor juist een vervolgzaak als deze.

Ik had het destijds al meerdere malen aangestipt, maar toen wilde niemand hier het geloven. Nu dan; u ziet.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:43]

the iMad 28 augustus 2022 10:17
Apple verdient te veel en de programma makers verdienen te weinig, daar gaat het om. Een programma die geld verdient aan kinderen door te laten betalen voor een skin of een veilig systeem en hardware waar je vele programma's op kan gebruiken.
R4gnax
@Golikell29 augustus 2022 20:13
@Redactie: Je voert een onderzoek uit
Dieren voer je.
Iets 'voeren' kan ook betekenen dat je ergens de leiding over hebt; of actief mee bezig bent.
Het bevel voeren.
Het woord voeren.
etc.

Je kunt dus wel degelijk een onderzoek voeren.
Dat laat in het midden of je het onderzoek daadwerkelijk zelf uitvoert, of de leiding hebt over andere uitvoerende partijen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:43]

Iblies @Bulkzooi27 augustus 2022 15:07
https://www.theverge.com/...chiller-sweeney-cook-jobs

Tijdens deze zaak zijn er veel gegevens bevestigd wat altijd al werd beweerd.


Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor deze zaak wat te zot voor woorden is. Het is meer dat het Ministerie er niet meer aan kan ontkomen met deze gegevens die in die zaak zijn gebruikt.
Lord Anubis @Bulkzooi28 augustus 2022 13:12
Goed punt, want ze spreken over game markt, dat zal lager zijn dan de mobiel markt.
SillieWous @Bulkzooi27 augustus 2022 13:20
Nee, de rechter heeft de zaak beslecht door een random nummer generator wat cijfertjes uit te laten spugen... Misschien kun je zelf even zoeken naar de rechterlijke uitspraak voor je dit soor vragen stelt.
alexbl69 @Bulkzooi27 augustus 2022 13:57
In ieder geval niet om een rechter van speculatie te beschuldigen maar tegelijk te lui zijn om de onderbouwing daarvoor te zoeken.

[Reactie gewijzigd door alexbl69 op 22 juli 2024 16:43]

SillieWous @Bulkzooi27 augustus 2022 13:59
Mijn ervaring is dat je waarschijnlijk gewoon te lui bent, en dus maar vragen gaat stellen die je met logisch redeneren zelfs kunt beantwoorden.

Maar goed, veel lees plezier:
https://www.govinfo.gov/a...and-4_20-cv-05640/context
https://www.govinfo.gov/c...cand-4_20-cv-05640-35.pdf
thomas1907 @Bulkzooi27 augustus 2022 13:20
Misschien moet je wat minder lui doen voor dat je een rechter verdenkt van speculeren 8)7
kodak @Bulkzooi27 augustus 2022 13:55
Je suggereert dat de rechter maar wat aan het speculeren is, zonder enige aanleiding.
The Chosen One @Bulkzooi27 augustus 2022 16:48
Meestal heb je eerst de onderbouwing en dan pas de rest.

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