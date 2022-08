Gerucht: RTX 4080 krijgt tbp van 340W en 16GB GDDR6X op 23Gbit/s

Nvidia-leaker kopite7kimi heeft nieuwe specificaties naar buiten gebracht van de GeForce RTX 4080. Die zou geen tbp van 420W hebben, maar slechts 340W. Ook zou het apparaat 16GB GDDR6X hebben op 23Gbit/s.

De leaker noemt in een tweet een aantal nieuw gelekte specificaties van de aankomende RTX 4080. Die heeft een AD103-300-A1-gpu, die is gebaseerd op de Ada Lovelace-architectuur. Opvallend is dat de kaart een total card power zou hebben van 340W. Aanvankelijk wezen leaks erop dat de kaart een tbp van 420W zou hebben, maar nu zegt kopite7kimi dat Nvidia de tdp heeft gewijzigd naar 340W.

De RTX 4080 zou daarnaast 16GB aan GDDR6X-vram krijgen, meer dan de huidige GeForce RTX 3080 die 10GB of 12GB van dat geheugen heeft. De snelheid daarvan zou 23Gbit/s zijn. Eerdere leaks wezen erop dat de kaart mogelijk 21Gbit/s-geheugen zou krijgen, hoewel inmiddels ook bekend is dat geheugenfabrikant Micron is begonnen met de massaproductie van sneller GDDR6X-geheugen. De kaart zou verder 9728 CUDA-cores krijgen. Dat zijn er wel minder zoals eerder voorspeld; dat zouden er aanvankelijk 10.240 worden.

In aanloop naar een nieuwe generatie gpu's doorlopen videokaartfabrikanten verschillende mogelijke configuraties, om zo de prijs en prestaties te evalueren. Voorafgaand aan de release verandert Nvidia daarom meermaals de specificaties van zijn komende gpu's, schrijft ook VideoCardz, die een deel van de nieuwe informatie van kopite7kimi met eigen anonieme bronnen kon verifiëren. Kopite7kimi deelde in 2020 vroegtijdig de correcte specificaties van Nvidia's RTX 30-serie.