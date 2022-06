Gerucht: Nvidia GeForce RTX 4090 krijgt 16.384 CUDA-cores en tbp van 450W

Bekende Nvidia-leaker kopite7kimi heeft nieuwe mogelijke specificaties van de eerste GeForce RTX 40-videokaarten gedeeld. Specifiek gaat dat om de vermeende RTX 4090, 4080 en 4070. De eerste van die videokaarten worden later dit jaar verwacht.

Kopite7kimi, die in het verleden regelmatig correcte informatie over Nvidia-gpu's deelde, publiceert op Twitter informatie over de mogelijke RTX 4090, RTX 4080 en RTX 4070. Volgens de leaker krijgt de RTX 4090 een AD102-300-gpu, die wordt gebaseerd op de Ada Lovelace-architectuur. De gpu moet 16.384 CUDA-cores krijgen, wat overeenkomt met 128 streamingmultiprocessors. Daarbij zou de videokaart 24GB GDDR6X-geheugen krijgen op 21Gbit/s en met een 384bit-geheugenbus. Dat zou overeenkomen met een geheugenbandbreedte van 1008GB/s. De total board power ligt naar verwachting rond de 450W.

De GeForce RTX 4080 krijgt volgens kopite7kimi een AD103-300-gpu met 10.240 CUDA-cores verdeeld over 80 sm's. De videokaart krijgt 16GB geheugen op een 256bit-geheugenbus, maar mogelijk gaat dat niet om snellere GDDR6X-modules. De leaker stelt dat de videokaart mogelijk GDDR6-geheugen op 18Gbit/s krijgt, maar hij of zij zet daar zelf een vraagteken bij. De huidige RTX 3080 heeft bijvoorbeeld GDDR6X-geheugen op 19Gbit/s. De tbp van de RTX 4080 zou op 420W liggen.

De GeForce RTX 4070 moet verder een AD104-275-gpu krijgen met 7168 CUDA-cores. Daarbij zou de videokaart 10GB GDDR6-18Gbit/s-geheugen op een 160bit-geheugenbus krijgen. Eerdere geruchten stelden dat die videokaart 12GB geheugen en een 192bit-geheugenbus zou krijgen. De tbp van die kaart wordt rond de 300W verwacht.

Er gaan al langer geruchten rond over de komende RTX 40-serie, die later dit jaar wordt verwacht. De kaarten krijgen naar verwachting bijvoorbeeld een veel grotere hoeveelheid L2-cache, wat ook de vermeende lagere geheugensnelheden van de RTX 4080 en 4070 kan verklaren. De Founders Editions krijgen naar verwachting ook een nieuwe PCIe Gen5-stroomaansluiting.

Volgens eerdere geruchten brengt Nvidia de eerste RTX 40-kaarten volgende maand uit, maar dat is volgens meer recente berichten intern uitgesteld. Naar de huidige verwachting verschijnen de kaarten aan het einde van het derde of het begin van het vierde kwartaal, schrijft techwebsite VideoCardz. Nvidia zou eerst met een RTX 4090 komen en later lager gepositioneerde videokaarten uitbrengen.